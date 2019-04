Artilharia: Henrique Dourado supera sete das oito temporadas de Fred no Fluminense

Henrique Dourado chegou ao seu 30º gol na temporada após balançar as redes contra o São Paulo, nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe no torneio e vivendo a melhor temporada na carreira, o camisa 9 vai deixando para trás o fantasma que o perseguiu em sua chegada ao Fluminense: Fred.

E Dourado conquistou uma nova marca após converter a penalidade contra a equipe paulista que enfatiza sua boa fase: superou a segunda melhor temporada do ex-camisa 9 com a camisa tricolor. Faltando nove rodadas para o fim do Brasileirão, precisa de mais quatro gols para igualar o melhor ano de Fred (34).

"Estou tranquilo, trato com naturalidade. É no dia a dia que as coisas vão acontecer. Tenho de trabalhar. O importante é o Flu vencer. Tenho o meu objetivo, mas o time é mais importante. Quando a gente ganha, a confiança é maior. E até os adversários nos enfrentam de outra maneira", declarou.

Até então, o ano mais goleador da carreira de Dourado foi em 2014, quando anotou 25 gols defendendo a camisa de Palmeiras e Portuguesa. Na atual temporada, são 30 gols marcados em 50 partidas realizadas. Sua média também é a melhor da carreira: são 0,6 gols por partida, superando os 0,4 da época de Palmeiras.