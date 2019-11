Resultado Grêmio x Botafogo na Copa Libertadores (1-0)

Obrigado por nos acompanhar, leitor da VAVEL Brasil. Fique ligado para mais informações sobre Grêmio, Botafogo e a Copa Libertadores 2017! Até a próxima!

O adversário do Tricolor Imortal será o Barcelona-ECU, que acaba de eliminar o Santos, ao vencer por 1 a 0, fora de casa.

ACABOU! O GRÊMIO VENCE DENTRO DE CASA E VAI ÀS SEMIFINAIS DA COPA LIBERTADORES! Com gol de Lucas Barrios, já na segunda etapa, o time gaúcho avança na competição!

50" O motivo da raiva de Edílson? O cartão amarelo que ele próprio levou

49" Confusão na Arena do Grêmio! Guilherme teria dado cotovelada em Edílson, que reclamou muito e está completamente enraivecido.

48" UM MINUTO PARA O FIM DO JOGO!

48" Roger recebeu pela esquerda, tentou o passe de cabeça, mas a zaga gremista afasta

47" Victor Luís também chuta de muito longe e isola. É tiro de meta para o Grêmio, que vai ganhando tempo sempre que pode

47" Leo Valencia arrisca de fora, mas a bola ricocheteia na defesa e sai pela lateral

46" Teremos quatro minutos de acréscimos

45" Substituição no Grêmio: sai Ramiro, entra Luan

45" Leo Valencia levanta na grande área, Carli escora, mas a bola fica muito comprida para Roger tocar. É tiro de meta para o Grêmio

44" Enquanto isso, Luan se prepara para entrar na partida

44" Arnaldo ia fazendo boa jogada pela direita, foi puxado e é falta para o Botafogo

43" Guilherme adianta demais e Kannemann rasga, tirando lá de trás

42" Virou ataque contra defesa! O time do Grêmio se retranca todo e tenta evitar o gol da classificação do Botafogo

40" IGOR RABELLO! O zagueirão sobe mais alto que todo mundo na cobrança, consegue a cabeçada, mas a bola vai para fora

40" É pressão total do Botafogo. Com os zagueiros virando centroavantes, o time carioca tem mais um escanteio

39" E a cobrança não deu em nada. Defesa afasta, mas a posse ainda é alvinegra

38" Escanteio para o Botafogo!

37" Substituição no Botafogo: sai João Paulo, entra Brenner

36" Substituição no Grêmio: sai Lucas Barrios, entra Jaílson

35" Cartão amarelo para Bruno Cortez

34" Lucas Barrios fica caído no centro do gramado com câimbras e pede para ser substituído

33" LINDO LANCE! Barrios deu uma bela caneta em João Paulo e acabou sendo derrubado por Lindoso na sequência

31" Bruno Silva tentou o cruzamento para Guilherme, que dividiu com Marcelo Grohe, acabou fazendo a falta e se desentendeu com os defensores adversários

29" GATITO FERNÁNDEZ DE NOVO! No escanteio, Geromel tocou de cabeça no primeiro pau e viu o goleiro alvinegro fazer uma grande defesa

28" Edílson chuta direto, a bola resvala na barreira e temos mais um escanteio para os donos da casa

27" Cartão amarelo para Roger, que tumultuava a barreira antes da falta. Mesma punição para Kannemann

25" Arthur recebeu passe de Fernandinho na entrada da área, foi derrubado por Bruno Silva. Vão chovendo oportunidades de bola parada para os dois lados

24" Substituições no Botafogo: saem Matheus Fernandes e Rodrigo Pimpão, entram Léo Valencia e Guilherme

23" Cartão amarelo para Rodrigo Lindoso, por falta dura sobre Edílson, parando o contra-ataque tricolor

23" No escanteio, Igor Rabello desviou, mas a bola tocou na zaga gremista antes de sair

22" João Paulo bateu, mas a bola desviou na barreira e saiu em escanteio

20" Falta de Edílson sobre Matheus Fernandes e agora quem tem ótima oportunidade é o Botafogo!

18" Muita reclamação dos jogadores do Botafogo de uma falta sobre Matheus Fernandes, que era o responsável pela marcação de Barrios

18" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! É DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS ABRE O PLACAR NA ARENA! Após cobrança de falta de Edílson, o paraguaio apareceu na segunda trave, tocando para o fundo do gol!

17" Após lindo lançamento de Geromel, Fernandinho prende a bola e acaba derrubado por Igor Rabello. Boa chance para levantar bola na área alvinegra

16" Cortez recebe pela direita, chuta desequilibrado e vê Gatito Fernández encaixar sem muita dificuldades

14" Matheus Fernandes, sentindo muitas dores no tornozelo, fica caído no gramado da Arena do Grêmio

13" QUE ISSO, MARCELO GROHE! Em levantamento na área, o goleiro gremista falhou na dividida com Bruno Silva e quase mandou para dentro do próprio gol, mas se recuperou na sequência

11" Na cobrança de escanteio, Barrios tocou de cabeça na segunda trave, mas pegou mal e tocou por cima

10" Everton faz bom giro, tenta a finalização, mas a defesa bloqueia. Na sobra, Edílson recebeu pela direita, tentou o chute cruzado, mas Victor Luís chegou mandando para a linha de fundo

9" A defesa gremista vai mostrando alguma dificuldade na saída de bola quando o Botafogo avança sua marcação

7" O Grêmio vai se atrapalhando a todo instante com a bola. Sequência grande de falta de intimidade com a bola

6" Roger tenta jogada pela direita, chuta a bola em cima de Cortez e sai com o escanteio

5" O Grêmio parece vir mais ofensivo para a segunda etapa, não querendo levar a decisão para os pênaltis

2" GATITO FERNÁNDEZ! Michel tocou de cabeça após cobrança de falta e o goleiro paraguaio voou para tocar com a ponta dos dedos, tocando a bola no travessão, antes dela sair

0" ROLOU A PELOTA! O Grêmio dá a saída e o segundo tempo começou!

As equipes já voltam ao gramado e vamos para os últimos 45 minutos do confronto

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O placar é de 0 a 0 e, se terminar assim, teremos pênaltis. Na primeira etapa, foram duas bolas na trave: uma para cada lado.

47' QUE FURADA! Bruno Silva tentou emendar uma finalização após roubada de bola, mas errou completamente e caiu feio demais no gramado

46' Teremos dois minutos de acréscimo

45' Éverton aparece com espaço pela esquerda, tenta resolver sozinho, faz a finalização rasteira, mas a bola passa sem perigo, sob olhar atento de Gatito

43' Fernandinho, sempre ele, arriscou de fora da área, mas a bola pegou efeito demais e saiu à direita

42' Em mais um lateral para dentro da área, Barrios desviou, Fernandinho cabeceou e a torcida reclamou de um suposto toque de mão de Igor Rabello

38' João Paulo carregou pelo meio, tentou o chute de canhota de fora da área, mas pegou muito embaixo. Bola por cima e tiro de meta para Marcelo Grohe

37' Substituição no Grêmio: sai Léo Moura, entra Éverton

36' Cartão amarelo para João Paulo. Caso o Botafogo avance, está fora da próxima partida

35' O Botafogo chega bem mais uma vez. Pimpão recebeu pela esquerda, tentou o cruzamento, mas a zaga afasta

33' PARECIA ATÉ O ROBERTO CARLOS! Victor Luís foi para a bola, soltou uma bomba de perna esquerda e obrigou Grohe a fazer uma defesa espetacular

32' Cartão amarelo para Pedro Geromel, por falta em Pimpão. Boa chance para o Botafogo

30' Depois de longa pausa para atendimento ao paraguaio Barrios, a bola volta a rolar

28' Cartão amarelo para Igor Rabello

27' Igor Rabello chegou rasgando com uma tesoura no meio-campo, a arbitragem mandou seguir com a vantagem, mas fica no chão Lucas Barrios

25' O BOTAFOGO TAMBÉM BATE NA TRAVE! Bruno Silva tentou o chute de longe e acertou um tiro na trave esquerda de Grohe

24' QUE LANCE DE PIMPÃO! A defesa do Grêmio falhou, Pimpão conseguiu roubar a bola, deu um drible desconcertante em Kannemann e só não marcou porque Marcelo Grohe fez linda defesa

21' NA TRAVE! Em cobrança de lateral para a área, Barrios raspou de cabeça, Fernandinho fez o domínio e, mesmo com pouco espaço, conseguiu a finalização e carimbou o travessão do Botafogo! Que chance!

20' A arbitragem vai encontrando problemas com a festa da torcida gremista, porque rolos de papel vão sendo atirados dentro do gramado. A cada vez que isso acontece, o jogo é parado

20' E a demora não adiantou de nada. João Paulo bateu mal e a bola explodiu na barreira

19' Haja demora para a cobrança da falta!

17' Matheus Fernandes recuperou bola na entrada da área, tentou o drible e a arbitragem marca jogo perigoso de Geromel. Lance em dois toques e a chance é boa!

16' Rodrigo Pimpão fez bom cruzamento para Roger, mas o atacante não conseguiu desviar e Marcelo Grohe fez defesa tranquila

13' Fernandinho faz boa jogada, ajeita pra perna esquerda, tenta o tiro de longe, mas pega mal na bola, que sai à esquerda de Gatito

12' Na sobra, Michel e Bruno Silva sentiram dor após choque de cabeças e o árbitro para a partida

11' Edílson chega bem ela direita, levanta para Fernandinho, mas a zaga corta com Arnaldo

9' POR MUITO POUCO! Depois de bate-rebate, Bruno Silva tentou de calcanhar, Grohe salvou e, no rebote, o chute de Lindoso saiu desviado. Novo escanteio para o Botafogo!

8' O Botafogo tenta responder pela esquerda. Victor Luís cruza, a bola desvia em Léo Moura e sai pela linha de fundo. É escanteio para o Alvinegro

5' UHHHHH! A primeira chance é do Grêmio. Cortez pegou rebote, arriscou de longe e levou perigo ao gol adversário

3' Torcida do Grêmio já pressiona Gatito Fernández, que teria demorado a cobrar tiro de meta

2' Ramiro foi lançado pela direita, mas Igor Rabello chegou bem para afastar. Lateral para o time da casa

1' Primeira falta do jogo sai com menos de meio minuto de partida. João Paulo derrubou o adversário e o Grêmio tenta atacar

0' ROLA A BOLA NA ARENA DO GRÊMIO! Vamos ao primeiro tempo dessa decisão!

Os jogadores vão se cumprimentando e partem para o último aquecimento. Torcidas vão dando um show à parte nas arquibancadas

Toca o hino nacional brasileiro na Arena

O protocolo oficial tem início! Grêmio e Botafogo estão no gramado!

Faltam 10 minutos! Siga ligado porque logo logo os times entram em campo

Já está praticamente tudo pronto na Arena para o começo da partida. A escalação das equipes vai sendo anunciada pela locução

Luan, que também era dúvida para a partida, está relacionado, mas começa o jogo no banco de reservas.

O Grêmio também já está definido e tem como titulares os seguintes atletas: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Arthur; Léo Moura, Ramiro e Fernandinho; Lucas Barrios.

O Botafogo já está escalado para a partida de logo mais! O time vem a campo com: Gatito; Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Victor Luís; Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo; Rodrigo Pimpão, Roger.

Boa noite, amigo ligado na VAVEL Brasil! Você vai acompanhar, em instantes, a grande partida entre Grêmio e Botafogo ao vivo, que lutam por vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América!

A arbitragem fica por conta do argentino Patrício Hernán.

O técnico Jair Ventura garantiu que o Alvinegro tem sua estratégia definida para a partida e indicou que não jogará apenas no contra-ataque: "Sabemos da força do Grêmio em casa, mas não dá para jogar só no jogo de transição. Temos nossa estratégia, estamos maduros na Libertadores por jogar Pré e enfrentar grandes equipes. Mais um grande desafio, na casa do adversário. Tem gol qualificado. Haverá momento de marcar em cima, de transição, de jogo apoiado. Expectativa de grande jogo, tomara que o Botafogo avance."

Por outro lado, o Botafogo terá time completo na Arena do Grêmio. O lateral Victor Luís, que estava suspenso na ida, poderá retornar e entra na vaga de Gílson.

"O Luan é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Precisa falar mais alguma coisa? O que mudaria no Barcelona sem o Messi? Na proporção de cada um, mas a importância dele para o Grêmio é fundamental", afirmou o treinador, antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Ambos têm problemas musculares e podem desfalcar o Tricolor. Para Renato Gaúcho, técnico da equipe, a ausência de Luan seria muito sentida, tal como Messi faria falta ao Barcelona.

Para o jogo de logo mais, as principais dúvidas na equipe do Grêmio ficam por conta de Luan e Pedro Geromel, que não atuaram na primeira partida.

Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona-ECU e Santos. Na primeira partida deste, empate em 1 a 1, no Equador. O jogo da volta acontece também nesta quarta, às 21h45

Uma vitória garante a classificação para o time vencedor, mesmo que pelo placar mínimo.

Em caso de empate com gols, a vantagem fica para o Botafogo, por conta do critério de desempate por gols marcados fora de casa

Depois do empate em 0 a 0 na primeira partida, um novo resultado sem gols levará a decisão para os pênaltis.