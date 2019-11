Resultado Santos x Barcelona na Copa Libertadores da América 2017 (0-1)

50' FIM DE JOGO! Santos 0 x 1 Barcelona! Santos perde na Vila e é eliminado pelo Barcelona na Libertadores.

46' Bola é lançada na área, Banguera tenta o corte, mas bola fica viva. Lucas Veríssimo não consegue concluir e o goleiro recupera.

43' VERMELHO BARCELONA! Cartão vermelho para Gabriel Marques. Por revidar com tapa em Bruno Henrique.

43' VERMELHO SANTOS! Cartão vermelho para Bruno Henrique. Por cuspir em Damián Díaz.

42' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Alison e entra Fabián Noguera

42' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Damián Díaz e entra Segundo Castillo

38' Jean Mota finaliza da esquerda, mas bola vai direto nas mãos de Banguera.

35' Jean Mota cruza, mas manda muito forte. Bola sai pela linha de fundo.

33' Alison finaliza de fora da área, mas bola vai longe do gol.

30' AMARELOU SANTOS! Cartão amarelo para Bruno Henrique

29' Zeca cruza da esquerda, e defensor do Barcelona afasta.

28' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Leandro Donizete e entra Kayke

24' VERMELHO BARCELONA! Cartão vermelho para Jonatan Álvez!! Atacante dá cotovelada em Alison

Público total: 12.730 Renda: R$ 766.160,00

22' GOL DO BARCELONA! Gol de Jonatan Álvez

20' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Marcos Caicedo e entra Erick Castillo

20' Copete lança para Bruno Henrique na direita. O atacante cruza direto nas mãos de Banguera.

16' Defesa faz o corte, Guedes fica com a bola, avança, e Santos ganha mais um escanteio

14' Após cobrança de escanteio, zaga afasta e Santos sai em contra-ataque. Ricardo Oliveira tenta o drible, e ganha escanteio.

14' Ayoví recebe na direita, cruza na área e Donizete corta. Escanteio para o Barcelona.

10' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Esterilla e entra José Ayoví

09' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Vecchio e entra Jean Mota

09' Marcos Caicedo recebe na entrada da área após falha na saída de bola de Vecchio e finaliza rasteiro. Bola passa à esquerda do gol

06' Bruno Henrique dá lindo passe para Ricardo Oliveira, mas atacante não alcança a bola, que fica com Banguera.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Santos 0 x 0 Barcelona

45' O juiz marca mais um de acréscimo.

44' Damián Díaz toca para Marcos Caicedo, que cruza na área. Veríssimo corta.

39' Vecchio recebe livre na frente da área, mas demora muito e perde a bola.

37' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Beder Caicedo

36' Ricardo Oliveira finaliza, bola desvia, e Copete completa. Antes da bola entrar no gol, bandeirinha assinala impedimento.

34' Velasco cobra a falta direto para o gol, mas manda longe.

32' Esterilla cruza para Jonatan Álvez, mas Veríssimo corta. Na sobra, Damián Díaz finaliza torto, sem perigo para Vanderlei.

27' Díaz acha Marcos Caicedo, que chuta com muito perigo! Bola passa à esquerda do gol

23' AMARELOU SANTOS! Cartão amarelo para Daniel Guedes

22' Beder Caicedo cruza na área do Santos, David Braz afasta.

17' TRAVESSÃO!! Vecchio cobra a falta na cabeça de David Braz, que cabeceia muito forte na trave!!!

16' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Marcos Caicedo

14' VANDERLEI!! Oyola recebe livre e manda uma bomba de muito longe. Vanderlei espalma!

13' Marcos Caicedo se livra de Alison, toca para Damián Díaz, que finaliza de fora da área. A bola passa perto da meta de Vanderlei

12' Jonatan Álvez tenta dominar a bola no ataque, mas arbitragem flagra toque de mão

11' QUASE! Velasco cruza da direita e a bola passa à direita do gol defendido por Vanderlei.

06' Após cobrança de falta na área, Ricardo Oliveira faz o corte.

06' Alison chega mais forte em Marcos Caicedo, e árbitro marca a falta.

02' Ricardo Oliveira volta para marcar, rouba bola no campo de defesa, mas perde ao sair para o contra-ataque.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Santos 0 x 0 Barcelona

Santos e Barcelona de Guayaquil em campo

Com o empate por 1 a 1 no Equador, na semana passada, o Santos pode avançar à semifinal com um 0 a 0. Se o resultado for o mesmo da última quarta-feira, a vaga será definida nos pênaltis. Empates de 2 a 2 em diante classificam Barcelona.

Santos é o único invicto na Libertadores. É também o melhor mandante da competição ao lado do Grêmio

SANTOS ESCALADO! Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca; Alison, Leandro Donizete, Vecchio; Copete, Ricardo Oliveira, Bruno Henrique.

BARCELONA ESCALADO! Banguera; Pedro Velasco, Aimar, Arreaga, Beder Caicedo; Gabriel Marques, Matías Oyola, Damián Díaz; Esterilla, Jonatan Álvez, Marcos Caicedo

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Santos x Barcelona de Guayaquil ao vivo na Vila Belmiro, valendo pela Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Sem surpresas, o time deve ser repetido em relação ao primeiro jogo, portanto com: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Caicedo; Gabriel Marques, Vera e Díaz; Marcos Caicedo, Esterilla e Jonatan Álvez.

Os dois desfalques dos Canários, como são conhecidos os jogadores do time equatoriano são o lateral-esquerdo Mario Pineida e o atacante Ariel Nahuélpan, que inclusive teve passagens pelo futebol brasileiro. O primeiro se recupera de um mal-estar e foi retirado da delegação, enquanto o segundo está com uma lesão em um dos dedos do pé. No lugar de Pineida, Caicedo continuará como titular. Já Ariel é reserva e por isso não preocupa.

Para a partida contra o Santos, o Barcelona de Guayaquil chega a São Paulo para a partida do ano na sua temporada. Precisando marcar pelo menos um gol para sair classificado, o time precisa repetir a atuação de três dos quatro jogos que fez fora de casa na Libertadores, quando conseguiu marcar e inclusive sair com duas vitórias na bagagem.

Se todas as expectativas forem confirmadas, o Santos irá a campo com: Vanderlei; Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

No lugar de Renato, Culpi já decidiu que a vaga ficará com Vecchio. O argentino, que chegou com status de grande jogador, mas que perdeu espaço após desentendimento com o ex-técnico Dorival Junior, tendo sido por consequência afastado do time e quase culminando na sua saída do time santista, agora vive uma nova fase na equipe, se tornando peça importante.

Para o lugar de Lucas, o substituto será o jovem Jean Mota, de 23 anos. O jogador que chegou em 2016 ao Santos após se destacar no Fortaleza, tem sido peça importante para o técnico Levir Culpi, principalmente entrando no decorrer do jogo, por ser um jogador mais vertical e que chega muito bem a frente, explorando sua velocidade.

O primeiro inclusive, deve ficar fora por até um mês, após ser reavaliado no último fim de semana e diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Já o experiente volante também está fora da partida por conta de edemas na coxa e tornozelo direito.

Não há como negar que Lucas Lima e Renato são alguns dos pilares do Santos em toda a temporada. Por isso, fica difícil imaginar a equipe sem os dois na equipe titular.

Quem vencer, enfrentará Botafogo ou Grêmio. O peruano Víctor Carrillo ficará a cargo da arbitragem.

A partida acontece nessa quarta (20), às 21h45, na Vila Belmiro. Na primeira partida entre as duas equipes, grande atuação de Vanderlei e empate por 1 a 1, o que dá ao time santista a vantagem de empatar sem gols para conseguir a classificação.

Valendo uma vaga nas semi-finais da Copa Libertadores da América, o Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pela partida de volta das quartas.