Resultado Avaí x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Marcos Vinícius, do banco para empatar o jogo (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Marquinhos, o maior artilheiro da Ressacada (Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

Na próxima rodada, o Avaí viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. O Fogão recebe o Corinthians no Rio de Janeiro.

Com o empate no final, o Botafogo fica com 44 pontos somados, em 6ª colocado. Já o Avaí cai uma posição, agora é 19ª colocado, com 31 pontos no campeonato.

Destaque do jogo vai para Gatito, o goleiro alvinegro fez no mínimo 5 defesas importantíssimas que salvaram o ponto obtido pelo Botafogo.

O Fogão voltou mal, e se não fosse o seu goleiro, sairia da Ressacada com um resultado muito pior. Marcos Vinicius pegou a sobra no último lance do jogo e deu números finais a partida, com o empate por 1 a 1.

Um jogo totalmente diferente na segunda etapa, após um primeiro tempo morno, o Avaí voltou pra cima buscando o gol e conseguiu após pênalti de Pimpão, convertido por Marquinhos

Leandro Silva, sobre o gol sofrido no último minuto: "Criamos muitas oportunidades, agora no final com uma falta de atenção nossa, ocasionou o gol deles. Agora é pensar na Ponte e tentar ganhar os 3 pontos".

50' FIIIIM DE JOGOO!

Após a cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e Marcos Vinícius chutou forte para o fundo das redes, o Botafogo consegue empatar no último minuto do jogo

No último lance da partida! Marcos Vinícius

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGOOOOOO!!!!

49' Escanteio para o Botafogo, é a última chance para o Fogão

Rodrigo Lindoso recebe o terceiro amarelo e está suspenso do próximo jogo do Botafogo!

SOBE A PLACA: 4 minutos de acréscimos!

44' FALTA! Igor Rabello divide com o goleiro Douglas na área e o juiz assinala falta no goleiro!

43' Marquinhos chuta forte de fora da área, sem perigo para Gatito

41' Leandro Silva aposta corrida com Victor Luis, mais na hora de cruzar manda longe da área!

39' NO TRAVESSÃOOOO!! Rodrigo Lindoso carimba o travessão do Avaí após bela tabela com João Paulo, quase o Fogão empata a partida

ÚLTIMA MUDANÇA NO AVAÍ: Entra Simião e sai Pedro Castro

AMARELOU: Igor Rabello recebe o cartão amarelo

ALTERAÇÃO NO AVAÍ: Entra Capa para saída de Luanzinho

31' Marcos Vinícius ganha no alto e chuta pra cima, sem nenhum perigo para Douglas

Público na Ressacada: 5.156 pagantes

Só da Avaí até o momento, a equipe voltou diferente no segundo tempo, e conseguiu abrir o placar com o pênalti cobrado com categoria por Marquinhos, e se não fosse Gatito, estaria ganhando por mais

21' INCRIVELLLL!! GATITO SALVA O BOTAFOGO! Romulo chutou dentro da pequena área para outra incrível defesa de Gatito, seria o segundo gol na sequência do Avaí

Marquinhos abre o placar para o Avaí e de quebra se torna o maior artilheiro da Ressacada, ao lado de Décio Antônio.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍÍ!! MARQUINHOOS

Vêm Marquinhos para cobrança, Gatito é um excelente pegador de pênaltis

Árbitro assinala toque de mão de Pimpão dentro da área, pênalti para o Avaí na Ressacada

PÊNALTIIIIII!!!!!

17' João Paulo cruza na área e Victor Luis resvala para linha de fundo, escanteio para o Avaí

Cartão Amarelo também para Romulo!

AMARELOU: Cartão para Marcos Vinícius

12' RESPONDE O FOGÃO! Bruno Silva recebe e chuta de fora da área para defesa de Douglas, escanteio para o Botafogo!

11' COMO UM GATOOO!!! Parece repetitivo não? Mas Gatito salva o Alvinegro Carioca mais uma vez, na cabeçada de Marquinhos!

Avaí melhor no jogo, foram ao menos 3 defesas em sequência de Gatito que salvaram o Botafogo, segue 0 a 0 em Santa Catarina!

08' GATITOOO DE NOVOO!! INCRÍVEL! Avaí chega forte mais uma vez, Junior Dutra cabeceia á queima-roupa para outra importante defesa do paredão Paraguaio!!

07' GATITOOO!! Goleiro faz ótima defesa no chute do Rômulo, quase o Avaí abre o placar na Ressacada

04' UUUUHHH!! Marquinhos cobra escanteio e quase faz olímpico, Gatito salva o Botafogo!

02' Marquinhos pega sobra e chuta com desvio para fora, na cobrança do escanteio, a zaga carioca afasta o perigo

00' COMEÇAAAA O SEGUNDO TEMPOO!!

MUDANÇA NO BOTAFOGO: Entra Marcos Vinicius e sai Matheus Fernandes

ALTERAÇÃO NO AVAÍ: Entra Marquinhos para saída do atacante Joel

Com a vitória do Coritiba, o Avaí cai uma posição na tabela, ficando em 19ª colocado até o momento. O Botafogo segue em 6ª colocado, com 44 pontos somados

Jogo morno até aqui, com as duas equipes errando muitos passes e sem criar chances reais de gol, Botafogo foi mais eficiente na marcação, já o Avaí buscou o contra-ataque sem muito sucesso

Betão, sobre o primeiro tempo: "Claro que falta concluir em gol, mais acho que o jogo ta bom pra gente, acho que se continuar assim, uma chance de gol vai sair".

Gatito, sobre o jogo: "Vamos procurar melhorar no segundo tempo, para buscarmos o nosso gol".

Na Ressacada, Avaí e Botafogo vão empatando por 0 a 0!

47' FIIIIIM DE PRIMEIRO TEMPO!!!

Cartão Amarelo para Matheus Fernandes, por falta em Luanzinho!

SOBE A PLACA: 2 minutos de acréscimos!

44' Joel recebe na entrada da área, o atacante faz o pivô e rola para Pedro Castro, que erra o chuta e joga a bola para fora!

41' Jogo parado novamente para atendimento médico, Leandro Silva no chão sentindo dores

39' UUUUUUUUUUUUUUUHHHH!!! QUASE O GOL DO FOGÃÃAO!! Victor Luis tabela com Pimpão e cruza rasteiro na área, a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo, quase Brenner abre o placar

35' Pimpão toca para Victor Luis dentro da área, o lateral cai pedindo pênalti, mas o Árbitro mandou o jogo seguir!

34' Leandro Silva recebe bola na direita e chuta sem direção para fora!

32' Junior Dutra deixa o braço no rosto de Marcelo, falta marcada pelo Juíz

30' Joel cabeceia fraco sem perigo para Gatito, a bola saiu pela linha de fundo

Victor Luis no chão, jogo parado na Ressacada

24' Contra-ataque do Avaí, a bola sobrou na direita para Luanzinho, mas o meia caiu sozinho e desperdiçou boa chance

22' Brenner tabela com Bruno Silva e chuta por cima do gol de Douglas!

20' UUUUHHH!! Na cobrança, a bola passa por todo mundo, e Matheus Fernandes resvala para linha de fundo, escanteio para o Avaí

20' FALTA! João Paulo é derrubado no lado esquerdo do ataque catarinense, vêm bola pra área do Botafogo

19' Jogo segue morno sem grandes chances para os dois lados, atletas pecam no último passe!

15' Avaí trabalha a bola na intermediária, segue 0 a 0 na Ressacada

10' Judson tenta lançamento para Joel, mas a bola sai totalmente torta e vai para linha de fundo

09' Botafogo troca passes tentando furar o bloqueio catarinense

06' Árbitro assinala falta de Joel em Rodrigo Lindoso, torcida do Avaí vaia a marcação pois o atacante sairia na cara do gol

03' Rodrigo Lindoso pega sobra e emenda uma bomba para o gol, mas o chute sai muito alto

01' João Paulo tentou cruzar duas vezes a bola na área do Botafogo, mas em ambas a zaga alvinegra afastou o perigo!

00' COMEÇAAAA O JOGOO!!!

Com Jair Ventura suspenso, o auxiliar Emilio Faro será o comandante do Botafogo nesta quarta-feira: "Estou representando o Jair. Vamos tentar render bem e conseguir o resultado" - completou.

Rodrigo Pimpão recebe camisa em homenagem aos 100 jogos pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Hino Nacional sendo executado na Ressacada!!!

Equipes entram em campo!

Tudo pronto na Ressacada (Foto: Leandro Boeira/Avaí F.C)

Banco do Fogão: Jefferson; Emerson Silva, Gilson, Fernandes, Dudu Cearense, Guilherme, Vinícius Tanque e Marcos Vinícius

BOTAFOGO ESCALADO: Gatito; Arnaldo, Igor Rabello, Marcelo e Victor Luís; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Brenner

Banco do time Catarinense: Mauricio Kozlinski; Vitor Prada, Maicon, Gustavo, Airton, Capa, Lucas Otávio, Wellington Simião, Marquinhos, Juan, Willians e Maurinho

AVAÍ ESCALADO: Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Luan Pereira; Rômulo, Joel e Júnior Dutra

Arbitragem: Rafael Traci (PR), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Arnaldo, Igor Rabello, Marcelo e Victor Luís; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Brenner

Provável escalação do Avaí: Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Luan Pereira; Rômulo, Joel e Júnior Dutra

HISTÓRICO DO CONFRONTO: Avaí e Botafogo se enfrentaram onze vezes na história. O retrospecto aponta duas vitórias para o time catarinense, cinco empates e quatro vitórias do Botafogo. O Avaí fez 14 gols e sofreu 18 dos cariocas.

Joel, autor dos dois gols sobre o Botafogo no primeiro turno (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

No primeiro turno do campeonato, o Avaí venceu o Botafogo dentro do estádio Nilton Santos, pelo placar de 2 a 0. Os dois gols do jogo foram marcados por Joel.

Botafogo está na sexta posição do Campeonato Brasileiro com 43 pontos somados. A equipe disputou 28 jogos, com doze vitórias, sete empates e nove derrotas.

Jogadores do Botafogo reclamam do gol validado para o Vasco (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Assim como o time mandante, o Botafogo também foi derrotado na última rodada. O alvinegro carioca perdeu o clássico para o Vasco jogando no Maracanã, pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Nenê.

Avaí está na 18ª colocação do campeonato com 30 pontos, foram 28 jogos com sete vitórias, nove empates e doze derrotas.

Em entrevista após o jogo, o zagueiro e capitão Betão explicou a situação do time no momento: "A equipe do Fluminense fez o seu jogo. Não podemos desistir enquanto não terminar o campeonato. Vamos buscar até o fim. É difícil explicar, parece que está dando desculpa, querendo esconder, mas, talvez, nossos esforços não estão sendo suficientes para sair com a vitória. Todos os jogadores estão fazendo seu máximo, mas o nosso máximo não está sendo o suficiente. Não vamos baixar a guarda, dependemos da gente ainda, é claro que cada vez mais vai ficando complicado" - finalizou.

Duelo entre Fluminense x Avaí no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Avaí vêm de derrota no Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira perdeu para o Fluminense por 1 a 0, jogando no Maracanã. O único gol da partida foi marcado por Henrique Dourado, aos 13' do primeiro tempo.

