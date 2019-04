Sport faz jogo decisivo contra o Vasco pelo Brasileirão 2017

Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, à ser disputado às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco se enfrentam nessa segunda (25), às 20h, na Ilha do Retiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o Leão apresentou falhas defensivas e perdeu por 2 a 1, com gols de Luís Fabiano e Douglas para os cruzmaltinos e André de penalti para os rubro-negros. A arbitragem da partida ficará à cargo de Sandro Meira Ricci (SC).

Mesmo com a classificação pela Copa Sulamericana contra a Ponte Preta, não dá para esquecer a situação ruim que o Sport vive no Campeonato Brasileiro. Por isso, a vitória contra o Vasco será extremamente importante para dar tranquilidade a equipe no restante da competição. Se perder, o time corre um grande risco de entrar no Z4.

O Vasco é um time de contrastes no Brasileiro. Se por um lado, o time embalou uma boa sequência de vitórias que o fez chegar perto da zona da Libertadores, a última derrota contra o Corinthians trouxe de volta o medo da queda para a Série B, que pode se confirmar em caso de derrota no Recife.

Vitória é o único resultado que interessa

Com a suspensão de Patrick no jogo contra o Flamengo, foi criada uma dúvida para qual seria o seu substituto. Tudo porque os possíveis nomes para o seu lugar tem características diferentes. Mas pelos últimos treinos do time rubro-negro, Wesley, que tem caracteristica mais ofensiva, é quem entrará como titular, muito pela confiança de Luxemburgo nele.

Quem pode pintar no time é o atacante Osvaldo. Impedido de jogar por já ter atuado pelo Fluminense na Sulamericana, o jogador é uma das muitas alternativas para a ponta. Além de disputar posição com Lenis, Thomás e Rogério, que entraram bem no jogo passado, são os outros concorrentes do atacante.

Luxa pediu apoio da torcida (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Para vencer, o Leão tentará usar como trunfo a moral elevada após ter avançado para as quartas de final da Sulamericana, onde enfrentará o Júnior Barranquilla. Segundo o volante Rithely, o resultado também serviu para mostrar que o Leão tem sim qualidade para sair dessa incômoda situação no campeonato e por consequência brigar pelo título na competição continental.

"A classificação traz moral e confiança pra nossa equipe no restante da temporada. Agora é seguir evoluindo para reagirmos no Campeonato Brasileiro e ir somando o maior número de pontos possíveis", afirmou. "Nós sabemos da nossa qualidade. Chegamos nas quartas de final de um torneio muito complicado como a Sulamericana. Temos condições de avançar e brigar pelo título, mas vamos pensar uma partida de cada vez", finalizou.

Uma boa notícia para a torcida rubro-negra é a volta de Diego Souza ao time titular pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso contra o Flamengo pelo terceiro cartão amarelo, ele já tinha voltado contra a Ponte e deve ser titular contra o Vasco. Com isso, o Leão deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata; Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Wesley, Lenis, Diego Souza e Mena; André.

Novidades no Vasco

O confronto do Sport será o terceiro jogo de Zé Ricardo à frente do Vasco, mas ficou claro no jogo com o Corinthians que o time carioca já tem sua cara. A equipe que sofria nas partidas por tomar muitos gols, ganhou consistência defensiva, tanto que o líder do Campeonato Brasileiro só conseguiu penetrar a zaga cruzmaltina com um gol irregular de Jô.

No último trabalho realizado visando a partida no Recife, Zé Ricardo preferiu enfatizar as bolas paradas, que podem ser uma arma decisiva para conseguir a vitória. Também realizou um coletivo, onde escolheu os substitutos de Wagner, que está com um problema na coxa e de Gilberto, que também se lesionou no jogo passado. Em seus respectivos lugares, entrarão Yago Pikachu e Wellington.

Time finalizou preparação na manhã desse sábado (23) (Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

Em entrevista concedida ao site oficial, o meia Mateus Vital, jovem da base que virou destaque nos últimos jogos, ressaltou a força da torcida do Sport, que apoia sempre nos jogos da equipe, frisando que a equipe não deve se intimidar com isso.

"Nunca joguei lá, mas eu vejo que a torcida apoia bastante, assim como a nossa faz conosco aqui em São Januário. Mas isso não pode influenciar no nosso jogo. Precisamos esquecer o que fica do lado de fora e pensar apenas no que vai acontecer dentro das quatro linhas. Conhecemos a dificuldade do Brasileiro e sabemos a importância de estar pontuando sempre. Estamos confiantes na capacidade do grupo para buscar nossos objetivos", disse.

Com isso, o provável time do Vasco será composto por: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios.