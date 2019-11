Resultado Fluminense x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-1)

Ficamos por aqui com a transmissão de Fluminense 3 x 1 São Paulo. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Tabela!

Com a vitória, o Fluminense assumiu a 10ª colocação, com 38 pontos. O São Paulo ocupa o 14º lugar, com 34. O Tricolor Paulista pode até entrar na zona de rebaixamento no final da rodada caso Vitória e Ponte Preta vençam os seus compromissos e o Sport ao menos empate com o Santos. Os três jogos serão disputados nesta quinta-feira.

Próxima rodada!

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (22). O São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, às 17h (de Brasília). O Fluminense, por sua vez, enfrenta Chapecoense, na Arena Condá, às 19h.

Torcida do Fluminense celebra muito o resultado conquistado. Última vitória do Flu sobre o tricolor paulista havia acontecido em 2015, por 2 a 0, no Maracanã.

50'- Fim de jogo no Maracanã! Fluminense 3 x 1 São Paulo.

47'- Fluminense troca passes no meio-campo e controla vantagem. São Paulo não esboça reação.

44'- Mais cinco minutos de acréscimos!

Público presente: 22.999. Público pagante: 21.354. Renda: R$ 303.000,00.

43'- GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOO! Shaylon diminui no Maracanã! Jogador são-paulino faz o cruzamento, a bola desvia na zaga e entra.

40'- Sem forças, São Paulo ainda busca o gol.

39'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! ROBINHO!!! Ele sofreu o pênalti e ele próprio cobrou. Robinho marca o primeiro gol com a camisa do Fluminense.

38'- Pênalti para o Fluminense! Robinho tabela com Pedro e recebe carga de Arboleda dentro da área. Sem titubear, Vuaden marca a penalidade.

35'- Substituição no Fluminense: Henrique Dourado deixa o campo para entrada de Pedro.

32'- Falta forte de Reginaldo em Hernanes. Cartão amarelo para o zagueiro do Flu.

30'- São Paulo ronda a área do Flu, mas não consegue sequer finalizar. Fluminense vai administrando bem a vantagem até aqui.

29'- Substituição no Fluminense: sai Marcos Júnior e entra Robinho.

26'- Em jogada individual, Thomaz arrisca chute do meio-campo, zaga do Flu desvia e Cavalieri fica com a bola.

Substituição no Fluminense: sai Sornoza e entra Mateus Norton.

23'- Scarpa entra rabiscando na grande área e cruza para Dourado que cabeceia fraco.

22'- Preocupação! Sornoza cai no gramado sentindo muitas dores. Jogo parado.

20'- Substituição dupla no São Paulo

Saem: Lucas Pratto e Cueva

Entra: Thomaz e Shaylon

17'- QUASE! Na área, Marcos Júnior pega a sobra da defesa do São Paulo e emenda um chutaço à esquerda de Sidão.

13'- Impedimento! Lucas Pratto recebe cruzamento de Junior Tavares, mas é flagrado em posição ilegal.

11'- Scarpa chuta de fora da área e a bola leva muito perigo ao gol de Sidão.

10'- Precisando diminuir o prejuízo, São Paulo é quem pressiona nos minutos iniciais do segundo tempo.

09'- Gum erra saída de bola, Maicosul fica com a bola e passa para Lucas Pratto, que toca para Marcos Guilherme ajeitar para Cueva. No entanto, o peruano finaliza para fora.

07'- Falta! Dourado é derrubado por Arboleda na intermediária.

04'- De volta! Após sair de maca, Sornoza volta ao gramado.

02'- Lance feio! Em dividida com Hernanes, Sornoza leva a pior e fica caído no chão.

Bola rolando novamente no Maracanã. Fluminense 2 x 0 São Paulo.

Alteração no São Paulo: Maicosuel entra no lugar de Lucas Fernandes.

Com os resultados de momento, Fluminense vai assumindo a 10ª colocação, com 38 pontos. O São Paulo, por sua vez, caiu uma posição e agora é o 14º colocado.

Resumo do primeiro tempo

Fluminense começou melhor, mas o São Paulo equilibrou as ações ainda no início. Mas após o pênalti cometido por Junior Tavares, a história mudou. Henrique Dourado converteu a cobrança e no minuto seguinte Sornoza ampliou. O São Paulo, então, saiu para o jogo. Mas apesar da posse de bola, Tricolor do Morumbi não conseguiu ameaçar o Flu, que só administrou a boa vantagem.

Números do Primeiro Tempo

Posse de bola: 36% x 64%

Finalizações: 8 x 3

Faltas: 13 x 6

Cruzamentos: 6 x 6

47'- Fim do primeiro tempo no Maracanã! Fluminense 2 x 0 São Paulo.

46'- Impedimento! Arboleda aproveita cobrança de falta e cabeceia para o gol, mas arbitragem marca posição irregular.

45'- Mais dois minutos de acréscimos!

43'- Douglas!!! Meio-campista do Flu arrisca de longe e Sidão espalma.

42'- Cueva recebe na entrada da área, tenta progredir, mas Reginaldo rouba a bola com tranquilidade.

38'- Daí? Lucas solta pancada da entrada da área, Júnior Taves desvia e Fluminense ganha escanteio.

37'- Lucas Pratto descola cruzamento pelo lado esquerdo, Marcos Guilherme chega na bola, mas cabeceia para fora.

36'- Muitas faltas! Jogo de muito contato até aqui. Jogadores de ambos os times se revesam nas faltas. Douglas, que já tem amarelo, continua fazendo.

35'- Scarpa força passe para e defesa do São Paulo afasta perigo.

32'- PRA FORA! Hernanes enche o pé, mas a bola vai por cima da meta defendida por Cavalieri.

31'- Falta perigosa para o São Paulo. Cueva é derrubado por Lucas na entrada da área.

28'- Cartão amarelo para Douglas, do Fluminense.

24'- Técnico Dorival Junior e toda a comissão técnica são-paulina reclamam muito com o árbitro Leandro Vuaden.

23'- GOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! SORNOZA É O NOME DELE! Gustavo Scarpa disputa bola com Rodrigo Caio, ganha dividida, enquanto o zagueiro são-paulino fica pedindo a falta. Então o meia avança pelo lado direito, vai à linha, invade a grande área e rola para o equatoriano chegar batendo de primeira.

22'- GOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! HENRIQUE DOURADO!!! O CEIFADOR ABRE O PLACAR COBRANDO PÊNALTI NO MARACANÃ!

19'- Pênalti para o Fluminense! Júnior Tavares abre o braço na área e Vuaden é alertado pelo assistente de trás do gol para marcar a infração.

15'- Henrique Dourado ganha pelo alto após cruzamento de Lucas, cabeceia e a bola ganha a linha de fundo.

14'- São Paulo equilibra as ações no Maracanã, começa a trocar passes e torcida do Fluminense vaia.

13'- Hernanes distribui bola para Marcos Guilherme, que de costas para o gol, é desarmado com facilidades por Scarpa.

11'- Não pode! Rodrigo Caio toca com a mão na bola.

09'- Lucas Fernandes faz jogada de efeito, leva vantagem sobre marcadores, faz cruzamento, mas ninguém alcança a bola.

07'- Falta de Douglas sobre Hernanes no meio-campo. Jogo parado.

05'- Fluminense segue forçando uma pressão inicial. Recuado, São Paulo peca na saída de bola.

02'- Sidão! Gustavo Scarpa recebe fora da grande área, abre espaço e chuta para a defesa do arqueiro do São Paulo.

01'- Desarmado! Fluminense começa envolvente, com muita pressão. Marcos Júnior recebe dentro da área, mas perde a bola na hora da finalização.

00'- Bola rolando no Maracanã: Fluminense 0 x 0 São Paulo

Equipes no gramado. A bola vai rolar em instantes.

21:19| Fluminense informa que mais de 5.000 torcedores já entraram no estádio. Bilheteria 2 ficará aberta até o término do primeiro tempo.

21:10| Movimento é bastante intenso nos arredores do Maracanã.

20:58| Banco são-paulino: Denis, Edimar, Aderllan, Bruno Alves, Jucilei, Araruna, Maicosuel, Thomaz, Shaylon, J. Gomez, Marcinho e Denilson.

20:57| São Paulo definido!

Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros, Hernanes, Lucas Fernandes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

20:56| Banco do Fluminense: Julio César, Renato Chaves, Léo, Robinho, Romarinho, Marlon Freitas, Norton, Matheus Alessandro, Pedro, Luquinhas.

20:55| Fluminense escalado!

Diego Cavalieri; Lucas, Gum, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado.

20:51| Abel Braga nunca perdeu para o São Paulo como técnico do Fluminense: 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates.

20:50| Pelo lado do Fluminense, suspenso, Wendel é o único desfalque dos considerados titulares. Lucas e Douglas estão de volta após suspensão.

20:49| São não vai contar com Morato e Wellington Nem (ambos com cirurgias no joelho direito), Lugano (desconforto na panturrilha direita), Bruno (cervicalgia), Brenner (Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira) e Gilberto (contratura na coxa esquerda).

20:48| Fluminense tenta vencer dois jogos seguidos pela segunda vez. Feito aconteceu na 1ª e 2ª rodadas, contra Santos e Atlético-MG.

20:47| Última vitória do Fluminense contra São Paulo foi no Brasileirão 2015. No Maracanã, placar de 2 a 0, gols de Fred e Marcos Júnior

20:45| As delegações de Fluminense e São Paulo chegaram juntas ao Maracanã. A bola rola às 21h45 para o clássico entre os tricolores.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Fluminense x São Paulo ao vivo no Maracanã, valendo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros, Hernanes, Lucas Fernandes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

Provável escalação do Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Gum, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado.

Equipe de arbitragem

Árbitro: Leandro Pereira Vuaden (RS).

Assistentes: Jose Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

Relacionados do São Paulo

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Éder Militao, Jucilei e Araruna

Meias: Maicosuel, Cueva, Hernanes, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Marcos Guilherme, Marcinho e Denilson

Jogadores pendurados

Fluminense: Marlon, Renato Chaves, Marlon Freitas e Orejuela.

São Paulo: Rodrigo Caio, Lucas Fernandes, Jonatan Gomez, Hernanes, Lugano, Renan Ribeiro, Bruno, Petros, Wellington Nem e Pratto.

Promoção!

O Fluminense preparou uma baita promoção para o torcedor comparecer ao Maracanã e apoiar o time. Os ingressos estão sendo comercializados a partir de R$20, com meia entrada a R$10. Saiba como garantir sua entrada clicando aqui.

Saiba como chegar ao Maracanã para acompanhar Fluminense x São Paulo

Fala, Scarpa!

Camisa 10 e capitão do Flu, Gustavo Scarpa comentou sobre o São Paulo, adversário desta quarta-feira e pregou atenção aos seus companheiros de equipe. “Estamos preparados, com muita concentração. Claro que a tensão existe, mas nosso time tem muita personalidade, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. Vamos respeitar muito a equipe do São Paulo, mas ao mesmo tempo, vamos fazer o nosso jogo, tentar impor nosso ritmo e quem sabe, sair com a vitória e se distanciar da parte debaixo”, disse o meia.

Fala, Marcos Guilherme!

Apesar de ter saído da zona de rebaixamento na última rodada, Marcos Guilherme atentou para a curta distância que separa o São Paulo do temido Z-4. Para o jogador, apesar do alívio, o time não pode perder a concentração. “Ficar fora da zona do rebaixamento dá um alívio, mas a diferença de pontos entre as equipes é pequena. É importante ter uma sequência de vitórias para subirmos na tabela e ganhar mais confiança. Precisamos sair desta situação para ter mais tranquilidade na classificação. Vamos concentrados para o jogo em busca da vitória”, afirmou o camisa 23.

Histórico do duelo

Em Campeonatos Brasileiros, as equipes já se encontraram em 56 oportunidades. O São Paulo tem vantagem de dez vitórias sobre o Fluminense (28 a 18). Aconteceram ainda 14 empates.

Retrospecto ruim fora de casa

O baixo desempenho do Tricolor do Morumbi no Brasileirão passa pelo desempenho fora de casa. Longe de seus domínios, em 14 jogos, o São Paulo conquistou apenas oito pontos: duas vitórias (Botafogo e Vitória) e dois empates (Sport e Avaí).

Retrospecto do Flu na condição de mandante

Vitórias: cinco (Santos, Vitória, Atlético-GO, Atlético-MG e Avaí)

Empates: quatro (Atlético-PR, Flamengo, Chapecoense e Cruzeiro)

Derrotas: cinco (Grêmio, Botafogo, Corinthians, Vasco e Palmeiras)

Fique de olho!

Destaque na vitória de virada sobre o Atlético-PR, Cueva chegou a sua décima assistência na temporada. O jogador peruano é o líder do quesito no time, seguido pelo lateral-esquerdo Júnior Tavares, com sete.

Subindo!

O São Paulo tem feito uma bela campanha de recuperação. Considerando apenas o segundo turno, o Soberano ocupa a quinta colocação, tendo conquistado 15 pontos de 27 possíveis. Apenas o Cruzeiro e Botafogo, com 20 e 18 pontos, respectivamente, possuem pontuação maior no returno. Em sua última partida, disputada no sábado (14), o Tricolor do Morumbi saiu atrás do marcador contra o Atlético-PR, mas contou com as assistências de Cueva para os gols de Lucas Pratto e Maicosuel, e virou o placar. Crônica do jogo: São Paulo vira sobre Atlético-PR e ganha fôlego na luta contra rebaixamento

Fique de olho!

Artilheiro isolado do campeonato, com 15 gols, Henrique Dourado é um dos principais trunfos do Fluminense. O artilheiro voltou a balançar as redes no último domingo ao marcar o gol da vitória tricolor sobre o Avaí. No total, os tentos anotados pelo Ceifador garantiram 14 pontos ao Flu.

Alívio!

Com a vitória do São Paulo sobre o Atlético-PR no sábado, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Mas o Tricolor das Laranjeiras não tardou para se livrar da incômoda situação. No dia seguinte, enfrentou o Avaí no Maracanã, e com um gol marcado por Henrique Dourado derrotou a equipe catarinense, encerrando um jejum de seis jogos sem vitórias. Crônica do jogo: Dourado marca, Fluminense derrota Avaí em confronto direto e termina rodada fora do Z-4

No primeiro turno, em confronto realizado no Morumbi, os tricolores empataram em 1 a 1. O São Paulo abriu o placar com Jucilei no início do jogo. Já o Flu chegou ao empate com Wendel, no início do segundo tempo. Confira os melhores momentos do clássico.

Confronto direto

Ainda pressionados, Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta com o mesmo objetivo: se afastar da zona de rebaixamento. As equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. O Fluminense ocupa a 12ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor do Morumbi é o 13º colocado, com 34.