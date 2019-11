Resultado Palmeiras x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro de 2017 (1-0)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Palmeiras e Coritiba, aqui na VAVEL Brasil.

Já o Coritiba fica com 27 pontos no Brasileirão, em 18º lugar. O Coxa volta a campo na próxima rodada contra o Botafogo no Couto Pereira

Com a vitória, o Verdão sobe para 4º lugar no campeonato, com 40 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Fluminense no Maracanã

Palmeiras vence o Coritiba por 1 a 0 no Pacaembu, com gol de Jean aos 39 minutos do primeiro tempo

FIIIIIIMM DE JOGOOOO!!!!

48' Carleto cruza falta na área, a bola desvia e sobra para Prass fazer a defesa

Público: 24.391 pagantes (26.621 presentes) Renda: R$ 767.222,50

46' Róger Guedes bate falta de longe para a fácil defesa de Wilson

SOBE A PLACA: 4 minutos de acréscimos

44' Dudu cobra curto e Palmeiras trabalha a bola no campo de ataque

43' Róger Guedes dá uma arrancada até o ataque pela direita, cruza rasteiro na área e Borja chuta prensado com a zaga, escanteio para o Palmeiras

40' JOGO PARALISADO! Coritiba chega bem na área do Palmeiras, depois do bate rebate o árbitro para o jogo para atendimento médico do volante Alan Santos, que levou bolada na barriga

38' Tchê Tchê lança Dudu mas Wilson sai de carrinho para afastar, na sequência Dudu cabeceia sozinho na área, sem perigo para o goleiro do Coritiba

Dupla alteração no Palmeiras: Entram Borja e Thiago Santos nos lugares de Deyverson e Jean

36' IMPEDIMENTOO!! Deyverson domina com categoria e lança Dudu, mas auxiliar assinala posição irregular do atacante!

35' Palmeiras sai no contra ataque, Dudu abre boa bola para Jean, que cruza errado e perde oportunidade do segundo gol

34' Na cobrança, Fernando Prass sai de soco para afastar

34' Iago tenta jogada na lateral direita, e ganha o escanteio

31' Moisés tenta o chute de fora da área, mas a bola passa muito longe do gol de Wilson

ALTERAÇÃO NO CORITIBA: Entra Filigrana e sai Henrique Almeida

28' UUUUUUUHH!!!! Matheus Galdezani recebe na entrada da área, chuta forte para o gol e a bola sai por muito pouco, quase sai o empate do Coxa

27' Longuine tenta lançamento para Rildo na esquerda, mais Mayke corta a bola

25' Deyverson faz linda jogada individual e toca para trás, Jean bate de primeira para fora!!

Dudu toca para Deyverson no meio, mas Alan Santos entra forte no atacante antes do passe ser completado e recebe o amarelo!

Mayke recebe o Cartão Amarelo

21' Na sequência, Palmeiras sai no contra ataque com Róger Guedes, que lançou Mayke, o lateral tenta o cruzamento mas Wilson sai de soco para tirar.

20' UUHH!! Carleto cobra falta na área, a bola tem um leve desvio no caminho e o goleiro do Palmeiras faz ótima defesa

CARTÃO AMARELO: Egídio, por falta em Dodô

18' Moisés rola pra Egídio na esquerda, o lateral cruza na área nas mãos de Wilson

ALTERAÇÃO NO PALMEIRAS: Entra Róger Guedes e sai Keno

15' Carleto cruza na área, a bola passa por todo mundo, e Egídio tira o perigo para longe

14' Dudu e Moisés puxam o contra-ataque do Palmeiras, o camisa 10 tenta a jogada individual mas é desarmado por Dodô

CARTÃO AMARELO: Edu Dracena, por reclamação

12' Dudu dá toque de cabeça para Moisés, o meia arma o chute, mas Cléber chega travando

09' Bola é lançada na área do Palmeiras, Prass sai de soco para afastar, juiz marca falta de Cléber Reis em cima do goleiro do Verdão

07' Árbitro marca falta para o Coritiba no meio-campo, Carleto bate forte em cima da barreira

Cartão amarelo para Dodô por reclamação.

04' QUASE GOL CONTRA!! Keno passa fácil por Carleto e cruza na área, Wallison Maia tenta tira e quase faz contra, Wilson faz ótima defesa para salvar o Coxa, na sequência a zaga do Coritiba consegue tirar o perigo

03' Assistente assinala impedimento do ataque do Coritiba depois do bate rebate dentro da área do Palmeiras

02' Rafael Longuine lança Rildo, que tenta o cruzamento para Henrique Almeida, mas Juninho afasta a bola para lateral

00' COMEEÇAAA O SEGUNDO TEMPO

Coritiba faz duas alterações: Entram Rafael Longuine e Iago no lugar de Getterson e Anderson

ESTATÍSTICAS: Palmeiras x Coritiba Posse de bola: 59% x 41%

Finalizações: 9 x 2

Escanteios a favor: 9 x 3

Faltas cometidas: 9 x 7

Já o time Paranaense começou o jogo como o técnico Marcelo Oliveira pediu, marcando forte e saindo no contra-ataque. Mas após chegar assustando o gol de Fernando Prass com a cabeçada de Wallison Maia, a equipe sentiu o avanço do Palmeiras e não ofereceu mais perigo ao rival alviverde.

No duelo de opostos, o Alviverde Paulista dominou o primeiro tempo da partida, obrigando o goleiro Wilson à realizar ótimas defesas. Com destaque para Dudu e Deyverson, que tiveram espaço para jogar e dar bastante trabalho ao Coritiba

Palmeiras vai vencendo o Coritiba no Pacaembu, pelo placar de 1 a 0, gol de Jean aos 39 minutos.

FIIIIMM DE PRIMEIRO TEMPOO

46' Egídio chuta forte por cima do gol, levando perigo para Wilson

SOBE A PLACA: 1 minuto de acréscimo

45' IMPEDIMENTO!! Carleto cruza na área e auxiliar marca impedimento, tinha pelo menos 5 jogadores do Coritiba em posição irregular!

44' Juiz assinala falta para o Coritiba, vêm bola para área do Palmeiras

FINALIZAÇÕES: Palmeiras 8 x 2 Coritiba

43' Na cobrança, a zaga do Coritiba afasta o perigo

42' Deyverson fura a bola, briga por ela e ganha a dividida, cruza para Dudu que chuta em cima da zaga, novo escanteio para o Palmeiras

41' Bola sobra para Dudu sozinho, atacante chuta e Wilson salva o Coritiba do segundo gol, Palmeiras vem pra cima do Coxa no fim do primeiro tempo!

39' Dudu dá lindo drible em Getterson, cruza rasteiro para área e Jean entra de carrinho empurrando a bola para o fundo das redes, Verdão abre o placar no Pacaembu

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEEEEEEIIRAAASSS!!! JEAAAN!!

38' Palmeiras tem mais um escanteio, na cobrança Dudu manda para área e Wilson afasta

37' Wallison Maia faz falta em Deyverson no meio campo

35' Dudu cobra o escanteio curto mais uma vez e a bola fica com o Coritiba.

34' Moisés da passe de calcanhar para Mayke, que tenta cruzamento na área, a zaga do Coritiba tira novamente para escanteio

33' Dudu cobra curto, e Egídio joga bola na área, mas Cléber Reis tira o perigo

33' Egídio cruza na esquerda e Wallison Maia tira para linha de fundo, é mais um escanteio para o Verdão

AMARELOU: Cartão para Henrique Almeida, por falta em Deyverson

31' Carleto cobra na área e Fernando Prass sai de soco para afastar

30' Cléber Reis faz ótimo lançamento para Getterson, atacante domina mal mas consegue chutar em cima de Egídio e ganhar o escanteio

29' Dudu cobra escanteio muito alto e zaga do Coritiba tira parcialmente, na sequência, árbitro assinala falta para o Coxa

28' Na cobrança, jogada ensaiada não sai como planejado e Dudu lançou Deyverson na direita que cruzou em cima da zaga, novo escanteio para o Verdão

27' Keno sofre falta de Galdezani perto da área, boa oportunidade para a equipe paulista

23' WILSON! Deyverson recebe bola e bate para o gol, Wilson defende sem dar rebote

21' Carleto cruza a bola na área do Palmeiras, mas a zaga consegue afastar o perigo

19' Egídio cobra lateral e Deyverson deixa Dudu sozinho na entrada da área, atacante tenta o cruzamento mas a bola explode no pé dele e sai em linha de fundo

18' UUUUHHH!!! No cruzamento, Prass faz milagre em cabeceio a queima roupa de Wallison Maia

17' QUE FOGUETEEE!!! Carleto bate forte e bola desvia em Keno, escanteio para o time paranaense

16' FALTA PERIGOSA! Jean chega atrasado em Galdezani e comete a falta na entrada da área, boa chance para o Coxa

15' Carleto recebe passe de calcanhar de Rildo e cruza na área, Fernando Prass aparece para afastar o perigo

15' Deyverson entra com as travas da chuteira em Galdezani, árbitro assinala falta no meio campo

13' UUUUHH!!!! Egídio pega sobra de primeira e assusta o goleiro Wilson

11' Depois do lançamento longo, Galdezani escora de cabeça para Henrique Almeida, que dividiu com zaga do Palmeiras e a bola foi para linha de fundo, árbitro marca apenas tiro de meta

08' No escanteio, Dudu cobra na área, depois do primeiro corte da zaga, a bola sobra na direita para Jean que cruza novamente, após o cabeceio de Juninho em cima do zagueiro, a bola sobra sem perigo para Wilson

07' WILLLLSOOOOONN!!!! Dudu recebe ótimo lançamento, toca de calcanhar para Deyverson, e goleiro do Coxa faz linda defesa, boa chance para o Verdão

06' Keno avança pela esquerda, joga bola na área e de novo, defesa do Coritiba tira o perigo

05' Mayke faz jogada individual na direita, cruza rasteiro para área e Wilson agarra!!

04' Carleto cobra escanteio, zaga do Palmeiras afasta o perigo

01' Árbitro marca falta de Getterson em Egídio na lateral do campo, Palmeiras começa com a posse de bola, tentando achar espaço na zaga Coxa Branca

00' COMEEEEÇAAAAA O JOGOOO!!!

CORITIBA ESCALADO: Wilson; Dodô, Wallison Maia, Cléber Reis e Thiago Carleto; Matheus Galdezani, Alan Santos, Anderson e Getterson; Rildo e Henrique Almeida

PALMEIRAS ESCALADO: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson

Desfalque do Coxa: Kleber (machucado, Léo, William Matheus e Werley (suspensos); Alecsandro (impedido de jogar por questão contratual).

Provável Coritiba: Wilson; Dodô, Walisson Maia, Cléber Reis e Thiago Carleto; Alan Santos, João Paulo, Matheus Galdezani e Rafael Longuine; Rildo e Henrique Almeida.

Desfalque do Verdão: Luan, Willian (suspensos), Yerry Mina (em Michel Bastos (Machucados) , Felipe Melo, Jailson e Arouca (transição física)

Provável Palmeias: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Dudu e Deyverson

Jogando com visitante Coritiba fez 11 jogos; três vitórias, dois empates e seis derrotas

Será a volta do Palmeiras ao Pacaembu, última partida do verdão no estadio foi na 11º rodada contra o Grêmio, vitória por 1 a 0. Como mandante verdão fez 11 jogos; sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Coritiba está a três jogos sem perder, na última rodada coxa empatou o clássico contra o Atlético-PR por 1 a 1. Com os resultados do final de semana coxa entrou na zona de rebaixamento com 27 pontos.

Palmeiras não perde a duas rodadas, na última jogando fora de casa verdão empatou 1 a 1 contra o Atlético-GO. Equipe está na 4º colocação do campeonato 37 pontos.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Palmeiras x Coritiba ao vivo no estádio do Pacaembu, valendo pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!