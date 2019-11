Resultado Sport 1x1 Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2017

49' FIM DE JOGO! Sport 1 x 1 Vasco

45' AMARELOU VASCO! Bruno Paulista

45' O juiz marca mais 4 minutos de acréscimos.

39' GOOOL DO SPORT! André!

38' Mena levanta a bola na área da intermediária, Ronaldo Alves sobe de cabeça, mas já em posição irregular.

35' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Madson e entra Bruno Paulista

32' Madson cruza, Rios toca de cabeça para o meio, e Andrey perde sozinho na entrada da pequena área.

32' MAGRÃO SALVA O SPORT! Nenê domina pela esquerda e acha Guilherme Costa completamente livre de marcação. O jogador bate na saída de Magrão, que salva o Sport

30' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Pikachu e entra Guilherme Costa

29' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rogério e entrou Lenis

28' Sport cobra escanteio curto. Ronaldo Alves, em forma de protesto, dá um chutão para longe.

26' O JUIZ VOLTOU ATRÁS!! Sandro Meira Ricci conversa com o auxiliar e retira a marcação do pênalti. Penalidade anulada. Só escanteio para o Sport.

23' PÊNALTI PARA O SPORT!

19' MARTÍIN SILVA!! André invade a área, corta a marcação e bate de pé esquerdo, mas para no goleiro uruguaio

18' Rogério sobe pela esquerda e levanta a bola na área. André sobe, toca de cabeça, mas manda direto pela linha de fundo.

15' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Anselmo e entra Thallyson

15' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai André e entra Osvaldo

12' Rithely tenta colocar na frente, Ramon protege e espera a saída pela linha de fundo, mas sofre a falta.

10' O Sport encontra dificuldades com homem a menos em campo.

08' Wesley cobra escanteio, mas a zaga do Vasco afasta o perigo.

07' Raul Prata tenta cruzamento, mas bate em Anderson Martins. Escanteio para o Sport

06' Rogério sai da marcação de Andrey, leva para a direita, mas perde a bola para Anderson Martins.

04' Andrés Rios recebe na frente, mas ajeita com o braço, o árbitro marca falta contra o Vasco

03' Nenê cobra escanteio, Anderson Martins sobe muito e toca de cabeça, mas manda por cima da meta de Magrão.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Sport 0 x 1 Vasco

Números de Sport x Vasco no primeiro tempo:

Posse de bola: 50% x 50%

Finalizações: 7x4

Faltas cometidas: 7x5

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 1 Vasco

45' Mais 3 minutos de acréscimos.

45' Mena bate falta da entrada da área e assusta Martín Silva, que só olha. Tiro de meta!

44' Falta perigosa para o Sport

44' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Jean e entra Andrey

41' O Sport cobra três escanteios em sequência, mas a defesa do Vasco afasta bem o perigo.

38' GOOOL DO VASCO!! Nênê!! Após cruzamento de Pikachu, Nenê aparece livre e só desloca Magrão para balançar a rede.

37' Anselmo força jogada com Mena na esquerda, mas manda direto pela linha de lado

35' Mena recebe na esquerda, mas é derrubado por Madson e fica no chão. Sandro Meira Ricci só olha e marca o tiro de meta.

33' AMARELOU VASCO! Cartão amarelo para Jean

31' Ramon recebe de Jean na esquerda e bate cruzado, direto pela linha de fundo.

26' ANDRÉ ERRA PELA 3 VEZ! André finaliza mais uma vez e manda para fora de novo.

21' Rithely levanta bola na área, ela passa por todo mundo e vai pela linha de fundo.

19' VERMELHO SPORT! Diego Souza. Meia sofreu falta, mas reclamou bastante do juiz e terminou levando dois amarelos em sequência.

19' AMARELOU VASCO! Wellington

18' Diego Souza fica com ela, tenta sair para o ataque, mas é agarrado por Wellington.

15' Rithely arrisca de fora da área, mas a bola passa longe.

14' UUUUUUHH!! André tenta de voleio, mas bola foi para fora.

12' Bela jogada de Anselmo pela direita. Ele passa por dois jogadores do vasco, mas é travado na entrada da área.

10' Rogério cruza pela lateral esquerda, mas a bola passa por todo mundo e vai para linha de fundo.

06' QUASE ANDRÉ!! O atacante rubro-negro aparece sozinho dentro da grande área do Vasco, mas manda por cima da meta de Martín!

06' Nênê percebe Magrão adiantado e arrisca de muito longe, mas erra o alvo.

03' Rogério recebe na esquerda, leva para o pé direito e faz o cruzamento. Martín Silva afasta o perigo.

COMEÇOU O PRIMEIRO TEMPO! Sport x Vasco

Equipes perfiladas no gramado. Hino nacional sendo executado neste momento.

Sport e Vasco em campo!

Goleiros do Sport no aquecimento: Magrão e Agenor #SportVAVEL

Olha o gramado da Ilha do Retiro! Daqui a pouco tem Sport x Vasco #SportVAVEL

VASCO ESCALADO!

SPORT ESCALADO! Magrão; R. Prata, Ronaldo Alves, Henríquez e Mena; Anselmo, Rithely, Wesley e Diego Souza; Rogério e André. #SportVAVEL

Olha o homem! Delegação do Sport chegou na Ilha #SportVAVEL (Foto:Williams Aguiar)

Movimentação tranquila dos torcedores do Sport na sede antes da partida contra o Vasco #SportVAVEL

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Sport x Vasco ao vivo na Ilha do Retiro, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Com isso, o provável time do Vasco será composto por: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios.

No último trabalho realizado visando a partida no Recife, Zé Ricardo preferiu enfatizar as bolas paradas, que podem ser uma arma decisiva para conseguir a vitória. Também realizou um coletivo, onde escolheu os substitutos de Wagner, que está com um problema na coxa e de Gilberto, que também se lesionou no jogo passado. Em seus respectivos lugares, entrarão Yago Pikachu e Wellington.

Uma boa notícia para a torcida rubro-negra é a volta de Diego Souzaao time titular pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso contra o Flamengo pelo terceiro cartão amarelo, ele já tinha voltado contra a Ponte e deve ser titular contra o Vasco. Com isso, o Leão deve ir a campo com: Magrão; Raul Prata; Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Wesley, Lenis, Diego Souza e Mena; André.

Quem pode pintar no time é o atacante Osvaldo. Impedido de jogar por já ter atuado pelo Fluminense na Sul-americana, o jogador é uma das muitas alternativas para a ponta. Além de disputar posição com Lenis, Thomás e Rogério, que entraram bem no jogo passado, são os outros concorrentes do atacante.

Com a suspensão de Patrick no jogo contra o Flamengo, foi criada uma dúvida para qual seria o seu substituto. Tudo porque os possíveis nomes para o seu lugar tem características diferentes. Mas pelos últimos treinos do time rubro-negro, Wesley, que tem caracteristica mais ofensiva, é quem entrará como titular, muito pela confiança de Luxemburgo nele.

O Vasco é um time de contrastes no Brasileiro. Se por um lado, o time embalou uma boa sequência de vitórias que o fez chegar perto da zona da Libertadores, a última derrota contra o Corinthians trouxe de volta o medo da queda para a Série B, que pode se confirmar em caso de derrota no Recife.

Mesmo com a classificação pela Copa Sulamericana contra a Ponte Preta, não dá para esquecer a situação ruim que o Sport vive no Campeonato Brasileiro. Por isso, a vitória contra o Vasco será extremamente importante para dar tranquilidade a equipe no restante da competição. Se perder, o time corre um grande risco de entrar no Z4.

No primeiro turno, o Leão apresentou falhas defensivas e perdeu por 2 a 1, com gols de Luís Fabiano e Douglas para os cruzmaltinos e André de penalti para os rubro-negros. A arbitragem da partida ficará à cargo de Sandro Meira Ricci (SC).

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco se enfrentam nessa segunda (25), às 20h, na Ilha do Retiro, buscando se afastar da zona de rebaixamento.