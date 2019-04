Goleiros inspirados, bolas na trave e chances perdidas: Santa Cruz e Ceará empatam no Arruda

partida válida pela 26ª rodada da série b do campeonato brasileiro de 2017, realizado no arruda, em recife, pernambuco.

Empates sem gols muitas vezes são sinônimos de partidas chatas e sem grandes oportunidades. Não foi o caso de Santa Cruz e Ceará, que se enfrentaram no Arruda na noite desta terça-feira (26) em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Os goleiros Julio Cesar e Éverson protagonizaram belas defesas, mas a trave também foi crucial para manutenção do resultado inicial.

A igualdade reflete em situações opostas para os dois times. A Cobra Coral vai ao 29º ponto e ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação, podendo entrar na zona de rebaixamento caso o Goiás vença na rodada. Já o Vovô chega aos 42 pontos ganhos e continuam na quinta posição, mas correm risco de perdê-la para o Juventude, bem como deixou de entrar no G-4 com uma possível vitória.

Os times retornam a campo no próximo final de semana, quando o Santa viaja para enfrentar o Internacional às 16h30 do próximo sábado (30) e o Ceará visita o Luverdense no mesmo dia, mas às 19h. Ambos horários pelo de Brasília.

Santa é melhor no começo e fim, mas peca na finalização; Ceará domina 'meio' do primeiro tempo, mas não acerta último passe

O início de jogo foi bem equilibrado para as equipes, mas o Santa Cruz foi quem teve as chances iniciais, principalmente no segundo minuto, quando André Luis recebeu cruzamento na área e tocou para Primão, mas a bola bateu em Éverson e Rafael Pereira completou. Nininho, três minutos depois, teve uma nova chance para os donos da casa depois de receber bola de Grafite, mas acabou arrematando fraco.

As primeiras oportunidades alvinegras aconteceram quando Ricardinho arriscou chute de fora da área, obrigando o goleiro a fazer a defesa e aos 14, quando Richardson tentou cruzamento para Elton, mas o centroavante não conseguiu alcançar a bola. Lima, quando o relógio passava dos 20, fez bela jogada individual pela esquerda, passou pelo meio de dois marcadores já dentro da área e arriscou, mas acabou pegando errado na bola, mandando para a linha de fundo.

Se os minutos iniciais do Coral foram melhores, já pelo meio da primeira etapa o Ceará conseguiu ter mais a bola, tendo oportunidades de criar mais chances. Aos 34, uma intensidade em transições aconteceu no Arruda. Primeiro foi o Santa com André Luis pela direita, mas o cruzamento foi afastado. Na sequência, Grafite arrematou, mas Éverson conseguiu fazer a defesa e a zaga completou. No contra-ataque, os visitantes tiveram uma chance de conseguir marcar, mas Elton não acertou o último passe. Já no fim da primeira etapa, os anfitriões quase abrem o placar, mas o camisa 01 alvinegro ficou com ela.

Ceará domina segundo tempo, mas bola não entra; Santa também leva perigo

A primeira oportunidade do segundo tempo veio do Ceará, com Lima, que conseguiu interceptar bola mal tocada na defesa do Santa, tabelou com Elton, mas a finalização acabou sendo defendida por Julio Cesar. O alvinegro chegou aos 10 minutos com Lima, que recebeu depois de boa troca de passes, e arrematou de dentro da área. A redonda foi desviada e o goleiro precisou se esticar para tirar. Na sequência, outro chute foi feito, mas a marcação bloqueou e um terceiro, vindo de Romario, foi para fora.

Aos 17 minutos, Lima novamente apareceu na entrada da área, agora chutando, mas a bola bateu na trave e depois nas costas de Julio Cesar, indo para a lateral. Na sequência, a jogada não foi capitalizada. No minuto seguinte, Bruno Paulo apareceu tabelando e chutou para o gol, mas viu Éverson fazer nova defesa. Já depois dos 20, quase nos 30 minutos, Richardson aproveitou bola dentro da área, ajeitou e bateu com calma, mas a redonda bateu na trave de novo.

Aos 37, Nininho aproveitou cruzamento rasteiro e mandou de leve para o gol, mas Éverson conseguiu fazer a defesa. Depois dos 40, os donos da casa tiveram uma chance de abrir o placar, com Bruno Paulo, mas acabou mandando para fora. O jogador que fica debaixo das traves dos visitantes ainda fez outra defesa importante no fim, já nos acréscimos.