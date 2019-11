Resultado Botafogo x Corinthians no Brasileirão 2017 (2-1)

Até a próxima!

Encerramos aqui a transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e grande semana.

O Bota vence e reabre o campeonato. Palmeiras e Santos seis pontos atrás do Corinthians.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Bota gastando o tempo.

90' Mais três de jogo.

89' Ótima partida de Balbuena, ganhando todas.

88' MUDA O TIMÃO: Kazim na vaga de Marquinhos Gabriel.

87' Bota só esperando erro corinthiano.

86' Timão desesperado para atacar.

85' Reta final de partida.

84' AMARELO, LINDOSO. Deu sem bola em Clayson.

83' Time da casa esperando o contra-ataque.

82' Corinthians ficará seis pontos à frente do segundo colocado.

81' Fagner manda na área buscando Jô, que testa e manda em linha de fundo.

80' Corinthians na busca do empate. Bota só esperando.

79' A torcida do Bota canta alto no Nilton Santos.

78' MUDA O TIMÃO: Clayson na vaga de Gabriel.

77' O campeonato novamente volta a estar aberto.

76' SEMPRE NA BOLA PARADA! Escanteio da direita novamente, Igor Rabelo sobe, testa e manda no cantinho!

75' GOOOOOOOOOOOOOL, IGOR RABELO, DO BOTAFOGO!

74' Cruzamento da esquerda e Pedro Henrique desvia em escanteio.

73' Partida péssima de Maycon também.

72' Corinthians volta a ter dificuldade em sair jogando.

71' MUDA O BOTA: Léo Valença na vaga de Marcos Vinícius.

70' BAAALBUENA! Contra-ataque do Bota com Brenner, que finta Pedro Henrique, chuta cruzado e Balbuena surge do nada pra desviar.

69' Confusão enorme na área corinthiana até Fagner afastar.

68' Corinthians iguala a posse com o time da casa.

67' Arnaldo dá carrinho e bate em Romero. Vai chover na área do Bota.

66' Lançamento para Romero, que protegeu, mas o juizão deu falta.

65' MUDA O BOTA: Guilherme na vaga de Pimpão.

64' Bota esperando o contra-ataque.

63' Corinthians segue na pressão.

62' Jô segue na cola de Henrique Dourado. 15 gols contra 16.

61' TUDO IGUAL! Linda troca de passes pela esquerda, Maycon acha Jô, que domina e bate no cantinho. A bola pega no pé da trave e morre no fundo da rede.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃO!

59' Bota extremamente recuado neste momento.

58' Festa da torcida carioca no Nilton Santos!

57' Mais pressão pra cima do líder Corinthians!

56' Maycon deixaria Marquinhos livre, mas o toque foi nas costas do corinthiano.

55' GATITO! Romero escora, Jô gira, bate fraco e Gatito pega em dois tempos.

54' Neste momento, Palmeiras apenas seis pontos atrás com clássico por jogar.

53' TEMOS UM CAMPEONATO! Escanteio da direita, desvio no primeiro pau e Brenner escora por trás da zaga livre.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, BRENNER, DO BOTAFOGO!

51' PERDEEEEU! Jô enfia pela esquerda onde Marquinhos entrava livre. Rodriguinho antecipou, tentou o corte e perdeu grande chance!

50' TRAVADO! Contra-ataque do Bota, enfiada para Marcos Vinícius, que chutou de primeira e Fagner travou com as costas!

49' Jô deixou Romero livre, mas paraguaio se matou sozinho com a bola e perdeu boa chance.

48' João Paulo buscou lançar para Pimpão, mas mandou um tijolo em linha de fundo.

47' Jô e Rodriguinho faziam boa tabela pelo meio até Carli afastar o perigo.

46' Pimpão tentou passe para Vitor Luis e Fagner cortou.

45' Começou.

45' MUDA O TIMÃO: Romero entra e sai Jadson.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete dois times mais ofensivos e mais emoção.

Jogo foi aberto e muito interessante, mas com Corinthians novamente errando demais no terço final.

Um bom primeiro tempo marcado por contra-ataques dos dois times, mas com Bota mais perigoso.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Pimpão mandou de fora e........... tiro de meta.

43' Ótimo contra-ataque do Timão e novamente Jadson passa errado.

42' Reta final de primeiro tempo.

41' AMARELO, MARCOS VINÍCIUS. Carrinho por trás em Gabriel.

40' CÁÁÁSSIO! Lindo contra-ataque novamente do Bota nas costas de Fagner. Vitor Luís chuta cruzado e Cássio fechou bem seu canto.

39' João Paulo manda de fora da área e Cássio apenas olha.

38' Linda triangulação pelo meio do Corinthians até Carli afastar o perigo na hora H.

37' Bota é mais perigoso e mais criativo no ataque.

36' Arana e Cássio batem cabeça na saída de bola e o Corinthians cede escanteio.

35' Equipes marcam demais em suas defesas.

34' CÁSSIO! Marcos Vinícius mandou uma cacetada de fora da área e Cássio segurou firme.

33' Bota querendo o contra-ataque e achando enormes espaços.

32' GATITOOO! Pedrada de Gabriel de fora da área e Gatito espalmou fazendo defesa.

31' Jadson errando tudo que tenta. Impressionante.

30' Jogo recomeça no Nilton Santos.

29' Bruno Silva caído no chão. Jogo parado no RJ.

28' BALBUENA! Contra-ataque rápido do Bota, enfiada para Pimpão, que botou na frente e Balbuena acompanhou para travar.

27' Jogo é bom no Nilton Santos.

26' CÁSSIO! Escanteio curto do Bota, chute cruzado de Vitor Luiz e Cássio fechou bem pra segurar.

25' João Paulo lança Bruno Silva, que entra cruzando e Fagner afasta o perigo. Escanteio.

24' Rodriguinho e Jadson novamente com começo de partida bem fraca.

23' Jô saindo muito da área, participando da criação.

22' A torcida carioca sobe o som no Nilton Santos.

21' Fagner puxou ótimo contra-ataque, mas passou errado para Fagner.

20' Juizão querendo jogo. Não é de marcar faltas.

19' AMARELO, GABRIEL. Foi dar um chutão e chutou Pimpão. Tudo igual.

18' AMARELO, PIMPÃO. Pisão muito forte em Gabriel sem bola.

17' Maycon manda na área e Gatito sai firme do gol.

16' Lance faz o Timão crescer na partida.

15' NO TRAVESSÃÃÃÃÃO! Marquinhos Gabriel traz pra canhota, solta o balaço e a bola pega no travessão e sai!

14' Arnaldo arrisca de fora, mas muito mal e sem perigo nenhum.

13' Pimpão tenta lance pela direita e Pedro Henrique afasta.

12' Marquinhos Gabriel cruza fechado, Jadson chega atrasado e perde bom lance corinthiano.

11' Timão errando demais na troca de passes.

10' Marcação carioca mais ofensiva.

9' Corinthians mais defensivo, sem conseguir agredir.

8' Bota mais agudo usando a ala-direita.

7' Fagner se complica na grande área e quase Pimpão aproveita o bom ataque carioca.

6' Arnaldo tenta cruzamento pela direita e Marquinhos Gabriel afasta.

5' Jadson arranca pela direita, cai, pede falta e o juiz manda seguir.

4' Fagner ganha escanteio aos trancos e barrancos após boa descida pela direita.

3' Nova chegada carioca, com cruzamento de Bruno Silva, desvio de Brenner e apenas tiro de meta.

2' Cruzamento na área corinthiana, confusão na defesa e Rodriguinho afasta o perigo.

1' Chuva diminuiu, mas gramado segue muito molhado.

0' Começou!

Tudo pronto.

Bota com camisa listrada em preto e branco, calção e meias pretas.

Timão todo de branco.

Juizão será Rodrigo Batista Raposo.

Times preparados e prontos. A bola já vai rolar.

Momento do Hino Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado. Segue chovendo e os times partem para o protocolo de entrada.

É o primeiro jogo corinthiano nesse horário de segunda-feira em 2017.

Duelo dos goleiros: Gatito x Cássio. Selecionáveis por Paraguai e Brasil e destaques na competição.

O Bota precisa vencer por dois gols para alcançar o G6 da Libertadores.

Timão pressionado ao ver o Palmeiras se aproximar e tendo clássico entre eles. Até por isso Carille mudou a equipe e colocou Marquinhos Gabriel na vaga de Romero.

Bota com Gatito; Arnaldo, Igor Rabello, Carli e Victor Luís; Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius; Pimpão e Brenner.

Timão com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Marquinhos Gabriel; Jô.

Equipes escaladas e prontas para a partida.

Os dois times se preparam para o fim do aquecimento. Chove na capital carioca e o tempo é bem frio.

Amigo leitor da VAVEL brasil, seja bem-vindo ao fim de mais uma rodada do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, Corinthians x Botafogo ao vivo em grande clássico alvinegro, valendo vantagem na liderança e aproximação ao G4 da tabela. Acompanhe conosco no melhor tempo real online.

O Nilton Santos será o palco da partida. A expectativa é de um público razoável, mas de alta pressão ao time paulista.

No ano passado, uma vitória pra cada lado. Em SP, 3 a 1 Timão, enquanto no returno deu Bota por 3 a 0.

O Bota é uma tradicional asa-negra para o Corinthians. Desde 2011 que o Timão não vence o rival no Rio de Janeiro. Além disso, são poucas vitórias corinthianas nos últimos anos.

Gabriel, que atuou no Botafogo entre 2012 e 2014, falou sobre o rendimento da equipe: “Lógico que queremos sempre vencer fazendo história. Brigamos por isso também, mas o importante, o objetivo, é o título. Não pensamos em bater recordes, mas sim em ganhar o título. O que ficou ali atrás não será apagado da história. Foram 34 jogos invictos, isso ninguém vai apagar”, comentou.

Após fazer a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos, o Timão teve uma queda de 82,5% para 40% de aproveitamento.

Com o pior segundo turno dentre os campeões desde 2006, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro querendo vencer para se distanciar ainda mais dos concorrentes ao título.

Gatito, eleito melhor goleiro da Copa do Brasil 2017, é uma das armas dos cariocas para segurarem um dos melhores ataques do torneio, pressionado e sedento pela vitória e o retorno da vantagem.

Após ter cumprido suspensão diante do Avaí, o zagueiro Joel Carli retorna a equipe contra o time paulista. Um dos titulares unanimes o argentino assume a vaga de Marcelo, que foi o escolhido por Jair para suprir sua ausência diante do Avaí.

No confronto do primeiro turno, o Timão levou a melhor e saiu com a vitória por 1 a 0. Após ter pênalti defendido por Gatito, Jô marcou o gol que decretou a vitória da equipe paulista na Arena Corinthians.

É a rodada que o Timão entrará mais pressionado após várias rodadas na liderança. Uma derrota e verá seu maior rival apenas seis pontos atrás, tendo ainda sete rodadas e o clássico entre ambos pela frente.

O Botafogo é o 7º colocado, com 12 vitórias na competição e 44 pontos conquistados até aqui. Já o Corinthians é o líder do campeonato, possuindo cinco vitórias a mais que o alvinegro carioca e tem 59 pontos no campeonato, seis à frente do Palmeiras, 2º colocado.

Após arrancar um empate em 1 a 1 no fim da partida contra o Avaí, na Ressacada, o alvinegro carioca precisa vencer para não deixar que a diferença de pontos para os primeiros colocados aumente.