Resultado Grêmio x Fluminense no Campeonato Brasileiro (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Grêmio x Fluminense. Até a próxima!

Com a vitória, o Grêmio vai a 46 pontos e permanece em terceiro. Já o Fluminense para em 31, desce para a 14ª colocação, e fica somente a um ponto do Z-4.

Com gol de Beto da Silva, o Grêmio vence o Fluminense por 1 a 0, na Arena.

48' FIM DE JOGO!

45' Vamos até 48'

44' Grêmio vai gastando o tempo e esperando o jogo terminar.

42' Concretizando o resultado, Grêmio volta a vencer após três derrotas seguidas.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! BETO DA SILVA!! EVERTON CRUZA E O ATACANTE CHUTA E ABRE O PLACAR!!

39' Jean Pyerre cobra falta na barreira.

39' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS!

38' CARTÃO AMARELO PARA FRAZAN!

38' Grêmio tem falta muito perigosa na entrada da grande área.

37' 0 a 0 é um resultado ruim para ambos, que vem de derrotas nas últimas rodadas.

35' UUH!! Após escanteio, Everton, na pequena área, finaliza para fora.

33' Scarpa arrisca de fora, mas isola.

33' Jael sai vaiado pela torcida do Grêmio. Atacante não agradou hoje.

32' Substituição no Grêmio! Sai: Jael; Entra: Beto da Silva

31' Substituição no Fluminense! Sai: Sornoza; Entra: Richard.

30' Sornoza cai sentindo cãibras.

27' Scarpa cruza para Dourado, mas defesa tira.

26' Léo cruza e defesa corta.

25' Jael recebe de Everton e cai ao ser tocado por Léo. Juiz manda seguir.

24' Everton chuta, mas bola vai em cima de Cavalieri, que defende.

23' Sornoza joga na área e Grohe afasta.

22' Ramiro faz falta em Marcos Jr na lateral.

21' Jailson chuta e bola desvia para escanteio.

20' Substituição no Fluminense! Sai: Wendel; Entra: Marcos Jr

19' Jean Pyerre chuta, mas sem perigo nenhum.

18' Wendel invade a área, mas chuta sem força.

17' Cortez cruza, e Jael cabeceia para fora.

14' Scarpa arrisca e bola passa a direita de Grohe.

12' Após primeiro tempo morno, segunda etapa começa agitada, com chances de gols para ambos.

11' Ramiro cobra falta e Cavalieri defende.

9' Jaílson bate para o gol, mas sem perigo.

8' Substituição no Grêmio! Sai: Patrick; Entra: Jean Pyerre

8' UUH!! Scarpa levanta, Reginaldo cabeceia e bola passa por muito perigo. Quase o Flu abre o placar.

7' GROHE DE NOVO! Após escanteio, goleiro se estica todo para evitar o gol.

7' UUHH!! Douglas toca para Dourado, que chuta cruzado e Grohe faz uma excelente defesa!

4' Muitas trocas de passe nesse inicio de etapa final.

2' Mesmo com atuação passiva, Abel opta por não mexer na equipe no intervalo.

1' Everton chuta fraco e Cavalieri defende.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Grêmio! Sai: Cristian; Entra: Jaílson.

Times voltam para o segundo tempo.

Grêmio pressiona o Fluminense, mas para em Cavalieri e não tira o 0 a 0 do placar nesse primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

44' Vamos até os 46'

43' UUUH!! Após cruzamento, Patrick cabeceia e Cavalieri faz outro milagre. Foi o quarto.

41' Jaílson aquece e pode entrar no segundo tempo na vaga de Cristian.

40' Grêmio teve quatro chances de gol, enquanto Flu, nenhuma

38' Cristian sente incômodo e pode sair do jogo. Ele não joga há mais de um ano.

36' Grêmio fica com a bola, mas não encontra espaços para atacar.

35' Artilheiro do Flu, Dourado pouco tocou na bola nesse primeiro tempo.

34' Grêmio marca, mas bandeira assinala impedimento de Léo Moura.

32' Após início agitado, jogo fica morno no momento.

30' Patrick fica caído após choque com Douglas.

29' Scarpa se enrola ao tentar sair jogando.

27' Grêmio finalizou mais até aqui: 6 x 3.

25' Jael cobra mas bola passa longe do gol. Torcida se irrita com o atacante.

24' Ramiro é derrubado por Léo. Grêmio tem boa falta para cobrar.

22' CARTÃO AMARELO PARA GEROMEL!

20' Flu consegue troca de passes, mas com pouca objetividade.

18' Mesmo desfalcado, Grêmio joga bem em casa e pressiona o Flu.

17' DE NOVO! Ramiro bate seco e Cavalieri faz outra boa defesa!

15' Cavalieri retorna ao gol do Flu após 26 jogos na reserva.

14' UUUUH!! Após escanteio, Jael raspa, Everton finaliza duas vezes para duas grandes defesas de Cavalieri!

13' Léo Moura cruza e defesa afasta para escanteio.

11' Cristian arrisca de longe, mas pega fraco na bola. Cavalieri defende sem problemas.

10' Scarpa cobra falta e goleiro tira de soco.

8' Grêmio começou a rodada em terceiro, enquanto Flu em 13º. Ambos não venceram nos últimos jogos.

7' UUH!! Jael recebe na pequena área de Ramiro e chuta muito longe do gol. Que chance!

5' Fluminense pouco consegue ficar com a bola neste início.

4' Geromel lança Jael, mas o centroavante estava impedido.

2' Grêmio estreia sua nova camisa 3, em tons de azul marinho. Fluminense joga todo de branco.

1' Grêmio inicia o confronto no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para a bola rolar para Grêmio x Fluminense.

Times perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Grêmio x Fluminense já fizeram o aquecimento no gramado da Arena.

Grêmio x Fluminense escalados!! A bola rola às 16h.

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Grêmio x Fluminense.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Grêmio x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Arena do Grêmio, neste domingo (1º), às 16h.

A Arena do Grêmio é o palco do jogo Grêmio x Fluminense. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e promete receber bom público.

Já no Grêmio, a escalação dos 11 titulares é um mistério. O técnico Renato Gaúcho promoveu um rachão à véspera do confronto e não anunciou o time titular. Sabe-se, porém, que Michel, Bressan e Kannemann cumprirão suspensão e, portanto, estão fora. Douglas e Barrios se recuperam de lesão. Assim, o Tricolor gaúcho deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Cristian, Arthur, Ramiro, Patrick e Everton (Arroyo); Jael.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga deve promover a entrada do zagueiro Reginaldo na vaga do suspenso Nogueira. Além dele, Richard e Sornoza devem ganhar chances nos lugares de Orejuela e Wellington Silva. Sendo assim, o time provável tem: Diego Cavalieri; Lucas, Frazan, Reginaldo e Léo; Richard, Douglas, Wendel, Sornoza (Robinho) e Gustavo Scarpa; Henrique Dourado.

Além do novo uniforme, o Grêmio terá mais uma estreia. O volante Cristian, de 34 anos, retorna aos gramados após 300 dias sem jogar. Ele entrou em campo para uma partida oficial pela última vez em dezembro do ano passado, quando ainda atuava pelo Corinthians. Feliz, ele agradece ao técnico Renato Gaúcho e se diz ansioso para a estreia, que acontece neste domingo:

''Uma estreia sempre dá uma ansiedade maior. É uma situação diferente comigo, porque estava em uma situação muito complicada. Posso falar que foi um anjo que apareceu na minha vida, que se chama Renato Portaluppi'', disse Cristian.

No Fluminense, por conta da má fase, o técnico Abel Braga fará mudanças na equipe titular. A mais imprevisível delas começa pelo gol. Diego Cavalieri retorna ao time após 26 jogos na condição de reserva. Coincidentemente, sua última aparição como titular havia sido justamente contra o Grêmio, no dia 31 de maio.

''É o momento de o Cavalieri voltar. Ele vai voltar. Já comuniquei ao Julio que domingo joga o Cavalieri. Espero dele o mesmo comportamento do Cavalieri, sempre companheiro, sempre amigo. O Julio sai bem, foi um dos responsáveis pela classificação contra a LDU'', disse Abel.

A arbitragem do confronto Grêmio x Fluminense fica por conta de Raphael Traci (PR). Ele terá como auxiliares Ivan Carlos Bohn e Pedro Martinelli Christino, ambos também paranaenses.

Para o confronto diante do Fluminense, o Grêmio estreará seu novo uniforme, lançado no sábado. A camisa três apresenta tons em azul marinho, com listras verticais mais claras. Confira.

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, o Grêmio leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 58 jogos, com 24 vitórias gremistas, 15 empates e 19 triunfos cariocas. Também, o Imortal Tricolor marcou mais gols: 74 contra 65.

No primeiro turno da competição, o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã. Edílson e Luan marcaram os gols daquele confronto.

O Fluminense foi outro que não conseguiu vencer na última rodada. No Maracanã, o Tricolor carioca foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, com golaço do lateral Egídio.

Na última rodada, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia na Fonte Nova em jogo com arbitragem polêmica. Aos 52 minutos, o time baiano conseguiu balançar as redes com gol de pênalti convertido por Rodrigão.

Embora distantes na tabela, tanto Grêmio como o Fluminense buscam se recuperar no Brasileiro. Isso porque o time gaúcho não pontuou nas últimas três rodadas, enquanto a equipe carioca não vence há quatro jogos.

Na tabela de classificação, o Grêmio ocupa a terceira posição com 43 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a modesta 13º, com 31.