Resultado Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta clássico entre Flamengo x Fluminense. Até a próxima!

Próximo compromisso do Flamengo será contra a Chapecoense, no domingo (15), na Arena Condá. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Avaí, novamente no Maracanã.

Na tabela de classificação, o Flamengo permanece em sétimo, com 40 pontos. O Fluminense, em situação mais deliciada, é o 15º, com 32.

Com o empate, o Flamengo completa seu terceiro jogo seguido sem vitória. Já o Fluminense foi ao seu sexto.

Em clássico movimentado, Flamengo e Fluminense apenas ficam no empate em 1 a 1, no Maracanã. Pará (contra) e Réver marcaram os gols do jogo.

49' FIM DE JOGO!

48' CARTÃO AMAREÇO PARA BERRÍO!

47' Flamengo pressiona nesses minutos finais.

46' Defesa afasta. Em contra-ataque, Berrío chuta mal.

45' Em jogada individual, Romarinho encara marcação e arruma escanteio.

45' Vamos até 49'

44' Os dois times buscam o gol nesse fim.

42' Sornoza cobra e defesa corta.

42' Dourado cruza e Réver corta pra escanteio.

41' Fluminense valoriza a posse de bola.

39' Everton tenta cruzamento, mas manda direto para a linha de fundo.

38' Marlon cobra nas mãos de Diego Alves.

37' Toque de mão do Pará. Falta para o Flu.

34' Substituição no Fluminense! Sai: Scarpa; Entra: Peu.

33' Com as substituições, clássico fica aberto. Tanto Fla como Flu buscam o ataque.

32' Romarinho tenta bicicleta e bola passa a direita do gol.

30' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO!

27' Flamengo pressiona em busca da virada.

26' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS!

25' Substituição no Flamengo! Sai: Márcio Aráujo; Entra: Trauco.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! RÉVER!! Everton cruza para o zagueiro, totalmente livre, empatar o clássico!

20' Flamengo pressiona e busca o empate. Flu recuado.

17' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Romarinho.

16' Marcos Jr cai e pede substituição.

14' UUH!! Berrío cruza para Guerrero, livre, cabecear com muito perigo. Quase o empate do Fla.

13' Substituição no Flamengo! Sai: Rômulo; Entra: Arão.

13' Substituição no Flamengo! Sai: Rodinei; Entra: Guerrero.

12' Paquetá chuta, mas sem perigo.

10' Rueda manda chamar Arão e Guerrero.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! PARÁ CONTRA!! Dourado cruza pela esquerda e o lateral, assustado, manda para o próprio gol.

5' Scarpa arrisca de longe sem perigo para o gol.

4' Tudo bem com Scarpa. Clássico volta a rolar.

3' Scarpa passa mal e jogo é parado.

2' Flamengo inicia a etapa final na pressão sobre o Flu

1' Após cruzamento da direita, Paquetá cai em dividida e pede pênalti. Juiz ignora.

0' Começa o segundo tempo!

Flamengo e Fluminense já de volta para o segundo tempo.

Flamengo e Fluminense vão empatando em 0 a 0 nesse primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' FIM DE 1º TEMPO!

46' UUH!! Marlon cruza para Henrique Dourado, que cabeceia para boa defesa de Diego Alves.

45' Vamos até 47'

44' Após cobrança, defesa tricolor afasta.

44' Berrío é lançado na direita e Marlon corta para escanteio.

42' Substituição no Fluminense! Sai: Gum; Entra: Nogueira.

40' Gum novamente caído. Zagueiro pede substituição.

39' Pressão do clássico é do Flamengo. Flu pouco consegue ficar com a bola.

37' Tudo bem com o Gum. Zagueiro faz sua primeira partida na temporada.

36' Gum cai no gramado sentindo dores no abdômen. Abel manda Nogueira aquecer.

35' TRAVE! Pressão do Flamengo. Juan cruza, a bola sobra para Réver, que chuta. Cavalieri espalma e a bola bate na trave.

33' UUUH!! Everton Ribeiro acerta um forte chute, para boa defesa de Cavalieri!

32' Everton tenta lançamento, mas defesa tira.

30' Scarpa recebe pela esquerda, cruza e Juan faz o corte

27' Flamengo tem 60% de posse de bola, contra 40% do Flu.

26' Os laterais de Flamengo e Fluminense pouco foram ao ataque no momento.

25' Após início ruim, Flamengo equilibra, mas jogo ainda é travado.

24' UUH!! Pará joga na área e Réver cabeceia com perigo. Foi a primeira chegada perigosa do Flamengo.

23' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR!

22' Berrío, na base da raça, por pouco não entra na área do Fluminense.

20' Pará cobra e Lucas afasta.

19' Flamengo tem falta perigosa. Vem bola na área do Flu.

17' Jogo truncado no Maracanã.

16' Guerrero está no banco e é opção para Rueda caso o técnico queira mexer no time.

15' Flamengo consegue ficar com a bola, mas sem objetividade. Flu não cede espaço.

13' Everton tenta passe curto de lado para Éverton Ribeiro, que não chega na bola.

12' Flamengo pouco fica com a bola e torcida demostra irritação.

11' Após começo agitado, clássico fica morno no momento.

10' Juan tenta uma bicicleta, mas sem êxito.

7' Flamengo é o sétimo e não vence há dois jogos. Flu é o14º e tem jejum de cinco partidas sem vitória.

6' Flu é melhor nesse início. Marcação do Fla é frouxa no meio campo.

5' FLU DE NOVO! Marcos Jr avança pela esquerda e chuta cruzado, para outra boa defesa de Diego Alves. Quase o Tricolor abre o placar.

5' UUH!! Scarpa acertou um forte chute e Diego Alves fez bela defesa!

3' Tudo bem com os jogadores. Jogo recomeça

2' Rever e Richard levam a pior em disputa pelo alto. Jogo parado.

1' Fluminense inicia o clássico no campo de ataque.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar!

Jogadores de Flamengo x Fluminense já no gramado e perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Com torcida do Flamengo em maior número, assim está o Maracanã faltando 30 minutos para a bola rolar. Fla-Flu começa às 17h.

Flamengo x Fluminense escalados!

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Flamengo x Fluminense. Fique conosco!

No Fluminense, a principal novidade é o retorno do zagueiro Gum, que não joga desde novembro de 2016.

Torcedor pede a convocação do goleiro Alex Muralha para a Seleção Brasileira (Foto: Bárbara Mendonça / VAVEL)

No dia das crianças, movimentação nas bilheterias é intensa no Maracanã. (Foto: Bárbara Mendonça / VAVEL)

Ônibus do Fluminense desembarca sem Wendel e Léo. Além deles, Orejuela e Wellington Silva também serão baixas.

No Flamengo, Trauco, Cuellar e Guerrero foram relacionados para o clássico. Entretanto, não têm escalações confirmadas.

Este é o sexto Fla-Flu da temporada 2017: até agora, são duas vitórias rubro-negras e três empates.

A arbitragem do clássico Flamengo x Fluminense fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira - SP (FIFA). Ele terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis - SP (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP (CBF).

O Maracanã é o palco do clássico Flamengo x Fluminense ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que cerca de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O Fluminense, ainda sem Henrique e Wellington, , pode ter o desfalque do equatoriano Orejuela, que esteve com o Equador pelas Eliminatórias. Caso não jogue, Abel mudará o esquema para o 4-5-1, com o retorno de Sornoza ao time titular. Sendo assim, o Flu deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Nogueira e Léo; Orejuela (Richard), Douglas, Wendel, Sornoza e Scarpa; Dourado.

Para o time que vai a campo, o Flamengo, além de Guerrero e Trauco, terá as ausências de Diego, que se recupera de lesão e Cuellar, que esteve com a Colômbia nas Eliminatórias. Com isso, a principal dúvida é no ataque, onde Paquetá e Vizeu disputam posição. Assim, o provável Fla tem: Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Everton Ribeiro e Everton; Felipe Vizeu (Lucas Paquetá) e Berrío.

Abel elogiou o confronto e espera que o Fluminense consiga um bom resultado no Maracanã: ''O clássico é charmoso. Isso criou uma rivalidade legal. Não lembro de ser jogo desleal, de pancadaria. Os times sempre procuram jogar. Para mim, representa muito pois é o próximo. E a gente precisa de um bom resultado. Vamos dar a vida por ele. E depois a gente vê o próximo. Domingo não resolve a nossa situação e também não se pode dizer que o time vai cair. Claro que o resultado dá confiança legal.''

O zagueiro Rever falou sobre a expectativa do grupo para o Fla-Flu: ''Nós temos um jogo muito importante, precisamos de um resultado e buscamos nossa reabilitação. Temos um clássico difícil. Espero que a gente retome o caminho da vitória e volte a sonhar com o objetivo que é sempre estar brigando por títulos. Também temos algumas ausências. Quem tiver a oportunidade vai procurar dar seu melhor. Tem tudo para ser um grande jogo. Assim como tem sido esse clássico. Sempre bom vencer clássico, e sabemos que não vai minimizar a dor que o torcedor vem sentindo. Muito menos a nossa dor. Mas temos que virar essa chave, ir em busca dessas vitórias''.

No lado tricolor, o técnico Abel Braga mostrou tranquilidade, fato que contrasta a semana do Fluminense. Além dos cinco jogos sem vitória, o vice-presidente de futebol Fernando Veiga foi demitido por conta de áudios vazados no qual citava a real situação financeira do clube. Sobre isso, o comandante foi sucinto:

''Não atrapalha nada. No fundo, ele não falou mentira. Então, pergunte ao presidente. É meu amigo... Na eleição, me pediram para gravar vídeo. Não o fiz. Sou profissional. Eu só lamento pela saída de um amigo'', afirmou.

Para o clássico desta quinta-feira, Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, terá desfalques importantes. A começar pelo principal deles: o atacante peruano Paolo Guerrero. O jogador disputou as Eliminatórias na terça-feira pelo Peru e está fora do clássico. Mesmo caso do lateral Trauco. O zagueiro Réver falou sobre a repescagem que os tirarão dos jogos do Fla:

''Nós temos confiança nos jogadores que vão entrar. Sofremos desfalques destes jogadores, mas espero que possa fortalecer quem vai ter oportunidade. Mas quem entrar vai dar o melhor e lutando como sempre tem feito. Espero que a gente possa suprir a ausência desses jogadores com os que temos aqui'', disse.

No histórico de confrontos pelo Brasileiro (1912-2017), o Fluminense leva uma pequena vantagem sobre o Flamengo. Em 58 jogos, até o momento foram: 20 vitórias rubro-negras, 16 empates e 22 triunfos tricolores. No quesito gols marcados, entretanto, o Fla vence: 71 contra 68.

No primeiro turno da competição, Flamengo e Fluminense empataram em 2 a 2 no Maracanã. Após ficar duas vezes a frente do placar, o Tricolor cedeu a igualdade no fim do clássico. Henrique Dourado e Wendel marcaram para o Flu, enquanto Diego e Trauco fizeram a favor do Fla.

Já o Fluminense foi outro que saiu derrotado na última rodada. Também fora de casa, o Tricolor encarou o Grêmio disposto a encerrar seu jejum de vitórias. Para isso, contou com o retorno de Diego Cavalieri, mas isso acabou não sendo o suficiente. Vitória gremista com gol de Beto da Silva.

Na última rodada, o Flamengo foi até Campinas encarar a Ponte Preta visando encostar-se à ponta, mas o gol de Jean Patrick, da Macaca, frustrou os planos do rubro-negro.

A fase é ruim para ambos no Brasileiro, mas a do Fluminense é bem mais deliciada. Enquanto o Flamengo é sétimo, com 39 pontos, o Fluminense beira a zona de rebaixamento, em 16º, com 31. Ambos não venceram seus últimos jogos e, portanto, buscam se recuperar na competição.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Flamengo x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Maracanã, nesta quinta-feira (12), às 17h.