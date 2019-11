Resultado CSA x Tombense pelas quartas de final da Série C 2017 (1-0)

Agradecemos o prestígio e a audiência. Até mais!

Com o resultado, o CSA se classifica à semifinal do Campeonato Brasileiro e disputa dois jogos contra o São Bento, em reedição da final do Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado. O primeiro duelo foi em Sorocaba e o segundo em Maceió.

Nova queima de fogos! A festa é completa e não tem hora para acabar!

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU!

PODE COMEMORAR, TORCEDOR AZULINO!

ACABOU O PASSADO DE SOFRIMENTO!

UH! PULA AÊ! AZULÃO NA SÉRIE B!

90' Três minutos de acréscimo.

87' Jogo retornado.

86' Sinalizadores nas arquibancadas. Jogo paralisado por alguns instantes.

85' Lucas de Sá cobra falta e acerta a barreira. O meia pegou a sobra e isolou.

83' Última alteração do CSA. Sai Dawhan e entra Michel Schmöller.

82' CARTÃO AMARELO! Michel Douglas, atacante do CSA.

78' Quase o segundo! Michel aproveitou vacilo da defesa e por muito pouco não ampliou a vitória azul.

77' Mancando, Dawhan retorna ao gramado.

75' Dawhan recebe atendimento médico e deixa o gramado.

74' Última alteração do Tombense. Sai Ewerton Maradona e entra Dieguinho.

74' UUUUUUUUUUHHHH! Daniel Costa bate da entrada da área e o Azulão quase amplia.

72' Segunda alteração no Tombense. Sai Allan Dias e entra Lucas de Sá.

69' Caíque aproveita vantagem e arrisca na linha da área. Assustou.

68' Segunda alteração no CSA. Sai Marcos Antônio e entra Caíque.

66' CSA tem contra-ataque, mas defesa consegue se fechar a tempo. Boquita arriscou, mas errou o alvo.

62' Primeira alteração no CSA. Sai Edinho e entra Didira.

59' CARTÃO AMARELO! Everton Dias, volante do Tombense.

59' Primeira alteração no Tombense. Sai Everton e entra Maycon.

58' CARTÃO AMARELO! Jorge Fellipe, zagueiro do CSA.

57' CARTÃO AMARELO! Mota, goleiro do CSA.

55' CSA completamente tranquilo no campo de defesa. Tombense tenta atacar.

52' CARTÃO AMARELO! Marcos Antônio, meio-campista do CSA.

52' CARTÃO AMARELO! Keké, atacante do Tombense.

49' Ewerton Maradona cruza e Mota defende fácil.

48' Cobrança de escanteio do Tombense e Mota salta para segurar a bola em dois tempos.

Começa o segundo tempo no Estádio Rei Pelé!

Fim de primeiro tempo no Estádio Rei Pelé! CSA cada vez mais perto do acesso com a vitória por 1 a 0

45' Um minuto de acréscimo

42' Chute fraco resulta em tranquila defesa de Mota.

40' CARTÃO AMARELO! Boquita, volante do CSA.

35' Tombense tenta avançar pelas laterais, mas esbarra na forte marcação azulina

31' Daniel Costa faz jogada ensaiada e rola rasteiro para Marcos Antônio. O meia bate e a bola passa muito perto do gol defendido por Darley.

28' Marcos Antônio resolve arriscar de fora da área e manda bem longe do alvo.

24' Escanteio não deu em nada. Marcos Antônio comete falta de ataque em Ewerton Maradona.

23' Contra-ataque do CSA. Michel recebeu na área e tentou acionar Edinho na área. Wellington afasta. Escanteio para o Azulão.

21' Ewerton Maradona cobra falta e a bola passa por cima da meta.

19' Tombense segue com a necessidade de marcar três gols. Caso consiga e não sofra mais, avança. CSA cada vez mais perto do acesso à Série B.

16' Linda jogada de Raul Diogo na lateral-esquerda e cruza para Edinho completar sozinho para o gol. Placar aberto em Maceió.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CSA! EDINHO! EDINHO! EDINHO!

15' Marcos Antônio cobra e a arbitragem marca falta de ataque

14' Michel Douglas é derrubado na área e a arbitragem manda o lance seguir. Na sequência, Raul Diogo cruza e bate na defesa. Escanteio.

13' Após escanteio, Leandro Souza afasta parcialmente e Wellington bate de primeira. Fraco, para fora.

12' Todo o time do CSA concentrado em seu campo defensivo

10' Ewerton Maradona cobra escanteio e Mota afasta com um soco.

9' Tombense chega com perigo e trabalha a bola na zona de ataque, próximo à área. Defesa afasta. Escanteio para o Tombense.

7' Raul Diogo fica com a sobra e isola.

5' Raul Diogo dá lançamento muito forte e Marcos Antônio não chega para dar sequência ao lance.

5' Wellington Carvalho faz a proteção e Darley segura tranquilamente. Jogo sem finalizações. Troca de passes no meio de campo.

2' Tombense toca a bola no campo de defesa e recebe sonora vaia da massa azulina

1' Daniel Costa cobra no lado direito e a defesa afasta.

Primeira falta para o CSA. 25 segundos de jogo.

COMEÇA O JOGO! A HISTÓRIA COMEÇA A SER ESCRITA EM MACEIÓ!

Execução do hino nacional brasileiro. A partida começa em instantes.

Fogos de artifício, balões, camisão, mosaico, bandeiras... atletas do CSA no gramado. Intensa festa.

Jogadores do Tombense fizeram aquecimento no gramado do Rei Pelé. Do lado do CSA, apenas os goleiros subiram ao campo. O restante ficou nos vestiários.

Torcida azulina invadiu o Rei Pelé e o principal palco esportivo do estado de Alagoas está completamente tomado de azul e branco.

RESERVAS DO TOMBENSE! Victor Souza; Anderson, Coutinho, Gelson, Lucas de Sá, Wellington, Maycon, Carlos Neto e Dieguinho.

RESERVAS DO CSA! Dalton; Dick, Rodrigo Lobão, Rafinha, Francisco Alex, Vanger, Caíque, Didira, Rosinei, Angulo, Michel Schmöller e Maxuell Samurai.

TOMBENSE DEFINIDO! Darley; Marcelo, Wellington Carvalho, Ednei e Denis; Everton Dias, Allan Dias, Everton e Ewerton Maradona; Max e Keké. Técnico: Raul Cabral.

CSA DEFINIDO! Mota; Celsinho, Leandro Souza, Jorge Fellipe e Raul Diogo; Dawhan, Boquita, Marcos Antônio e Daniel Costa; Edinho e Michel Douglas. Técnico: Flávio Araújo.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre CSA x Tombense, que vale uma vaga na Série B 2018, aqui na VAVEL Brasil. Fique ligado!

A arbitragem do confronto terá a responsabilidade de Péricles Bassols Pegado Cortez, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Cléberson do Nascimento Leite. O trio é pernambucano. Curiosamente, no acesso do CSA à Série C no ano passado, essa foi a equipe de arbitragem que esteve presente na vitória azulina sobre o Ituano, que tirou a equipe da quarta divisão nacional.

No primeiro confronto entre as duas equipes, disputado semana passada no Estádio Almeidão, em Tombos/MG, o CSA venceu por 2 a 0, com gols de Michel Douglas e Boquita. Com o resultado, o Azulão pode até perder por um gol de diferença. Vitória mineira pelo mesmo placar do jogo de ida leva a disputa às penalidades máximas, enquanto triunfo por dois gols de vantagem acima de 3 a 1 garante acesso ao Tombense.

"Cada um tem que chamar a responsabilidade. Agora é reta final, é o último jogo das quartas, na luta pelo acesso. Cada um tem que dar um algo a mais, tirar de onde não tem. O grupo é forte e precisamos acreditar", afirmou o goleiro Darley.

Para o confronto, o técnico Raul Cabral não poderá contar com o volante Natan, expulso na semana passada. Éverton Dias deverá ser o substituto. Na lateral-esquerda, há a dúvida entre Dênis e Wellington. Na lateral-direita, Marcelo está de volta à equipe. O mesmo acontece com o atacante Max, com oito gols na Série C.

Na fase de grupos, o time mineiro garantiu a vaga às quartas de final na última rodada. O Gavião Carcará somou 26 pontos e ficou no terceiro lugar do grupo B.

Campeão brasileiro da Série D em 2014, o Tombense briga mais uma vez por uma vaga na Série B em 2018, mas tem uma grande dificuldade. O time perdeu em casa por 2 a 0 e precisa inverter a vantagem adversária para estar entre os 40 melhores times do futebol brasileiro pela primeira vez na história.

"Temos um sistema defensivo muito seguro, composto por jogadores de qualidade. Este foi um setor do time que passou por algumas mudanças durante a competição e ainda assim permaneceu forte. Ficamos felizes com o resultado até aqui e esperamos dar continuidade a esse bom desempenho até o fim da competição", afirmou o zagueiro Jorge Fellipe.

Apesar da boa vantagem, o time prega cautela e respeito ao adversário, além de trabalhar o setor emocional para não seguir a euforia vinda das arquibancadas. Para isso, o setor defensivo afirma estar determinado a manter a segurança de todo o torneio.

Na primeira fase, o CSA ficou na segunda colocação do grupo A, com 32 pontos, a mesma pontuação do Sampaio Corrêa, mas com uma vitória a menos. Na primeira fase, foram oito vitórias, oito empates e duas derrotas. Além disso, o Azulão do Mutange está invicto em casa. Caso consiga o acesso, a equipe alagoana volta a disputar a Segunda Divisão nacional depois de 18 anos. A última vez foi no módulo amarelo da Copa João Havelange, em 2000.

Tudo indica que será o maior público do ano em Alagoas. Até o momento, o segundo jogo da final do Campeonato Alagoano, quando 17.786 torcedores estiveram presentes na vitória do arquirrival CRB.

A euforia é grande por parte do torcedor do CSA. Além de adquirir a boa vantagem no primeiro confronto, os 13 mil ingressos colocados à venda foram esgotados em poucas horas. A expectativa é que aproximadamente 18 mil pessoas, com a presença dos sócios-torcedores e não pagantes, lotem o Estádio Rei Pelé, palco do confronto.

Por conta da grandiosidade do evento, um forte esquema de segurança foi adotado. Mais de 400 policiais, interdição de ruas e abertura de portões no Trapichão com muita antecedência.

É o momento de redenção do CSA. Para o time alagoano, pode ser considerado o jogo mais importante no século XXI. Após anos de glórias e conquistas, o time sofreu com problemas administrativos, rebaixamentos e chegou ao fundo do poço. Garantir o acesso à Série B é confirmar a reviravolta da equipe recordista de títulos em Alagoas.