Resultado Palmeiras x Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Com gols de Keno e Borja, o Palmeiras domina e vence a Ponte Preta.

FIM DE JOGO!

47' Público total de 19.976 torcedores. É a primeira vez que o Palmeiras é mandante para menos de 20 mil no ano.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Palmeiras sai tocando com tranquilidade. Dudu lança Borja, mas a bola é longa, e Aranha fica com ela.

43' Lucca recebe dentro da área e bate de primeira, mas a bola passa por cima do gol de Prass.

42' Cajá faz bom lançamento em contra-ataque, mas Saraiva acaba fazendo falta ao tentar invadir a área adversária.

41' Substituição no Palmeiras:

Sai: Moisés

Entra: Felipe Melo

40' CARTÃO AMARELO. Dudu recebe no ataque e corre para a área, mas é derrubado com falta. Nino Paraíba reclama e é advertido.

40' Depois de muito tempo, Arouca volta a jogar pela camisa alviverde.

39' Substituição no Palmeiras:

Sai: Tchê Tchê

Entra: Arouca

37' UUUUUUUUUUUUH! Em bela jogada trabalhada desde a defesa, Keno recebe na pequena área e toca para baixo. A zaga da Ponte consegue afastar, mas foi uma grande chance do Palmeiras.

35' UUUUUUUH! Saraiva consegue cruzar na área, mas a finalização não sai com precisão. Mesmo assim, a bola assusta Fernando Prass, saindo do lado do gol.

33' Renato Cajá arrisca chute da lateral, mas pega mal na bola e manda direto para tiro de meta.

31' Rodrigo sobe e cabeceia em escanteio, mas a bola passa do lado do gol de Prass.

30' Substituição na Ponte Preta:

Sai: Claudinho

Entra: Renato Cajá

29' Moisés lança Borja, que cai na entrada da área, mas o impedimento já era marcado.

28' Borja marca seu oitavo gol no ano, apenas o quarto no Campeonato Brasileiro. O atacante finalmente desencantou!

27' GOOOOOOOOOOOOLAÇO! É DELE, DE BORJA! DO PALMEIRAS! Keno dá passe de cabeça para Borja, que dá um chapéu em Aranha e finaliza cabeceando para o gol.

25' UUUUUUUUH! Nino Paraíba recebe passe dentro da área e arrisca de primeira. O chute sai forte e passa perto do travessão de Prass.

23' UUUUUUUUH! Em bate-rebate dentro da área, Keno arrisca e a bola passa perto da trave de Aranha.

22' No tiro de canto, Dudu acha Edu Dracena, que cabeceia de costas. A bola para na rede, pelo lado de fora.

22' Dudu manda para a área, mas a zaga corta para escanteio.

21' Naldo chega por trás de Egídio e faz falta na lateral esquerda. Boa chance para o Palmeiras.

18' Bruno Henrique bate direto, mas a bola desvia na barreira e sai para escanteio.

17' Borja recebe na intermediária e corta pro meio. Nino Paraíba tenta o desarme, mas acaba cometendo falta.

16' Danilo tenta driblar Bruno Henrique e armar contra-ataque, mas o volante toca para lateral.

14' Tchê Tchê tenta lançar Borja, que não alcança. Aranha sai do gol e fica com a bola.

13' Tchê Tchê domina de costas para Nino Paraíba, que faz falta por trás no ataque.

13' Felipe Saraiva tenta sair em contra-ataque, mas acaba errando o passe no meio campo.

11' Na sobra do escanteio, Juninho bate para o gol, mas a bola fica com Aranha.

10' Keno lança Moisés, que cruza, mas a bola é bloqueada.

8' Keno tenta cruzar na área, mas a zaga manda para tiro de canto.

7' Claudinho recebe a sobra do escanteio, mas bate de primeira e a bola sobe muito.

6' Lucca chega na área e cruza rasteiro, mas Dracena joga para escanteio.

6' Dudu toca de calcanhar dentro da área para Borja, mas a zaga da Ponte afasta o perigo.

5' Jogo lento após o intervalo.

2' Bruno Henrique finaliza rasteiro, sem perigo para Aranha.

0' UUUUUUUH! Egídio lança Keno, que escora para Borja. O atacante entra na área e bate de primeira, mas a bola passa por cima do gol.

0' Substituição na Ponte:

Sai: Jeam Patrick

Entra: Felipe Saraiva

0' Substituição na Ponte Preta:

Sai: Elton

Entra: Jadson

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Confira o G4 e o Z4 neste momento:



1 - Corinthians, 59 pts

2 - Santos, 52 pts

3 - Grêmio, 50 pts

4 - Palmeiras, 50 pts



17 - Ponte Preta, 32 pts

18 - Coritiba, 31 pts

19 - Avaí, 31 pts

20 - Atlético-GO, 26 pts

Estatísticas Palmeiras x Ponte Preta:

Posse de bola: 63% x 37%

Chutes: 7 x 2

Chutes certos: 5 x 0

Precisão de passes: 91% x 78%

Escanteios: 4 x 1

Palmeiras vai vencendo a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Keno.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Ponte toca passes no meio de campo, sem muito sucesso ofensivo.

43' Após escanteio da Ponte, Keno se chocou com Prass e fica caído pedindo atendimento.

41' Moisés tenta passe na área, mas a bola bate em Borja e volta.

39' CARTÃO AMARELO. Jeferson perde o tempo de bola e faz falta em Mayke.

38' Substituição no Palmeiras:

Sai: Willian (lesionado)

Entra: Borja

37' Willian não consegue mais participar da partida, lesionado. Borja vem aí, em aquecimento.

34' CARTÃO AMARELO. Marllon tenta proteger a bola com o corpo, mas acaba acertando o rosto de Willian. O zagueiro pediu desculpas ao palmeirense.

32' Egídio cruza falta fechada, mas Naldo afasta para escanteio.

31' Dudu dá as costas para Elton, que faz carga no palmeirense.

30' Keno recebe pela direita e tenta passe para Tchê Tchê. A zaga consegue chegar para mandar para escanteio.

28' Nos últimos dois jogos como titular, Keno marcou um gol e deu três assistências.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Moisés recebe livre dentro da área e chuta, mas Aranha defende. No rebote, a bola sobra para Keno, que chuta no contrapé do goleiro e abre o marcador.

26' UUUUH! Willian entra na área pela esquerda, corta para fora e chuta. A bola para nas mãos de Aranha, sem muita dificuldades em defender.

26' Willian tenta tabela com Dudu na entrada da área, mas a defesa adversária afasta o perigo.

25' Mais um cruzamento com perigo na área do Palmeiras, mas nenhum jogador da Ponte chegou para finalizar.

24' No outro jogo em andamento pelo Campeonato Brasileiro, Vitória e Atlético-PR estão empatando por 1 a 1.

22' SUBIU! Keno recebe de Dudu e rola para trás. Willian chega chutando, mas a bola sobe demais e passa longe do gol.

21' Ponte pressiona o meio do Palmeiras, que tenta trocar passes e encaixar um bom ataque.

19' Mais uma falha do sistema defensivo do Palmeiras. Até agora, a linha alta da zaga tem sido um problema, visto que a Ponte consegue encaixar passes em profundidade, principalmente nas laterais.

19' Danilo cruza a meia altura a área, mas Claudinho não alcança.

18' Palmeiras troca passes no meio de campo com rapidez, apesar da pressão defensiva da Ponte.

15' UUUUUUUUUH! Moisés recebe cruzamento dentro da área e cabeceia, mas Aranha faz linda defesa e manda para escanteio.

13' Willian é lançado no ataque e entra na área, mas Nino Paraíba se recupera e toca para escanteio.

12' IMPEDIDO! Logo em sequência, Claudinho é lançado novamente e sai na cara de Prass. O bandeira, porém, já marcava impedimento.

12' UUUUUH! Claudinho é achado livre dentro da área, mas Prass sai na hora certa e evita o gol da Ponte.

12' Palmeiras faz muitos lançamentos longos, a maioria errados.

11' Jogo perde ritmo nos últimos minutos.

10' Palmeiras chega ao ataque em um 4-3-3, com Keno, Dudu e Willian sempre em troca de posição.

9' Nino Paraíba lança Claudinho, que sai sozinho no ataque, mas em posição irregular.

8' Palmeiras marca com pressão no campo de defesa da Ponte, obrigando a equipe a se livrar da bola com lançamentos.

6' Keno rouba a bola e entra na área, mas cruza mal e perde uma grande chance.

6' UUUUH! Moisés cobrou lateral na área e a bola sobrou para Willian, que bateu de primeira. A bola parou em Aranha.

5' Dudu tenta cruzar rasteiro, mas Rodrigo bloqueia o passe. É lateral para o Palmeiras.

5' Lucca tenta entrar no sistema defensivo dos mandantes, mas é desarmado.

4' Bruno Henrique tenta lançamento longo para a área, mas Aranha sai do gol e fica com a bola.

3' Palmeiras sai tocando a bola rapidamente, mas a zaga da Ponte afasta provisoriamente.

2' Moisés tenta infiltração para Keno, mas a bola sai um pouco mais forte que o necessário. Tiro de meta para Aranha.

1' CARTÃO AMARELO! Moisés tenta puxar contra-ataque, mas é puxado por Elton. O ponte pretano é advertido.

1' Elton tenta cruzar na área, mas Dracena afasta para lateral com a cabeça.

COMEÇA O JOGO! ?A saída de bola é do Palmeiras.

19h59 Aranha jogará com a camisa 200, simbolizando o número de jogos do goleiro pela Ponte.

19h58 Ex-técnico do Verdão, Eduardo Baptista cumprimenta jogadores no banco adversário.

19h58 Palmeiras jogará com a numeração na cor rosa, em homenagem ao Outubro Rosa - prevenção ao câncer de mama.

19h56 Hino nacional em execução. Como costuma fazer a torcida alviverde, "meu Palmeiras" é entoado.

19h54 Equipes entrando em campo.

19h52 Vê-se muitos espaços vazios no Pacaembu.

19h40 Com uma vitória hoje, a diferença do Palmeiras ao líder Corinthians cai para nove pontos. Se a Ponte vencer, sai da zona de rebaixamento e pode empurrar Vitória, Sport ou até São Paulo para o Z4.

19h38 Depois desse jogo, o Verdão jogará contra o Grêmio fora de casa. Já a Macaca receberá o Avaí.

19h26 Ainda há ingressos disponíveis na maioria dos setores, com preços que variam entre 40 a 100 reais (meias entre 20 e 50).

19h24 No site oficial do Palmeiras, a informação é que 17 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Assim, esta poderá ser a primeira vez no ano em que o Palmeiras joga como mandante para menos de 20 mil presentes.

19h18 Ambas as equipes já estão no Pacaembu.

19h08 A novidade fica no Palmeiras, já que o volante Arouca volta ao banco de reservas após se recuperar de cirurgias no tornozelo. A última vez que ele entrou em campo foi em janeiro, no amistoso contra a Chapecoense.

19h06 Ponte Preta escalada: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo, Jeferson; Naldo, Elton, Jean Patrick; Claudinho, Danilo e Lucca.

19h04 Palmeiras escalado: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho, Egídio; Tchê Tchê, Bruno Henrique, Moisés; Keno, Willian, Dudu.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palmeiras x Ponte Preta ao vivo, valendo pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O palco da partida será o Pacaembu, localizado na cidade de São Paulo, já que o Allianz Parque sediou shows recentemente e ainda não está disponível.

Foto: Helio Suenaga/LatinContent/Getty Images

FIQUE DE OLHO: O atacante Lucca é o artilheiro da Ponte no Brasileiro, com 10 gols marcados.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Keno não vinha jogando muito com Cuca, mas foi titular no último domingo e deu assistências para os três gols do Verdão.

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Eduardo Baptista, comandante da Ponte, também concedeu coletiva e falou sobre a provável equipe contra o Verdão, visto que Emerson Sheik está machucado e não jogará.



"Observamos todo mundo. Não podemos contratar, então temos de buscar soluções. (...) Não escalo o nome, e sim o atleta que está mostrando no treino. Essa é a mensagem que a gente passa. Vamos com o que temos de melhor, com que estiver melhor fisicamente."

Nesta quarta-feira, o técnico interino do Palmeiras Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva e falou sobre como é substituir Cuca, se mostrando tranquilo e otimista:



"Falo com verdade, estou muito tranquilo. Eu já fui interino e tem essa expectativa de quem chegará. Foi assim na primeira vez com Gilson Kleina e está sendo agora com a saída do Cuca. O que passo aos jogadores é pensar na Ponte Preta, o Palmeiras precisa disso. O meu futuro tem muitos anos de carreira, sou muito realista sobre o que pode acontecer e não acontecer. Preciso mostrar meu trabalho ao Palmeiras, não para a diretoria me efetivar, mas para fazer o melhor trabalho."

Palmeiras x Ponte Preta ao vivo online

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na décima rodada do Campeonato Brasileiro, quando, em Campinas, o Verdão bateu a Ponte por 2 a 1. Leia sobre o jogo aqui e veja os gols a seguir:

A Macaca vem de um empate contra o Santos há uma semana, quando os dois paulistas acabaram em 1 a 1. Naldo e Ricardo Oliveira marcaram os gols do jogo, respectivamente.

O Verdão vem de uma vitória fora de casa contra o Atlético-GO, em que a equipe paulista venceu por 3 a 1. A grande atuação de Keno, com três assistências, foi o destaque da partida.

Já a Ponte Preta está em perigo na tabela: ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos ganhos, o que mantém a Macaca na zona de rebaixamento.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a quarta posição do Brasileiro, com 47 pontos conquistados.