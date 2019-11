Resultado Santos x Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Santos e Atlético-GO, aqui na VAVEL Brasil.

Na próxima rodada, o Santos têm o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu. O Atlético viaja á Salvador para encarar o Vitória, no Barradão.

Com o resultado final, o Santos fica em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos ganhos. Já o Atlético continua na lanterna, com 26 pontos somados

O Santos vence o Atlético-GO na Vila Belmiro por 1 a 0, com gol feito por Ricardo Oliveira, aos 30 minutos do primeiro tempo.

49' FIIIIIIIIM DE JOGOOO!!

SOBE A PLACA: 4 minutos de acréscimos!

44' MARCOOOS!!! Lucas Crispim recebe sozinho, emenda uma bomba para o gol e o goleiro Marcos faz mais uma importante defesa!

42' UUUHH!! Ricardo Oliveira ganha da zaga, bate forte para o gol e Marcos faz mais uma defesa, na sobra Lucas Lima chuta com desvio, é escanteio para o Peixe

ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO SANTOS: Entra Yuri e sai Alison

37' Lucas Lima dá ótimo lançamento para Ricardo Oliveira, que ganha da zaga e chuta mascado para o gol, Marcos faz a defesa!

ALTERAÇÃO NO SANTOS: Entra Lucas Crispim para saída de Copete

Jogo paralisado para atendimento médico a Vanderlei

32' Ricardo Oliveira tentou driblar os dois zagueiros, passou do primeiro, mas foi travado na hora H!

ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO DRAGÃO: Entra Diego Rosa e sai André Castro

AMARELOU: André Castro recebe o cartão amarelo

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-GO: Entra Igor para saída de Luiz Fernando

Público total: 4.245

24' MARCOOOSS!!! Zeca cruza forte na área, bola passa por todo mundo e Jean Mota pega bem nela para ótima defesa de Marcos!

23' Copete divide bola com zagueiro e ganha lateral para o Santos

19' Em sua primeira atuação na partida, Renato arrisca de longe para fácil defesa de Marcos

ALTERAÇÃO NO SANTOS: Entra Renato e sai Serginho

16' Serginho sai jogando errado e comete falta, vêm bola para área do Santos

13' UUUUUUUUUHH!! QUASE O SEGUNDO! Jean Mota cruza na área, Serginho tenta escorar mais a bola sai para fora com muito perigo!

12' Jean Mota toca muito forte para Copete, e a bola sai em linha de fundo, segue 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro

09' Jorginho finaliza para defesa de peito de Vanderlei

07' VANDERLEI! Luiz Fernando chuta forte para defesa em dois tempos de Vanderlei

06' UUUUUUUUUUUUUUUHHH!!! Jean Mota manda uma bomba no travessão de Marcos, quase o segundo do Peixe

TABELA: Com o gol do Palmeiras, Santos cai para terceirico colocado no Campeonato Brasileiro até o momento

02' UUUHHH!!! Copete recebe lançamento, cabeceia para área e quase Lucas Veríssimo completa para o gol!

00' COMEÇAAA A SEGUNDA ETAPA!!

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-GO: Entra Ronaldo para saída de Jonathan

Já o Dragão, buscou o contra-ataque, teve bons momentos com Jorginho, que carimbou o travessão de Vanderlei, mas pouco criou e sai em desvantagem no primeiro tempo!

O primeiro tempo foi de ampla vantagem para o Peixe, o time da casa buscou desde o princípio abrir o placar. Pressionado, Lucas Lima cobrou escanteio na cabeça de Ricardo Oliveira, que fez até aqui, o único gol da partida!

O Santos vai vencendo por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Ricardo Oliveira

46' FIIIIIIIIIIM DO PRIMEIRO TEMPOOOO!!

SOBE A PLACA: 1 minuto de acréscimo!

43' NA TRAVEEEEEE!!!!! Jorginho recebe ótima bola da esquerda e carimba o travessão de Vanderlei!!

41' Lucas Lima cobra falta na área, Copete divide com Marcos e a bola sai para fora, juiz não assinalou falta em cima do goleiro rubro-negro

40' UUUHHH!! Jorginho dá lindo drible, bate forte para o gol, mas a bola sobe muito, boa chance para o Dragão

38' Andrigo recebe na entrada da área, mas chute sai torto para fora

35' Na cobrança, Jean Mota cobra sem perigo para defesa adversária

35' Lucas Lima cobra fechado, e Marcos espalmou para fora, escanteio para o Peixe

34' Zeca tentou fazer a finta e sofreu a falta na direita, vêm bola pra área do Dragão

O atacante abre o placar na Vila Belmiro, 1 a 0 para o Santos

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOS!! Na cobrança de escanteio, Lucas Lima cobra com perfeição na cabeça de Ricardo Oliveira, que subiu mais que todo mundo e mandou para o fundo das redes.

30' UUUUUUUUUUUH!!!!! Lucas Lima chuta forte e Marcos salva o Atlético, escanteio para o Santos

29' Bruno Pacheco faz boa jogada, rola para Luiz Fernando, que é travado na hora do chute!

27' Walter bate falta em cima de Copete, e a zaga do Peixe afasta o perigo, perde uma ótima chance de gol o Dragão

26' Dentro do gol, ficam os 11 jogadores do Santos, falta muito perigosa

25' DEVOLUÇÃO INTENCIONAL!! Árbitro assinala recuo intencional de Lucas Veríssimo para Vanderlei, e a falta é praticamente na pequena área para o Atlético!

23' O jogo continua o mesmo, Santos com a posse de bola pressionando, e o Atlético apostando nos contra-ataques!

19' Walter faz bem a parede, mais é derrubado por Lucas Lima

17' Jean Mota cruza baixo, Ricardo Oliveira tenta o cabeceio mais sai para fora

16' Copete é travado na hora do cruzamento, escanteio para o Santos

15' Santos tenta furar bloqueio do Dragão, trocando passes no ataque!

11' PERDEEEEEEUUU!!! Jean Mota cruza rasteiro na área, Ricardo Oliveira deixa a bola passar e Copete perde um gol incrível, Marcos salva o Atlético na Vila

10' Lucas Lima sofre falta de Walter, vêm bola pra área do Atlético!

08' Walter cobra forte a falta, bola passou por cima do gol de Vanderlei

07' David Braz faz falta na entrada da área, boa chance de tiro direto para o Dragão

06' Lucas Lima levanta bola para Copete, que estava em posição irregular, assinalada pelo auxiliar

05' Torcida do Santos vaia Lucas Lima e Zeca, em todas as vezes que ambos tocam na bola

02' Zeca tabela com Serginho na direita e cruza na área, Copete sobe bem mas cabeceia para fora!

00' COMEÇAAAAAA O JOGOOOO!!!

Equipes perfiladas para o Hino Nacional!

Pendurados do Santos: Vanderlei, David Braz, Daniel Guedes, Zeca, Matheus Jesus e Jean Mota

Pendurados do Atlético-GO: Bruno Pacheco, Igor, Silva, Marcão Silva, Jonathan, Luiz Fernando e Andrigo

Pressionado, Lucas Lima precisa dar resposta em campo hoje (Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

Banco do Dragão: Kléver; Silva, Eduardo B, Marcão, Ronaldo, Breno Lopes, Igor, Alison e Diego Rosa

ATLÉTICO-GO ESCALADO: Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Paulinho, Jorginho, Luiz Fernando e Andrigo; Walter

Banco do Peixe: Vladimir; Luiz Felipe, Daniel Guedes, Orinho, Renato, Yuri, Matheus Oliveira, Vladimir Hernandez, Lucas Crispim e Arthur Gomes

SANTOS ESCALADO: Vanderlei; Zeca, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Serginho, Copete e Ricardo Oliveira

Fique ligado! O duelo entre Santos x Atlético-GO ao vivo acontece nesta Domingo às 17h00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno as duas equipes empatam por 1 a 1 jogando em Goiânia. Gol do Santos foi marcado por Thiago Maia, que foi negociado no meio do ano, e o gol do dragão foi marcado por Andrigo.

Leia mais: Em coletiva, Santos anuncia parceria com a Umbro a partir do ano que vem

Desfalque do Dragão: Niltinho (Suspenso)

Provável Atlético-GO (4-5-1): Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Walter.

Jogando como visitante equipe tem uma campanha fora da zona de rebaixamento, foram 14 jogos; com quatro vitórias, dois empates e oito derrotas.

Leia mais: Cirúrgico, Vasco vence Atlético Goianiense sem susto e com gol contra

Atlético-GO é o último colocado do campeonato, dragão está a sete pontos de sair da zona de rebaixado. A cada rodada que passa situação vai ficando mais complicada. Equipe não ganha a três partidas e na última jogando em casa perdeu para o Vasco por 1 a 0.

Desfalque do Peixe: Vecchio (suspenso); Bruno Henrique, Victor Ferraz , Gustavo Henrique, Matheus Ribeiro, Léo Cittadini e Vitor Bueno (Machucado)

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira

Jogando como mandante na competição, peixe tem a segunda melhor campanha. Foram 14 jogos; nove vitórias, três empates e duas derrotas

Na sexta feira a diretoria do Santos decidiu demitir o técnico Levir Culpi. Mas os jogadores do times pediram para a diretoria voltar atrás e Levir foi recontratado. No jogo deste domingo o técnico entra muito pressionado.

Resultado irritou os torcedores do peixe, no desembarque na capital Paulista os ânimos ficaram exaltados. Lucas Lima foi o atleta mais cobrado pela torcida

Leia mais: Santos empata com Sport e desperdiça chance de se aproximar do líder Corinthians

Santos não vence a três rodadas, na última partida jogando fora de casa empatou em 1 a 1 contra o Sport. Resultado deixo equipe mais distante na luta pelo título. Neste momento a diferença para o líder Corinthians é de nove pontos

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Santos x Atlético-GO ao vivo pela 30° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (22) as 17h00 (de Brasília) no estadio da Vila Belmiro em Santos