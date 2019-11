Resultado e gols Cruzeiro x Flamengo na final Copa do Brasil (0(5)-(3)0)

Até a próxima! Seguimos juntos aqui na VAVEL Brasil!

Parabéns ao Cruzeiro pelo pentacampeonato!

Amigos, a festa do Cruzeiro segue no gramado, mas a transmissão da conquista vai se encerrando por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Fique ligado no twitter de @mneves_ e @isabellymoraiis para atualizações da festa.

O Cruzeiro, em meio à comemoração, agradece ao Flamengo!

Em meio à comemoração, dois prêmios para o Flamengo: Juan foi eleito o melhor jogador da partida e Diego, apesar do pênalti perdido, o melhor da Copa do Brasil.

Henrique, campeão pela primeira vez como capitão: "É uma honra ser pelo Cruzeiro. Muito feliz de fazer parte desta história"

O Cruzeiro segue fazendo a festa no gramado!

Enquanto isso, os jogadores já partiram para a volta olímpica no Mineirão

Em meio à festa, uma nota lamentável, logo abaixo.

Ao lado de Léo, Henrique levanta a taça da Copa do Brasil e a festa cruzeirense está completa!

É AGORA! VAI SUBIR O TROFÉU!

Festa rola no centro do gramado. O troféu, convidado de honra, será levantado daqui a pouco

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Os jogadores já vão recebendo suas medalhas e, dentro de instantes, o troféu da Copa do Brasil vai ser levantado no Mineirão

Olha o momento da cobrança decisiva direto do Mineirão!

Diego, sobre atuação do Flamengo: "Faltou a gente jogar e aparecer mais próximo sim. A responsabilidade é do grupo todo. Tem as responsabilidades individuais, mas tivemos chances de vencer. Disputa de pênaltis é complicado. Eles foram mais felizes."

Thiago Neves, sobre a penalidade decisiva: "Agradeço por momentos assim. É uma responsabilidade enorme, por todo o esforço, pelo Cruzeiro ter acreditado em mim. Pedi para bater o último de novo. Só agradeço a deus. A bola bateu na grama, não pegou no meu pé. Eu escorreguei, mas fazer o que? Ele não podia voltar um pênalti desses."

O Cruzeiro é Pentacampeão da Copa do Brasil!

MAS NO MINEIRÃO, É TUDO FESTA PARA QUEM VESTE AZUL! PODE COMEMORAR, TORCIDA DO CRUZEIRO!

Enquanto o clima é de festa no Cruzeiro, a revolta rubro-negra é evidente.

Thiago Neves escorregou no momento da cobrança e os jogadores do Flamengo reclamam muito de que o camisa 30 cruzeirense teria tocado duas vezes na bola. A imagem é duvidosa.

ACABOU! O CRUZEIRO VENCE O FLAMENGO NOS PÊNALTIS E É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2017!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! É DO CRUZEIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

0" - THIAGO NEVES É QUEM VAI DECIDIR! SE ELE FIZER, O CRUZEIRO É CAMPEÃO. MURALHA PRECISA DEFENDER PARA MANTER O FLAMENGO VIVO!

0" - GOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Trauco marca e deixa o Flamengo vivo! (4-3)

0" - GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Diogo Barbosa bate com muita categoria e põe a responsabilidade sobre o batedor rubro-negro. Se perder, acaba!

0" - DEFENDEU FÁBIO! DEFENDEU FÁBIO! DEFENDEU FÁBIO! DIEGO BATEU FORTE NO CANTO, MAS FÁBIO FEZ DEFESA ESPETACULAR! CRUZEIRO NA FRENTE! (3-2)

0" - GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Hudson também desloca Muralha e mantém os 100% de aproveitamento (3-2)

0" - GOOOOOOOOOOOLL DO FLAMENGO! Com categoria, Juan marca o seu! (2-2)

0" - GOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Léo desloca Muralha e coloca o Cruzeiro na frente (2-1)

0" - GOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Guerrero bate rasteiro, com muita força e a bola passa embaixo de Fábio! (1-1)

0" - GOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Muralha acerta o canto, mas Henrique bate no alto e abre o placar (1-0)

Quem começa batendo é o Cruzeiro. Vem aí Henrique.

CHEGOU A HORA! NESSE MOMENTO, SE FAZEM HERÓIS E VILÕES! VAMOS PARA AS PENALIDADES MÁXIMAS!

Muralha recebe muito apoio dos companheiros de Flamengo, após a dispersão dos atletas

Os times se reúnem para a última conversa e definição dos batedores e, em instantes, vamos para as cobranças!

QUE MOMENTOS, AMIGO LEITOR DA VAVEL BRASIL!

Do outro, Alex Muralha, que vem sofrendo com críticas e pode dar a volta por cima e se tornar herói. Tem seu nome cantado pela torcida rubro-negra no Mineirão

De um lado, o goleiro Fábio, muito experiente, que foi decisivo nas semifinais contra o Grêmio, decididas da mesma maneira.

No primeiro jogo, 1 a 1. Agora, 0 a 0. Sem o critério de desempate por gols fora de casa, vamos para os pênaltis.

FIM DE JOGO! OS TIMES EMPATAM MAIS UMA VEZ E TEREMOS PENALIDADES MÁXIMAS DECIDINDO A COPA DO BRASIL PELA SEGUNDA VEZ NA HISTÓRIA!

47" Léo deixa Guerrero passar, o peruano tenta o cruzamento, mas a defesa rebate

46" ÚLTIMO MINUTO DE JOGO

46" Cartão amarelo para Paolo Guerrero

45" TEREMOS MAIS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO

45" Hudson acha lindo lançamento para Élber, que se enrola todo na hora de cabecear e facilita para Muralha

45" VAMOS PARA OS ACRÉSCIMOS!

44" Lucas Paquetá bate o escanteio, pega a sobra e a zaga afasta duas vezes

43" FÁBIO SENSACIONAL! Guerrero faz linda jogada pela esquerda, passa por Léo e solta uma bomba de canhota. O gol só não saiu porque Fábio voou para fazer linda defesa e espalmar

42" Élber tenta o lançamento para Arrascaeta, que cruza e vê Réver jogando pela lateral. O Cruzeiro segue tentando pressionar!

41" Em mais um levantamento para a área, Juan desvia para trás e Muralha sai para ficar com ela

41" Réver salvando o Flamengo! Élber ia conseguindo excelente infiltração, mas o capitão apareceu como último homem para evitar o pior

40" Substituição no Flamengo: sai Berrío, entra Rodinei

40" ARRASCAETA! O camisa 10 bate direto, mesmo sem ângulo, mas acaba mandando por cima. Passou perto!

39" E logo depois, o Flamengo vai mudar novamente: Rodinei vem aí

39" Arrascaeta recebeu pela esquerda, acertou lindo drible sobre Réver, tentou o cruzamento e, na sequência, é derrubado por Pará. Falta para o Cruzeiro, quase um escanteio

38" Rafinha tenta o cruzamento para Arrascaeta, que faz o corta-luz para ninguém!

37" Guerrero vai brigando com os defensores do Cruzeiro e, segundo a arbitragem, cometendo faltas. Mais uma marcada. É a quinta dele no jogo.

36" Cartão amarelo para Hudson, por pegada mais dura em Berrío

35" Berrío volta na marcação de Diogo Barbosa e afasta o que poderia ser boa oportunidade do time da casa

34" Substituição no Flamengo: sai Éverton, entra Lucas Paquetá

33" QUE CHANCE! Em cruzamento de Diogo Barbosa, Alex Muralha tirou mal, Arrascaeta tentou o toque de cabeça, mas acabou mandando na rede, pelo lado de fora!

33" Thiago Neves bate pro gol, mas a bola explode na barreira e vai para escanteio

32" Passe de Arrascaeta para Rafinha é desviado por Juan, com a mão, e a falta está marcada. Excelente oportunidade para o Cruzeiro. Bola quase na meia-lua, de frente para o gol

31" Substituição no Cruzeiro: sai Alisson, sentindo câimbras, entra Élber.

31" Guerrero recebe pelo meio, chuta de muito longe, mas isola

30" Alisson tenta a enfiada de bola para Arrascaeta, que cai após trombada com Juan, mas nada é marcado. Bola sobra para Alex Muralha, que sai jogando

29" Trauco cruza na segunda trave, Berrío desvia, mas pega mal demais e Fábio fica tranquilo com ela

28" Vem aí Élber no Cruzeiro!

27" Alisson tenta boa jogada pela esquerda, puxa para a perna direita, mas pega muito embaixo na hora do chute de longe e joga por cima

27" Nesse momento da partida, as duas equipes parecem diminuir um pouco o ímpeto ofensivo

26" QUE HORROR! Diogo Barbosa apontou o caminho, tentou levantar na área, mas pegou mal demais na bola, que subiu muito e foi parar longe do gol

25" Diego pisa de leve no calcanhar de Rafinha, para o contra-ataque do time da casa, e sai ileso, sem cartão, para reclamação de Mano Menezes

24" Já passamos da metade da segunda etapa. Faltam pouco mais de 20 minutos e ninguém abre o placar. Será que teremos pênaltis na decisão?

23" Diego cruza, mas Fábio aparece bem para tirar de soco

22" Pará sofre falta no bico da grande área e o Flamengo vai ter boa oportunidade, sob muito barulho de sua torcida

21" Murilo divide com Guerrero, levanta demais o pé e a falta está marcada

20" FÁBIO! Após belíssimo contra-ataque do Flamengo, Diego bateu colocado da entrada da área e obrigou o goleiro a fazer boa defesa

20" Rafinha leva à linha de fundo, cruza, mas Réver chega soberano para cortar

19" Com vontade, Thiago Neves pressiona Trauco e ganha o lateral próximo à bandeira de escanteio

18" Guerrero rola para Pará, que tenta o cruzamento, mas a bola para na defesa cruzeirense mais uma vez

17" Éverton joga na segunda trave, acha Guerrero, mas o peruano cabeceia mal demais. Outro tiro de meta para Fábio

17" Trauco aparece bem pela esquerda, tenta o cruzamento, mas é travado por Henrique. Novo tiro de canto para o Rubro-Negro!

16" Em escanteio, Juan sobe, toca de cabeça e vê a bola indo para fora. Apesar de pedir o desvio de Léo, a arbitragem assinala o tiro de meta

15" Arão tenta o cruzamento rasteiro, Murilo chegou dividindo com Éverton, que caiu, para reclamação de penalidade, mas mais uma vez, nada marcado. Tudo normal!

14" Murilo deu uma pixotada e acabou cedendo lateral em boa posição de campo para o Flamengo

13" Jogo fica feio, com série de chutões dos dois lados

12" Sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Ezequiel é o felizardo, por falta em Éverton, feita claramente para parar o contra-ataque adversário

11" Rafinha recebe pela direita com espaço, mas se enrola todo no domínio e acaba cedendo o lateral

11" Alisson faz o cruzamento, a bola desvia, Thiago Neves erra o domínio e Trauco chega rasgando para evitar a chance

10" Berrío recebe em velocidade, tenta o drible, mas para na boa marcação de Murilo

9" Alisson aproveita sobra após chute de Hudson, tenta o cruzamento, mas a bola acerta a defesa e sai em escanteio

8" A arbitragem pega mais uma falta do ataque rubro-negro. Guerrero e Berrío vêm cometendo muitas infrações logo após perderem a bola

8" Thiago Neves cobra falta para dentro da área, Henrique toca de cabeça, mas manda por cima

7" Ao contrário do que aconteceu na primeira etapa, quem vai controlando o jogo nesta segunda metade é o Cruzeiro

6" Cercado de defensores do Flamengo, Thiago Neves tenta o giro, mas não consegue finalizar e a zaga afasta

5" Thiago Neves erra o passe, acerta o calcanhar de Diogo Barbosa e o Flamengo recebe o lateral de graça

4" Luiz Flávio de Oliveira pede calma a Éverton, depois de falta mais dura em Rafinha

3" Após dividida no alto, Guerrero pisa de mau jeito e acaba sentindo. Levanta mancando, mas segue em campo

2" A defesa do Flamengo se complica, arbitragem deixa tudo seguir e, por fim, os rubro-negros se safam do perigo com Juan

1" O Cruzeiro sofre com lesões musculares nessa decisão. Tanto Raniel, substituído no primeiro tempo, quanto Robinho deixaram a partida por conta desse tipo de problema

0" COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! VAMOS PARA OS ÚLTIMOS 45 MINUTOS DA DECISÃO!

0" Tem alteração no Cruzeiro: Robinho sai, lesionado, para a entrada de Rafinha

As equipes já vão retornando para o gramado! Faltam 45 minutos de tempo normal!

Flamengo chegou mais perto ao carimbar o travessão em falta de Paolo Guerrero, mas o Cruzeiro teve excelentes oportunidades com De Arrascaeta e Thiago Neves

Partida foi bastante disputada na primeira etapa. Mesmo sem lances violentos, os jogadores não tiraram o pé das divididas e mostraram vontade o tempo inteiro.

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

A torcida votou e, segundo os leitores da VAVEL Brasil, quem vai decidir a partida nessa segunda etapa vai ser Paolo Guerrero. E aí, concorda? Fique ligado no nosso Twitter: @VAVEL_Brasil

Na saída do gramado, Thiago Neves indicou que jogar sem Raniel era uma possibilidade estudada por Mano Menezes: "Treinamos essa formação. Treinamos eu e Arrascaeta. Já sabíamos como tinha que jogar. Estamos bem, ele entrou bem no jogo, temos que continuar da mesma forma."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! As duas equipes tiveram grandes oportunidades, o Flamengo carimbou o travessão, mas o 0 a 0 segue no placar. Dessa forma, teremos pênaltis!

47' Depois de perder a bola na ponta-direita, Berrío acaba derrubando Alisson e a falta pode ser o último lance da primeira etapa

46' Murilo erra a virada de jogo, Henrique se esforça para evitar a saída, mas o Flamengo ganha um lateral de graça

45' Teremos 2 minutos de acréscimo

45' Réver conclui de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo

44' Diego arrisca de muito longe, a bola carimba Diogo Barbosa e sai pela linha de fundo e é escanteio para o Flamengo

43' Em um espaço de 20 segundos, dois lindos desarmes, um para cada lado. Pelo Cruzeiro, Léo evitou boa jogada de Guerrero. Do outro lado do campo, Juan roubou bola de Arrascaeta e impediu puxada de contra-ataque

42' Mano Menezes manda Élber, Rafinha e Romero para o aquecimento

41' Falta para o Flamengo. Robinho derrubou Éverton, enquanto o meia puxava o contra-ataque, mas o árbitro da partida não mostrou o cartão amarelo

40' Mais uma boa chance, mas faltou o último desvio! Murilo desviou na primeira trave, mas Arrascaeta não conseguiu reagir rápido o suficiente para completar

40' Ezequiel tenta o levantamento na área, tem passe desviado e o Cruzeiro volta a cobrar escanteio

39' BERRÍO! Em passe de Éverton, o colombiano faz o domínio, puxa para a direita e tenta o chute cruzado. Fábio voou nela, não tocou, e a redonda saiu pela linha de fundo. Jogo é bem franco nesse primeiro tempo!

38' O Flamengo tenta responder com Diego. O camisa 35 recebeu na entrada da área, tentou o chute, mas a finalização saiu mascada e não levou perigo

36' BOA CHEGADA DO CRUZEIRO! Pará entregou o ouro, Arrascaeta fez a tabela com Hudson, mas dominou mal, já próximo da área, e acabou desperdiçando excelente oportunidade

35' No levantamento, Arão desviou, mas a bola saiu inofensivamente pela linha de fundo

34' Berrío é acionado mais uma vez, recebe em profundidade, mas Murilo se recupera bem e dá uma bicuda para escanteio

33' Berrío cruzou à meia-altura, Léo afastou mal, mas Henrique apareceu para salvar o companheiro logo na sequência

32' Muralha sai bem do gol e tira de soco

31' Arrascaeta acredita até o fim, divide com Juan e a arbitragem assinala tiro de canto para os donos da casa

31' Na cobrança de Éverton, a zaga afasta e, no rebote, o próprio camisa 22 faz falta sobre Ezequiel

30' Guerrero briga, pressiona Léo e consegue arrumar um escanteio para o Flamengo

28' PRESENTE DE ARÃO! O camisa 5 erra na saída de bola e entrega a Robinho. Arrascaeta foi lançado no fundo, mas errou o cruzamento e acabou mandando direto para fora

27' Fábio sai do gol, Berrío divide e acaba acertando o goleiro, que aceita prontamente as desculpas do colombiano e repõe a bola

26' No escanteio, o ataque do time da casa desvia na primeira trave, mas ninguém completa e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta

26' QUE ISSO, JUAN! Em cruzamento de Thiago Neves, o camisa 4 toca de cabeça para trás e assusta a torcida rubro-negra.

25' Na cobrança, Fábio faz defesa tranquila depois de cabeçada de Juan

24' Guerrero recebe dentro da área, tenta a finalização, mas acaba desarmado e o Flamengo tem escanteio pela direita

23' Em cobrança de escanteio, Muralha sai do gol, fica com a bola, mas acusa um tapa no rosto e a falta é marcada

22' Hudson chega de carrinho, divide com Trauco e a torcida do Cruzeiro vibra junto com o atleta

21' Diogo Barbosa leva a primeira bronca mais incisiva do árbitro, depois de reclamar de falta de Berrío em disputa de bola

20' Éverton faz boa roubada, entrega a Guerrero, mas o peruano adianta demais e acaba cometendo a falta depois de perder o controle da bola para Alisson

18' Com calma, o Flamengo vai trocando passes no campo de defesa, sem chutão

17' No levantamento, o próprio Guerrero consegue o cabeceio, mas manda por cima, sem perigo

16' Em lançamento para Guerrero, a arbitragem pega falta de Léo, que chegou empurrando o centroavante rubro-negro

15' DE NOVO! Thiago Neves recebe belíssima assistência de De Arrascaeta, chega batendo de primeira, mas exagera na força e isola

14' QUE CHANCE PERDE ARRASCAETA! O camisa 10 aproveitou sobra depois de dividida no meio da área, emendou de canhota, mas mandou à esquerda do gol de Alex Muralha.

14' LINDO LANCE! Alisson toca por baixo das pernas de Pará, cava a falta na sequência e levanta pedindo o apoio da torcida do Cruzeiro

13' Raniel, já no banco de reservas, faz tratamento com gelo nas duas coxas.

12' Guerrero sobe, escora para Berrío, mas Diogo Barbosa consegue fazer o corte, chutando em cima do ponta rubro-negro. Lateral celeste no campo defensivo

11' Mais uma falta do Cruzeiro. Ezequiel derrubou Éverton no meio-campo

10' Berrío se apresentou, partiu para o fundo, mas o passe de Pará foi forte demais. Tiro de meta para Fábio.

10' O Cruzeiro tenta, mas vai sofrendo para organizar suas jogadas de ataque. Domínio de campo é do Flamengo neste comecinho

8' Raniel, ao que tudo indica, sofreu com estiramentos nas duas coxas. Por isso, teve de deixar a partida.

7' NO TRAVESSÃO! Paolo Guerrero partiu para a bola, cobrou com maestria, mas a redonda explodiu na trave! Por muito pouco, o Flamengo não abre o placar logo no começo!

6' Éverton carrega da ponta-esquerda para a faixa central do campo, acaba derrubado e o Flamengo tem boa oportunidade de bola parada

6' Substituição no Cruzeiro: sai Raniel, entra Giorgian De Arrascaeta, autor do gol celeste no jogo de ida

5' Raniel chora copiosamente ao ser retirado de maca do gramado

5' O atendimento médico ao jovem de 21 anos segue, mas parece que não vai ter jeito. Logo no começo, Mano Menezes terá de fazer sua primeira alteração

4' Com menos de cinco minutos de jogo, o garoto Raniel ficou no chão e De Arrascaeta foi acionado para o aquecimento.

3' TEM RECLAMAÇÃO DE PÊNALTI! Guerrero tentou jogada individual, caiu na entrada da área e Luiz Flávio de Oliveira não teve dúvidas em mandar seguir, mas o peruano ficou na bronca!

3' O Flamengo se lança ao ataque e vai tentando chegar com laterais para dentro da área

2' Berrío tenta o levantamento pela direita, mas Léo afasta

1' Logo no primeiro lance, Alisson já dá um chapéu no meio-campo e levanta a torcida! Na sequência, Berrío comete a primeira falta da partida, ao derrubar Diogo Barbosa

0' COMEÇA O JOGO! O Flamengo dá a saída de bola com Paolo Guerrero e o jogo de volta da final está rolando!

Vai começar! Os jogadores fazem o último trabalho de aquecimento e você acompanha conosco o minuto a minuto dessa decisão

Ficou espetacular a festa. Confere aí como foi a recepção aos jogadores!

Festa da torcida do Cruzeiro no Mineirão contou com queima de fogos e bandeirão do mascote (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Com direito a queima de fogos, bandeirão da Raposa, mascote do Cruzeiro, e muito barulho, a equipe da casa recebeu os dois times!

AS EQUIPES ESTÃO EM CAMPO!

DEZ MINUTOS! Em instantes, as duas equipes vêm ao gramado para a finalíssima da Copa do Brasil

Os dois ex-laterais estão no gramado e a torcida do Cruzeiro grita o nome do argentino, como não poderia deixar de ser.

A festa no Mineirão está linda! Com as luzes apagadas, a torcida aproveita para iluminar com os celulares.

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Em instantes, Sorín e Junior subirão ao gramado acompanhando a taça da Copa do Brasil.

Destaques das campanhas, como Fábio e Diego, também têm suas imagens projetadas

Enquanto isso, segue o protocolo. Projeção no centro do gramado mostra títulos e relembra as campanhas das duas equipes.

Notícia triste, nesse momento: segundo informações do jornal mineiro O Tempo, um torcedor faleceu há instantes dentro do Mineirão. Ainda não há detalhes sobre a causa, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) indica um caso de morte súbita.

Os jogadores do Flamengo já realizam seu aquecimento no gramado do Mineirão

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Falta MEIA HORA para o começo do jogo. Cruzeiro e Flamengo já estão no Mineirão, as torcidas vão lotando o estádio e falta muito pouco para a decisão!

A arbitragem da partida fica sob os encargos de Luiz Flávio de Oliveira, que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis. O trio é de São Paulo.

Já tínhamos registrado as fotos, agora segue vídeo da recepção ao ônibus do Cruzeiro, praticamente perdido entre a fumaça dos sinalizadores.

Sob vaias dos cruzeirenses, a torcida do Flamengo vai fazendo seu papel e marca presença no Mineirão.

Além de todos os torcedores brasileiros, o Cruzeiro ainda ganhou um apoio especial vindo da França. O Monaco, que tem parceria com o clube mineiro, desejou sorte ao time celeste em seu Twitter oficial

As opções do ex-treinador da Seleção Brasileira serão: Rafael, Lucas França, De Arrascaeta, Lucas Silva, Bryan, Lennon, Élber, Manoel, Lucas Romero, Arthur, Nonoca, Rafinha.

Agora é a vez de escalar o Cruzeiro! O técnico Mano Menezes definiu os 11 titulares desta maneira: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Alisson, Thiago Neves e Raniel.

Éverton, que era dúvida para o jogo, está confirmado e começa como titular, deixando Lucas Paquetá, autor do gol na partida de ida, no banco.

O banco de reservas conta com: Gabriel, Rafael Vaz, Léo Duarte, Rodinei, Renê, Márcio Araújo, Mancuello, Gabriel, Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Vinicius Jr, Vizeu.

O Flamengo acabou de divulgar sua escalação. O técnico Reinaldo Rueda manda a campo os seguintes titulares: Muralha; Pará, Réver, Juan, Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego; Berrío, Éverton, Guerrero.

Falta exatamente UMA HORA para a bola rolar! E aí, estão ansiosos?

Paolo Guerrero, que não jogou a primeira partida, por estar suspenso, também já desceu do ônibus

Se liga na festa da torcida cruzeirense para recepcionar os jogadores!

Torcida do Cruzeiro recepciona os jogadores com direito a pirotecnia e muita empolgação (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Chegaram! Os jogadores e comissão técnica do Flamengo estão no estádio e já se encaminham para o vestiário

Diego passa bem (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Enquanto isso, a delegação rubro-negra também está prestes a chegar ao Mineirão

Cruzeiro acaba de publicar vídeo feito de dentro do ônibus, mostrando o clima com o qual os jogadores foram recebidos no entorno do estádio

A informação é que apenas duas catracas foram disponibilizadas para que os visitantes tomassem seus lugares nos setores Laranja e Roxo. Por conta disso, se forma uma grande aglomeração de torcedores que não conseguem entrar, gerando confusão do lado de fora.

Confusão marca entrada dos torcedores rubro-negros no Mineirão (Foto: VAVEL Brasil)

A torcida do Flamengo vem enfrentando problemas para entrar no Mineirão. Segundo torcedores, a entrada é estreita demais e não dá vazão ao grande fluxo de rubro-negros.

+ VEJA MAIS: AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Cruzeiro x Flamengo pela final da Copa do Brasil

A delegação do Flamengo já está preparada para deixar o hotel, seguindo em direção ao local da partida, segundo informação do próprio clube

A festa da torcida do Cruzeiro é garantida. Mas engana-se quem pensa que os rubro-negros vieram para Minas a passeio. O setor destinado aos visitantes já está preparado para que a torcida carioca possa apoiar o time também.

Escudos do Flamengo estão posicionados no setor destinado à torcida rubro-negra (Foto: VAVEL Brasil)

Do lado de fora, bandeirões do Cruzeiro são preparados para a entrada no estádio. Bandeiras do San Lorenzo, clube argentino que eliminou o Flamengo da Libertadores, também serão mostradas no Mineirão

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O Mineirão está pronto para receber os torcedores! Portões já foram abertos!

Mineirão está pronto para receber os torcedores (Foto: VAVEL Brasil)

Já estamos de olho nos arredores do Mineirão. Até o momento, o clima é tranquilo e as torcidas vão fazendo suas festas do lado de fora

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Flamengo ao vivo, valendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Já o Flamengo deve ir a campo com: Muralha; Pará, Rever, Juan e Renê; Cuellar e Arão; Berrío, Diego e Éverton (Paquetá), Guerrero

A provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Raniel.

Elias foi o herói do título da Copa do Brasil de 2013, quando o Fla eliminou os mineiros nas oitavas de final (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

No Maracanã, com mais de 50 mil presentes, o Flamengo passou sufoco, mas o gol de Elias, aos 43 do segundo tempo, sacramentou a classificação às quartas de final da competição, avançando rumo ao título.

O jogo de ida aconteceu no Mineirão e teve vitória celeste, com gols de Willian e Éverton Ribeiro, que veste a camisa do rival de hoje. No entanto, o camisa 7 não poderá entrar em campo pois não foi inscrito na Copa do Brasil. Carlos Eduardo diminuiu para o time carioca.

Em 2013, as equipes se enfrentaram novamente, mas pelas oitavas de final da competição. Desta vez, a vitória no confronto foi do Rubro-Negro.

+ Teste seus conhecimentos sobre o confronto em edições passadas da Copa do Brasil

Cruzeiro venceu Copa do Brasil em casa no ano de 2003, justamente sobre o Flamengo (Foto: Mauro Horita/Light Press/Cruzeiro)

No jogo de volta, no Mineirão, os mineiros não deram chances e, em 28 minutos, abriram 3 a 0, com Deivid, Aristizábal e Luizão. Na segunda etapa, Fernando Baiano descontou para os visitantes.

A primeira partida daquela edição também foi realizada no Maracanã, terminando com o mesmo resultado do primeiro jogo deste ano: 1 a 1. Gols de Fernando Baiano, para o Flamengo, e Alex, para o Cruzeiro.

Em cenário bem parecido com o atual, o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil em 2003.

O retrospecto entre as duas equipes é extremamente equilibrado. Na Copa do Brasil, foram nove jogos, com duas vitórias para cada lado, além de cinco empates.

+ Leia mais: Rueda prevê equilíbrio contra Cruzeiro e valoriza lado psicológico: "Saber ser campeão"

Pelo lado do Flamengo, foi Reinaldo Rueda quem falou sobre a partida em coletiva. O técnico colombiano indicou que controlar as emoções será parte fundamental da estratégia rubro-negra para deixar o Mineirão com o título.

+ Leia mais: Léo fala em fazer história no Cruzeiro e deixa escapar titularidade de Raniel na final

Uma novidade na equipe da casa fica por conta da entrada do garoto Raniel no comando do ataque. Sem Rafael Sóbis, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no Maraca, Mano optou pelo garoto de 21 anos. A informação foi confirmada pelo zagueiro Léo.

Pelo lado cruzeirense, De Arrascaeta ainda não deve ter condição de começar a finalíssima como titular e, assim como na ida, será opção para Mano Menezes, no banco de reservas.

Os principais atores da primeira partida não devem estar entre os titulares da partida. Guerrero está de volta e ocupará a vaga de Paquetá. Além disso, Thiago se lesionou durante um treino e o goleiro do Rubro-Negro será Alex Muralha.

No Maracanã, o Flamengo saiu na frente com gol de Lucas Paquetá, que substituiu Guerrero, suspenso, no jogo de ida. Pouco depois, o Cruzeiro aproveitou falha do jovem Thiago e empatou com Giorgian De Arrascaeta

Nesta edição da competição, a final não conta com a tradicional regra do gol qualificado fora de casa. Portanto, qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.

Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, as equipes terão de buscar a vitória, caso não queiram decidir o título nos pênaltis.