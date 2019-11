Jogo São Paulo x Atlético-PR resultado Campeonato Brasileiro 2017 (2-1)

Obrigado por acompanharam mais um jogão de bola aqui na Vavel, fiquem ligados no pós jogo da partida aqui no site. Até a próxima!

O Atlético estaciona no 10º lugar e visitará o Vitória em Salvador

Próximo jogo do Tricolor será contra o Fluminense no Maracanã

O São Paulo sai da zona de rebaixamento e dormirá na 11ª colocação

48' Termina o jogo! São Paulo 2 x 1 Atlético Paranaense

46' Expulsão

Nikão faz falta em Maicosuel, se desentende com o são-paulino e é expulso de campo

45' Três minutos de acréscimo

44' Com a virada, o São Paulo chega a 11ª colocação

43' Torcida Tricolor canta no Pacaembu!

41' Substituição

Saí Rossetto, entra Eduardo Henrique no Atlético

40' Substituição

Saí Cueva, entra Jucilei no São Paulo

37' Cartão amarelo para Maicosuel por tirar a camiseta na comemoração

37' Hernanes rouba a bola, Cueva arma contra-ataque e deixa Maicosuel na cara do gol, batendo no canto para virar o jogo!

37' GOOOOOOOOOL!!! DO SÃO PAULO!!! MAICOSUEL!!!

36' Bola na área, Pratto cabeceia nas mãos de Weverton

35' Rodrigo Caio cabeceia da segunda trave para fora

34' São Paulo pressiona

32' Gedoz finaliza mal de fora da área e isola a bola

29' Araruna cruza na segunda trave e Marcos Guilherme cabeceia em cima de Weverton

28' Substituição

Saí Militão, entra Araruna no São Paulo

27' Gedoz bate a falta em cima da barreira

26' Araruna no aquecimento

26' Falta perigosa em cima de Gedoz

25' Militão reclama de dores para a comissão técnica

24' Rossetto recebe amarelo por segurar Petros no contra-ataque

22' Marcos Guilherme cruza mal e manda a bola para fora

21'Falta de Marcos Guilherme em Nikão pelo lado esquerdo do campo

19' Maicosuel bate rasteiro para fora do gol

17' Substituição

Saí Lucas Fernandes, entra Maicosuel no São Paulo

16' Lucas Fernandes finaliza na zaga, no rebote, Marcos Guilherme manda para fora

14' Cueva dá linda enviada de bola e encontra Pratto por trás da zaga, o argentino bate cruzado e empata o jogo

14' GOOOOOOOOOOOL!!! DO SÃO PAULO!!! LUCAS PRATTO!!!

12' Escanteio na área, a bola desvia, depois Militão finaliza de peixinho em cima do goleiro

11' Junior Tavares bate em cima da zaga, escanteio para o São Paulo

9' O resultado joga o Tricolor para a zona do rebaixamento novamente

7' Pratto recebe na área, roda pela zaga e finaliza por cima do gol

4' Gedoz cabeceia forte, Sidão dá rebote e Douglas Coutinho empurra para as redes

4' GOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICOOOO! DOUGLAS COUTINHO!!!

2' Hernanes bate falta na área, a zaga afasta

1' Cartão amarelo para Sidcley

0' Substituições

Saíram Nicolas e Pablo, entraram, Gedoz e Nikão no Atlético

0' Começa segundo tempo!

45' Termina o primeiro tempo, São Paulo 0 x 0 Atlético-PR

44' Nicolas cruza na área e Pablo não consegue finalizar

43' No meio do gol

Hernanes bate da entrada da área, nas mãos de Weverton

43' Cueva recebe na área, limpa, ajeita para quem vinha de trás e erra o passe

41' Finalizações

São Paulo 9 x 1 Atlético-PR

39' A bola não entra!

Cueva avança bem, bate da entrada da área, mas tira muito do goleiro e manda para fora

38' Cruzamento na área do Furacão, a zaga afasta o perigo

37' São Paulo toca a bola no campo de ataque

35' Falta em Cueva no meio de campo

33' Cueva trabalha bem com os laterais

31' Quase!

Marcos Guilherme finaliza bem e Weverton faz boa defesa

27' O árbitro fica no caminho de Marcos Guilherme e atrapalha o ataque Tricolor

25' Arboleda desvia decabeça para fora

23' Junior Tavares arrisca o chte e a bola bate em Pratto

21' Falta de Pablo em cima do Junior Tavares

19' Escanteio para o São Paulo, sem perigo para Weverton

17' Lucas Fernandes ajeita de peito e erra o passe

15' Lucas Fernandes tenta o cruzamento mas a bola vai direto nas mãos de Weverton

13' Pratto recebe a bola com espaço, tenta finalizar, mas a bola, mais uma vez, é desviada pela defesa do Atlético Paranaense

10' No contra-ataque, Pablo recebe a bola e toca para Esteban Pavez que, da diagonal da área, chutou para fora

9' O São Paulo controla a posse de bola. Militão fez jogada pelo lado direito e tocou em profundidade para Lucas Pratto. O argentino chuta, mas a bola bate em Wanderson e sai pela linha de fundo

5' Éder Militão faz jogada pelo lado direito, encontra Marcos Guilherme, que cruza para ninguém e a bola vai direto para fora

3' Atlético tenta chegar ao ataque por meio de toques, mas a defesa do São Paulo consegue bloquear

BOLA ROLANDO! COMEÇA O JOGO!

Banco do Atlético-PR: Santos, José Ivaldo, Renan Lodi, Eduardo Henrique, Matheus Anjos, Lucas Fernandes, Nikão, Felipe Gedoz, Ederson e Ribamar.

ATLÉTICO-PR CONFIRMADO! Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno, Nicolas; Matheus Rossetto, Pavez; Douglas Coutinho, Guilherme, Sidcley; Pablo.

Banco do São Paulo: Dênis, Bruno Alves, Aderlan Santos, Buffarini, Edimar, Jucilei, Jonathan Gómez, Araruna, Shaylon, Thomaz, Marcinho e Maicosuel.

SÃO PAULO CONFIRMADO! Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Júnior Tavares; Hernanes, Petros; Lucas Fernandes, Cueva, Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco de todos os detalhes do confronto entre São Paulo x Atlético-PR, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado!

No primeiro confronto entre as equipes disputado na Série A do Brasileirão, o Atlético-PR levou a melhor e venceu por 1 a 0, em jogo disputado na Arena da Baixada. Relembre como foi.

O jogo será realizado no Estádio Paulo Machado de Carvalho. Por causa de uma série de shows a serem realizados no Morumbi, onde o São Paulo manda seus jogos, o Tricolor vai disputar cinco partidas como mandante no Pacaembu.

"Às vezes, o goleiro está acertado ou a gente comete o erro de não ter tranquilidade quando estamos frente ao goleiro. São coisas que não me preocupam porque o importante é criar e criar. Um dia a bola vai entrar, e a equipe vai conseguir a vitória. O que temos que parar é com a sangria de gols. É um pouco mais de atenção. A equipe cria, cria e cria. Acho que é uma das equipes que mais cria, bola na trave, pênaltis falhados e o goleiro adversário sempre é o melhor jogador. Mesmo com a defesa organizada, estamos levando os gols. Está faltando um pouco mais de atenção para evitar os gols, o adversário está levando pontos daqui e criando muitas chances. Jogando bem, logicamente, estaremos mais pertos de ganhar do que de perder", explicou.

Em entrevista coletiva, o comandante do Furacão destacou o poder de criação de seus comandados e acredita que esse fator vai ser superior em relação aos gols sofridos ultimamente. Com isso, existe a crença em um bom resultado conquistado longe de sua torcida.

O técnico Fabiano Soares deve manter a base da equipe que empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO no meio da semana, mas será forçado a realizar mudanças. São desfalques o zagueiro Paulo André, que segue em recuperação física, além de Fabrício e Lucho González, suspensos. Sidcley e Matheus Rossetto devem ganhar as vagas e entrarem como titular. Na frente, existe a possibilidade de Lucas Fernandes e Ederson serem testados nos lugares de Felipe Gedoz e Ribamar. Estão pendurados Wanderson, Zé Ivaldo, Bruno Guimarães, Deivid e Nikão.

O Atlético-PR segue em queda livre. Com apenas uma vitória em sete jogos, o time tenta parar com a queda de rendimento e evitar aproximação com as equipes que disputam o rebaixamento na Série A do Brasileiro. Depois de chegar entre os seis primeiros, a equipe rubro-negra ocupa atualmente o décimo lugar, com 35 pontos. Uma vitória é fundamental para se distanciar do próprio São Paulo, primeira equipe na zona da degola, com 31 pontos.

"Tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo Atlético-PR. É o clube que abriu as portas para mim e que me preparou. Foi lá que tive minhas primeiras oportunidades e, se não fosse por elas, não estaria aqui no São Paulo hoje. Agora defendo o São Paulo e vou me dedicar 100% para ajudar o time a sair com a vitória. Será mais um jogo importante e precisamos entrar com muito foco para conquistar um bom resultado e melhorar a nossa situação", afirmou.

O atacante Marcos Guilherme concedeu entrevista coletiva e relembrou que o Atlético-PR foi o clube responsável por sua projeção no futebol profissional. Entretanto, o jogador destacou que, apesar do respeito pelo Furacão, vai se esforçar ao máximo em trazer a vitória ao São Paulo.

A quantidade de jogadores pendurados preocupa: Bruno, Hernanes, Jonatan Gomez, Lucas Fernandes, Lucas Pratto, Lugano, Petros, Renan Ribeiro, Rodrigo Caio e Wellington Nem.

Seis jogadores não poderão entrar em campo. Morato e Wellington Nem se recuperam de procedimentos cirúrgicos no joelho direito, Lugano sente desconforto na panturrilha direita, Bruno teve diagnosticada cervicalgia, Brenner disputa o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira e Gilberto está lesionado com contratura na coxa esquerda.

O técnico Dorival Júnior vai contar com os retornos de Cueva e Arboleda, que disputaram as Eliminatórias Sul-Americanas no começo da semana e devem entrar no lugar de Bruno Silva e Jonatan Gomez, respectivamente. No ataque, Lucas Pratto vai tentar encerrar um jejum de 11 jogos sem balançar as redes.

O São Paulo voltou a ficar na zona de rebaixamento depois de ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada. Com isso, espera vencer o jogo deste fim de semana para sair da degola. A equipe soma 31 pontos, na 17ª posição.