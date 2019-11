Resultado Grêmio x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Grêmio e Cruzeiro, aqui na VAVEL Brasil.

FIIIIIIIIIM DE JOGOO!! 1 a 0 para o Cruzeiro em Porto Alegre!

SOBE A PLACA: 3 minutos de acréscimos

44' Pé alto de Rafael Marques, falta para o Grêmio jogar bola para área

42' Grêmio vêm pra cima buscando o gol de empate

ÚLTIMA TROCA DA RAPOSA: Entra Élber para saída de Rafael Sobis

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO: Entra Lucas Romero e sai Hudson

POSSE DE BOLA: Grêmio 48% x 52% Cruzeiro

ALTERAÇÃO NO GRÊMIO: Entra Beto da Silva para saída de Arthur

35' Diogo Barbosa pega rebote e emenda uma bomba para fora

34' Na cobrança, bola alçada na área e Geromel resvala para fora

33' Edilson cobra e zaga mineira afasta, escanteio para o Grêmio

32' Arbitro marca falta de Hudson em Fernandinho, vêm bola pra área do Cruzeiro

Com o resultado parcial, o Cruzeiro sobe para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, chegando aos 47 pontos.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!! RAFAEL SOBIS!!! Thiago Neves da lindo passe para Rafael Sobis, o atacante tira de Grohe e abre o placar para o Cruzeiro em Porto Alegre! 1 a 0 para o time mineiro

22' UUUUUUUUUUHHHHH!!!! QUASE O GOL DO GRÊMIO!! Edilson lança Everton que chuta cruzado para uma incrível defesa de Rafael!

19' Fernandinho tabela com Lucas Barrios, recebe na área e chuta para fora!

18' Thiago Neves chuta por cima do gol de Marcelo Grohe, Cruzeiro melhor na partida!

ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO: Entra Rafael Marques e sai Alisson

15' Alisson chuta sem força para defesa de Marcelo Grohe

14' Thiago Neves cruza na área e Hudson cabeceia com perigo! Boa chance para o time mineiro

DUPLA ALTERAÇÃO NO GRÊMIO: Entram Patrick e Everton para saída de Jean Pyerre e Arroyo

09' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHH!!! RAFAELL!! Arroyo cobra com perfeição a falta e o goleiro Rafael faz uma linda defesa!

08' FALTA! Juiz assinala toque de mão de Rafinha, falta perigosa para o Grêmio

05' Jogo truncado até aqui, com as duas equipes tentando o gol

02' Alisson toca para Rafael Sobis na área, o atacante gira e chuta forte para bela defesa do goleiro!

00' COMEÇAAA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornam ao gramado!

46' Termina o primeiro tempo, 0 a 0 em Porto Alegre

44' Árbitro confirma um minuto de acréscimo

43' Edílson bate a fora do meio da rua, a bola passa perto e vai para fora

42' Confusão! Edílson e Hudson se desentendem e o clima fecha

39' Barrios invade a área mas é travado na finalização. Escanteio!

37' Lindo drible de corpo de Arthur

37' Cruzamento rasteiro na área do Grêmio, Digão afasta o perigo

34' Rafael sai do gol, Hudson também tenta afastar e acerta o goleiro que consegue ficar com a bola

32' Fernandinho retorna ao jogo

30' Renato Gaúcho reclama das marcações do árbitro, não deixando o jogo rolar

29' A bola volta a rolar, Fernandinho é atendido fora do gramado

28' Jogo parado. Jailson e Fernandinho se chocam e são atendidos

27' Gol do Grêmio! Mas o bandeira sinaliza impedimento de Barrios

25' Edílson cruza na área, Jean Pyerre finaliza nas mãos de Rafael

23' Se vencer, contando com a derrota do Santos, o Cruzeiro pode assumir a vice liderança do campeonato

21' Fernandinho puxa contra-ataque pela esquerda e é derrubado com falta

19' Marcelo Oliveira cruza na área, a bola bate no braço de Fernandinho e o ataque é parado com falta

17' Bola esticada para Alisson e marcado impedimento

16' Jogadores gremistas querem mostrar serviço, já que o time poderá alterar três jogadores na inscrição da Libertadores

14' Thiago Neves pega mal de bicicleta na área. Sem perigo para os gaúchos

13' A bola sobra para Fernandinho na árae, ele busca o angulo, mas manda para fora

11' Grêmio busca se aproximar ainda mais do líder Corinthians que empata em Itaquera

9' Alisson recebe lançamento na aréa, acerta belo chute, mas Rafael manda para escandeio

7' Henrique arrisca de fora da área, pega mal e manda para fora

4' Fernandinho é derrubado na entrada da área, reclama, mas o árbitro segue o jogo

2' Arthur em campo pelo Grêmio, após representar a seleção na noite de ontem

0' Começa o jogo na Arena do Grêmio!

A transmissão do jogo entre Grêmio x Cruzeiro ao vivo começará na hora da partida, ás 21h45

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF), auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Jr. (DF) e Daniel Henrique Andrade (DF).

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Fernandinho, Patrick e Everton; Lucas Barrios.

Histórico de Confrontos: 73 jogos

Grêmio - 22 vitórias

Cruzeiro - 32 vitórias

Empates - 19 vezes

No primeiro turno do campeonato, Grêmio e Cruzeiro fizeram um grande jogo no Mineirão, com o placar final de 3 a 3. Os gols da partida foram marcados por Michel, Ramiro e Everton para os gaúchos, e Robinho, Rafael Sobis e Thiago Neves para os mineiros.

Cruzeiro está na quarta posição do Campeonato Brasileiro com 44 pontos somados. A equipe disputou 27 jogos, com doze vitórias, oito empates e sete derrotas.

+ Auxiliar de Mano Menezes destaca 'proteção' ao elenco do Cruzeiro em meio a assuntos políticos

Após a partida, Thiago Neves falou sobre o momento político vivido dentro do clube "A gente sabia que era um ano de eleição, em que a gente não sabia o que iria acontecer. Mas os jogadores estão empenhados. Por mais que a gente tenha sido campeão da Copa do Brasil, a gente tem que mostrar nosso futebol e defender a camisa do Cruzeiro. Estão todos de parabéns pelo empenho, não só pelo jogo de hoje, mas pelo profissionalismo de todos".

Já o campeão da Copa do Brasil antecipou o jogo contra a Ponte Preta da 28º rodada, e venceu a macaca por 2 a 1, jogando no Mineirão. A equipe de Campinas abriu o placar com Danilo Barcelos, mas o Cruzeiro contou com gols de Manoel e Thiago Neves para virar a partida.

Grêmio está na terceira colocação do campeonato com 46 pontos, foram 26 jogos com quatorze vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Leia Mais: Grêmio assume liderança em número de sócios-torcedores entre times brasileiros

Em entrevista após o jogo, Renato Portaluppi falou sobre as lesões que o elenco vem sofrendo "Para quem queria que o Grêmio jogasse com a mesma equipe sempre, a resposta está aí. O mais importante é que conquistamos mais uma vitória. Ganhamos mais três pontos. O objetivo é estar sempre lá em cima. Na pior das hipóteses, por uma vaga na Libertadores. A gente vem de muitos problemas de lesões".

Beto da Silva comemorando o gol da vitória gremista? (Foto: Lucas Uebel/ Getty Images)

Grêmio vem de vitória no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, jogando na Arena do Grêmio. O único gol da partida foi marcado por Beto da Silva, aos 40' do segundo tempo.

Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Grêmio x Cruzeiro ao vivo na Arena do Grêmio, valendo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21:45hs