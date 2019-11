Resultado Botafogo 2x3 Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2017

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Botafogo x Vitória. Até a próxima!

Vitória sai na frente, sofre virada, mas revira sobre o Botafogo no Nilton Santos nos minutos finais. Com resultado, Leão chegou ao quinto triunfo seguido fora de casa, e ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos.

Em função das Eliminatórias para a Copa do Mundo, os times voltam a campo somente daqui a dez dias. O Botafogo receberá a Chapecoense, no dia 11 de outubro, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Já o Vitória, por sua vez, enfrentará o Sport, no dia 12, às 17h (de Brasília), no Barradão.

O Botafogo perdeu a chance de passar o Cruzeiro na classificação, e igualar o número de pontos do Palmeiras. Na sexta colocação, com 40 pontos, o Glorioso pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga somente na segunda-feira (2), diante da Ponte Preta.

Números finais do jogo

Posse de bola: 50% x 50%

Finalizações: 10 x 13

Faltas: 11 x 20

Cruzamentos: 20 x 22

FIM DE JOGO NO NILTON SANTOS! BOTAFOGO 2 X 3 VITÓRIA

49'- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO VITÓRIAAAAAAA

DANILINHO É O NOME DA FERA! Neílton cruza, Danilinho tenta de primeira e é travado, mas marca no rebote. Virada incrível do Vitória. No último minuto!

46'- EXPULSO! Leo Valencia recebe cartão vermelho direto após falta em Ramon.

45'- Mais cinco minutos de acréscimos.

44'- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO VITÓRIAAAAAAAAA

Neílton bate o escanteio fechado e André Lima toca de cabeça para o fundo da rede.

41'- Pimpão deixa o campo de maca. Botafogo não pode mais mexer no time.

Cartão amarelo para Cleiton Xavier

38'- TRAVADO NA HORA CERTA! Tréllez recebe ótima bola em contra-ataque, entra na área e tenta a finalização, mas Gilson afasta o perigo.

Última mudança no Vitória: sai David, entra Cleiton Xavier.

35'- Em rara ida ao ataque no segundo tempo, Brenner recebe bola longa, mas asssistente marca impedimento do atacante.

Substituição no Vitória! Lateral-esquerdo Geferson deixa o campo para entrada do atacante Danilinho.

28'- PRESSÃO DO LEÃO! Inverteram-se os papéis. Vitória está todo no campo de ataque, enquanto Botafogo aguarda chance para contra-atacar.

27'- PRA FORA! Patric faz o levantamento na área, Ramon sobe livre, mas cabeia para fora.

24'- UUHHHH! Tréllez recebe de Neílton e solta um chute muito forte de fora da área. Gatito só olha.

Substituição no Vitória! Sai Uilliam Correia para entrada de André Lima.

17'- Joel Carli e Luis Ricardo caem após trombada. Zagueiro leva a pior, sofre um corte na perna e é substituído por Marcelo.

15'- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BOTAFOOOOOOOOOOOOOO

Cobrando pênalti, Brenner vira o placar para o Fogão.

13'- Pênalti para o Botafogo! Gilson divide bola com goleiro Caíque e é derrubado dentro da área. Árbitro demorou a marcar, rubro-negros reclamaram, mas a infração foi assinalada. Goleiro é advertido com cartão amarelo.

11'- Substituição no Botafogo! Sai Marcos Vinicius e entra Leo Valencia.

10'- NA TRAVE! Tréllez carrega bola pelo meio-campo, enxerga espaço e solta uma bomba de fora da área. Bola acerta a trave esquerda de Gatito e sai pela linha de fundo.

08'- ASSIM, NÃO! Marcos Vinicius arrisca de muito longe e bola se perde pela linha de fundo.

06'- Luis Ricardo recebe na direita, avança, chega na linha de fundo e cruza. Patric afasta o perigo.

04'- David recebe pelo lado direito, tenta progredir, mas é desarmado pela defesa carioca.

01'- PEGOU GATITO! Tréllez ganha da zaga alvinegra e cabeceia da entragada da área. Atento, arqueiro do Fogão defende sem dificuldades.

MUDANÇA! Botafogo volta do intervalo com Gilson no lugar de Victor Luis.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO DE BOTAFOGO 1 X 1 VITÓRIA.

Números do Primeiro Tempo

Posse de bola: 67% x 33%

Finalizações: 7 x 4

Faltas: 4 x 12

Cruzamentos: 9 x 4

INTERVALO DE JOGO!

45'- Pimpão arrisca de fora da área e Caíque fica faz a defesa.

44'- Dois minutos de acréscimos.

43'- Mancini recebe bronca da arbitragem por segurar bola quando ela saiu pela lateral.

41'- Fillipe Souto cobra falta na barreira.

40'- PERIGO! Yago é derrubado por Lindoso próximo à entrada da área. Vem bola pelo alto.

37'- TENSÃO! Jogadores alvinegros reclamam de falta de Uilliam Correia em João Paulo, mas a arbitragem manda o jogo seguir.

35'- "Até tu, Brutus?" Gatito sai jogando errado e manda bola nos pés de Neilton, que não consegue o domínio.

33'- PRA FORA! Goleiro Caíque sai mal do gol para afastar bola levantada por Victor Luis, Bruno Silva fica com o rebote e solta uma bomba para fora.

29'- Em jogada indiviual, Neilton invade a área, é travado, mas consegue o escanteio.

25'- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BOTAFOOOOOOOOOOOOOO

BRENNER EMPATA PARA O FOGÃO! João Paulo cobra a falta, Pimpão desvia no primeiro pau e BRENNER, substituto de Roger, completa para o fundo da rede.

Jogadores homenagearam o atacante Roger na comemoração do empate alvinegro.

23'- QUASE! Victor Luis chega à linha de funfo, faz o cruzamento e Pimpão cabeceia para fora.

22'- Abusado! David dribla dois alvinegros dentro da área, tenta surpreender Gatito, mas o goleiro fica com a bola.

20'- Patric derruba Pimpão, jogador mais acionado do Botafogo, próximio à grande área. VVem bola aérea aí.

18'- PASSOU POR TODO MUNDO! Em rápida resposta, Botafogo chega ao campo de ataque com Pimpão, que faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo.

15'- GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO VITÓRIAAAAAAAAA

DAVID É O NOME DELE! Contra-ataque mortal do time baiano. Neilton lançou Trelléz, que entrou na área e chutou na saída de Gatito, acertando a trave. No rebote, David estava no lugar certo e empurrou para o gol vazio.

10'- Botafogo tem a iniciativa da partida, busca os melhores lances, mas contra-ataque do Vitória é perigoso.

06'- AQUI, NÃO! David investe pelo lado esquerdo, mas é desarmado antes de finalizar. Bola sobra limpa para Gatito.

05'- VAI E VOLTA! Luis Ricardo tenta cruzamento e Wallace afasta. Glorioso fica com o rebote, mas não consegue finalizar.

02'- QUE ISSO, RAPAZ? Victor Luis tenta fazer o gol que nem Pelé conseguiu, arriscando de bem longe. No entanto, a bola nem chegou perto.

01'- Pimpão recebe lançamento da zaga, mas a marcação do Vitória afasta o perigo.

BOLA ROLANDO NO NILTON SANTOS!

#ForçaRoger

Torcida alvinegra canta em homenagem ao atacante Roger, dignosticado com tumor renal. O técnico Jair ventura vai comandar a equipe com a camisa número 9.

HOMENAGEM

Bruno Silva recebeu do vice-presidente geral, Nelson Mufarrej, e do VP de Futebol, Caca Azeredo, uma camisa em homenagem aos 100 jogos pelo Glorioso.

Preparação! Jogadores alvinegros realizam trabalho de aquecimento no gramado do Estádio Nilton Santos.

BOTAFOGO ESCALADO!

Suplentes: Jefferson, Marcelo, Emerson Silva, Gilson, Fernandes, Léo Valencia, Vinícius, Matheus Fernandes, Guilherme, Gustavo, Dudu Cearense e Amilcar.

VITÓRIA DEFINIDO!

ESCALAÇÃO: Caíque; Patric, Ramon, Wallace e Geferson; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Yago e David; Neilton e Tréllez.

Suplentes: Wallace, Fred, Alan Costa, Renê Santos, Bruno Bispo, José Welison, Cleiton Xavier, Danilinho e André Lima.

Boa Tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Botafogo x Vitória ao vivo no Estádio Nilton Santos, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Equipe de arbitragem

?Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

BOTAFOGO

FALA, PROFESSOR! "Estamos com as forças totalmente voltadas para o Campeonato Brasileiro. Foram quatro vitórias consecutivas. Ano passado conquistamos cinco dessa forma, o que é muito difícil. Vamos enfrentar o Vitória, uma equipe muito perigosa e que está praticamente invicta fora de casa desde que o Mancini assumiu. Sabemos da força na transição deles, mas vamos buscar a vitória e a classificação para a Libertadores jogo a jogo. Nesse ano fomos bem na competição e vamos fazer de tudo para retornar", disse Jair Ventura.

DESFALQUES! O atacante Roger, artilheiro do Botafogo no Brasileirão, com 10 gols, foi diagnosticado com tumor renal e não jogará mais em 2017. Além do centroavante, o Botafogo não contará com o lateral-direito Arnaldo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, Brenner e Luis Ricardo devem ser os respectivos substitutos.

Pendurados: Joel Carli, Jefferson, Emerson Santos, Matheus Fernandes, João Paulo e Rodrigo Lindoso.

BOA NOTÍCIA! O atacante Rodrigo Pimpão, que não atuou contra o Coritiba, está apto fisicamente e foi relacionado para encarar o Vitória.

(Foto: Divulgação / ECVitoriaOFICIAL)

FALA, PROFESSOR! “Vai ser um jogo muito estudado. As duas equipes têm uma maneira muito próximas de jogar. Vamos enfrentar uma equipe que está sob o comando de Jair Ventura há muito tempo, então, é natural que o Botafogo tenha um tempo mais de rodagem, os atletas já se conheçam mais. O Vitória vem fazendo bons jogos fora de casa e eu, sinceramente, espero que ele mantenha isso daí até para que a gente possa aumentar a nossa margem de pontos. Mas será um jogo extremamente difícil. Todos nós aqui sabemos e respeitamos muito o Botafogo”, comentou Vagner Mancini.

Relacionados do Vitória

Goleiros: Caíque e Wallace Barato

Laterais: Patric e Geferson

Zagueiros: Alan Costa, Fred, Renê Santos, Bruno, Wallace e Ramon

Volantes: José Welison, Fillipe Soutto e Uillian Correia

Meias: Cleiton Xavier, Yago e Danilinho

Atacantes: André Lima, Neilton, David e Santiago Tréllez.

DESFALQUES! Fernando Miguel, Kanu, Juninho, Caíque Sá, Willian Farias e Carlos Eduardo estão fora da partida. Por determinação do departamento médico, Kieza também não viajou.

Pendurados: David, Fernando Miguel, Geferson e Tréllez.

LÍDER DO RETURNO! Na sexta colocação, com 40 pontos, o Botafogo lidera a classificação do segundo turno do Brasileirão. A equipe comandada por conquistou 15 pontos em seis jogos, somando 83,3% de aproveitamento.

RECUPERAÇÃO

Ameaçado pelo rebaixamento, o Vitória faz uma boa campanha de recuperação. Levando em apenas o returno, o Leão aparece na quinta colocação, com 10 pontos e 55,6% de aproveitamento. Na classificação geral, o Vitória é o 16º colocado e pode voltar à zona de rebaixamento caso não derrote o Botafogo.

Botafogo e Vitória vêm de resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Jogando em Belo Horizonte, o Leão conseguiu um importante triunfo sobre o Atlético-MG, de virada, por 3 a 1. Crônica do jogo: Vitória vence, afasta sufoco e Atlético-MG perde a sétima partida em Belo Horizonte

Já o Glorioso, após ser eliminado da Libertadores, também de virada venceu fora de casa. Com gols de Roger, Guilherme e João Paulo, o Alninegro bateu o Coritiba no Couto Pereira, conquistando a sua quarta vitória consecutiva na competição. Crônica do jogo: Em jogo emocionante, João Paulo marca no fim e Botafogo derrota Coritiba

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Salvador, e empataram em 2 a 2. Na oportunidade, o Glorioso abriu dois gols de vantagem com Bruno Silva, mas o Leão buscou o empate na etapa final com Gabriel Xavier e Kieza.

