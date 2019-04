Poder de reerguer: a grande temporada de Fernandinho no Grêmio

É notório que Fernandinho vive uma grande fase pelo Grêmio. Desde que retornou do Flamengo, o atacante conquistou passo a passo sua titularidade no elenco de Renato Portaluppi. Pode-se dizer que o canhoto tem dado trabalho aos adversários, sendo um dos principais nomes do ataque gremista.

Com a saída de Pedro Rocha, o atacante de 31 anos virou peça fundamental, já que era o substituto imediato do elenco juntamente com Everton. No início do Campeonato Brasileiro teve uma boa atuação contra o Sport na Ilha do Retiro, marcando dois gols com o time reserva do Tricolor.

Mesmo sendo sempre começando no banco, Fernandinho entrava no segundo tempo com a missão de colocar velocidade no ataque e fazer a criação das jogadas, já que esse é um dos seus pontos mais forte. Com o tempo foi ganhando titularidade em alguns jogos, conquistando a torcida pelo seu esforço em campo e por ser uma carta na manga do treinador Renato Portaluppi.

Quando houve a transferência de Pedro Rocha para o Spartak Moscow, logo Fernandinho foi escalado para suprir essa no ataque. A partir desse momento começou a ganhar destaque e apoio da torcida, já que mostrava serviço dentro de campo, armando jogadas pela direita e cortando com a esquerda para finalizar. Além de atuar bem pela ponta-direita sabe cobrar faltas também, o que é importante em jogos decisivos, como por exemplo a Libertadores.

No jogo de ida contra o Botafogo pela Libertadores, ganhou o prêmio de melhor em campo, levando perigo ao gol de Gatito Fernandez e buscando deixar sua marca no jogo. No jogo de volta, foi um dos principais jogadores, juntamente com Lucas Barrios, que foi o autor do gol na vitória gremista por 1 a 0.

Com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, espera-se muito de Fernandinho no ataque. Mesmo não jogando no nível de Pedro Rocha e tendo um estilo pouco diferente, a torcida gremista está confiante que o camisa 21 pode fazer a diferença na busca da terceira Libertadores, pois suas atuações tem sido importantes no ataque. Os próximos capítulos dessa sua temporada, somente Fernandinho pode escrever, pois a confiança e apoio não faltam por parte da torcida.