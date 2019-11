Jogo São Paulo x Sport AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre São Paulo x Sport Recife ao vivo no Morumbi, valendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável time do Sport: Magrão, Raul Pratta, Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Anselmo, Rithely, Wesley e Mena; Rogério e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Provável time do São Paulo: Sidão, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme, Cueva e Lucas Fernandes; Pratto. Técnico:Dorival Júnior

Sport (Pendurados): André, Ronaldo Alves, Sander, Everton Felipe, Osvaldo, Thallyson e Anselmo

São Paulo (Pendurados): Lucas Fernandes, Jonatan Gomez, Hernanes, Lugano, Bruno, Petros e Pratto

Sport (Desfalques): Diego Souza e Patrick (suspensos)

São Paulo (Desfalques): Renan Ribeiro (tendinite no joelho direito), Morato e Wellington Nem (cirurgias no joelho direito), Júnior Tavares (suspenso) e Brenner (Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira)

Em 18 jogos como visitante diante do São Paulo, o Sport saiu derrotado 17 vezes. O melhor resultado foi justamente no ano passado, quando as equipes empataram sem gols pelo Brasileirão, no mesmo Morumbi. Antes daquela partida, o Tricolor era quinto colocado da Série A, enquanto o Leão estava no Z4.

Os donos da casa se despedem do Morumbi antes de uma sequência de cinco jogos no Pacaembu por conta de shows no seu estádio entre outubro e novembro.

São Paulo tem recordes de público e tem os quatro maiores do Nacional. No último domingo, o clube registrou o maior do país no ano, no clássico contra o Corinthians. Foram 61.142 presentes no empate por 1 a 1 no Morumbi. Os outros três foram com público acima de 50 mil.

São Paulo divulgou no início da tarde deste sábado parcial com 28 mil ingressos vendidos para o duelo do próximo domingo às 16h contra o Sport no Morumbi. Não há mais bilhetes para as arquibancadas azul e laranja e, apesar da busca menor do que nos jogos anteriores, a expectativa é por um bom público.

Árbitro: Anderson Daronco - RS (FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves - RS e Elio Nepomuceno de Andrade Junior - RS

As equipes fazem confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Tricolor iniciou a rodada na 17ª colocação com 28 pontos, enquanto o Rubro-Negro, em 14ª, com 3

São Paulo e Sport se enfrentam neste domingo às 16h no Morumbi pela 26ª rodada do Campeonato Brasileir