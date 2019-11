Resultado Vasco x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Encerramos nossa transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhado tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira o gol de Nenê, que deu a vitória ao Vasco contra o Botafogo.

Nenê abriu o placar no Maracanã: Vasco 1x0 Botafogo pic.twitter.com/geHlNcEfFw — Goleada Info (@goleada_info) October 14, 2017

Na próxima rodada o alvinegro visita o Avaí. O duelo acontece na quarta-feira (18), no estádio da Ressacada, às 21h45.

Com a derrota, o Botafogo estaciona na sexta colocação com 43 pontos. Não poderá ser ultrapassado na rodada, mas pode ver as equipes da frente se distanciarem e a diferença para os times de trás diminuir.

Na próxima rodada o cruzmaltino enfrenta a equipe do Atlético Goianiense. A partida acontece na quarta feira (18), às 19h30, no estádio Olímpico.

Com a vitória o Vasco chega aos 39 pontos e sobe momentaneamente para a oitava colocação.

50' FIM DE JOGO! O Vasco leva a melhor no clássico contra o Botafogo e vence por 1 a 0.

49' UUUUUUUUUUUUUUH! Jogada pela direita de Madson, o lateral cruza na área, acha Caio Monteiro que ganha da marcação e cabeceia por cima!

48' Cartão amarelo para Nenê por falta dura em Arnaldo.

47' Gilson cobra a falta na barreira.

46' Cartão amarelo para Jean por colocar a mão na bola.

45' Cinco minutos de acréscimos. Vamos até 50 minutos.

45' Após cruzamento pela direita, o árbitro marca falta de Jean alegando que o lateral colocou a mão na bola após o chute de joão Paulo rebote. Muita confusão no fim de jogo.

44' Cartão amarelo para Paulo Vitor.

43' Cartão amarelo para Bruno Silva.

43' JOGO PARADO. Após tentativa de lambreta de Paulo Vitor, time do Botafogo vai para cima do jogador alegando que ele se jogou.

41' Substituição no Vasco: sai Mateus Vital para a entrada de Paulo Vitor.

40' Botafogo pressiona em busca do empate. Time do Vasco totalmente recuado.

37' Cartão amarelo para Caio Monteiro por cotovelada em Victor Luís.

36' Cartão amarelo para Yago Pikachu por puxar a camisa de Arnaldo.

34' UUUUUUUUUUUUUUUH! Primeiro toque na bola de Vinícius Tanque, o atacante recebe na entrada da área e arrisca chute forte. Passou perto!

33' Substituição no Botafogo: sai Brenner para a entrada de Vinícius Tanque.

32' Substituição no Botafogo: sai Rodrigo Pimpão para a entrada de Guilherme.

30' Subistituição no Vasco: sai Thalles para a entrada de Caio Monteiro.

27' Após ter começado o segundo tempo mais avançado, o Vasco recua com o gol marcado. Botafogo troca passes e tenta acelerar o jogo buscando o empate.

26' Subistituição no Botafogo: sai Marcos Vinícius para a entrada de Gilson.

25' Cartão amarelo para Joel Carli por reclamação.

24' Muita reclamação do time do Botafogo, alegando que a bola tocou no braço de Nenê antes da finalização.

23' Nenê ganha a dividida com Igor Rabello no meio, mesmo marcado o meia avança e acerta um chute bonito no canto, estufando a rede de Gatito Fernandes!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO VASCO! NENÊ!

19' Cobrança de falta de Nenê pela esquerda, Anderson Martins ganha da defesa alvinegra mas cabeceia por cima.

18' Arnaldo tenta o cruzamento de longe, a bola vai perigosamente para o gol e Martín Silva fica com ela.

15' Marcos Vinícus faz jogada individual e sofre falta de jean.

13' Arnaldo avança, corta para o meio e passa para Lindoso, o volante arrisca o chute de fora e manda por cima.

10' Botafogo tenta descer em velocidade. Victor Luís recebe no meio, arrisca de fora da área e manda muito longe do gol.

7' Boa chegada do Vasco! Breno ganha a disputa no alto e toca para Mateus Vital, que domina e lança linda bola para Nenê na esquerda, o meia dominou e finalizou na rede pelo lado de fora.

6' No contra-ataque do Vasco, Nenê recebe bom passe pela esquerda mas erra o calcanhar.

5' Cruzamento de Arnaldo pela direita, Brenner ganha de Madson no alto mas cabeceia para fora.

4' Thalles tenta achar Nenê dentro da área, Joel Carli afasta para escanteio.

2' Após passe de Igor Rabelo, Victor Luís recebe pela esquerda, cruza na área mas Anderson Martins afasta.

0' Substituição no Vasco: sai Wagner para a entrada de Yago Pikachu.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Clássico sem grandes chances de gol na primeira etapa. O Botafogo aposta na posse de bola e as jogadas pelo lado direito com Arnaldo e Bruno Silva. Já o Vasco se fecha atrás e procura um contra-ataque para imprimir velocidade e sair na frente no placar da partida.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Wagner tenta voltar para o campo mas sente novamente o joelho e cai no gramado.

45' Dois minutos de acréscimos. Vamos até 47.

44' Jogo muito brigado. Wagner sente o joelho em dividida forte com Rodrigo Lindoso.

39' Contra-ataque do Botafogo puxado por Brenner, eram dois contra dois mas o atacante errou o passe para Victor Luís.

37' Nenê cobra na barreira.

36' Wagner é derrubado no meio de campo. Falta frontal para o Vasco.

35' QUASE! Após cobrança curta de escanteio pela esquerda, Wagner cruza na área, a defesa do Botafogo fura e a bola sobra para Igor Rabello afastar o perigo.

33' No ataque do Vasco, foi a vez de Thalles arriscar um chute improvável do meio. Tiro de meta para Gatito Fernandes.

31' Cruzamento de Ramon pela esquerda na segunda trave, Gatito Fernandes sai do gol e soca a bola para escanteio.

28' Martín Silva sai jogando mal, o meia Marcos Vinicius recebe cruzamento da direita, finaliza de primeira e Martin Silva se recupera fazendo a defesa.

25' Arnaldo se livra da marcação e lança Bruno Silva na ponta direita, o meia tenta cruzar mas coloca força demais. Tiro de meta para o Vasco.

21' Arnaldo lança Rodrigo Lindoso dentro da área, a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

17' Marcos Vinícius avança pelo meio, se livra da marcação mas já desequilibrado arrisca um chute improvável. Tiro de meta para Martín Silva.

14' Mateus Vital recebe na entrada da área, tenta o chute para o gol e a bola explode em Joel Carli. Corte providencial do zagueiro alvinegro.

13' O Botafogo começa o jogo com mais posse de bola, usando o lado direito de ataque, mas quem levou perigo no contra-ataque foi o Vasco.

11' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Welligton recebe de Wagner e arrisca bonito chute do meio-campo, a bola resvala no pé da trave de Gatito Fernandes!

10' Arnaldo cruza na área, a bola passa por todo mundo e fica com o goleiro Martín Silva.

7' Marcos Vinícius arrisca o chute da entrada da área, a bola carimba a zaga vascaína.

5' Na disputa de bola entre Brener e Anderson Martins, o atacante do Botafogo fica caído no gramado. Jogo começa truncado.

3' Arnaldo reclama da entrada dura de Ramon. Árbitro marca falta.

2' Thalles sofre falta no meio-campo.

COMEÇA O JOGO!

Em instantes a bola vai rolar no gramado do Maracanã!

Escalação do Botafogo: Gatito; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Victor Luís; Rodrigo Lindoso e João Paulo; Marcos Vinícius, Bruno Silva e Rodrigo Pimpão; Brenner

Escalação do Vasco da Gama: Martin Silva; Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Wellington e Jean; Matheus Vital, Wagner e Nenê; Thalles

Equipes escaladas para o clássico!

No duelo do primeiro turno, o Botafogo levou a melhor. Com dois gols do atacante Roger e um do lateral Victor Luís, o alvinegro venceu o cruzmaltino pelo placar de 3 a 1. O atacante e promessa vascaína Caio Monteiro, marcou o gol de honra.

O histórico dos confrontos entre as equipes dá a vantagem ao Vasco da Gama. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 19 vitórias do time cruzmaltino contra 11 triunfos alvinegros e 16 empates.

Com o objetivo de levar o Botafogo novamente à Libertadores, Jair Ventura comentou sobre o que espera do clássico. "É um jogo estrategicamente muito importante, pois estamos entrando em um momento de definições no Campeonato Brasileiro. Agora é aquela hora de consolidarmos uma pontuação que nos deixe de vez brigando pelos melhores objetivos."

Sem poder contar com o atacante Roger, recuperado de um tumor no rim, o técnico Jair Ventura ganhou a volta de Rodrigo Pimpão ao ataque. Preservado na partida de meio de semana, o atacante deve ser titular no clássico. Outra baixa na equipe será do volante Matheus Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a vaga de Matheus, Jair tem duas dúvidas que podem mudar o esquema do time. Caso os três volantes sejam mantidos, Dudu Cearense deverá começar atuando. Se optar por uma escalação mais ofensiva, o meia Marcos Vinícius ganha a vaga no glorioso.

Pelo lado do Botafogo, o pensamento também é embalar na competição. Depois da suada vitória contra a Chapecoense dentro de casa, o alvinegro chegou aos 43 pontos, se manteve na sexta colocação e ainda viu a diferença para o vice-líder diminuir. O objetivo de chegar no G-4, para conquistar a vaga direta na Libertadores, passa por uma vitória no clássico desta noite.

Boa notícia para os Vascaínos: após seis partidas sem poder receber público como mandante, devido a confusão que membros de uma torcida organizada do Vasco promoveram em São Januário no clássico contra o Flamengo ainda pelo primeiro turno, o time da colina volta a receber seus torcedores na partida de hoje. Por isso, a promessa é de casa cheia no Maracanã logo mais.

"Estamos mais fortes no aspecto emocional, pois a gente conseguiu uma grande vitória no meio de semana, que nos enche de confiança. Para um clássico isso pode ter um peso muito importante," comentou o treinador.

Nem só de ausências vive o time da colina, após cumprir suspensão na partida contra o Avaí, o zagueiro Breno retorna ao time titular na vaga de Paulão. Zé Ricardo deve manter o esquema 4-2-3-1 com Wagner e Nenê no meio. Confiante na vitória, o comandante falou sobre o que espera do jogo de logo mais.

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com dois homens de frente no confronto. Expulso contra o Avaí, o atacante argetino Andrés Rios cumpre suspensão neste jogo. Apesar de já estar recuperado de uma arstrocopia no joelho, Luis Fabiano ainda não poderá retornar aos gramados. O jovem Thalles pode ganhar a vaga no comando de ataque.

Mandante na partida, o Vasco tenta embalar na competição após importante vitória contra o Avaí, fora de casa, na rodada anterior. O time cruzmaltino não perde há quatro jogos e atualmente ocupa a nona colocação com 36 pontos ganhos. Além da confiança que o triunfo em um clássico dá, para o time da colina, os três pontos significam se afastar do perigo do rebaixamento e entrar de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão do clássico entre Vasco x Botafogo, válido pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado neste sábado (14), às 19h, no estádio do Maracanã.