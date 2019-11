Vitória vence, afasta sufoco e Atlético-MG perde a sétima partida em Belo Horizonte

Em má fase, o Atlético-MG perdeu para o Vitória, na noite deste domingo (24), em Belo Horizonte. Com gols de Neilton, Yago e Trelléz, a equipe visitante venceu a partida por 3 a 1. Cazares diminuiu para os mineiros ainda na etapa inicial.

O resultado leva o Galo para a 11ª colocação na tabela, com 31 pontos, a três do São Paulo, primeira equipe da zona de rebaixamento. Já o Vitória fica com 29 pontos e sobe para a 15ª posição, a um ponto da zona incômoda da tabela. Com a derrota, o Galo perde a sétima partida em casa nesta temporada.

O Atlético-MG voltará a campo no próximo domingo (1), às 19h, para encarar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Já o Vitória terá o Botafogo pela frente, também no mesmo dia, às 11h, no Rio de Janeiro. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do certame nacional.

Confira o lance a lance do jogo:

49' Fim de jogo!

48' GOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Tréllez recebe o passe e coloca por cima de Victor para fechar o placar do jogo.

45' QUATRO! Quatro minutos de acréscimo.

43' NA TRAAAAAAAAAVE! Cazares toca para Otero, que arrisca o chute e a bola bate na trave.

42' Escanteio para o Atlético.

40' Goleiro faz cera para bater tiro de meta.

37' ESPAAAAAAAAAAAAAALMA! Otero bateu visando o ângulo e Caíque espalma para escanteio.

36' Falta para o Galo.

33' SUBSTITUIÇÃO! Sai Luan e entra Marlone.

Sai Yago, do Vitória, e entra René.

Sai Neilton e entra Junior.

31' SUBSTITUIÇÃO! Sai David e entra Kieza.

29' Falta para o Galo.

27' Cazares cruza para área, mas ninguém consegue tocar na bola e ela sai sem perigo.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Leonardo Silva cabeceia para trás, Tréllez passa rasteiro e Yago acerta um chutaço para estufar as redes.

21' SUBSTITUIÇÃO! Sai Fred e entra Rafael Moura.

20' Luan recompõe o meio de campo alvinegro com a entrada de Otero. O atacante já foi testado por Micale nos treinos como 2º volante.

17' UUUUUUUUUH! No primeiro lance de Otero em campo, o venezuelano chuta forte e Caíque faz boa defesa.

16' Uillian Correa comete falta em Fred.

15' SUBSTITUIÇÃO! Sai Adilson e entra Otero.

12' Valdívia faz outro cruzamento buscando o Fred na área, mas Caíque ficou com a bola.

9' ESPAAAAAAAAAAAAALMA! Acreditem! Seria gol de Fred! Valdívia lança para o camisa 9 alvinegro e Caíque espalma espetacularmente.

8' Vitória tenta pressionar, mas zaga alvinegra tira o perigo.

7' Escanteio para o Vitória.

6' Luan demora para tocar para Alex Silva e o lateral é pego em posição de impedimento.

5' David em posição irregular. Impedimento marcado!

4' Atlético volta pressionando o Vitória em busca do gol da virada.

3' Lateral para o Galo.

2' Falta na ponta direita para a equipe da casa.

0' Reinicia o jogo para a etapa final!

47' Fim de primeiro tempo.

46' AMARELO! Tréllez recebe o cartão após falta em Léo Silva.

46' MAIS DOIS! Dois minutos de acréscimo.

45' Atlético diminuiu o ritmo de jogo. O Vitória espera em seu campo de defesa.

43' Lateral para o Galo.

40' Falta para a equipe da casa. Valdivia na bola.

39' Yago tenta o cruzamento, Wallace corta e cede o lateral para o Atlético.

37' Médicos entram em campo após Neilton colocar a mão no ombro e cair em campo.

34' Lateral para o Vitória.

33' AMARELO! Luan leva o cartão por reclamação.

31' Filipe Soutto chuta canela do Luan e pede desculpas imediatamente.

30' No contra-ataque, David avançou pelo lado esquerdo e Léo Silva afasta mais uma.

29' Lateral para o Vitória.

27' Uillian Correa comete falta em Fred. Bola para o Galo!

26' Léo Silva tira o perigo da área. Neilton vai bater o escanteio.

25' Lateral para o Galo.

22' Fábio Santos cruza para Fred, a bola toca no braço do jogador adversário, mas o juiz manda o jogo seguir.

19' Galo pressiona a saída de bola do Vitória. Equipe baiana é obrigada a rifar a bola.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Cazares toca para Fred, que devolve de calcanhar e o equatoriano empata a partida!

16' Lateral para a equipe da casa.

15' Atlético consegue boa trama pelo lado esquerdo, a bola é cruzada na área e Cazares cabeceia, mas a bola sai em escanteio.

14' Valdívia lança para Luan, que não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

13' Lateral para os visitantes.

11' Valdívia toca para Alex Silva, que faz o cruzamento e Uillian Correa afasta.

10' Vitória se fecha no campo de defesa. O Atlético tem dificuldades de chegar ao ataque.

9' Impedimento de Tréllez. Bola para o time da casa.

8' Falta para o Galo.

6' Yago tenta o lançamento para Luan, mas Wallace faz o corte.

5' Atlético tenta avançar no campo de jogo, o Vitória se fecha.

3' Falta para o Atlético-MG.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Filipe Soutto faz lançamento em profundidade para Neilton, a zaga alvinegra parou no lance e o jogador do Vitória abre o placar.

0' COMEÇA O JOGO!

Hino do Brasil já está tocando!

ESCALAÇÃO DO VITÓRIA! Caíque; Ramon, Wallace, Kanu, Geferson; Soutto, U Correia, Yago; Neilton, David e Tréllez.

ESCALAÇÃO DO GALO! Victor, Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Yago, Valdívia, Cazares, Luan e Fred.

Rival do Atlético-MG, o Cruzeiro venceu o Atlético-GO, na tarde deste domingo (24), em Goiânia. Confira como foi: Rafael Sóbis quebra jejum, Cruzeiro leva sufoco, mas vence Atlético-GO em Goiânia

Falta menos de uma hora para o início do jogo.

Boa noite, torcedor!

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-MG x Vitória ao vivo na Arena Independência, valendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMO JOGO!

No primeiro turno do Brasileirão, o Vitória venceu o Galo por 2 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

Pelo Brasileirão Unificado, as equipes se enfrentaram 45 vezes. O Atlético é o maior vencedor com 21 vitórias, o Vitória, por sua vez, venceu dez vezes. São 14 empates.

FALA, MICALE!

"Estamos em um momento crescente, a alguns jogos de manter uma marca boa de não perder, que é muito importante nas competições que disputamos. No Brasileiro temos uma sequência boa, desde que consigamos ganhar do Vitória em casa. Sei que estamos deixando a desejar na nossa casa, mas estamos muito próximo de findar essa fase", disse.

FALA, MANCINI!

"O Atlético-MG vive um momento um pouco diferente desses últimos anos, onde ele foi mortal no Independência. Mas eles têm atacantes diferenciados, então, quando você enfrenta um adversário com esses atletas, você tem que saber que não pode dar chance. O que me deixa tranquilo fora de casa é que que olho para meu time e vejo que há concentração", avaliou.

DESFALQUES!

O Atlético-MG entra em campo sem o lateral Marcos Rocha, que se lesionou durante a semana e o volante Elias, que foi expulso na última partida. O lateral-direito Alex Silva e o volante Yago deverão ganhar novas oportunidades no time do Atlético-MG.

Pelo lado do Vitória, o goleiro Fernando Miguel foi vetado pelo departamento médico. Caíque será o substituto para essa partida.