Beto Campos estreia com vitória de virada e destaca dedicação da equipe do Criciúma

Sob o comando técnico de Beto Campos, o Criciúma venceu fora de casa o CRB pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da conquista dos três pontos, a vitória marca saldo positivo neste, que foi o jogo de estreia do novo comandante.



De virada, o Criciúma triunfou jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé em Maceió (AL), neste sábado. Com gols marcados por Neto Baiano (contra) e Silvinho, que ainda acertou o travessão em uma cobrança de pênalti, o placar de 2 a 1 conquistado deixa o time na 8°colocação com 37 pontos, ficando a cinco pontos do G-4.



Em seu primeiro jogo à frente da equipe, o técnico Beto Campos aprovou o desempenho de seus comandados. Destacou que a virada no marcador foi em virtude da inteligência e da entrega da equipe em campo.

"Ganhamos na dedicação, na inteligência de jogar contra o CRB, um time que começou e terminou forte. É uma equipe equilibrada e conseguimos ter isso ao longo da partida para sairmos com vitória."

Beto, em sua avaliação, também apontou as dificuldades no primeiro tempo e a recuperação do time na etapa final:

"Eles vieram com força no começo do jogo e esperávamos isso. Depois conseguimos ficar mais com a bola, trabalhamos bem no campo do adversário. Tínhamos alguns problemas na bola longa do adversário, perdemos muitas bolas no primeiro lance. No segundo tempo, corrigimos isso marcando junto do adversário. Isso fez com que a gente ficasse bem com a bola, nosso time tem uma qualidade boa. Melhoramos a equipe naquilo que a gente quer, passes corretos, bom tempo de posse. Sabíamos que o adversário iria se jogar de qualquer maneira depois e ainda tivemos a oportunidade do terceiro gol."



Apesar de não ter preferências por um sistema definido de jogo, o técnico aponta que seu estilo será empregado aos poucos, levando em conta as características do grupo:

"A equipe faz muitas coisas corretas e por isso tinha uma pontuação boa. Os detalhes que a gente como técnico gosta nas equipes aos poucos vamos colocando. Quando não dá para treinar, conversamos. Tivemos conversas individuais aqui e em Criciúma, para que no dia a dia possamos entender o grupo e mexer o mínimo possível", concluiu.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Figueirense no estádio Heriberto Hülse.