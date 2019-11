Resultado Coritiba x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já já estará disponível toda a repercussão e o pós jogo desta partida. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar por dentro das notícias do Coxa e da Raposa. Boa Noite e até a próxima!

O Coritiba visita o Vasco, às 17h, no Maracanã no próximo sábado (21). O Cruzeiro tem pela frente o clássico mineiro diante do Atlético-MG. O Jogo de mando da Raposa vai acontecer às 17h do domingo (22), no Mineirão.

Com a vitória o Coritiba chaga aos 31 pontos e ocupa a 18ª colocação. O Cruzeiro mantém a 5ª colocação, com 47 pontos.

90+4' FIM DE JOGO NO COUTO PEREIRA! O Coritiba vence o Cruzeiro por 1 a 0 e ainda respira no Campeonato Brasileiro.

90+4' WILSON! O goleiro salva o Coritiba no último lance do jogo. Arrascaeta divide a bola e o goleiro leva a melhor

90+2' THIAGO REAL LEVA CARTÃO AMARELO POR RECLAMAÇÃO! É o terceiro do jogador que está fora da próxima rodada, quando o Coxa encara o Vasco fora de casa.

90' TEREMOS 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO!

87' BAUMJOHANN! O jogador Alemão estreia com a camisa do Coxa fazendo bom jogo. O camisa 87 conseguiu dar uma caneta em Digão.

86' FÁBIO! Manoel sai jogando errado e a bola sobra com Henrique Almeida que chuta para uma grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Segue Coritiba 1 a 0.

84' Thiago Neves também arrisca a finalização, mas sem sucesso. O chute saiu sem direção.

81' Público pagante: 6.470; Público presente: 7.056; Renda: R$ 110.235,00. Esse é o pior público do Coritiba neste Campeonato Brasileiro.

81' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: JONAS. ENTRA: MATHEUS GALDEZANI.

79' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! SAI: HUDSON. ENTRA: MESSIDORO.

78' Após cobrança de Thiago Neves a bola sobra novamente com Rafinha que finaliza muito perto da trave de Wilson.

78' Rafinha recebe passe de Arrascaeta e finaliza. A bola desvia em Baumjohann e sai para escanteio.

76' Carleto cobra a falta por baixo, Henrique afasta para o Cruzeiro.

75' CARTÃO AMARELO PARA EZEQUIEL! Jogador recebe cartão após cometer falta em Léo na lateral. Vem bola na área.

72' Thiago Carleto dá chapéuzinho em Ezequiel e mesmo sem ângulo finaliza. A bola passa perto da trave e sai pela linha lateral.

70' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: ALAN SANTOS. ENTRA: EDINHO.

69' Rildo arrisca de longe, a bola pega efeito, desvia e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Coxa Branca.

67' Edinho conversa com Marcelo Oliveira. Deve entrar no jogo já já.

66' Lance bonito de Rafinha agora. Jogador acerta dois chapéus em sequência, Thiago Carleto nem viu a bola.

65' Cruzeiro vai crescendo na partida, mas não consegue chances claras de finalização.

60' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: RAFAEL LONGUINE. ENTRA: BAUMJOHANN.

57' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! SAI: RAFAEL SÓBIS. ENTRA: RAFAEL MARQUES.

50' Diego Barbosa chega na linha de fundo e cruza para a área. A bola bate em Léo e não leva chances ao time de Minas.

49' Rafinha consegue o domínio na lateral e Carleto chega de carrinho para afastar o perigo.

47' Léo consegue bom cruzamento para a área, Alan Santos se joga, mas não consegue alcançar a bola.

45' Bola rolando para a segunda etapa.

INTERVALO | SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO. SAI: ELBER. ENTRA: ARRASCAETA.

INTERVALO | Com a vitória parcial o Coritiba chega nos 31 pontos e sobe uma posição na tabela. Agora o Coxa é o 18º colocado e segue sonhando em não ser rebaixado.

INTERVALO | Jogadores do Cruzeiro passaram rapidamente para o vestiário e não falaram com a imprensa.

INTERVALO | "Temos que ter atenção no segundo tempo. Cruzeiro tem muita qualidade, temos que aproveitar as oportunidades" Wilson, goleiro do Coritiba.

45+1' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO. CORITIBA VAI VENCENDO O CRUZEIRO POR 1 A 0.

44' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA!

43' Rafael Longuine recebe bom passe e finaliza cruzado. A bola sai pela linha de fundo.

38' Em cobrança de falta Thiago Carleto solta a bomba em cima da barreira.

33' GOOOOOOOOOOOOOOL, DO CORITIBA! Após cobrança de escanteio a bola ficou pingando na área e Diogo Barbora marcou contra o próprio patrimônio.

32' Após boa troca de passes do Cruzeiro, Coritaba consegue contra-ataque com Rildo, mas o jogador demora para definir e consegue apenas escanteio.

28' Após contra-ataque, Rildo tenta encontrar Henrique Almeida no meio da área, mas Fábio chega primeiro na bola.

25' Tranquildade de um lado e preocupação do outro. Marcelo Oliveira não para de dar instruções na área técnica. Mano Menezes pouco levanta do banco de reservas.

25' AFASTA DIGÃO! Rildo fazia boa jogada pelo lado esquerdo, mas Digão deu carrinho e afastou o perigo. Lateral para o time da casa.

24' LONGE! Longuine tenta finalizar de longe e manda a bola pra fora.

22' Rildo tenta lançar Longuine, mas passe sai longo demais e fica nas mãos de Fábio.

21' Bola direto nas mãos de Wilson.

20' Cruzeiro tem boa chance de levantar a bola na área em cobrança de falta.

19' HENRIQUE ALMEIDA! O atacante recebeu ótimo passe, mas na hora de dominar se atrapalhou e perdeu grande chance para o Coxa.

17' Hudson fez fila e encontrou Elber, que finalizou para fora. Novo tiro de meta para Wilson.

16' Ezequiel fica com a bola e finaliza para a defesa de Wilson.

15' Thiago Neves tanta lançar Rafael Sóbis, mas o passe saiu muito forte. Apenas tiro de meta para o Coritiba.

14' Coritiba tem três finalizações. Cruzeiro finalizou duas vezes na partida.

13' Elber cruza e Cleber afasta para escanteio.

11' QUE ISSO? Hudson tenta finalizar de longe, mas o chute saiu sem direção.

10' Vaiado pela torcida de seu ex-clube, Rafinha tenta a finalização, mas a bola fica na zaga.

8' Após cruzamento de Carleto na área Fábio sai do gol, mas Digão afasta de cabeça.

6' Rafael Longuine tanta finalizar, mas desequilibrado chutou fraco e facilitou a defesa de Fábio.

4' Coritiba também dificulta saída do time do Cruzeiro, que se obriga a dar chutão para frente.

3' Coritiba tenta encontrar espaço para jogar, mas Cruzeiro avança sua marcação.

1' Equipe da casa começa em cima do adversário. Primeiro escanteio do jogo é do Coxa.

0' BOLA ROLANDO, saída de bola é do Coritiba!

“Estávamos acompanhando, só não poderia estar na beira do campo, Cruzeiro está fazendo um bom Campeonato Brasileiro”, Mano Menezes.

"O grande desafio é mesma competitividade e não dar tanta chance aos adversários", Marcelo Oliveira.

19:29 | Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Joao Luiz Coelho de Albuquerque e Wendel de Paiva Gouveia apitam o jogo.

19:25 | Hinos do Paraná e Nacional sendo executados.

19:23 | Equipes em campo com seus uniformes principais. Já já rola a bola para esse duelo decisivo.

19:22 | Foi em 2014 o último triunfo do Cruzeiro sobre o Coritiba jogando no Couto Pereira. Marcelo Olivera era o treinador da equipe mineira na época.

19:20 | A má fase do Coritiba afastou os seus torcedores do estádio. Faltando 10 minutos para iniciar a partida, o público é muito baixo.

Escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Coritiba x Cruzeiro ao vivo, valendo pela Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson; Rafinha, Arrascaeta e Thiago Neves; Rafael Sobis.

O zagueiro Murilo também volta ao time e deve aparecer no banco de reservas.Já o meia Arrascaeta, que estava com a Seleção Uruguaia e o goleiro Fábio, que realizou exames pessoais, voltam direto para o time titular.

Além da volta do treinador Mano Menezes na beira do campo, o Cruzeiro vai contar com o lateral-direito Rafael Galhardo pela primeira vez. O atleta de 25 anos chegou no clube Mineiro no mês de julho deste ano. Após se recuperar de lesão no joelho, Galhardo foi relacionado pela primeira vez e aparece como opção para o treinador.

Assim o provável time em campo terá: Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Mathues Galdezani e Tiago Real; Rildo e Henrique Almeida.

Getterson, Kleber e Alecsandro, atacantes, seguem fora da equipe, assim como nas últimas rodadas.

Para afastar a má fase, o Coritiba deve ter apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou o Grêmio no último fim de semana. Dodô deve ceder a vaga na lateral-direita para Léo. O Coxa realizou apenas um treino para esta partida. A atividade teve apenas os minutos iniciais liberada para a imprensa. A mudança na lateral deve ser uma opção do treinador, para melhorar o rendimento da equipe.

Números de Coritiba e Cruzeiro no Brasileirão CORITIBA CRUZEIRO GOLS MARCADOS 26 35 GOLS SOFRIDOS 37 24 SALDO DE GOLS -11 11

No primeiro turno do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 2 a 0 jogando no Mineirão. Thiago Neves e Rafael Sóbis marcaram os gols da partida.

"Vai ser um jogo difícil, um jogo muito decisivo. Vou para este jogo como se fosse uma final. Sou cristão, então você tem que acreditar em algo que você não vê. Pego uma história que todo mundo conhece: Davi e Golias. Todos veem (Golias) como o gigante que não pode ser derrotado. Vejo como a chance. É um obstáculo muito grande para que eu possa errar. Tem que trabalhar para que possa sair mais rápido desta situação", falou Alan Santos, volante do Coxa.

Situação diferente vive o Cruzeiro. Além do título da Copa do Brasil o clube está fazendo uma campanha de 56% de aproveitamento no Brasileirão. A equipe comandada por Mano Menezes venceu 13 jogos, empatou oito e perdeu sete. Rendimento que deixa o clube na 5ª colocação, com 47 pontos.

O time da casa não vem fazendo uma boa campanha na temporada de 2017. Os maus resultados da equipe, hoje comandada por Marcelo Oliveira, deixam o clube na 19ª colocação com apenas 28 pontos conquistados. Em 28 rodadas o clube venceu sete, empatou sete e foi derrotado em 14 partidas.

O Cruzeiro espera manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. O clube de Minas Gerais está há oito rodadas sem saber o que perder.

O Coritiba espera se recuperar do último tropeço em casa. O clube Alviverde saiu derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio em lance nos acréscimos na última rodada.