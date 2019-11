Resultado São Paulo 1x1 Corinthians no Campeonato Brasileiro 2017

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo.

Nesse domingo (24), o São Paulo recebe o Corinthians no estádio do Morumbi para fazer o Majestoso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Mais de 55 mil ingressos foram vendidos e a expectativa é de cerca de 60 mil pessoas para a manhã de domingo nesse clássico. É a primeira vez que o Majestoso acontece nesse horário.

O clássico novamente será com torcida única. Só torcedores tricolores acompanharão o duelo no Morumbi. Pressão para cima do líder Corinthians.

Carille fez o treino tático sem muitas mudanças no time, com Maycon como titular no lugar de Camacho, única dúvida que parecia existir na cabeça do treinador.

O time treinou na véspera da partida na Arena Corinthians com os portões abertos e cerca de sete mil torcedores acompanharam de perto.

Por isso, uma vitória no clássico deixaria a equipe dirigida por Fabio Carille muito perto do título brasileiro. Além disso, um triunfo no Morumbi ajudaria a esquecer da decepção da eliminação na Sul-Americana e deixaria o rival em situação complicadíssima na luta contra o rebaixamento.

A vantagem corinthiana na liderança do brasileiro é bem cômoda, já que, além dos dez pontos que o separa do Grêmio, o time gaúcho está priorizando a Libertadores e deve perder mais pontos na competição.

Na coletiva de imprensa, Dorival Junior diz ter dúvidas para escalar o São Paulo e deseja que sua equipe dificulte muito a vida do rival na partida, além de esperar um bom espetáculo no domingo de manhã.

De resto, o time será mantido para o clássico, com Eder Militão, um dos destaques do último jogo, na lateral direita, mesmo com o retorno de Bruno aos treinos nessa semana.

Ainda no meio de campo, Jucilei volta depois de cumprir suspensão e reassume a vaga de titular no posto de Jonathan Gomez. Outra dúvida do treinador é na lateral esquerda, já que Junior Tavares fez boa partida em Salvador, mas Edmar, que vinha jogando com regularidade, está de volta também depois de cumprir suspensão.

O treinador Dorival Junior possui algumas dúvidas para escalar a equipe e uma delas é se joga com Lucas Fernandes ou Cueva, que entrou muito bem na ultima partida e foi decisivo com gol e assistência.

E nada melhor do que uma vitória no clássico São Paulo x Corinthians ao vivo para aumentar muito a moral do elenco e como consequência, embalar para sair dessa situação incomoda.

Depois de três jogos sem vencer, o São Paulo conseguiu fundamental triunfo na Bahia para aliviar um pouco a situação, mas o time ainda segue na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para sair dela.

A partida do primeiro turno terminou com a vitória do Corinthians por 3 a 2, quando Rogério Ceni ainda era treinador do São Paulo. Naquele dia, Gabriel, Romero e Jadson marcaram para o Timão; Gilberto e Wellington Nem anotaram para o Tricolor.

Já o Timão está muito mais tranquilo no campeonato, lidera com 53 pontos, dez a mais que o segundo colocado: Grêmio. Porém, o time de Itaquera vem de eliminação na Copa Sul-Americana, empatando com o Racing fora, sem gols, por conta do gol fora de casa.

O Tricolor vive situação mais delicada na competição, ocupa a décima sétima colocação apenas com 26 pontos ganhos. Vem de triunfo importante fora de casa em confronto direto contra o Vitória por 2 a 1.