Resultado Vasco x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Vasco da Gama e Chapecoense, aqui na VAVEL Brasil.

Foi a última partida sem torcida em São Januário, o próximo jogo do Vasco em casa será o Clássico contra o Botafogo, no dia 14/10.

Na próxima rodada, a equipe Cruzmaltina vai até Santa Catarina enfrentar o Avaí na Ressacada. Já a Chapecoense continua seu tour pelo Rio de Janeiro, agora contra o Botafogo no Nilton Santos.

Com a partida finalizada, ambas as equipes permanecem na mesma posição de antes do jogo. O Vasco fica com 33 pontos em nono colocado, e a Chape com 32 em décimo no campeonato.

Reinaldo, sobre o gol: "Foi sem querer, fui tentar cruzar no segundo pau, peguei errado no pé e graças a Deus a bola entrou".

Ramon, sobre o empate: "Estamos em busca da Libertadores e tropeçamos mais uma vez, precisamos somar pontos e ganhar dentro de casa, sem isso não iremos conseguir nosso objetivo"

Martín Silva, sobre o gol sofrido: "Foi intenção do Reinaldo, foi uma cavadinha perfeita, estava preparado para cortar a bola e me surpreendi".

Vasco da Gama 1 x 1 Chapecoense, em São Januário

FIIIM DE JOGOO!!

47' Falta para Chapecoense, Reinaldo cruza na área mas o juiz viu uma falta do ataque

SOBE A PLACA: 4 minutos de acréscimo para o fim da partida!

42' Manga Escobar recebe e bate firme, mas Jandrei defende!

ÚLTIMA ALTERAÇÃO DA CHAPECOENSE: Entra Túlio de Melo e sai Wellington Paulista

40' Vasco vai com tudo pra cima, em busca do gol da vitória. A Chapecoense assusta nos contra-ataques realizados, fim de jogo quente em São Januário

38' QUASE A VIRADA! Penilla faz fila na zaga vascaína e solta a bomba para defesa de Martín Silva

ÚLTIMA ALTERAÇÃO CRUZMALTINA: Entra Manga Escobar e sai Madson

AMARELOU! Primeiro lance do Thalles na partida, o atacante recebe o cartão amarelo por colocar a mão na bola

ALTERAÇÃO NO VASCO: Entra Thalles e sai Andrés Ríos

32' Evander resvala de cabeça sem perigo, bola vai para a linha de fundo

32' Vasco vêm pra cima da Chape, time roda a bola buscando espaço

29' No contra-ataque, Penilla arranca pra cima da zaga do Vasco e chuta sem força para Martín Silva ficar com a bola

28' Nenê cobra falta na área para defesa de Jandrei

ALTERAÇÃO NO VASCO: Entra Evander e sai Jean

ALTERAÇÃO NA CHAPECOENSE: Entra Penilla e sai Alan Ruschel

Cartão Amarelo para Breno

TABELA: Com o resultado parcial, Vasco e Chapecoense voltam as mesmas posições do início do jogo, com o Cruzmaltino em 9ª e a Chape em 10ª no Campeonato Brasileiro

21' Na sequência do gol, o Vasco chega com perigo, Matheus Vital dá passe de letra para Ramon que chuta em cima do goleiro Jandrei

A duvida que fica é, o lateral tentou cruzar para área ou chutar direto pro gol?

O lateral da Chape surpreende a zaga cruzmaltina e chuta direto depois da bola rebatida, Martín Silva tenta mais não conseguiu chegar na bola, é o empate da equipe catarinense

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSEEE!!! Reinaldoo!!!

17' UUUUUUUUUHHHH!!! Reinaldo chuta muito forte para linda defesa de Martín Silva, quase o gol da Chapecoense!

16' Chapecoense tenta trocar passes mais quase sempre é desarmada pela equipe cruzmaltina, equipe segue sem conseguir furar a zaga do Vasco

Jogo parado para atendimento médico ao goleiro Martín Silva

10' INCRIVEL!!!! Madson cruza na área e Nenê resvala de cabeça, a bola sobra para Andrés Ríos que chuta em cima de Douglas Grolli, na sequência o atacante bate por cima do gol, mais uma chance perdida pela equipe mandante!

09' Nenê recebeu a bola sozinho no meio campo, tinha dois companheiros livres mais resolveu bater de longe sem perigo para defesa de Jandrei

08' Matheus Vital tentou o passe para deixar Pikachu na cara do gol, mas colocou força demais e a bola saiu pela linha de fundo

06' Juiz marca falta em cima de Matheus Vital, perto do círculo central!

AMARELOU: Jean recebe o cartão amarelo!

03' Yago Pikachu lança Nenê que pega de primeira, a bola sobe muito e vai para fora

02' No contra-ataque, Andrés Ríos tabela com Nenê e tenta o chute para o gol, a bola rebate no corpo do atacante e vai para a linha de fundo!

01' Escanteio para a Chapecoense, na cobrança a zaga do Vasco afasta o perigo

00' COMEÇAAA O SEGUNDO TEMPOOO!!

ALTERAÇÃO NA CHAPECOENSE: Entra Dodô e sai Elicarlos

POSSE DE BOLA: Vasco 62% x 38% Chapecoense

Já a Chapecoense apostou no contra-ataque, o time dirigido interinamente por Emerson Cris chegou até assustar o gol de Martín Silva, mas pecou na marcação e viu a equipe da casa sair com vantagem nos 45 minutos iniciais.

O primeiro tempo de partida foi marcado pelo domínio do Vasco da Gama, o time cruzmaltino teve as melhores chances da partida, e abriu o placar com Andrés Ríos, após a assistência de Madson!

Nenê, sobre a torcida fora do estádio: "A gente fica muito feliz, agradece a todos que mesmo fora participam do jogo, realmente fazem a diferença".

Wellington Paulista, sobre o primeiro tempo: "Precisamos ter a posse de bola, não pode se desfazer dela, vamos buscar fazer o gol e quem sabe sair com a vitória"

FIIIIIM DE PRIMEIRO TEMPO!!! 1 x 0 para o Vasco da Gama em cima da Chapecoense

SOBE A PLACA: 1 minuto de acréscimo!

44' Árbitro assinala falta de Elicarlos em Wellington no meio-campo

41' Nenê recebe passe de Andrés Ríos na entrada da área, o meia tentou o ângulo de Jandrei mas chutou pra fora!

40' Alan Ruschel chuta de fora da área para o gol, a bola passa por cima sem perigo

38' UUUUHHHH!!! Contra-ataque rápido da Chape, Arthur bate cruzado e Martín Silva resvala na bola, jogando para a linha de fundo

34' QUE CHANCE PERDIDA! Erro de Martín Silva deixa a bola com Arthur, o atacante rola para Wellington Paulista que perde a melhor chance da Chapecoense no jogo, com chute pra fora!

FINALIZAÇÕES: Vasco 8 x 1 Chapecoense

32' Na sequência da jogada, Matheus Vital levantou a bola na área para cabeçada de Jean, que assusta o gol da Chape

31' UUUUUHH!! Madson teve novamente liberdade pelo lado direito, o lateral cruza na área e Yago Pikachu cabeceia para a difícil defesa de Jandrei!!

TABELA: Com o resultado parcial, o Vasco sobe para oitavo colocado, com 35 pontos ganhos

28' Chape vêm pra cima após levar o gol, Reinaldo cobra lateral na área, mas árbitro marca falta em cima da zaga Cruzmaltina

Madson dá assistência rasteira para o atacante Andrés Ríos, que não perdoa! 1 a 0 para o Vasco da Gama em São Januário

24' GOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCOOOOOO!!!! Andrés Ríos é o nome dele!

23' Jandrei faz um ótima reposição de bola que deixaria Arthur sozinho na grande área, mas Martín Silva sai de soco para afastar

20' Yago Pikachu cruza na área, a bola passa por todo mundo e Apodi afasta o perigo na sequência!

19' Chapecoense parece ter encaixado a marcação, Vasco roda a bola procurando espaços na zaga catarinense

17' Boa troca de bola da Chape, mas no último passe Lucas Mineiro tocou muito forte para Apodi

14' Nenê tenta cruzamento pela esquerda, mas é interceptado por Douglas Grolli

11' Na cobrança, Arthur chuta em cima da barreira

10' Ramon derruba Alan Ruschel perto da grande área, falta para Chape

08' UUUUUUUHHHHH!!!! Nenê e Matheus Vital fazem uma linda tabela que deixa Wellington na cara do gol, o volante por muito pouco não abre o placar em São Januário, com chute pra fora!

06' Árbitro marca falta em cima de Nenê, o meia bate na área mas Douglas Grolli afasta o perigo

04' IMPEDIMENTO! Assistente marca posição irregular do atacante Arthur da Chapecoense

02' Nenê cruza a bola na área, após o bate rebate, Andrés Rios chutou pra fora levando perigo a equipe catarinense

01' JANDREI!!! Após a triangulação, Yago Pikachu fica cara a cara com o goleiro da Chape, que sai muito bem do gol para defender!

01' Vasco começa o jogo rodando a bola no meio-campo

00' COMEEEEÇAAA A PARTIDAAA!!!!

Emerson Cris, o comandante da Chape: "Espero que a equipe conquiste a terceira vitória seguida hoje, diante do Vasco".

Zé Ricardo, técnico do Vasco: "A gente permanece com o mesmo time, mas espero uma postura diferente hoje".

Times perfilados para o Hino Nacional

O jogo não terá torcida devido a punição do STJD ao Vasco na partida contra o Flamengo, mas é possível ouvir a torcida Cruzmaltina cantar fora do estádio

Equipes entram em campo!!

Ainda com portões fechados, Vasco mira primeira vitória diante da Chapecoense

Banco da Chape: Elias; Douglas, Diego Renan, Amaral, Nenén, Dodô, Penilla, Rodrigo e Túlio de Melo

CHAPECOENSE ESCALADA: Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Elicarlos, Lucas Mineiro e Alan Ruschel; Arthur e Wellington Paulista

Banco do Cruzmaltino: Jordi; Rafael Marques, Andrey, Bruno Paulista, Henrique, Guilherme, Escudero, Paulo Vitor, Evander, Manga, Caio Monteiro e Thalles

VASCO ESCALADO: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios

A transmissão do jogo entre Vasco x Chapecoense ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Provável escalação da Chapecoense: Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Fabricio e Reinaldo; Moises, Elicarlos, Mineiro e Alan Ruschel; Arthur e Wellington Paulista

Provável escalação do Vasco: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios

No primeiro turno do Brasileirão, a Chapecoense venceu o Vasco por 2 a 1, na Arena Condá. Os gols da partida foram marcados por Arthur e Andrei Girotto para Chape, e Jean para o Vasco.

Chapecoense está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe disputou 25 jogos, com nove vitórias, quatro empates e doze derrotas

Após a partida, Emerson Cris, técnico interino da Chape, comentou o gol que deu a vitória a equipe "O Lucas Marques já fez outros gols assim, é uma característica dele, temos que explorar e deu certo. Nos deixa feliz que criamos chances. A conclusão ao gol é o detalhe mais importante, e trabalhamos para chegar no último terço do campo em condição de fazer o gol."

Já a Chapecoense vêm de vitória contra a Ponte Preta, jogando na Arena Condá. O gol da partida foi marcado por Lucas Marques, com um belo chute de fora da área.

Vasco está na 9ª colocação do campeonato com 32 pontos, foram 25 jogos com nove vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Leia Mais: Vasco estende contrato com Martín Silva por até 2020

Em entrevista após o jogo, Zé Ricardo lamentou o empate fora de casa contra o Sport com um a mais

Vasco vem de empate no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Zé Ricardo ficou no 1 a 1 contra o Sport jogando na Ilha do Retiro, com gols de Nenê para o Cruzmaltino, e de André para o Rubro-Negro Pernambucano.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Vasco x Chapecoense ao vivo no estádio de São Januário, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!