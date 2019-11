Resultado de Flamengo x Avaí no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Chegamos ao fim de mais uma transmissão preparada para você pela VAVEL Brasil. Logo depois, acompanhe detalhes em uma análise geral da partida no pós-jogo. Obrigada pela companhia, boa noite a todos!

Flamengo x Avaí, no jogo deste sábado (23). (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Mais uma vez o público foi abaixo das expectativas. Ao todo, 9.584 pessoas estavam na Ilha do Urubu. A renda foi de R$ 290.381,00.

O próximo compromisso do Avaí é pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (01), às 16h, contra o Atlético-GO na Ressacada.

Para o Flamengo, agora, é decisão! O próximo jogo da equipe é contra o Cruzeiro, na quarta-feira (27), às 21h45. As equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se mantem em 5° lugar com 39 pontos. Já em 12° lugar, o Avaí conseguiu ultrapassar o Sport e está com 30 pontos. A posição ainda pode mudar.

50'/2°T - FIM DE PAPO NA ILHA DO URUBU!! Flamengo consegue o empate contra o Avaí, por 1 a 1.

47'/2°T - UUUUUUUUUHHHHHHHH!!! Vizeu recebe bola de Vinícius Júnior, teve chance de virar, mas cabeceou pra fora. O atacante estava de frente pro goleiro sem marcação.

45'/2°T - Árbitro assinala mais 5 minutos de acréscimo. Vamos até aos 50.

44'/2°T - DIEGOOOO ALVESSSS!! Willians rouba a bola no meio de campo, arranca e chuta forte, em cima do goleiro, que tira o perigo espalmando pra fora.

40'/2°T - UUUUUUUUUUUHHH!!!! Renê se livra totalmente da marcação e encaixa bola para Lucas Paquetá, que não alcança a bola e ela sai pela linha de fundo.

34'/2°T - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO FLAMENGOOOOOOOO!!!! RODINEI EMPATA NA ILHA DO URUBU!!! O lateral manda um chute maravilhoso de fora da área, encaixando no travessão e a bola entrando. Golaço!

29'/2°T - QUASEEEEEEEE!! Rodinei faz cruzamento, deixa bola na cabeça de Felipe Vizeu, que cabeceia fraco e em cima de Douglas. Time do Avaí está todo fechado.

25'/2°T - Em mais da metade da segunda etapa, o Flamengo tenta trabalhar a bola em busca de jogadas infiltradas para Vizeu ou Paquetá, mas possuem dificuldade na hora de encaixar a bola.

23'/2°T - Flamengo possui 61% da posse de bola contra 39% do Avaí. Apesar de ter a bola, o time do Flamengo não consegue finalizar e empatar o jogo.

17'/2°T - Flamengo pressiona por todos os lados, time do Avaí se atrapalha, mas o rubro-negro não consegue tirar proveito para empatar o placar.

14'/2°T - UUUUUUUUUUUUHHHHH!!! De fora da área, Everton Ribeiro manda um chute fortíssimo e quase marca, encaixando a bola no canto, mas Douglas faz uma bela defesa e fica caído no chão.

11'/2°T - Pelo lado direito, Flamengo chega novamente com Rodinei que faz ótima jogada individual e quando vê que não tem ninguém para tocar, arrisca com chute que passou perto do travessão.

9'/2°T - NA TRAVEEEEEEEEEEE!! Everton Ribeiro encaixa bola perfeita para Paquetá, que chuta um pouco cruzado e bola bate na trave. Quase o gol de empate!

7'/2°T - UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!!!! Mancuello chuta de fora da área e Douglas busca a bola quase dentro do gol. Flamengo pressiona bastante no segundo tempo,

5'/2°T - Flamengo tem mais chances de marcar, buscando o gol, mas não consegue finalizar certo. Time com dificuldades de invadir a área do Avaí.

2'/2°T - UUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!! De longe, Rodinei arrisca e assusta goleiro do Avaí, que é forçado a fazer uma defesa difícil por conta da bola inesperada que recebeu.

0'/2°T - BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA! Agora são mais 45 minutos para definir quem sai com a vitória da Ilha do Urubu. Flamengo 0x1 Avaí.

Times retornam ao gramado. Avaí vem sem nenhuma alteração. Já no Flamengo entrou o Geuvânio no lugar de Matheus Sávio.

Leandro Silva comenta sobre o possível desvio seu no gol: "Eu relei, tenho certeza que dei um desvio final, mas o importante é o 1 a 0 para nós. Não importa se o gol foi meu ou do Pedro, estamos vencendo."

Everton Ribeiro fala sobre muitas bolas aéreas: "Estamos tentando alternativas, porque estão fechando bem. Temos de finalizar um pouco melhor. Agora é correr atrás do resultado e virar no segundo tempo."

46'/1°T - FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Com apenas um minuto de acréscimo, primeira etapa é finalizada. Flamengo 0x1 Avaí, com gol de Pedro Castro.

44'/1°T - UUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!! Everton Ribeiro sobe pela direita, deixa bola com Mancuello, que toca para Paquetá e finaliza perto da trave.

43'/1°T - O Flamengo está equivocado e procura chutar a bola a todo momento. Procuram se livrar da bola ou encaixar para Lucas Paquetá marcar.

39'/1°T - Pedro Castro encaixa para Junior Dutra, que chuta mas bola é desviada pelos jogadores do Flamengo. Cobrança de escanteio foi feita mas sem resultado.

33'/1°T - UUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHH!!! Matheus Sávio recebe passe, passa pela defesa do Avaí e manda chute para finalizar. Douglas faz grande defesa e fica com a bola.

30'/1°T - UUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Rafael Vaz fura, Joel fica com a bola, chuta rasteiro e a bola passa perto da trave. Diego Alves tava na bola.

29'/1°T - Marcado por 3 jogadores do Avaí, Everton Ribeiro recebe bola de Márcio Araújo e tenta proteger, chutando para o gol mas bola sobe demais.

26'/1°T - Rueda pede para os jogadores fazerem cobrança de escanteio mais aberta, para deslocar totalmente o goleiro, sem dar chances. O técnico gritou para Matheus Sávio.

23'/1°T - Torcida do Flamengo mostra insatisfação com a atuação do time no jogo. Dificuldades na troca de passes está constante, e a torcida já protesta na Ilha do Urubu.

19'/1°T - UUUUUUUUHHHHHHH!!! Everton Ribeiro encaixa para Paquetá que cabeceia e quase empata. Douglas voou na bola, mas não tocou.

17'/1°T - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO AVAÍ!!!! PEDRO CASTRO ABRE O PLACAR! Em falta fechadinha pela esquerda cobrada por Pedro Castro, o Avaí conseguiu abrir o placar. Sem toque na bola.

15'/1°T - Times se retrancam mais e precisam trabalhar a bola para fazer uma boa jogada e, assim, chegarem ao ataque. Time do Avaí todo recuado, em busca somente de um contra-ataque.

12'/1°T - DIEGOOOOOOOOO ALVEEEEEEESSS! Pedro Castro fica frente a frente com o goleiro rubro-negro, tenta dar toque para marcar no canto direito mas Diego se adianta e faz bela defesa.

10'/1°T - Flamengo tem dificuldade na saída de bola, deixando a posse com o Avaí. O time procura trabalhar a jogada para formar um ataque preciso.

8'/1°T - Em cobrança fechada de escanteio, Avaí tem sua primeira oportunidade na partida, mas a defesa do Flamengo não deixa barato e afasta qualquer perigo que o Leão oferecia.

3'/1°T - QUASEEEEEEEEEEEE!!! Gabriel arranca, encaixa para Everton Ribeiro que devolve e o atacante manda chute que passa bem perto da trave. Flamengo coloca pressão.

1'/1°T - UHHHHHHHHHHHHHH!!! Flamengo chega perigosamente. O time arranca, bola sobra com Everton Ribeiro que, sem opção, manda chute de fora da área e quase marca.

0'/1°T - BOLANDO ROLANDO! Flamengo e Avaí se enfrentam em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, pela 25° rodada.

Claudinei: "Viemos e vamos tentar lutar para manter o saldo positivo desde o returno. Nós vamos tentar chegar aos 45 pontos e ai sim podemos pensar em algo maior."

18h52 - As equipes entram em campo e os reservas se acomodam. Hino nacional é executado. Tudo pronto para o início da partida.

18h48? - O trio de arbitragem que entrará em campo para a partida é esse.

18h45 - Hoje a braçadeira tem dono novo. Quem entra em campo como capitão é Everton Ribeiro. Um fato curioso é que a braçadeira já rodou entre Réver, Juan, Guerrero e Márcio Araújo, tudo isso com Rueda no comando.

18h43 - Os jogadores aquecem no gramado da Ilha do Urubu. Faltam menos de 20 minutos para a bola rolar por aqui!

18h27 - Pela primeira vez o argentino Mancuello irá jogar no comando de Rueda. Conca também aparece ao banco e a expectativa é que o jogador entre durante o jogo.

AVAÍ ESCALADO! Sem nenhuma mudança em relação a provável, o Leão vai com o time titular para buscar os três pontos.

FLAMENGO ESCALADO! O rubro-negro carioca vai a campo com o time alternativo. A surpresa é Diego Alves no gol, já que era esperado o Muralha nessa última partida antes da final.

17h42 - Dentro do estádio da Ilha do Urubu, os torcedores se acomodam, mas não há grande quantidade de pessoas. A expectativa é de um público não muito alto por aqui.

17h40 - Torcedores já chegam no estádio. Ao redor está bastante tranquilo, sem fila longa na hora de trocar os ingressos.

No lado do Avaí, os jogadores já chegaram também e estão no vestiário, aquecendo e fazendo os últimos reparos para começar a partida.

No lado do Flamengo, o vestiário da Ilha do Urubu está pronto e já recebe os atletas. Tudo pronto para o início da partida!

O palco da partida de hoje está pronto. A bola rola na Ilha do Urubu às 19h, entre Flamengo e Avaí pela 25° rodada. Os clubes já estão no estádio.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Flamengo x Avaí ao vivo da Ilha do Urubu, valendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Pendurados no lado do Avaí: Capa, Junior Dutra, Juan, Douglas, Pedro Castro e Lourenço.

Pendurados no lado do Flamengo: Vinícius Junior, Réver, Berrío, Mancuello, Rodinei e Cuéllar.

A provável escalação do Avaí tem Douglas Friedrich; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião, Pedro Castro e Juan; Joel e Junior Dutra.

Pensando na Copa do Brasil, na próxima quarta (27), o Flamengo deve vir a campo com equipe praticamente reserva. A provável escalação do Rubro-Negro conta com Alex Muralha, Rodinei, Vaz, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo, Mancuello e Geuvânio; Matheus Sávio, Gabriel e Paquetá.

Treinador Claudinei Oliveira

Treinador do Avaí, Claudinei Oliveira falou sobre suas expectativas antes do confronto: "A gente não pode se acomodar no que já conquistamos, temos que buscar coisas a mais. Vamos jogar independente do time do Flamengo, jogadores que atuariam na maioria dos times da Série A. Vamos manter nossa fórmula de jogo e se perdermos, que seja porque o adversário foi melhor e não por sairmos da nossa característica", afirmou.

Cuéllar, do Flamengo, falou sobre a a equipe do Avaí

Destaque na vitória sobre a Chapecoense, o volante Cuéllar falou sobre a a equipe do Avaí: "Aqui no Brasil não tem time fraco. Todos têm qualidade e é um futebol competitivo. É um time que vem crescendo e isso está nos números. Enfrentaremos um time difícil, mas temos que procurar o resultado contra uma grande equipe que está fazendo um returno importante", disse o jogador do Flamengo.

Vinicius Junior (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

No duelo entre Avaí e Flamengo no primeiro turno, o time carioca teve 62% de posse contra 38% do Leão da Ilha. O jogo aconteceu em Santa Catarina, na Ressacada.

Pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11 de junho de 2017, as equipes se enfrentaram pela última vez e o placar se manteve no 1 a 1. Leandro Damião marcou pelo Flamengo e Rômulo pelo Avaí.

Flamengo e Avaí já se encontraram em 10 confrontos ao longo da história. O retrospecto é equilibrado: são três vitórias para cada lado, além de quatro empates.

Ocupando o 13° lugar da tabela, o Avaí tem bom aproveitamento no segundo turno e ainda não perdeu. No retrospecto geral do Brasileiro, são 29 pontos garantidos, com sete vitórias, oito empates e nove derrotas.

Na quinta colocação, o Flamengo possui exatos 38 pontos na campanha do Brasileiro. No campeonato, são dez vitórias, oito empates e seis derrotas, números que garantem ao Rubro-Negro um lugar no G-6.

Com a preocupação voltada para o Z-4, Claudinei Oliveira pretende escalar um Avaí mais ofensivo em busca dos três pontos. Apesar do time estar longe da zona de rebaixamento, o técnico ainda não está satisfeito com o desempenho de seus comandados.

Contando os dias para a final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro entrará em campo com o time alternativo nesta noite. O técnico Reinaldo Rueda vai poupar praticamente todos os jogadores que irão atuar na final contra o Cruzeiro.

Neste sábado (23), o Flamengo recebe o Avaí em casa, na Ilha do Urubu em busca dos 3 pontos. Às 19h, a bola rola para mais uma partida do Campeonato Brasileiro.