Resultado Atlético-PR x Atlético-GO no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Encerramos nossa transmissão. Agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenham uma boa noite!

Ainda na lanterna da competição, o Atlético Goianiense chega aos 26 pontos e ao seu quarto jogo invicto fora de casa. Na próxima rodada, o dragão enfrenta o Palmeiras no estádio Olímpico. O jogo acontecerá no domingo (15), às 17h.

Com o empate em casa o Atlético Paranaense chega a 35 pontos, completa seu terceiro jogo consecutivo sem vitória e pode cair três posições até o fim da rodada no Canpeonato. Na próxima rodada, o time de Curitiba visita o São Paulo. A partida acontece no sábado (14), às 21h.

49' FIM DE JOGO! Tudo igual no confronto dos Atléticos na Arena da Baixada.

45' Mais quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49!

41' Substituição no Atlético Goianiense: sai Niltinho para a entrada de Breno Lopes.

36' Após o cruzamento pela direita, Walter se antecipou a marcação e só desviou pro fundo da rede! Lei do ex na Arena da Baixada.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO GOIANIENSE! WALTER EMPATA A PARTIDA!

34' Substituição no Atlético Paranaense: sai Ribamar para aa entrada de Éderson.

28' Atletico Goianiense troca passes tentando furar o bloqueio defensivo do adversário,

25' Cartão amarelo para Luiz Fernando.

23' Substituição no Atlético Paranaense: sai Felipe Gedoz para a entrada de Sidcley.

22' Substituição no Atlético Goianiense: sai Paulinho para a entrada de Diego Rosa.

21' Substituição no Atlético Goianiense: sai Ronaldo para a entrada de André Castro.

18' Felipe Gedoz recebe em profundidade, mas o impedimento já estava marcado.

16' Substituição no Atlético Paranaense: sai Lucho González para a entrada de Eduardo Henrique.

11' Cartão amarelo para Lucho González por falta em Niltinho. O meia é outro que está fora da próxima partida do CAP.

07' QUASE UM GOLAÇO! Após ser lançado, Niltinho avança e faz o cruzamento, a bola acaba indo direto para o gol e Weverton salva a meta do furacão.

04' Niltinho avança pelo meio e arrisca para o gol, a bola passa perto da trave esquerda mas vai para fora.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

A primeira etapa foi com grande volume de jogo do Atlético Paranaense. Apesar do gol sofrido, o time da casa não se abateu e buscou a virada perto do fim.

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

46' Felipe Gedoz recebe com liberdade no meio e finaliza bonito de trivela, a bola passa muito perto da trave!

45' Mais três minutos de acréscimo. Vamos até 48.

43' O Atlético Goianiense tenta sair para o ataque. Walter cruza na aréa pela esquerda e a defesa do furacão afasta.

41' Após cobrança de escanteio pela direita, o goleiro Marcos sai errado e o meia Lucho González cabeceou pro fundo das redes. É a virada do furacão!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! LUCHO GONZÁLEZ!

37' NA TRAAAAAAVE! Guilherme recebe livre na entrada da área, arrisca o chute rasteiro, o goleiro Marcos toca na bola com a ponta dos dedos e ela bate na trave direita.

34' Cartão amarelo para Wanderson.

32' Cartão amarelo para Jorginho. Após o gol os jogadores cercaram a arbitragem para reclamar, alegando que a bola entrou toda.

31' No cruzamento veio que veio da direita, o meia se antecipou a marcação e cabeceou bonito. o goleiro Marcos até tentou salvar mas a bola já havia passado toda da linha.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO PARANAENSE! GUILHERME EMPATA A PARTIDA!

28' Cartão amarelo para Fabrício O lateral estava pendurado e com isso não joga a próxima partida..

25' Após cobrança de escanteio, a zaga do furacão tira mal e o meia Luiz Fernando só precisou dominar e finalizou sem chances para Weverton. Visitantes na frente.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO GOIANIENSE! LUIZ FERNANDO!

23' DEEEEFEEEEENDEU MARCOS! FELIPE GEDOZ PARTE PARA COBRANÇA E MARCOS CAI NO CANTO CERTO EVITANDO O GOL DO ATLÉTICO PARANAENSE!

21' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO PARANAENSE! Em jogada confusa, William Alves toca com a mão na bola dentro da área e o árbitro assinala o pênalti.

17' Mais furacão! Guilherme tenta o lançamento para Felipe Gedoz mas o meia estava impedido.

13' Após o escanteio cobrado pela direita de ataque do Dragão, a zaga do Atlético afastou, a bola sobrou para Luiz Fernando, mas o meia tocou com o braço nela e a infração foi marcada.

10' O Atlético Goianiense tenta sair para o contra-ataque mas esbarra no bom momento do CAP, que explora bem os meias e tenta abrir o placar da partida.

05' Pressão do furacão no início! Ribamar recebe no comando de ataque, domina e finaliza bonito. Marcos se estica para espalmar.

03' Na bobeira de Ronaldo na saída de bola, Ribamar se antecipa e tenta o chute de primeira. O goleiro Marcos faz a defesa.

02' Nikão avança para o ataque, toca para Fabrício na ponta esquerda, o lateral chuta cruzado e a bola vai pela linha de fundo.

COMEÇA O JOGO!

Escalação do Atlético Goianiense: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Niltinho, Jorginho e Luiz Fernando;

Walter

Escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Matheus Pavez, Lucho González; Guilherme, Felipe Gedoz e Nikão; Ribamar

As equipes estão escaladas! Logo mais a bola rola na Arena da Baixada.

Fique ligado! A partida entre Atlético Paranaense x Atlético Goianiense acontece às 19h30 desta quarta-feira. A VAVEL Brasil transmite o tempo real online! Até lá!

No histórico do confronto entre as equipes, o furacão leva larga vantagem sobre o rival. Pelo Campeonato Brasileiro, foram seis jogos com seis triunfos do time de Curitiba.

Reencontro: a partida marca o reencontro do atacante Walter com a torcida de seu ex-clube. Com passagem de pouco mais de um ano, o centroavante anotou 16 gols em 73 jogos com a camisa do rubro-negro de Curitiba.

Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO).

A boa notícia fica por conta do retorno de Gilvan, o zagueiro volta a ser titular na vaga de Eduardo Bauermann após cumprir suspensão na vitória da equipe sobre o Avaí. Assim, a formação tática do dragão deverá ser o 4-2-3-1, com Walter no comando de ataque.

O técnico João Paulo Sanchez terá três desfalques para a partida. Supenso por conta do terceiro cartão amarelo, o volante Andrigo está fora do jogo. Ainda lesionados, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Igor também não poderão atuar. Para o lugar de Andrigo o treinador deve promover a entrada do meia Niltinho, tornando o time mais veloz e criativo no meio-campo.

Embalado fora de seus domínios, o lanterna Atlético Goianiense visa conquistar sua quarta vitória seguida como visitante. Último colocado com 25 pontos ganhos, o time goiano está a seis pontos de escapar da zona de rebaixamento. Por isso, um novo triunfo no duelo desta noite pode deixar ainda mais real o sonho da permanência na primeira divisão.

Os jogadores pendurados no Atlético Paranaense são: o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-esquerdo Fabrício, o volante Bruno Guimarães e os meias Lucho Gomzález e Nikão.

Após 10 dias de preparação para o confronto desta quarta, o técnico Fabiano Soares deve ter à disposição o melhor de seu elenco. Os meias Felipe Gedoz e Nikão, e o atacante Ribamar, devem ser titulares na partida de logo mais. O trio da frente tem a aprovação do treinador. A dúvida fica por conta dos volantes. Pavez, Rosseto e Eduardo Henrique disputam uma vaga na equipe. O chileno deve ganhar a chance como titular.

Tentando encostar no grupo dos seis primeiros colocados, o Atlético Paranaense vaI em busca da reabilitação após duas derrotas consecutivas, para Santos e Atlético Mineiro, respectivamente. Com 34 pontos ganhos, a equipe curitibana ocupa a 8º posição no campeonato e está a seis pontos da zona de classificação para a Libertadores. Porém, precisa voltar a vencer para não se complicar, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Atlético Goianiense, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece às 19h30, desta quarta-feira (11), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).