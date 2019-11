Ponte Preta vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de Jean Patrick, a Ponte Preta bate o Flamengo em Campinas por 1 a 0 e sai da zona de rebaixamento.

50 min: Fim de jogo!

47 min: Na Ponte Preta entra Yago no lugar de Elton

44 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

42 min: Gabriel manda a bola para a área mas Vizeu não consegue finalizar

36 min: EXPULSO! Naldo da entrada violenta em Vinicius Júnior e recebe cartão vermelho

34 min: Jogo é muito faltoso, Lucas Peres recebe amarelo por falta em Éverton Ribeiro

30 min: Pará e Danilo Barcelos também são amarelados

29 min: Jefferson comete falta em Gabriel e recebe cartão amarelo

28 min: Os times mexem, no Flamengo sai Diego para entrada de Vizeu, e na Ponte entra Naldo na vaga de Wendel

20 min: DEFENDEEEE DIEGO ALVES! O goleiro se adianta e defende o pênalti batido por Lucca

18 min: Renê recebe cartão amarelo por reclamação

17 min: PÊNALTI PARA A PONTE! Réver derruba Lucca na área e o juiz marca.

17 min: Mudança dupla no Flamengo, saem Márcio Araújo e Geuvânio para entradas de Vinicius Junior e Gabriel

13 min: Diego levanta na área e Luan Peres faz o corte

7 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! Nino Paraíba levanta na área, Wendel ajeita para Jean Patrick que bate para abrir o placar em Campinas.

0 min: Márcio Araújo recebe cartão amarelo após falta dura em Wendel, que reclama e também recebe cartão amarelo.

0 min: Começa o segundo tempo!

46'/1°T - Fim do primeiro tempo!

38'/1°T - Mendoza acerta Renê e recebe cartão amarelo.

37'/1°T - Wendel avança sozinho e arrisca, a bola sai por cima do gol de Diego Alves.

33'/1°T - Geuvânio dribla dois e tenta acionar Éverton Ribeiro, Mas Aranha sai bem do gol para afastar o perigo.

30'/1°T - Geuvânio levou pisão, mas já está de volta em campo. Segue 0 a 0 no Moisés Lucarelli. Muitas criações, mas poucas finalizações, pois a Ponte Preta joga muito atrás.

26'/1°T - QUE ISSO!!! Márcio Araújo arrisca chute de longe depois de passar do meio campo da Ponte Preta. A bola foi alta, porém, estava muito longe do gol.

23'/1°T - QUE BOLÃO! Renê faz belíssimo cruzamento, encaixa a bola na cabeça de Arão que, ao cabecear, manda a bola pra fora. Mais uma oportunidade do Flamengo.

22'/1°T - Os times buscam criar, trabalhar a bola, mas a marcação de ambos está eficiente. A Ponte Preta não deixa passar nada pelos lados, e joga mais trincado.

19'/1°T - Arão arranca, puxa, arrisca chute de longe mas não consegue marcar. Segunda finalização do jogo com cerca de 20 minutos. Jogo bem puxado.

15'/1°T - FALTA PERIGOSA!!! Márcio Araújo em disputa com Nino Paraíba com o objetivo de tirar o perigo para o Flamengo, faz falta em cima do jogador.

11'/1°T - Everton Ribeiro encaixa bola para Arão lá na frente, mas zagueiro da Ponte fica com a mesma e afasta perigo. Bola sobra em Marcio Araújo que no domínio deixa bola sair.

8'/1°T - Ponte Preta chega com Emerson Sheik dando drible em Renê, que ao limpar a jogada, cruzou na área para Lucca, que cabeceou e quase marcou.

6'/1°T - Everton Ribeiro busca o jogo, trabalha bola com Renê, que ao cruzar, bate muito fechado e bola acaba saindo. Mais uma boa oportunidade desperdiçada.

3'/1°T - Jogo se inicia bem equilibrado, com ambos os times procurando criar. Flamengo consegue trabalhar melhor a bola e tem mais chances no ataque, falta somente marcar.

0'/1°T - BOLA ROLANDO! Ponte Preta x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, valendo para 26ª partida.

19h53 - Times em campo. Ponte Preta e Flamengo entrem juntos e cantam o hino nacional. Tudo pronto para começar a partida.

Time do Flamengo aquecendo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

19h40 - Os times estão aquecendo no campo. Faltam cerca de 20 minutos para o início da partida. Você poderá acompanhar em tempo real aqui, na VAVEL Brasil.

FLAMENGO ESCALADO!

PONTE PRETA ESCALADA!

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Ponte Preta x Flamengo ao vivo no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Urubu. Foi dia de estreia do estádio e o Flamengo venceu a Ponte Preta por 2 a 0. Quem fez o primeiro gol foi o capitão Réver, e logo depois, Leandro Damião, atualmente no Internacional, ampliou pro carioca.

Agora, as equipes possuem o objetivo de vencer. A Ponte com a necessidade de sair da zona do rebaixamento e o Flamengo em busca da classificação direta pra Libertadores. Você confere cada detalhe da partida aqui, na VAVEL Brasil.

ÁRBITRO: Igor Junio Benevenuto (MG)

ASSISTENTES: Marcio Eustaquio S Santiago (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

PENDURADOS Emerson Sheik, Aranha, Jeferson e Jadson.

SEM VENCER A Ponte Preta está a quatro jogos sem vencer, empatando apenas uma vez. Sua última vitória foi contra o Botafogo, quando marcou 2 a 1. Desde então, o time paulista está sem vencer e precisa sair da zona da degola.

(Foto: Raul Sauan/ PontePress)

Emerson: "São as cores que eu defendo hoje, o clube que paga meus salários, que abriu as portas para mim, me recebeu bem. Então primeiro sempre a Ponte. É sempre bom jogar contra grandes clubes, como o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras. Segunda é um jogo que todo atleta quer jogar. Certamente será um jogão e que sirva para a Ponte retomar o caminho das vitórias para sair desse momento delicado."

Emerson Sheik reencontra o Flamengo depois de saída conturbada. O jogador volta de lesão em jogo contra o seu ex-clube, no qual saiu em 2016 depois de ser afastado e estar insatisfeito com o banco. Reforço para a Ponte!

Pela Ponte Preta, a semana foi intensa e de cobrança dos torcedores, com até agressão a Lucca no desembarque do time. A cobrança em cima do jogador está grande e nos treinos, Eduardo conversou bastante com o jogador.

PENDURADOS Gabriel, Vinicius Junior, Réver, Mancuello e Rodinei.

Dos últimos 5 jogos, o Flamengo só perdeu uma vez e empatou outra, de resto, só venceu. O time precisa conquistar mais pontos para alcançar uma boa posição na tabela visando a classificação direta na Libertadores.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rueda sobre a Ponte: ''Não conseguimos manter uma escalação fixa por várias rodadas, o que seria ideal. Temos suspensos, machucados, convocados... A cada 72 horas temos que armar uma equipe diferente. Por sorte temos um plantel bom. Por mais que treinem, o jogo é o único que te coloca em nível ideal. Vamos fazer ajustes necessários pelas ausências, mas vamos com uma escalação muito boa."

Cuéllar, Trauco e Guerrero se apresentaram para suas respectivas seleções e também desfalcam o Flamengo. Diego, que foi convocado, se apresentará somente na terça-feira e deve jogar.

Juan e Éverton não viajaram com a equipe rubro-negra. O zagueiro foi poupado por conta da idade e da sequência de jogos, e o atacante foi poupado por ter voltado de lesão. Vale lembrar que Éverton jogou no sacrifício contra o Cruzeiro.

TABELA Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se encontra em sétimo lugar. Vencendo, pode ir a quinto, com total de 42 pontos. A Ponte Preta está em sufoco na zona da degola com 28 pontos, em 18° lugar. Entretanto, caso vença, vai a 31 pontos e sai da zona de rebaixamento.

O Flamengo vem de um desastre. O último jogo da equipe foi contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Os times disputavam a final na qual o time da Raposa se consagrou campeão na disputa de pênalti.

A Ponte Preta vem de derrota pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo da equipe foi contra a Chapecoense, que venceu de 1 a 0, com gol de Lucas Marques. A partida aconteceu na Arena Condá.