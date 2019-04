Em boa fase, Rafinha projeta Cruzeiro ainda mais forte em 2018: "Tenho certeza que estará"

Apesar de ainda faltar oito jogos para encerrar o ano, o Cruzeiro já começa a pensar na próxima temporada. A diretoria do clube já se movimenta para a montagem do elenco para 2018. Para Rafinha, é importante manter o plantel atual, somado com reforços pontuais para disputar as competições que a equipe terá no ano que vem.

“Quanto mais jogadores permanecerem melhor será para o clube. O Cruzeiro entrará mais forte a partir de janeiro, foi importante o Mano Menezes ter ficado e espero que os atletas continuem porque com certeza reforços virão para nos ajudar a conquistar a Copa Libertadores. Tenho certeza que o time estará mais forte que esse ano”, disse.

Rafinha vem sendo um dos principais jogadores do Cruzeiro nos últimos jogos. O meia atuou nos últimos 11 compromissos da equipe, somando Copa do Brasil, Primeira Liga e Campeonato Brasileiro. Além disso, marcou cinco gols no ano e distribuiu seis assistências. O jogador disse que a equipe precisa continuar focada para o restante da temporada, visando continuar brigando na parte de cima da tabela.

“Primeiro que o Mano não deixa a gente passar por esse tipo de relaxamento, logo depois do título isso poderia acontecer normalmente, mas logo após a conquista ele já deixou bem claro que temos objetivos na competição nacional, e que iríamos trabalhar da mesma maneira. Temos oito jogos para fazer e sabemos o quanto o Campeonato Brasileiro é importante para o Clube e precisamos terminar na melhor colocação possível”, comentou.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda (30), às 20h, contra o Palmeiras, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Temos um jogo importantíssimo contra o Palmeiras agora e precisamos somar pontos para encostar no próprio Palmeiras, que está próximo da gente, para tenta a melhor colocação possível. Vamos ver o que acontecerá até o final da competição”, finalizou.