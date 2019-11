Por mais dois anos: Fábio renova contrato com Cruzeiro até 2019

A nova diretoria do Cruzeiro não está dormindo em serviço. Para dar continuidade ao elenco, o clube assegurou a permanência do técnico Mano Menezes, que estava sendo cobiçado pelo Palmeiras, e, nesta terça-feira (24), chegou a um acordo de renovação contratual com o goleiro Fábio. O arqueiro teve seu vínculo ampliado até dezembro de 2019. O acordo foi conduzido pelo novo presidente eleito para o próximo triênio, Wagner Pires de Sá, e o vice de futebol, Itair Machado.

Fábio possui 739 jogos com o manto estrelado e é o atleta que mais atuou pelo Cruzeiro na história. Sua primeira passagem pelo clube, ainda no início de sua carreira, ocorreu entre as temporadas de 1999 e 2000, ano em que fez sua estreia contra o time da Universal-RJ, em amistoso disputado no dia 4 de março, no Mineirão.

Reestreou no time em 2005 e desde então é titular absoluto - 12 anos. Neste período, conquistou pela Raposa dois títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2000 e 2017) e ainda cinco Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011 e 2014).

Com contrato assinado, o goleiro usou sua conta do Instagram para comunicar o prologamento da sua história no time celeste.“Deus está cuidando dos detalhes da minha vida. Estou muito feliz por renovar, agradeço a (sic.) nova diretoria pelo respeito e transparência que conduziram a minha permanência em casa”, afirmou.