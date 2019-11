Resultado Fluminense x Flamengo na Copa Sul-Americana (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta clássico entre Fluminense x Flamengo. Até a próxima!

O Flamengo leva a vantagem do empate para o jogo da volta, que acontece na próxima quarta-feira (1º), às 21h45 (de Brasília), novamente no Maracanã.

Vantagem rubro-negra nas quartas! O Flamengo vence o Fluminense por 1 a 0, com gol de Éverton, e sai na frente por vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana.

49' FIM DE JOGO!

48' QUASE! Wellington Silva tira dois de uma vez e na hora do chute, Rhodolfo bloqueia.

47' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ!

47' Flamengo segura a bola na lateral e espera o fim de jogo.

46' Vamos até 49'

45' Dourado arrisca de longe e manda também longe do gol.

45' Vizeu recebe cruzamento e Renato Chaves afasta.

44' Wendel levanta demais o pé sobre Vizeu e juiz marca falta

43' Fluminense pressiona e o Flamengo, que, fechado, espera dar o bote no contra-ataque.

41' Scarpa, agora de lateral, cruza e Diego Alves encaixa.

40' Substituição no Flamengo! Sai: Paquetá; Entra: Vizeu.

39' Paquetá vai à linha de fundo, mas, sem opção, sai com bola e tudo.

38' Substituição no Fluminense! Sai: Marlon; Entra: Robinho.

37' UUUH!! Bola levantada, zaga do Fluminense para e Juan, totalmente livre, cabeceia com muito perigo. Que chance!

36' CARTÃO AMARELO PARA RENATO CHAVES!

35' Cuéllar bate pro gol e Cavalieri defende sem problemas.

35' Lucas cruza para Dourado, mas Diego Alves sai bem do gol.

34' Flu fica com a bola e busca chegar ao ataque.

32' Torcida do Flamengo vaia a substituição.

31' Substituição no Flamengo! Sai: Éverton; Entra: Marcos Araújo

30' Rueda vai mexer no Flamengo.

29' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA!

29' Wellington Silva tenta jogada individual. Na sobra, Lucas finaliza pra fora.

28' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Wellington Silva.

27' Pará cruza e bola passa por todo mundo.

25' Scarpa cobra e defesa corta. Na sobra, Everton Ribeiro afasta.

25' Éverton faz falta em Lucas na lateral

23' Jogo fica truncado no meio campo.

21' Dourado arrisca e manda para fora.

20' BONITO! Wendel dá linda caneta em Cuéllar.

19' Diego vai ao fundo e cruza. Bola passa na pequena área e ninguem consegue tocar.

18' Flamengo, ainda não conseguiu agredir o Flu no segundo tempo.

18' Substituição no Fluminense! Sai: Orejuela; Entra: Wendel.

17' Abel conversa com Wendel. Flu vai mexer.

15' Richard lança para Dourado, que é flagrado em impedimento.

14' Após cobrança de escanteio, Dourado cabeceia por cima. Flu cresce no clássico.

13' UUUH!!! Scarpa acerta lindo chute de fora e Diego Alves faz linda defesa!

11' Fluminense cresce com a chegada dos laterais, com Marcos Jr e Henrique Dourado mais enfiados.

10' TRAAAVE!! Marcos Jr chuta, bola sobra para Henrique Dourado, que chuta na trave!

8' Flamengo tem atuação mais segura até o momento. Fluminense sente dificuldades.

7' BONITO! Cuéllar dá linda caneta em Sornoza no meio campo.

4' Arão fica caído em dividida com Henrique Dourado.

3' Segundo tempo do clássico começa agitado.

2' Dourado arrisca de primeira com a perna direita e manda para fora.

1' Abel e Rueda não fizeram alterações no intervalo

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times em campo para o segundo tempo.

Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

Em clássico brigado, o Flamengo vai vencendo o Fluminense por 1 a 0 com gol de Éverton.

47' FIM DE 1º TEMPO!

46' Marcos Jr leva cotovelada do Pará e fica caído. Jogo parado.

45' Vamos até 47'

44' UUUH!! Cuéllar recebe no fundo e cruza para Paquetá, que tenta voleio. Bola sai por cima.

42' Scarpa tenta de longe, mas chute sai torto.

41' UUUH!! Dourado recebe lindo passe de Marcos Jr e chuta. Diego Alves faz boa defesa!

40' Diego tenta armar contra-ataque, mas é desarmado.

39' Marlon cruza, Dourado ajeita para Sornoza, que chuta travado.

37' Marcos Jr tenta passar entre dois mas é desarmado.

37' Finalizações: Fla 4 x 2 Flu

35' Em bola levantada na área, Renato Chaves faz falta de ataque.

34' CARTÃO AMARELO PARA TRAUCO!

34' Trauco faz falta dura no Scarpa.

33' Scarpa arrisca para o gol e bola explode no Cuéllar.

31' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS PAQUETÁ!

30' Paquetá é lançado e faz falta em dividida com Cavalieri.

28' Fluminense fica com a bola e busca o empate

27' Éverton já havia feito um gol no Fluminense neste ano, no Carioca.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! ÉVERTON!!! Willian Arão chuta cruzado, Cavalieri defende e, na sobra, o camisa 22 empurra para o gol!!!

26' UUUH!! Scarpa cobra e bola passa a direita do Diego Alves!

24' Flu ainda não finalizou no clássico.

23' Orejuela tabela com Dourado, que sofre falta.

22' Diego vai ao fundo e cruza na área, e defesa consegue corta.

20' Diego cobra escanteio, Cavalieri não acha nada, e Lucas corta.

18' Paquetá é lançado mas flagrado em impedimento.

17' Marlon cruza para Dourado, mas Diego Alves sai bem do gol.

16' Clássico morno e com poucas chances de gol até o momento.

15' Substituição no Flamengo! Sai: Réver; Entra: Rhodolfo

14' Jogo é retomado no Maracanã.

12' Réver cai sentindo muita dores e pede substituição.

11' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR!

9' Scarpa cochila e arma contra-ataque para o Flamengo, mas a defesa tricolor se recuperou.

7' Réver busca lançamento longo mas bola fica fácil para Cavalieri.

6' UUH!! Diego cobra, Reginaldo afasta e Cuéllar, de primeira, manda por cima.

5' Everton Ribeiro toca na bola e recebe um empurrão de Richard.

3' Fluminense inicia o clássico com a posse de bola.

2' Jogo é retomado e Orejuela retorna ao campo.

1' Orejuela cai em dividida no alto e jogo é parado para atendimento.

0' COMEÇA O FLA-FLU!

Fla e Flu batem bola no campo esperando a sinalização do árbitro.

Times em campo. Tudo pronto para o Fla-Flu internacional no Maracanã, com transmissão da VAVEL!

Foto oficial da camisa do Fluminense com o patrocínio da Universal Orlando Resort. Estreia no Fla-Flu.

Retrospecto do confronto é favorável ao Flamengo, visitante do confronto desta quarta

Curiosidade: um dos maiores clássicos do país, o Fla-Flu também é recordista de público para uma partida interclubes

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Fluminense x Flamengo ao vivo minuto a minuto, partida válida pela quartas de finais da Copa Sul-Americana, a ser disputada no Maracanã, nesta quarta-feira (25), às 21h45 (de Brasília)

A arbitragem do clássico Fluminense x Flamengo fica por conta de Mário Díaz de Vivar (PAR). Ele terá como assistentes Milciades Saldivar (PAR) e Darío Gaona (PAR). A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

O Maracanã é o palco do clássico Fluminense x Flamengo ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público.

No Flamengo, apesar do mistério feito pelo técnico Rueda, deve ir a campo com: Diego Alves, Pará, Réver, Juan e Trauco; Willian Arão, Cuellar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Paquetá.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga tem algumas dúvidas. Douglas, oupado contra a Chapecoense por causa das dores articulares, havia ficado quatro dias sem treinar. A tendência, portanto, é que Orejuela retorne ao time titular. Na zaga, Renato Chaves deve formar dupla com Reginaldo. Assim, o Fluminense deve ir a campo com Diego Cavalieri, Lucas, Reginaldo, Renato Chaves e Marlon; Richard, Orejuela e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

No Fluminense, o técnico Abel Braga teve que escolher entre Gum e Richard para fazer a última inscrição na Copa Sul-Americana. O volante acabou sendo o escolhido: ''Vai ser uma decisão difícil. Na segunda-feira (23) eu defino. Lamentavelmente um vai ter que ficar fora. Vou ter que pensar. Tenho o Renato Chaves recuperado. E não tenho um primeiro volante como o Richard. Chegamos na situação que tivemos que recorrer a eles’’, comentou

Sobre Everton Ribeiro e Diego jogarem juntos no time titular do Flamengo ou não, Rueda afirmou: ''Penso que eles têm características complementares. Em alguns jogos trabalhamos bem com eles. Agora temos várias possibilidades, depende do jogo, das características dos rivais''

+ Oito anos depois, Fluminense e Flamengo protagonizam clássico pela Sul-Americana

O Fluminense ainda não conseguiu vencer o Flamengo nessa temporada - em seis jogos foram quatro empates e duas derrotas para o Rubro-Negro. ''É uma oportunidade. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar.’’

O Flamengo terá desfalques importantes para encarar o Fluminense. Guerrero, com edema na coxa, está fora. Além dele, Berrio, com ruptura no joelho esquerdo, só volta em 2018. Por outro lado, Vinicius Junior foi relacionado e tem chances de iniciar jogando. Para ocupar a vaga do peruano, Paquetá e Vizeu disputam posição, mas a tendência é que o primeiro seja o escolhido: ''O Paolo (Guerrero), depois do jogo contra o Bahia, no segundo tempo, apresentou dores no músculo (posterior da coxa esquerda). Está em processo de reabilitação. Ontem tentou no treino, mas teve pequena moléstia e segue no departamento médico. (...) Vinicius já fez a transição e completou o tratamento. Será relacionado para amanhã, mas é muito difícil que atue o jogo todo'', disse Rueda.

Artilheiro do Fluminense, Henrique Dourado, que foi poupado na derrota para a Chapecoense, reconhece a importância de uma vitória no clássico neste momento da temporada. "É uma oportunidade para vencermos o Flamengo, o que ainda não conseguimos em 2017. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla sabe e respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar", afirmou.

Para a partida desta quarta-feira, o técnico do Flamengo Rueda enalteceu o a história do clássico e o seu adversário: ‘’É um rival com muito boa estrutura. Todos se conhecem, o Fluminense conhece o Flamengo e o Flamengo conhece o Fluminense. Não há mistério. Sabemos as debilidades e fortalezas de cada um e vamos fazer um jogo inteligente. As posições de cada um vão ser fundamentais para decidir a partida", afirmou.

Nas oitavas de final, o Fluminense encarou o seu maior algoz: a LDU. Após vitória magra por 1 a 0 no Brasil, o Tricolor passou sufoco em Quito, mas graças ao gol de Pedro, a derrota por 2 a 1 foi o suficiente para colocar o Flu nas quartas.

Nas oitavas, o Flamengo encarou uma equipe também brasileira: a Chapecoense. Depois de empate sem gols em Chapecó, o Rubro-Negro venceu com sobras o time catarinense por 4 a 0.

Na segunda fase, o Fluminense encarou o modesto Universidad de Quito. Após goleada por 4 a 0 no Maracanã, o Tricolor apenas confirmou a sua classificação ao vencer novamente o time equatoriano, mas desta vez, por 2 a 1.

O Flamengo estreou na competição já na segunda fase. Pela frente, não teve piedade do Palestino (CHI): goleadas por 5 a 2 e 5 a 0 e classificação mais que assegurada.

Na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense encarou o Liverpool-URU. No jogo de ida, vitória por 2 a 0. Na volta, mais um resultado positivo, desta vez, por 1 a 0. Relembre.

Fluminense x Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana após oito anos. Em 2009, o clássico acabou empatado nos dois jogos, mas o Tricolor acabou avançando de fase pela regra do gol fora de casa. A partida de ida terminou 0 a 0, enquanto a de volta foi 1 a 1. Roni e Denis Marques balançaram as redes naquela ocasião.

Vindo de derrotas no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Flamengo mudam o foco para a Copa Sul-Americana. A primeira partida acontece nesta quarta-feira (25), e na próxima (1º), também no Maracanã.