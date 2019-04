Após sufoco nas quartas, Renato quer curtir classificação e aproveitar tempo na Libertadores

Em uma partida de grandes emoções, o Grêmio garantiu classificação a semifinal da Copa Libertadores da América. O tricolor venceu o Botafogo pelo placar de 1 a 0, com gol de Lucas Barrios. A partida, realizada na Arena, em Porto Alegre, atraiu quase 50 mil gremistas e teve o retorno de Pedro Geromel à equipe titular, e de Luan, que entrou na segunda etapa.

O time de Renato Portaluppi teve dificuldades na criação, o que levou o comandante a fazer alterações ainda na primeira etapa. Após a partida ele avaliou o duelo e justificou a troca de Léo Moura por Éverton.

“Jogamos dessa forma no Rio de Janeiro e deu certo, seguramos a equipe do Botafogo. Tem horas que as coisas dão certa e outras não, cabe ao treinador enxergar”, falou Renato. “Léo Moura é um jogador de minha confiança, mas havia jogado três partidas, não saiu porque estava mal no jogo. Nossa equipe não estava se encontrando e o Botafogo estava nos acuando, vindo pra cima e nós não estávamos atacando, então tínhamos que atacar, por isso coloquei o Éverton”, completou, justificando a mexida ainda na primeira etapa de jogo.

O próximo adversário do Grêmio na Libertadores é o Barcelona de Guayaquil, do Equador, que venceu o Santos, na casa do Peixe e se classificou para enfrentar o Tricolor. Renato reconheceu a qualidade da equipe equatoriana, mas disse que prefere manter o foco no momento e aproveitar a classificação.

“Tenho mais um mês para pensar. Vou tomar alguns chopes. Agora tenho que curtir a classificação. Domingo já tem jogo pelo Brasileirão. O Barcelona conseguiu vencer o Santos, que trouxe a vantagem para dentro de casa. Agora vamos ter tempo de recuperar jogadores, principalmente o Luan, corrigir erros e trabalhar bastante.”

A primeira partida da semifinal da Libertadores entre Grêmio e Barcelona ocorre no dia 25 de outubro. O palco do duelo será a casa da equipe equatoriana.