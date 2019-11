Resultado Bahia x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a todos pela Audiência na tarde deste sábado.

Tabu continua, são 18 anos do Bahia sem ganhar do Coritiba

Bahia sobe para a 11° colocação do campeonato com 31 pontos.

O Coritiba continua sem ganhar, agora são seis jogos. Equipe continua na zona de rebaixamento com 28 pontos.

Acaba o jogo em Salvador, Bahia 1x1 Coritiba. Gols Zé Rafael para o Bahia e Rildo para o Coritiba

48' Cartão amarelo para o Bahia

Edson para o contra ataque do coxa sendo advertido pelo arbitro

47' Lé faz cruzamento na área, Keirrison cabeceia nas mão do goleiro Wilson

46' WIIIILSONNN SALVA O COXA !

Juninho cobra escanteio na área, Tiago sobe e cabeia no canto esquerdo do goleiro Wilson que consegue fazer a defesa

45' +4 minutos de acréscimo

44' Filigrana faz grande jogada pela esquerda, cruza na área mas Thiago Martins antecipa Keirrison e faz o corte

42' Léo recebe na esquerda faz o cruzamento mas bola passa por todo mundo

41' Cartão amarelo para o Coritiba

Filigrana é advertido pelo arbitro por falta em Zé Rafael

40' Juninho Capixaba cruza na área mas bola fica nas mãos do goleiro Wilson

38' Pra fora !!

Carleto cobra falta na área, Edson afasta de cabeça mas bola sobra para Anderson que domina e finaliza para fora

37' Cartão amarelo para o Bahia

Tiago é advertido por falta no atacante Rildo

37' Rildo recebe ótimo passe na esquerda tenta o drible mas é derrubado pelo zagueiro Tiago. Vem bola na área do Bahia

36' Publico e Renda !

Público na Arena Fonte Nova: 20.860 Pessoas

Renda: R$ 411.449,50

35' Substituição no Bahia

Saiu: Everson

Entra: Matheus Sales

34' Léo recebe na direita e cruza nas mão do goleiro Jean

33' Matheus Galdezani recebe passe na entrada da área mas finaliza em cima do volante Juninho

32' Pra fora !

Juninho cobra falta por cima do gol sem perigo para o goleiro Wilson

31 Falta perigosa !!!

Zé Rafael faz grande jogada individual mas é derrubado na entrada da área pelo Cleber

29' Substituição no Coritiba

Saiu: Henrique Almeida

Entra: Keirrison

27' PRA FORA !!!!

Edson lança Juninho Capixaba nas costas da marcação, lateral do Bahia entra na área e cruza, mas Rodrigão se estica todo mas não consegue tocar na bola que sai para linha de fundo

26' Thiago Carleto cobra falta dentro da área, mas Thiago Martins sobe e afasta o perigo

25' Régis avança pela esquerda e cruza na área, Edgar Junior cabeceia nas mão do goleiro Wilson

22' Edigar Junio puxa o contra ataque e toca para Zé Rafael, meia do Bahia tenta o drible para cima do zagueiro Cleber mas é desarmado

20' Cartelo cobra escanteio, Jean soca bola que bate no Henrique Almeida e vai para linha de fundo

18' Anderson puxa o contra ataque pela direita e toca para Léo, lateral do Coxa cruza na área e Rildo de primeira finaliza sem chance para o goleiro Jean

Empata o jogo o Coritiba, Bahia 1x1 Coritiba

18' GOOOOOOOOOL DO CORITIBA

RILDO !!!

17' Matheus Galdezani recebe na esquerde e cruza na área. Henrique Almeida se estica todo mas bola passa por todo mundo e sai para linha de fundo

16' Substituição no Coritiba

Saiu: Tiago Real

Entra: Anderson

15' ISOLOU!

Em disputa de Regis com Cleber bola sobra na entrada da área para Edson que domina e finaliza para fora sem perigo !

13' Substituição no Bahia

Saiu: Mendoza

Entra: Edigar Junior

12' Substituição no Bahia

Saiu: Vinicius

Entra: Regis

11' Cartão amarelo para Coritiba

Cleber reclama de falta em lance do Rildo com Edson

09' NA TRAVE !!!!

Zé Rafael puxa o contra ataque e toca para Mendoza, colombiano domina e finaliza mas bola bate na trave

Quase segundo gol do Bahia !!

08' Thiago Carleto cobra falta na área, Thiago Martins afasta de cabeça e bola sobra para Tiago Real que finaliza para fora

07' Coritiba mantém a posse de bola no campo de ataque. Já o Bahia marca atrás da linha da bola para sair rápido no contra ataque

04' Juninho faz lançamento para Mendoza que ganha na corrida do Léo mas adianta muito a bola que fica com goleiro Wilson

03' Que isso Wilson !

Goleiro do Coxa recebe passe de Cleber e da um corte no Zé Rafael

01'Thiago Carleto cobra escanteio mas Thiago Martins sobe de cabeça e faz o corte

Começa o segundo tempo, Bahia 1x0 Coritiba

Substituição no Coritiba

Saiu: Jonas

Entra: Filigrana



48' Acaba o primeiro tempo, Bahia 1x0 Coritiba. Gol Zé Rafael

47' UHHHHH BAHIA !

Zé Rafael puxa o contra ataque e toca para Mendoza, mas zagueiro Cleber antecipa a jogada e coloca bola para linha de fundo !

45' Juninho faz lançamento para Rodrigão. Atacante do Bahia desvia de cabeça e bola sobra para Wesley, zagueiro do coxa tenta fazer o recuo para Wilson mas Zé Rafael esperto divide com goleiro e faz o gol.

Abre o placar na Fonte Nova o tricolor Baiano, Bahia 1x0 Coritiba

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA !!

ZÉ RAFAEL

45' + 3 minutos de acréscimo !!!

44' OLHA O BAHIA !!

Mendoza recebe ótimo lançamento nas costas do lateral Léo e faz o cruzamento. Alan Santos antecipa Rodrigão e faz o corte

42' Thiago Carteto tenta o cruzamento mas zagueiro Thiago Martins sobe de cabeça e faz o corte

40' Impedido !

Matheus Galdezani recebe ótimo passe do Henrique Almeida mas arbitragem marca impedimento

39' Alan Santa tenta sair em contra ataque mas sofre falta do Thiago Martins

37' Juninho recebe passe na entrada da área, domina mas finaliza torto para fora !

36' Thiago Carleto tenta o cruzamento mas Tiago faz o corte

34' Zé Rafael faz o cruzamento mas bola fica nas mão do goleiro Wilson

33' Matheus Galdezani faz lançamento na direita para o Léo, mas lateral do coxa não domina

31' Vinicius tenta jogada pelo meio mas sofre falta

29' SALVA WILSOOONNNNNN !!!!!

Juninho cobra falta dentro da área, Rodrigão sabe e cabeceia no canto esquerdo do goleiro Wilson que pula na bola e faz uma defesa espetacular salvando o Coxa

28' Cartão amarelo para o Coritiba

Thiago Carleto faz falta no Zé Rafael

26' ERROU !

Juninho recebe passe na entrada da área tenta a finalização mas erra o alvo

24' Mendoza puxa o contra ataque mas é desarmado pelo volante Jonas

22' Cartão amarelo para o Coritiba

Volante Jonas é advertido pelo arbitro por falta em cima do atacante Rodrigão

21' SEGUNDA POLÊMICA

Thiago Real faz grande lançamento para Henrique Almeida, atacante do coxa tenta driblar o goleiro Jean e cai na área. Arbitragem novamente deixa o jogo seguir e jogadores do Coxa reclamam muito

19' Afasta Alan Santos !!

Mendoza avança pela esquerda e toca para Rodrigão. Atacante do Bahia ganha no corpo do zagueiro Cleber e cruza na área. Mas Alan Santos antecipa Zé Rafael e faz o corte

17' Impedido !

Rodrigão recebe lançamento mas arbitragem marca impedimento

16' JEANNNNNN SALVA O BAHIA !

Léo recebe ótimo passe na direita e cruza na área. Henrique Almeida de bicicleta finaliza para ótima defesa do goleiro Jean.

Coritiba começa melhor a partida

15' Zé Rafael tenta a jogada pela direita mas é desarmado por Jonas

14' Rildo recebe lançamento do Alan Santos pela esquerda, corta para o meio mas finaliza torto. Bola sai para linha de fundo

12' Cartão amarelo para Coritiba

Lateral Léo é advertido pelo arbitro por discussão com volante Juninho

12' Cartão amarelo para Bahia

Juninho foi advertido pelo arbitro por discussão com lateral Léo

11' Confusão !!!

Léo e Juninho discutem a beira do gramado

10' Na cobrança de falta Thiago Carleto acerta a barreira

09' Alan Santo avança pelo meio, mas sofre falta do Edson.

Vem bola na área do Bahia

08' Rodrigo recebe passe na entrada da área, tenta o giro mas é desarmado pelo zagueiro Cléber

06' PRA FORA !!!

Alan Santos recebe ótimo passe na direita corta por meio e finaliza. Bola passa tirando tinta da trave esquerda do goleiro Jean

05' PRIMEIRA POLÊMICA !!!

Henrique Almeida rouba bola de Edson e lança Rildo, atacante do coxa coloca na frente e cai na área. Juiz manda o jogo seguir e jogadores do Coritiba ficam reclamando de pênalti

03' Léo recebe ótimo lançamento do Carleto pela direita e cruza. Mas bolas fica nas mão do goleiro Jean

02' Rildo tenta o primeiro ataque mas sofre falta do Edson no meio campo

01' Coritiba começa o jogo mantendo a posse de bola no campo de ataque

Começa o jogo na Arena Fonte Nova, Bahia 0x0 Coritiba



Arena Fonte Nova com um ótimo público na tarde deste sábado

Hino nacional Brasileiro sendo executado na Arena Fonte Nova

Jogadores no gramado para protocolo do campeonato Brasileiro

Bahia não ganha do Coritiba há 18 anos, última vez que isso aconteceu foi no ano 1999 pela Copa do Brasil.



Historio do confronto entre Bahia e Cotitiba

Banco do Coritiba: Rafael Martins, Bruno, Walisson Maia, Marcio, Dodô, William Matheus, João Paulo, Anderson, Rafael Longuine, Neto Berola, Filigrana e Keirrison.

Coritiba Confirmado (4-4-2): Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley, Carleto; Jonas, Alan Santos, Galdezani, T. Real; Rildo e H. Almeida

Bando do Bahia: Anderson, Rafael Santos, Rodrigo Becão, Matheus Reis, Ferrareis, Matheus Sales, Régis, Allione, Edgar Junior e Hernane

Bahia Confirmado (4-5-1): Jean; Everson, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Vinícius e Zé Rafael e Mendoza; Rodrigão

As duas equipes já estão na Arena Fonte nova, daqui a pouco a bola vai rolar

No primeiro turno pela 7° rodada do campeonato, Coritiba e Bahia empataram em 0 a 0. Partida ficou marcada pela briga do atacante Kleber com o volante Edson

Desfalque do Coxa: Kleber (Machucado); Getterson e Alecsandro (Problemas Físicos)

Provável Coritiba (4-4-2): Wilson; Léo, Werley, Walisson Maia e Carleto; Alan Santos, Jonas , Matheus Galdezani e Anderson; Rildo e Henrique Almeida.



Jogadores do coxa reunidos antes do treino na capital Baiana

Jogando como visitante na competição Coxa tem 12 jogos; foram três vitórias, dois empates e sete derrotas

Coritiba não ganha a cinco partidas, equipe do técnico Marcelo Oliveira perdeu na última rodada jogando em casa para o Botafogo.

Desfalque do tricolor Baiano: Wellington Silva (recuperação Física) Jackson, Armero e Renê Júnior (Machucados)

Provável Bahia (4-3-3): Jean; Éder, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Zé Rafael, Mendoza e Vinícius; Rodrigão.

Bahia está na 13° colocação do campeonato com 30 pontos, a três do Coritiba. Por esse motivo esse jogo é tratado na capital baiana como fundamental na luta contra o Rebaixamento



Elenco em preparação para o jogo deste sábado

Jogando como mandante na competição Bahia tem 12 jogos; foram seis vitórias, dois empates e quatro derrotas

Tricolor Baiano vem de um excelente resultando na luta contra o rebaixamento. Jogando em casa equipe ganhou do Grêmio por 1 a 0. Gol foi marcado pelo atacante Rodrigão

Bahia x Coritiba ao vivo é uma partida válida pela 26º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado (26) às 16h00 na Arena Fonte Nova em Salvador.