Resultado Chapecoense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante a partida entre Chapecoense x Flamengo. Até a próxima!

A Chapecoense volta a campo diante do Atlético-MG, na Arena Independência, na próxima quarta-feira (18), às 21h (de Brasília). Já o Flamengo, por sua vez, vai enfrentar o Bahia, na Ilha do Urubu, na quinta (19), às 21h.

FIM DE JOGO NA ARENA CONDÁ! Chapecoense 0 x 1 Flamengo.

47'- ISOLOU! Guerrero recebe bola pelo lado esquerdo, avança e toca para Berrío, que pega firme e toca por cima.

45'- Cartão amarelo para Berrío, por parar contra-ataque da Chapecoense.

Mais quatro minutos de acréscimos.

44'- Substituição no Flamengo: Éverton Ribeiro sai para entrada de Rômulo.

42'- PELO LADO DE FORA! Apodi recebe de Wellington Paulista, solta uma bomba, mas a bola aceta a rede pelo lado de fora. Na sequência, Réver pede atenção para a zaga rubro-negra.

Público e renda na Arena Condá: 10.484 | R$ 342.370,00.

37'- Substituição no Flamengo: autor do gol, Diego deixa o campo para entrada de Gabriel.

36'- Cartão amarelo para Márcio Araújo, mesmo no banco de reservas. Jogador entrou em campo para comemorar gol de Diego.

34'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOO! DIEGO RIBAS É O NOME DELE! Arão descola belo passe para Berrío, que corta para o meio e entrega para Diego. O camisa 35 avança e bate cruzado.

31'- Substituição na Chapecoense: Rodrigo Pelezinho entra na vaga de Arthur Caíke.

30'- Em dois tempos! Goleiro Jandrei pega bola cruzada por Berrío que tinha Guerrero como destino.

27'- PEGOU JANDREI! Everton Ribeiro vai lento para a bola e bate muito fraco, praticamente recuando para o goleiro da Chape.

26'- PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Berrío ajeita bola para Guerrero, que chega batendo direto e Douglas corta com o braço.

25'- DIEGO ALVES DE NOVO! Após cobrança de falta de Reinaldo, Wellinton Paulista tenta desvio, mas goleiro do Fla faz uma dela defesa, mostrando reflexo.

24'- Jogo segue morno e com muitas faltas. A defesa mais difícil foi feita por Diego Alves, do Flamengo. Mas no geral, goleiros pouco trabalham.

22'- Rafael Vaz arrisca de muito longe e Jandrei segura firme.

21'- Substituição no Flamengo: Berrío entra no lugar de Éverton.

20'- Guerrero faz a cobrança descaída e a bola vai sobre o gol defendido por Jandrei.

18'- Jogo parado para atendimento a Douglas, da Chape.

17'- Guerrero cai na meia-lua e o árbitro marca a falta sobre o atacante peruano.

Alteração dupla da Chapecoense

Saem: Elicarlos e Túlio de Melo

Entram: Lucas Marques e Penilla

10'- Diego recebe a bola de E.Ribeiro, dribla Jandrei e tenta tocar para Guerrero. No entanto, a zaga aparece para fazer o corte.

06'- Pará recebe a bola de Everton, dribla a marcação, mas fica chuta prensado e a bola sai fraca.

05'- DIEGO ALVES! Reinaldo faz o cruzamento e a bola toca na defesa antes de sobrar para Túlio de Melo, que cabeceia para uma defesa monstruosa do goleiro rubro-negro.

02'- Duas faltas seguidas de Guerrero. Atacante do Flamengo voltou nervoso do intervalo.

Equipes voltaram do intervalo sem alterações.

Bola rolando no segundo tempo na Arena Condá!

Resumo do primeiro tempo

Primeiro tempo na Arena Condá foi morno. Não aconteceu nenhuma grande oportunidade para as equipes. O Flamengo teve a iniciativa da partida, mas sem organização, tentou acelerar as jogadas e acabou facilitando a marcação da Chapecoense, que marcou em bloco. O Verdão do Oeste, por sua vez, chegou apenas pelos flancos do campo e em jogadas aéreas.

Fim da primeira etapa na Arena Condá: Chapecoense 0 x 0 Flamengo.

Um minuto de acréscimo no primeiro tempo!

44'- Times trocam passes no meio-campo. Nenhuma chegada perigosa de ambos os lados.

41'- Diego dá ótimo passe para Pará, que tenta jogada de efeito e é desarmado por Reinaldo.

40'- Rafael Vaz se enrola com a bola e toca com a cabeça pela linha de fundo. Novo escanteio para Chape.

38'- Reinaldo cobra falta da intermediária, zaga do Fla corta e Chape ganha escanteio.

35'- Cartão amarelo para Arthur Caíke, por falta em Diego.

33'- Assim, não! Everton recebe bola do xará E. Ribeiro, avança pela esquerda e chuta mal. Guerrero, me melhores condições, fechava pelo outro lado.

30'- Pará cobra a falta e a zaga da Chape rechaça de qualquer maneira. Na sequência, Everton deixa o pé em Canteros, o árbitro marca a falta, mas não aplica cartão amarelo. Torcida local reclama.

29'- Guerrero toca entre as penas de Fabrício e recebe falta de Reinaldo. Bola na área da Chape!

25'- Túlio de Melo observa Diego Alves adiantado, arrisca de fora da área, mas o arqueiro fica com a bola.

22'- Em tabela com Arão, Everton Ribeiro finaliza dentro da área e a bola vai longe do gol de Jandrei.

21'- Nova falta sobre Diego. Camisa 35 do Fla vai sendo perseguido em campo.

20'- Reinaldo dribla Arão com facilidade na entrada da área, tenta o chute, mas a bola vai por cima de Diego Alves.

18'- Jogo parado para atendimento ao jogador Arthur Caíke, da Chapecoense.

17'- O próprio Diego vai pra cobrança e Jandrei defende com firmeza.

16'- Falta sobre Diego na entrada da área.

14'- Apodi avança pelo lado direito, chega com a bola na linha de fundo e acaba saindo.

13'- Após escanteio cedido por Rafael Vaz, Túlio de melo cabeceia e a zaga do Fla corta. Reinaldo fica com o rebote, mas também é travado.

11'- Everton Ribeiro descola levantamento pelo meio, a bola vai forte e Jandrei fica com a bola.

08'- Chapecoense tenta chagar através de cruzamentos, mas a zaga do Fla corta.

06'- Éverton fica com a sobra de bola após confusão na área, chuta para o gol e a bola passa à esquerda de Jandrei.

05'- Cuéllar e Arthur Caíke discutem asperamente no gramado. Dewson Freitas adverte ambos verbalmente.

04'- PRA FORA! Guerrero fica com a sobra da bola na entreda da área, mas chuta por cima do gol.

03'- Cartão amarelo para Elicarlos, por falta em Éverton.

03'- Everton inicia a jogada ainda no campo de defesa, sofre uma dura falta de Elicarlos, mas a jogada prossegue. Diego fica com a bola, faz lançamento para Guerrero, que estava impedido.

02'- Guerrero disputa bola com Douglas, mas toca com a mão na bola e a infração é assinalada.

01'- Falta no meio-campo sobre Diego.

01'- Saída de bola é da Chapecoense, que tenta avançar pela direita com Apodi.

Bola rolando na Arena Condá!

Chapecoense x Flamengo

Equipes no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Hora do aquecimento na Arena Condá!

Jogadores pendurados

Chapecoense: Apodi, Fabrício Bruno, Luiz Otávio, Canteros e Wellington Paulista.

Flamengo: Cuéllar, Gabriel, Mancuello, Réver, Rodinei e Vinicius Júnior.

CHAPECOENSE ESCALADA!

Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício, Reinaldo; Elicarlos, Lucas Mineiro e Canteros; Arthur Caíke, Túlio de Melo e Wellington Paulista.

(Foto: Reprodução/Twitter)

FLAMENGO DEFINIDO!

Diego Alves; Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Willian Arão e Cuéllar; Éverton Ribeiro, Diego e Éverton; Paolo Guerrero.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Chegada do Flamengo na Arena Condá!

Boa Tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Chapecoense x Flamengo ao vivo, na Arena Condá, em Chapecó, valendo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Dúvidas

Técnico interino, Emerson Cris ainda não definiu quem será o substituto de Moisés Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Elicarlos, Lucas Marques e Amaral disputam são as opções. No ataque, Túlio de Melo e Arthur disputam uma vaga ao de Alan Rushel e Wellington Paulista.

Fala, Professor!

"São todos jogadores muito importantes para nós, vamos estudar bem a situação, ver as condições de cada um, para colocar os melhores em campo. Quem se escala é o atleta. Vínhamos em um sequência boa, apesar da derrota, os jogadores se entregaram muito. Teve jogador que correu mais de 12km em campo", disse o interino Emerson cris.

Jogador mais experiente do elenco, o zagueiro Juan reconheceu o momento ruim da equipe, mas não deu a temporada por encerrada. "O ano ainda não acabou. O Flamengo gerou muita expectativa e quem conhece o clube sabe que se vive sempre céu ou inferno. Por mais que as pessoas de fora queiram colocar no nosso grupo que o ano acabou e foi ruim, temos que nos recuperar no Brasileiro e a Sul-Americana para tentarmos o título. Temos que reagir e vencer as partidas", projetou.

Reforços

Diferente do clássico contra o Fluminense, o técnico Reinaldo Rueda terá Diego e Rhodolfo, recuperados fisicamente, à sua disposição. Contudo, ambos devem iniciar a partida no banco de reservas. Guerrero e Cuéllar retornam à equipe, assim como Arão, preterido por Rômulo na última partida.

Pela quarta vez!

O confronto deste domingo será o quatro entre Flamengo e Chapecoense na atual temporada. Além do jogo no primeiro turno, as equipes se enfrentaram outras duas vezes pela Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro levou a melhor ao golear por 4 a 0 o time verde no jogo da volta, disputado na Ilha do Urubu. Na primeira partida, empate sem gols na Arena Condá, local do jogo deste domingo.

Há três jogos sem vencer, o Flamengo é apenas a sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Apesar da estar na zona de classificação para Libertadores 2018, o baixo desempenho do Rubro-Negro no Brasileiro preocupado sua imensa torcida. Dos últimos dez jogos, o Mais Querido venceu três, empatou cinco e perdeu dois. Na última rodada, o Flamengo empatou com o Fluminense, em clássico disputado no Maracanã.

Apenas um ponto a frente do São Paulo, time que abre a zona de rebaixamento, a Chapecoense se vê ameaçada. Caso não vença o Flamengo em seus domínios, o time verde pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Na última rodada, a Chape acabou derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, com gol aos 49 minutos do segundo tempo.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Urubu, e o Rubro-Negro goleou o Verdão do Oeste por 5 a 1, com direito a hat-trick do Guerrero e dois tentos anotados por Diego.