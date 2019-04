Em homenagem à luta contra câncer de mama, Botafogo lança camisa rosa

O Botafogo lançou nesta semana, junto com a fornecedora de materiais Topper, uma camisa comemorativa em homenagem à luta contra o câncer de mama. Essa doença se deve a nódulos nos seios da mulher.



O mês de outubro é muito conhecido como “Outubro Rosa”, devido à campanha contra a doença que atinge milhares de mulheres no mundo inteiro. A partir dos 19 anos, as mulheres ficam mais vulneráveis e propensas a ter o cisto na mama.

Para anunciar o novo manto alvinegro destinado as mulheres, houve alguns problemas indesejados pela diretoria do Alvinegro que renderam críticas à fornecedora de material Topper.



Uma foto de um manequim com a nova blusa vazou na internet, antes de qualquer anúncio. Marcio Padilha, vice-presidente de comunicação do clube, respondeu aos torcedores alegando que a fornecedora tem péssimos serviços de entrega e que o anúncio não havia sido feito pelas lojas não estarem abastecidas.

Não é a primeira vez que o Glorioso faz uma camisa em homenagem as mulheres que lutam contra o câncer de mama. Na época em que era patrocinado pela Puma, em duas ocasiões, o clube de General Severiano lançou camisas comemorativas contra esta luta. A gandula Fernanda Maia e até a cantora Anitta posaram com a blusa.



A nova camisa alvinegra custa R$209,90 e pode ser encontrada nas lojas oficiais do clube pela internet e fisicamente, além de outras lojas online.