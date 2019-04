Com baixa de Fábio e zaga titular, Cruzeiro divulga relacionados para jogo contra o Grêmio

O Cruzeiro voltará a campo na próxima quarta-feira (11), às 21h45, contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre os atletas que viajaram para Porto Alegre nesta segunda, o setor defensivo da equipe é o que apresenta mais baixas.

Apesar de terem se reapresentado e treinado com o time após a vitória sobre a Ponte Preta, o goleiro Fábio e os zagueiros Murilo e Léo seguem fora da equipe. Com isso, Sidnei Lobo deve manter a equipe que venceu a Macaca no último sábado (7), com Digão e Manoel formanda a dupla de zagueiros.

O uruguaio Arrascaeta será a principal novidade. O meia está servindo a seleção do Uruguai, que enfrenta a Bolívia, nesta terça (10), às 20h30, mas se juntará ao elenco da Raposa na tarde de quarta, já na capital gaúcha.

Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram três vezes neste ano. Pelas semifinais da Copa do Brasil, ambas as equipes venceram as partidas jogando em seus domínios por 1 a 0. Já pela Copa da Primeira Liga, com equipes reservas, a Raposa levou a melhor por 2 a 0.

A equipe que entra em campo para o duelo contra o Grêmio deve ter: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Alisso, Rafinha e Thiago Neves; Rafael Sóbis.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Rafael e Lucas França

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Digão, Manoel e Arthur

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero e Lucas Silva

Meias: De Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha, Alisson e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques e Rafael Sóbis