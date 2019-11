Resultado Atlético-GO x Vasco no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Obrigado pela audiência e pelo prestígio. Até mais!

A próxima rodada vai ser disputada no próximo fim de semana. O Vasco enfrenta o Coritiba às 17 horas do sábado (21), no Maracanã. O Atlético-GO tenta diminuir as chances de rebaixamento à Série B em duelo contra o Santos, às 17 horas do domingo (22), na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Vasco conquista a terceira vitória seguida, o que não acontecia há cinco anos (2013 e 2015), e se consolida na oitava colocação, com 42 pontos ganhos. O Atlético-GO se complica, perde o segundo jogo seguido em casa e permanece na última posição, com 26 pontos.

FIM DE JOGO NO SERRA DOURADA!

Vasco vence a terceira partida consecutiva e se aproxima do G-7!

92' Minuto final de jogo.

90' Três minutos de acréscimo.

89' Jorginho chuta colocado da intermediária e Martín Silva faz a defesa. Assustou.

87' Ramon avança pela lateral e chuta forte. Marcos defende e a bola vai pela linha de fundo. Escanteio.

85' Jogo cai muito de rendimento

80' EXPULSO! Cartão vermelho! Niltinho dá carrinho perigoso em Madson antes da linha do meio de campo e recebe cartão vermelho direto. Situação ainda mais complicada para os goianos.

79' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-GO! Sai Walter e entra Alison.

78' Nenê carrega a bola para a linha de fundo é é derrubado pelo marcador. Falta marcada.

75' Ramon avança pela esquerda e adianta demais a bola. Novo lance desperdiçado pelos cruzmaltinos.

74' Paulo Victor avança na esquerda, é derrubado pelo marcador, mas a arbitragem manda o jogo seguir,

73' Lançamento de Walter para a área. Nas mãos de Martín Siva.

72' ALTERAÇÃO NO VASCO! Sai Mateus Vital e entra Paulo Victor.

71' Paulo Victor vem aí!

70' Nenê volta a receber livre na esquerda, conduz a bola até a linha de fundo e cruza errado.

69' Torcida vascaína presente em grande número no Serra Dourada pede Paulo Victor.

67' Contra-ataque iniciado na área. Nenê é acionado no campo de ataque, cruza e ninguém aproveita. Yago Pikachu fica com a sobra e rola para o meio. Mateus Vital fura e perde grande chance de marcar o segundo gol.

65' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-GO! Sai Andrigo e entra Diego Rosa.

62' Jogo com oportunidades para as duas equipes. Atlético-GO adianta suas peças em busca do empate, enquanto Vasco administra a vantagem e tenta aumentar o marcador em uma jogada trabalhada com calma ou em um contra-ataque.

60' ALTERAÇÃO NO VASCO DA GAMA! Sai Bruno Paulista e entra Andrey.

59' Irrigação do Serra Dourada é acionada e jogo é paralisado por alguns instantes. Tudo normalizado

57' Andrés Ríos recebe na intermediária, avança e bate de longe. Marcos defende.

53' Cobrança de escanteio, zaga afasta, Niltinho recebe e bate forte na entrada da área. Martín Silva defende sem dar rebote.

51' Ramon arrisca de longe e assusta.

50' CARTÃO AMARELO! Andrigo, meia do Atlético-GO.

50' Escanteio cobrado e Breno afasta.

48' Passe errado no meio de campo resulta em contra-ataque do Atlético-GO. Walter fica com a bola, aciona Andrigo na direita e o meia chuta com perigo. Martín Silva desvia com a ponta dos dedos. Escanteio.

46' CARTÃO AMARELO! Yago Pikachu, meio-campista do Vasco.

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-GO! Sai Paulinho e entra Niltinho.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO SERRA DOURADA!

45+2' Fim de primeiro tempo no Serra Dourada.

Vasco da Gama vence o Atlético-GO por 1 a 0.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' ALTERAÇÃO NO VASCO! Sai Anderson Martins e entra Paulão.

42' Anderson Martins cai no gramado. Vai ser substituído.

40' Madson recebe lançamento em velocidade, aparece livre na área e cruza. Matheus Vital aparece ainda mais sozinho, mas é travado por Jonathan na hora de finalizar.

38' Breno inicia jogada e toca para Nenê. Ramon é acionado, cruza e Yago Pikachu desvia de cabeça para defesa tranquila de Marcos.

35' CARTÃO AMARELO! André Castro, volante do Atlético-GO.

33' Nenê alça a bola na área, a defesa corta e Madson pega a sobra para emendar lindo chute. A bola passa muito perto, mas a arbitragem já anulara o lance ao alegar irregularidade.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO DA GAMA!

Andrés Ríos cruza rasteiro, Jonathan e Eduardo Bauermann ficam na indecisão e o lateral-direito faz um gol contra bisonho. Placar aberto no Serra Dourada, Vascão na frente!

26' Atlético-GO equilibra jogo e passa a ter mais controle da posse de bola.

24' Falta! Nenê conduz a bola até a linha de fundo e é derrubado por André Castro.

23' CARTÃO AMARELO! Bruno Paulista, volante do Vasco da Gama.

19' Boa chegada do Atlético-GO. Luiz Fernando recebe na meia-lua após tabelar com Andrigo e finaliza. Martín Silva cai e espalma.

18' Anderson Martins caído no gramado. Zagueiro sente o tornozelo.

17' Bruno Paulista tirou a bola de Walter, iniciou contra-ataque e tocou para Nenê. O meia avançou e cruzou mal, na tentativa de acionar Andrés Ríos.

16' Andrigo avança, tenta adiantar contra Breno, mas o zagueiro do Vasco leva a melhor.

12' Primeiro bom lance do jogo. Ramon inverteu mais uma vez para Yago Pikachu. O meia tabelou com Nenê e bateu fraco na entrada da área. Marcos se esticou e fez a defesa.

11' Nenê comete falta de ataque em Bruno Pacheco e sequência de três escanteios consecutivos é encerrada.

10' Nenê cobra escanteio, Anderson Martins desvia e Marcos se antecipa a Bruno Paulista para dar um soco.

8' Bruno Paulista lança para Yago Pikachu. O lateral toca para Nenê, que cruza, mas a defesa corta.

6' Vasco mais presente no campo de ataque, mas pouco perigoso.

3' Ramon inverte o jogo e aciona Yago Pikachu. O jogador tocou para Madson, que bateu de primeira, mas a defesa cortou.

COMEÇA O JOGO NO SERRA DOURADA!

Hino nacional brasileiro executado. A bola vai rolar em instantes.

Equipes no gramado!

BANCO DE RESERVAS VASCO! Gabriel Félix; Paulão, Rafael Marques, Henrique, Andrey, Evander, Guilherme Costa, Manga Escobar, Éder Luís, Caio Monteiro, Paulo Vitor e Thalles.

BANCO DE RESERVAS ATLÉTICO! Kléver; Ricardo Silva, Breno Lopes, Marcão Silva, Everton Heleno, Ronaldo, Diego Rosa, Alison e Niltinho.

VASCO DA GAMA DEFINIDO! Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Wellington, Bruno Paulista, Yago Pikachu, Nenê e Matheus Vital; Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-GO DEFINIDO! Marcos; Jonathan, Eduardo Bauermann, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Paulinho e Jorginho; Luiz Fernando, Andrigo e Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

No primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro, o duelo aconteceu em São Januário, na ocasião o Vasco venceu por 1 a 0 com gol de Nenê.

O histórico do confronto entre as equipes é favorável ao time cruzmaltino. Em 13 partidas foram oito vitórias do Vasco contra duas do Atlético, além de três empates.

Para o duelo, o técnico Zé Ricardo deve promover duas mudanças em relação ao time que venceu o alvinegro carioca. O volante Jean recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Bruno Paulista será o provável substituto. Outra mudança deve ficar por contada presença do argentino Andrés Rios na vaga de Thalles. O atacante volta ao time após cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Avaí. Se recuperando de lesão, o atacante Luis Fabiano ainda não deve ter condições de jogo.

A ordem no Vasco é lutar pela vaga na Copa Libertadores. Oitavo colocado com 39 pontos ganhos, o cruzmaltino está a quatro pontos do G-6 e há dois jogos de invicto. Além disso, o time vai com moral para encarar o lanterna fora de casa após a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo.

O técnico João Paulo Sanchez conta com um desfalque certo para esta partida. O zagueiro William Alves cumpre suspensão por ter sido expulso na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras. Eduardo Baunemann deve ganhar a vaga entre os titulares, atuando ao lado de Gilvan. Com exceção de William, o treinador não deve promover mudanças no time.

Apesar da necessidade da vitória, o clima dentro do clube parece de conformidade. Caso a mudança para o Serra Dourada seja definitiva, a equipe passará a jogar em campo neutro, já que a capacidade do estádio é maior em relação ao Olímpico. No jogo de logo mais, por exemplo, é provável que a torcida adversária esteja em maior número.

Precisando melhorar o desempenho em casa, a diretoria do Atlético Goianiense mudou o local do confronto contra o Vasco. Jogando no Olímpico, a equipe tem o segundo pior desempenho entre os times mandantes do Brasileiro, foram apenas 3 vitórias em 14 partidas. Último colocado com 28 pontos somados, o dragão está a seis de diferença da Chapecoense, primeiro time fora da zona da degola. Faltando 10 jogos para o fim do campeonato, a vitória nesta noite somado a uma combinação de resultados, pode dar uma sobrevida ao rubro-negro de Goiânia.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Atlético Goianiense x Vasco, válida pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no estádio Serra Dourada, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília).