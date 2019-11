Resultado Racing x Corinthians pela Sul-Americana 2017 (0-0)

Um grande abraço e até lá.

O Corinthians é eliminado na Argentina. Gol fora na segunda etapa muito fraca em Itaquera foi decisivo.

94' Acabou.

93' AMARELO, MARQUINHOS. Por reclamação.

92' EXPULSO! Jô tenta ajudar na marcação, entra atrasado, toma mais um amarelo e tá fora.

91' Emoções fortes no Cilindro.

90' Serão mais quatro de jogo.

89' Timão joga na área e tenta o que Deus quiser.

88' Racing passando pelo gol fora.

87' Pressão corinthiana, mas um jogador a menos faz falta.

86' Corinthians tenta de toda maneira na pressão.

85' Reta final de jogo.

84' AMARELOS, GABRIEL E GONZALES. Trocaram farpas no meio-campo.

83' MUDA O TIMÃO: Kazim por Marciel.

82' Jô tentou arriscar cruzado, mas pegou muito mal na bola.

81' AMARELO, JÔ. Dividida forte pelo alto.

80' Corinthians tem pouco mais de dez minutos para tentar algo.

79' Racing tem escanteio da direita para bater na área.

78' Corinthians roda a bola, tem a posse, mas não agride.

77' Racing sem nenhuma pressa para jogar.

76' Posse segue do Corinthians, que ainda não sofreu.

75' Corinthians segue em busca de um gol. Vai dando Racing.

74' MUDA O TIMÃO: Giovanni na vaga de Romero.

73' Lisandro Lopes no chão sentindo o pé direito.

72' Agora começam as lesões, as ceras argentinas.

71' Lembrando que o Racing está passando pelo gol fora de casa.

70' Timão só na busca de um milagre.

68' Agora o Corinthians precisa de um milagre para avançar. Um a menos e precisando de um gol.

67' Corinthians fazia um jogo dentro do proposto, bem, mas Rodriguinho jogou tudo no ralo.

66' Muita conversa, muita discussão, mas a expulsão é muito justa.

65' EXPULSO! Rodriguinho foi dividir, entrou com a sola na coxa do argentino e está fora do jogo.

64' Rodriguinho já tentou a primeira, mas foram quatro argentinos para afastar.

63' MUDA O TIMÃO: Rodriguinho na vaga de Jadson.

62' Romero faz mais uma péssima partida.

60' Cruzamento argentino da direita, Lopez tentou de cabeça, mas Balbuena chegou junto travando.

59' Corinthians aumenta a posse ofensiva, mas pouco agride.

58' Marciel tentou cruzamento da esquerda e quase mandou a bola na Casa Rosada.

57' Corinthians tenta chegada pelo meio com Jô, que arrisca e mandou direto em linha de fundo.

56' CÁSSIO! Rios mandou de fora, Pablo furou o corte e Cássio segurou bem.

55' Corinthians demonstra lampejos onde é muito melhor que o Racing, mas não cria.

54' Enfiada por cima para Jadson, que não alcança a bola e perde a posse.

53' Mais uma jogada errada de Romero, Racing tentou atacar, Camacho roubou na bola, mas juiz deu falta.

52' Muita briga, muita entrega e pouca técnica.

51' Corinthians iguala na vontade, mas falta criação.

50' Racing tentava chegada pelo meio, mas Pablo fez bem a cobertura e cortou o perigo.

49' Carille inverteu Romero e Marquinhos Gabriel

48' Lembrando que esse resultado dá a vaga ao Racing.

47' Romero recebe de Fagner, chega na linha de fundo, tenta tocar atrás e passa errado.

46' Os dois times voltam sem mudanças.

45' Começa a partida.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete. Corinthians precisa de um gol para se manter vivo. Assim serpa eliminado.

Partida marcada por muitas faltas, lances fortes e pesados.

Corinthians começou bem, mas foi caindo e ficou sem saída de bola. Racing teve a melhor chance.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' Mais dois de jogo.

44' Marciel tenta enfiada para Jô, mas camisa 7 estava impedido.

43' Timão pouco utilizou o lado esquerdo. Foi onde mais levou perigo.

42' AMARELO, GRIMI. Levantou Fagner na lateral direita.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Romero toma chute já caído no chão após juiz dar falta. Ficou só na conversa.

39' Jô muito mal na partida. Pouco participa do jogo.

38' Corinthians não tem movimentação para saída de jogo.

37' SALVA, PABLO! Bola viva na entrada da área, Lopez ganhou de Balbuena, ganhou no corpo de Pablo, entrou pela esquerda, foi chutar e Pablo se recuperou dando carrinho travando na hora certa.

36' Romero arranca pela direita, divide com dois, tenta o drible e ganha lateral.

35' Pau canta dos dois lados. Ninguém alivia.

34' Show das torcidas no Cilindro. Corinthianos cantam e argentinos respondem.

33' Corinthians não alivia e também chega forte na marcação.

32' TRAVADO! Marciel cruza, Jô escora e Jadson chega batendo de voleio. A zaga travou na entrada da área.

31' Jô faz a parede, Camacho aparece e perde a bola.

30' Romero é quem mais tenta algo no ataque, mas muito isolado.

29' Marquinhos Gabriel parte para cima da marcação, dança e quase faz boa jogada.

28' Jô aparecendo mais com faltas cometidas do que ajudando no ataque.

27' Jogo muito travado, muito truncado. Equipes não dão espaços.

26' Corinthians tenta impor seu estilo de jogo, mais de toque de bola e criação.

25' PRA FOOOOORA! Jadson bateu com categoria e chegou a balançar a rede do lado de fora.

24' AMARELO, BARBIERI. Ótimo contra-ataque corinthiano, Romero arrancou, foi puxado na entrada da área. Ótima chance alvinegra.

23' CÁSSIO! Triverio bateu direto, nada de cruzamento. Cássio foi e espalmou. Escanteio.

22' Romero faz graça, perde a bola, volta e comete falta lateral muito perigosa.

21' Racing segue com cinco homens atrás quando se defende. Alas avançam com a bola.

20' Corinthians usa muito o lado direito.

19' Poucas chances de ataques, muita marcação e respeito tático.

18' Jogo físico, truncado, pegado já no começo.

17' Romero tentou caneta no argentino, que quase levantou o paraguaio. Jogo começa a descambar.

16' Timão tenta respirar e ter mais a posse da bola no campo ofensivo.

15' Romero teve seu meião rasgado após dividida com zagueiro argentino.

14' Racing tentou em cruzamento pela direita, a bola desviou e Cássio ficou com a bola.

13' Marcações adiantadas de ambos os times.

12' Equipe argentina cadencia e tira a velocidade do jogo.

11' Torcida do Racing canta alto em Buenos Aires.

10' Racing tenta também dar as caras no ataque.

Você saberá tudo também sobre os gols na Libertadores.

8' Lisandro Lopez tentou da entrada da área e mandou sem nenhum perigo em tiro de meta.

7' Começo surpreendente do Corinthians, dominando as ações.

6' Romero tira o cruzamento da direita, a bola sai muito fechada e na mão do goleiro.

5' Combinação do uniforme corinthiano é pouco visto, já que a camisa listrada tem o calção branco e a meia preta. Hoje, a meia é branca.

4' Jadson enfia para Jô, que é travado pelo último zagueiro argentino.

3' Cilindro longe de estar cheio, mas enorme barulho.

2' Corinthians começa querendo o ataque.

1' Lembrando que o Timão começa eliminado graças ao gol argentino em Itaquera.

0' Começou!

Vai começar!

Corinthians com camisa listrada em preto e branco, calção e meias branca.

Racing com camisa listrada em branco e azul, calção e meias na cor azul.

Leodan Gonzalez é o dono do apito.

Torcida argentina não aparece com grande número.

Equipes naquele protocolo tradicional antes do começo do jogo.

Hino argentino.

Hino Brasileiro no Cilindro.

É jogo duro, é jogo pesado. Corinthians vai precisar se desdobrar.

Times sobem ao gramado! Festa da torcida argentina.

O Timão com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Camacho, M. Gabriel, Jadson e Romero; Jô.

O Racing escalado com Gómez; Solari, Vittor, Barbieri e Grimi; Soto, Gonzalez, Arévalo Rios e Zaracho; Lisandro López e Triverio.

A Fiel comparece com mais de mil torcedores!

Público começa a chegar, mas não devemos ter casa cheia. São esperadas quase 30 mil pessoas.

Noite de frio em Buenos Aires. Os times sobem ao gramado para o início da preparação.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Racing x Corinthians ao vivo online. Nessa noite, o Timão visita a Argentina para o segundo duelo das oitavas da Sul-Americana 2017. Acompanhe a partir das 21h no horário de Brasília o jogo na VAVEL Brasil.

O Timão venceu sua última partida. Encarando o Vasco, em Itaquera, Jô marcou com o braço e gerou uma polêmica gigantesca em todo o país.

Os dois times trocaram várias cordialidades durante a última semana, mas o Cilindro, palco da partida, ficou sem luz no exato momento em que o Corinthians fazia o reconhecimento do gramado.

Na noite desta quarta-feira (20), o Corinthians irá até Avellaneda enfrentar o Racing, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. A partida de ida aconteceu na última quarta-feira (13), na Arena Corinthians e terminou empatada em 1 a 1, ou seja, o Racing tem a vantagem do gol marcado fora de casa.

O gol dos brasileiros, foi marcado por Maycon, ainda no primeiro tempo, após boa jogada de Marciel. Já o gol dos hermanos, saiu dos pés de Triverio após um rebote de Cássio.

O comandante disse que o arqueiro está evoluindo e amanhã fará novos exames para ver se poderá jogar ou não.

Uma baixa na equipe poderá ser o desfalque de Lizandro López, que sofreu um golpe na parte superior do pé e deixou dúvida, porém o treinador afirmou que a lesão não o impedirá de jogar. Já o goleiro Juan Musso, ainda é dúvida.

Em entrevista coletiva, o técnico Diego Cocca afirmou estar confiante e espera que o Racing comece o jogo da maneira que conduziu a partida de volta no segundo tempo.

O Racing vai com todo o apoio de sua torcida para o duelo contra o Corithians. A equipe de Buenos Aires possui a vantagem pelo gol marcado fora de casa, e a vitória por qualquer placar ou o empate em 0 a 0 classificam os hermanos para a próxima fase da competição.

Marciel deverá ser o titular no lugar de Arana, Gabriel volta após cumprir suspensão e Camacho ficará no banco de reservas.

Outro jogador que poderá ser poupado por desgaste, é Rodriguinho, o meia apesar de estar relacionado para a partida, admitiu que poderá ficar no banco de reservas por sentir a perna pesada.

O treinador não contará com a presença de Guilherme Arana, que será poupado, pois ainda se recupera de uma lesão na coxa. Já Clayson, também está impossibilitado de jogar, uma vez que disputou a mesma competição enquanto jogava na Ponte Preta, e pelas regras, não poderá jogar.

A equipe paulista promete ir a campo com força máxima. O técnico Fábio Carille em entrevista coletiva já avisou que não pretende poupar o time, mas que tomará cuidado com desgastes físicos, já visando o clássico contra o São Paulo no próximo domingo.

Agora em solo argentino, o Timão terá que vencer a partida ou empatar o placar a cima com mais de um gol. O empate em 1 a 1 levará a partida para as penalidades máximas.