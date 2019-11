Resultado Flamengo x Bahia no Campeonato Brasileiro 2017 (4-1)

Encerramos nossa transmissão agradecendo a você pela audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

confira os gols da goleada de 4 a 1 do Flamengo sobre o Bahia.

Diego recebeu do Éverton e marcou pela segunda vez: Flamengo 4x1 Bahia pic.twitter.com/io2hJ02sYy — Goleada Info (@goleada_info) October 20, 2017

Diego cobrando pênalti: Flamengo 3x1 Bahia pic.twitter.com/KXKTHPtcTf — Goleada Info (@goleada_info) October 20, 2017

Éverton cobra escanteio e Réver vai no terceiro, quarto, quinto andar para desempatar: Flamengo 2x1 Bahiapic.twitter.com/OjNmNH6wst — Goleada Info (@goleada_info) October 20, 2017

Stiven Mendoza deixa tudo igual em cobrança de pênalti: Flamengo 1x1 Bahia pic.twitter.com/WpyfNpcPvE — Goleada Info (@goleada_info) October 20, 2017

Éverton levantou, Guerrero dividiu e a bola sobrou pra Réver fazer: Flamengo 1x0 Bahia pic.twitter.com/cWQ5cy04Bh — Goleada Info (@goleada_info) October 20, 2017

Por conta do revés, o Bahia estaciona nos 35 pontos e cai para a 13º colocação na competição. Na próxima rodada a equipe encara o Vitória, no estádio da Fonte nova. O jogo acontece o domingo (22), às 17h (horário de Brasília).

Com a vitória nesta noite, o Flamengo chega aos 46 pontos e sobe para a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada o rubro-negro visita a equipe do São Paulo. A partida acontece no domingo (22), ás 17h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu.

48' FIM DE JOGO! O Flamengo goleia o Bahia pelo placar de 4 a 1 na Ilha do Urubu.

45' Mais três minutos de acréscimos. Vamos até 48.

42' Substituição no Flamengo: sai Diego para a entrada de Romulo.

41' Na jogada de Everton pela esquerda, o meia serviu Diego, que dentro da área só precisou girar e tirar do alcance de Jean.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLAMENGO! DIEGO FAZ O SEGUNDO DELE E O QUARTO DO RUBRO-NEGRO!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLAMENGO! DIEGO!

37' PÊNALTI PARA O FLAMENGO! No contra-ataque em velocidade puxado por Diego, o meia lança Lucas Paquetá dentro da área. Marcado, o atacante tenta a cabeçada pro gol e a bola reslava no braço do zagueiro.

36' Em jogada individual, Diego cai dentro da área, a torcida pede pênalti mas o árbitro manda o jogo seguir.

34' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Lucas Paquetá recebe próximo a entrada da área e finaliza com muito perigo por cima do gol de Jean!

31' Escanteio cobrado por Everton pela esquerda, Réver subiu no terceiro andar e cabeceou bonito para colocar o Flamengo na frente do placar de novo!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLAMENGO! RÉVER DE NOVO!

26' INCRÍVEL! Na jogada pela esquerda, Lucas Paquetá vai a linha de fundo, acha Everton Ribeiro dentro da área mas o meia erra o chute de frente pro gol e a bola fica com o goleiro Jean.

23' Cartão amarelo para Juan.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! MENDOZA EMPATA A PARTIDA!

21' PÊNALTI PARA O BAHIA! Na jogada de Allione, o meia serve Hernane dentro da área, Juan tenta dar o bote e acaba derrubando o jogador dentro da área.

20' Substituição no Bahia: sai Zé Rafael para a entrada de Allione.

20' Substituição no Flamengo: sai Guerrero para a entrada de Lucas Paquetá.

17' Substituição no Bahia: sai Edigar Junior para a entrada de Hernane.

15' Guerrero recebe na área, se livra da marcação mas finaliza torto e a bola sai pela lateral.

13' Flamengo se mantém no campo de ataque. O Bahia ainda não conseguiu criar perigo para o gol rubro-negro na segunda etapa.

8' Falta de Zé Rafael em Everton Ribeiro pela direita de ataque do Fla.

5' Após grande chance do Fla criada por Diego, no escanteio cobrado pelo meia, Everton cruza na área, Guerrero disputa a bola com a defesa do Bahia e a redonda sobra livre para Réver só escorar para o fundo da rede!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLAMENGO! RÉVER!

4' Cartão amarelo para Everton Ribeiro por falta em Régis.

3' William Arão lança Guerrero na área, o centroavante domina mal e a bola fica com o goleiro Jean.

2' Lançamento para Everton Ribeiro dentro da área, a zaga do Bahia afasta o perigo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Substituição no Flamengo: sai Berrío para a entrada de Everton Ribeiro.

Flamengo volta para o segundo tempo com uma substituição.

Mesmo sem gols, primeiro tempo de bastante intensidade entre Flamengo x Bahia.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49,

45' Cartão amarelo para Renê Júnior por falta ríspida em Guerrero.

44' Chute de Berrío de fora da área, Jean faz a defesa em dois tempos.

43' Cartão amarelo para Diego por falta dura próximo a lateral.

39' Guerrero tabela com Diego na entrada da área, Jean faz corte providencial na hora da finalização do centroavante.

36' Berrío faz jogada individual pela direita, desequilibrado tenta o cruzamento para a área mas bola fica com o goleiro Jean.

33' Substituição no Bahia: sai Vinícius para a entrada de Régis.

31' Jogo bastante movimentado neste primeiro tempo. O Flamengo tenta assumir as ações da partida usando o lado direito ofensivo. Saindo com velocidade, o Bahia leva perigo nos contra-ataques.

29' Na rebatida do escanteio, a posse da bola ficou com Mendoza. O atacante puxou o contra-ataque pela esquerda e serviu Vinícius dentro da área, desequilibrado o meia finalizou fraco, facilitando a defesa de Diego Alves.

28' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Diego recebe na direita livre e arrisca bonito chute para o gol, Jean espalma para escanteio.

22' PRIMEIRA CHANCE! Em jogada individual de Zé Rafael, o meia tabela com Edigar Junio e arrisca de fora da área, Diego Alves espalma para frente e a zaga do Fla corta o perigo.

20' Cruzamento de Zé Rafael na área, Diego Alves com tranquilidade sobe para fazer a defesa.

19' Mendoza cobra e manda por cima do gol de Diego Alves.

18' Jogada de Zé Rafael pelo meio, Juan tenta dar o bote e comete falta no meia do Bahia.

16' Descida de Berrío pela direita, Juninho Capixaba chega para dar o bote e afasta para escanteio

10' Berrío recebe lançamento de Pará, cruza para Guerrero, o centroavante não alcança e a bola sobra para Everton, que finaliza fraco.

9' Diego lança Trauco pelo meio mas a bola corre de mais e sobra para Jean ficar com ela.

7' O volante volta para campo. Está tudo bem com ele.

5' Após escanteio pela direita, William Arão e Tiago se chocam dentro da área, o jogador do Flamengo caiu no gramado.

3' Cartão amarelo para William Arão por falta em Juninho Capixaba.

1' Jogada de Zé Rafael pela direita, Réver errou o corte mas Diego Alves fica com a bola.

COMEÇA O JOGO!

Equipes perfiladas no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Os torcedores começam a chegar na Ilha do Urubu. A bola vai rolar ás 21h! Acompanhe o tempo real online de Flamengo x Bahia conosco!

Foto: Flamengo

Escalação do Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior, Vinícius e Zé Rafael; Mendoza e Edigar Junio.

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuellar, William Arão e Diego; Berrío, Guerrero e Everton.

Os times já estão escalados para a partida!

A primeira partida entre as equipes aconteceu no dia 15/11/1932. O rubro-negro levou a melhor, vencendo placar de 3 a 2, em jogo amistoso disputado na cidade de Salvador.

É a primeira vez que Flamengo e Bahia se enfrentam na Ilha do urubu. No primeiro turno da competição, o time rubro-negro venceu pelo placar de 1 a 0 no estádio da Fonte Nova. O gol foi marcado pela colombiano Berrío.

O Retrospecto do confronto mostra um certo equilíbrio no duelo: são 29 vitórias do Flamengo contra 24 do Bahia. Ocorreram 30 empates.

Com exceção do setor oeste, dentro do estádio estão sendo vendidos copos personalizados para o jogo. A diretoria do Flamengo vai doar parte do lucro das vendas ao Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Foto: Flamengo

A Ilha do Urubu está pronta para receber a partida de logo mais!

Foto: Flamengo

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a transmissão ao vivo e em tempo real de Flamengo x Bahia ao vivo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Fique ligado!

No primeiro encontro entre as equipes na competição nacional deste ano, os times se enfrentaram em junho na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, e o Mengão venceu por 1 a 0.

“Temos um grupo e vamos usá-lo da melhor maneira que pudermos. Logicamente que muda um pouco, são características de jogadores diferentes. Temos uma boa opção que é o Hernane. Não gosto de noticiar o time. Treino o time e treino as opções. São jogadores com características diferentes. Eu tenho sempre a preocupação de passar como vem o adversário. Temos que ter atenção, essas coisas temos que corrigir. São detalhes e esse é o tipo de declaração que eu faço”, declarou Carpegiani.

O técnico Paulo César Carpegiani declarou em entrevista coletiva que deve utilizar o grupo da melhor maneira possível, enquanto destacou que os erros cometidos contra o Corinthians, no último fim de semana, não devem ser repetidos para buscar um bom resultado diante do adversário desta noite.

O mistério foi a característica da semana. O time conta com o retorno do atacante colombiano Mendoza, mas o centroavante Rodrigão não vai entrar em campo por lesões na região lombar. Teoricamente, um jogador substitui o outro e Edigar Junio deverá ser escalado como centroavante, mas Hernane Brocador pode ser utilizado como referência ofensiva.

O Bahia não perde há quatro jogos. Em uma sequência de jogos mais complicada para o clube, o time conquistou quatro pontos contra Palmeiras e Corinthians. Diante do Flamengo, a expectativa é surpreender para manter o ânimo para seguir com um excelente aproveitamento contra o Ba-Vi. Com os resultados do início da rodada, o Esquadrão de Aço ocupa a 12ª colocação, com 35 pontos ganhos.

O Bahia desbancou o líder Corinthians e tenta surpreender o rubro-negro carioca para se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

“Temos de ganhar os dez jogos. Esse é o objetivo proposto. São dez rodadas que faltam. Sabemos que é muito difícil, mas vai ser esse nosso objetivo. O comprometimento na reta final vai ser esse para voltar à competição internacional. Estamos recuperando bons jogadores, agora estão se sentindo melhor, com segurança, confiança, e é muito positivo para nós. Temos de ter um conhecimento unilateral: nós com os jogadores e os jogadores conosco. Essa vitória nos deu uma tranquilidade, mas sabemos que temos de melhorar e que é importante ter a combinação de trabalho que estamos fazendo. É importante por tudo o que temos vivido. Na medida em que se assimila positivamente, esse vai ser o ponto de partida para a reta final do Brasileirão”, declarou Rueda.

Em entrevista coletiva, o treinador colombiano traçou uma meta curiosa para atingir os alvos pré-definidos: vencer os dez jogos restantes para recuperar o ânimo dos atletas e disputar o principal torneio interclubes do continente.

Para o confronto, o técnico Reinaldo Rueda deve manter praticamente toda a equipe que entrou em campo no último fim de semana. O zagueiro Juan deve voltar à titularidade no lugar de Rafael Vaz. Outro defensor, Rhodolfo, deve voltar a ser relacionado após se recuperar de desgaste muscular, mas possivelmente fica no banco de reservas. O goleiro Thiago e o atacante Vinícius Júnior continuam fora da lista de relacionados; além disso, o volante Márcio Araújo foi liberado pela diretoria para viajar ao Maranhão e acompanhar o funeral de um parente.

A vitória contra a Chapecoense caiu em um excelente momento para o Flamengo. O gol marcado por Diego tirou a má fase de um dos principais jogadores do elenco, além de encerrar uma série de quatro jogos sem conseguir um triunfo. O time ocupa a sétima posição, com 43 pontos, e tem a missão de salvar o ano com uma vaga direta à Taça Libertadores da América de 2018. Para isso, vencer diante de sua torcida, acabar com as desconfianças dos adeptos e subir na tabela são os objetivos cariocas nessa reta final de Brasileiro.

O Flamengo vem de uma vitória fora de casa contra a Chapecoense e busca a consolidação entre os classificados à Libertadores da América do próximo ano.

Em campo, duas equipes tradicionais do futebol brasileiro que buscam tranquilidade. Embora as situações na tabela de classificação não sejam as mesmas, uma vitória dá total tranquilidade em busca de seus diferentes objetivos. Às 21 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira (19), Flamengo x Bahia ao vivo se enfrentam na Ilha do Urubu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017.