Resultado de Flamengo x Chapecoense na Copa Sul-americana 2017 (4-0)

Chegamos ao fim de mais uma transmissão preparada para você pela VAVEL Brasil. Logo depois, acompanhe detalhes em uma análise geral da partida no pós-jogo. Obrigada pela companhia, boa noite a todos!

Com o foco agora no Brasileirão, o próximo jogo da Chapecoense é domingo (24), às 16h contra a Ponte-Preta, na Arena Condá.

Agora, o próximo compromisso do rubro-negro é contra o Avaí, às 19h no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ilha do Urubu.

O Flamengo agora espera o resultado de LDU x Fluminense para saber quem será seu próximo adversário na Sul-Americana. O jogo acontecerá nesta quinta-feira (21).

Juan: "Demos mais um passo, fomos para as quartas, mas esse é caminho, esse é o espírito. Agora é trocar a ficha para o Brasileiro. O jogador, quando tem sequência de jogos e de treinamentos e não se machuca consegue botar todo potencial para fora. Estou feliz pelo que tenho jogado, não só eu, mas o time."

W. Paulista: "Colocaram um juiz da Bolívia, sei lá de onde é, para complicar um jogo. Bandeira deu impedimento, e ele não marcou. Aí 1 a 0 para o Flamengo em casa, conosco no contra-ataque, claro que íamos vamos tomar. O Flamengo depois de 1 a 0 acabou controlando. Voltar para casa e pensar no Brasileiro. Tinha chance, juiz da Bolívia, sei lá de onde é, acabou com nosso sonho."

A atual campeã da Copa Sul-Americana, Chapecoense, está eliminada da competição. Flamengo, que nunca havia passado das oitavas, conseguiu passar hoje pela primeira vez da história.

45'/2ºT - ACABOOOOOUUU!! Sem acréscimos, o árbitro termina a partida na Ilha do Urubu. O Flamengo está classificado para as quartas de finais da Copa Sul-Americana.

43'/2ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO FLAMENGO!!!! Everton Ribeiro encaixa bolão para Lucas Paquetá, que com o pé direito no qual não é bom, conseguiu mandar um chute forte no gol e marcou.

38'/2ºT - Éverton Ribeiro faz boa jogada individual, esticando bola para Vinicius Júnior, mas garoto bate fraquinho e goleiro da Chapecoense fica sem perigo coma bola.

Público na Ilha do Urubu: 12.039 presentes,10.600 pagantes. Renda: R$ 460.758,00.

33'/2ºT - QUASE!!!! Pará coloca a bola na área, Réver domina e toca para Juan, que tenta cruzamento e quase marca o quarto gol do Flamengo!

29'/2ºT - Após substituições, Gabriel arranca e cruza para Guerrero, que enrolado toca para Cuéllar. O colombiano chutou, mas sem força e Jandrei ficou com a bola.

26'/2ºT - Flamengo muito bem postado na partida. Quando ampliou, se tranquilizou, já que a Chapecoense estava tentando contra-ataque. Os 3 gols desequilibrou o time catarinense.

20'/2ºT - Jogadores da Chape não se entendem em campo. O time parece estar entregue, não demonstram nenhum entrosamento e não buscam marcar gol nenhum.

15'/2ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!!!! Em rebote de Jandrei, Juan chuta com o pé direito e marca. O placar está largo, sendo 3 a 0 para o rubro-negro.

13'/2ºT - NINGUÉM SEGURA O PENILLA!!!! Equatoriano recebe bola, corta para o meio, arrisca, mas bola passa por cima do gol. Chegada perigosa da Chapecoense.

11'/2ºT - QUASEEEEEEE! Ao receber bola torta, Guerrero domina matando no peito e arrisca chute no ângulo, quase ampliando o placar. Jogada maravilhosa do peruano.

5'/2ºT - Novamente Chapecoense vem para o tudo ou nada. O time está procurando o gol no contra-ataque, e Juan, em noite maravilhosa, afasta perigo.

1'/2ºT - Penilla arranca pela direita, mas não há ninguém na área para ficar com a bola, então o mesmo manda um chute cruzado mas Diego Alves espalma sem dificuldades.

0'/2ºT - BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Chape vai buscar diminuir e empatar, ao menos. Afinal, empate com gols os classifica. Flamengo vai buscar manter ou aumentar o placar.

Everton Ribeiro e Apodi levaram cartão amarelo na primeira etapa. Um fato curioso é que cada cartão amarelo custa 200 dólares à equipe. O valor é descontado da premiação que será recebida no final.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com o placar bom, o Flamengo segue se classificando vencendo de 2 a 0 a Chapecoense. O rubro-negro fez um ótimo primeiro tempo.

43'/1ºT - DIEGOOOOO AAAAAALVES!!! Pela esquerda, Chape chega com chute cruzado de Arthur, mas o goleiro do Flamengo faz belíssima defesa sem nenhuma dificuldade, salvando o time rubro-negro.

39'/1ºT - BOA OPORTUNIDADE! Finalmente a Chapecoense chega com Lucas Marques, que chuta em cima da defesa. No rebote, Arthur Caike finaliza, mas Diego Alves defende.

35'/1ºT - POR POUCO!!!! Em cobrança de falta, Everton Ribeiro coloca bola na área, Guerrero mata no peito, mas chuta por cima do gol, acima de Jandrei.

31'/1ºT - Procurando jogar individualmente, Guerrero tenta ataque sozinho, mas não avança. O peruano tinha Berrío livre, porém, desperdiça a jogada.

27'/1ºT - Dominando a partida, o Flamengo está em vantagem não só no placar mas como no próprio jogo. Guerrero procura marcar o seu, driblando a zaga e chutando, mas Jandrei encaixa a bola.

24'/1ºT - QUASE LÁ! Réver faz bela jogada individual, estica para Berrío após se livrar de marcação, mas Douglas estica e tira a bola, atrapalhando o colombiano.

22'/1ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO! Arão amplia o placar depois de receber bola de Guerrero. O meia deslocou Jandrei e marcou 2 a 0 para a equipe rubro-negra.

15'/1ºT - Flamengo tenta chegar na área, mas a zaga da Chapecoense está bem posicionada em todas as jogadas e consegue afastar perigo. O time catarinense joga mais recuado.

13'/1ºT - Novamente em tabela entre Pará, Berrío e Guerrero, o lateral cruza mas zaga da Chape desvia antes da chegada de Everton Ribeiro.

6'/1ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO FLAMENGO! Cuéllar abre o placar na Ilha do Urubu. Após dividida de Guerrero com Jandrei, o peruano toca para Cuéllar que sozinho abre o placar.

4'/1ºT - QUASE! Réver lança bola para Berrío que domina e joga bem com Pará. O lateral invadiu a área mas a zaga da Chapecoense afastou todo o perigo.

0'/1ºT - BOLA ROLANDO PARA FLAMENGO x CHAPECOENSE! Hoje será definido quem passará para a próxima etapa.

A partir de agora você acompanha todas as informações de Flamengo x Chapecoense ao vivo, já que a equipe se enfrenta nesta quarta-feira, às 19h15.

Pelas oitavas de final, esse é o jogo da volta que define qual das equipes avançam para as semifinais.

Na Ilha do Urubu, recado para o México, que sofreu um terremoto e deixou vítimas mortas.

Ao chegar na Ilha do Urubu, Alan Ruschel, que hoje começa a partida no banco, ressalta: "É preciso marcar bem e não perder gols. Vamos ficar um pouco mais fechado hoje para sairmos com a vitória".

A novidade no time do Flamengo é o retorno de Miguel Trauco, que estava ocupando o banco no lugar de Rodinei. Hoje, o atleta é titular, assim como no confronto diante do Sport onde o lateral fez uma boa partida.

A CHAPECOENSE ESTÁ ESCALADA PARA O CONFRONTO DESTA NOITE!

O FLAMENGO ESTÁ ESCALADO PARA O CONFRONTO DESTA NOITE!

Atual campeã, a Chapecoense também faz boa campanha no ano de 2017. O duelo entre as equipes na decisão de quem avança será intenso.

Um fato curioso: o Flamengo nunca passou das oitavas de final pela Sul-americana. Confira sua campanha no ano de 2017, até aqui.

O jogo de quarta-feira é decisivo para quem vai avançar para as semifinais da Copa Sul-americana e você acompanha a cobertura completa pela VAVEL Brasil. Fiquem ligados!

Antes do jogo de ida da Copa Sul-americana, a última partida entre as equipes foi pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu por 5 a 1 na Ilha do Urubu.

O Flamengo venceu 5 vezes e garantiu somente dois empate. A Chapecoense marcou 6 vezes e sofreu 17 gols.

No histórico de confronto entre as equipes, o Flamengo leva vantagem, perdendo somente uma vez para a Chapecoense. Foi no primeiro jogo entre as equipes, em 2014.

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício, Reinaldo; Luis Antônio, Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Alan Ruschel, Túlio de Melo; W. Paulista.

Flamengo: Diego Alves; Réver, Juan, Pará e Rodinei; Arão, Cuéllar e Diego; Éverton, Berrío e Guerrero.

Em oito jogos pela Sul-Americana, Chape tem sete vitórias. Apesar da vantagem, o time nunca decidiu longe da Arena Condá. Nesta quarta-feira (20), será diferente.

Treino da Chapecoense em preparo para o jogo da volta contra o Flamengo.

Após a demissão de Vinícius Eutrópio, a Chapecoense correu no mercado para anunciar um substituto, porém, acabou não tendo sucesso nas negociações. Com isso, o ex-auxliar Emerson Cris assume a equipe novamente.

Reinaldo também não joga, pois está suspenso. Já Seijas, Roberto, Osman, Guerrero, João Pedro, Elicarlos, Neto, Nadson, Zeballos e Amaral, estão no departamento médico.

Um desfalque importante é o jogador Hector Canteros, ex-Flamengo que está na Chape por empréstimo. O atleta sofreu uma lesão no músculo reto femoral (anterior da coxa). Luis Antônio, também ex-Flamengo, deve assumir sua vaga no jogo desta quarta-feira (20).

A Chapecoense também vem de vitória importante. O time catarinense venceu o vice-líder do Brasileirão, o Grêmio, por 1 a 0 com gol de Arthur, na Arena do Grêmio.

Treino no Ninho do Urubu visando a Copa Sul-americana.

Também fora, o desfalque para o rubro-negro é Éverton, que se recupera de lesão muscular na panturrilha esquerda e não joga na partida de hoje. O atleta atuou no jogo de ida.

Apesar de estarem recuperados de lesão, Renê e Felipe Vizeu foram cortados do banco. Mancuello e Rômulo também estão de fora e não jogam.

Pará em coletiva: "Será um jogo difícil. Todos nós sabemos que jogar contra a Chapecoense é complicado. Temos um claro exemplo agora, quando a Chapecoense foi a Porto Alegre e ganhou do Grêmio, segundo colocado. Temos que estar bastante atentos para que não sejamos surpreendidos amanhã".

O Flamengo vem de treinos intensos. O time carioca vem de vitória do Campeonato Brasileiro, carregando 2 a 0 contra o Sport. Guerrero e Everton Ribeiro marcaram na Ilha do Urubu.

Com jogo de ida conturbado, as equipes não conseguiram sair do 0 a 0. Os clubes não marcaram, no entanto, qualquer empate com gol ou empate simples, a Chapecoense passa de fase por conta do gol fora de casa.