Atlético-MG oficializa Oswaldo de Oliveira como novo técnico

Dois dias após a demissão de Rogério Micale, o Atlético-MG anunciou, na manhã desta terça-feira (26), a contratação de Oswaldo de Oliveira para comandar o time alvinegro até o fim do ano. No Twitter, o clube informou que o treinador está a caminho de Belo Horizonte para assinar contrato e ser apresentado pela tarde, após o treino, na Cidade do Galo.

Aos 66 anos, Oswaldo de Oliveira é o terceiro treinador a passar pelo Atlético em 2017. O clube iniciou o ano com Roger Machado à frente da equipe, que perdeu o cargo devido a oscilações no Campeonato Brasileiro. O último a treinar o time mineiro foi Rogério Micale, demitido no último domingo (24), depois de ver o Galo perder para o Vitória, na Arena Independência.

Com 18 anos de carreira, Oswaldo vai trabalhar pela segunda vez em Minas Gerais. Em 2006, ele defendeu as cores do arquirrival do Atlético, Cruzeiro. Na Raposa, foram oito vitórias, seis empates e dez derrotas em 24 jogos.

O último trabalho no Brasil do experiente técnico no Corinthians. Deixou o clube paulista em dezembro do ano passado. Em janeiro de 2017, acertou com o Al-Arabi, do Catar, onde estava até o momento.

Com a decisão da Copa da Primeira Liga pela frente, o foco do Atlético é o G-6 do Brasileirão. Atualmente a equipe alvinegra ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, a nove do sexto colocado Botafogo. Por outro lado, o Galo tem apenas três pontos de vantagem para o São Paulo, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.