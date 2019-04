Sessão de autógrafos do Fluminense com Henrique Dourado, Gum e Henrique

Segundo a fornecedora de material esportivo, a cor da camisa "remete à coragem dos guerreiros tricolores e mostra o verdadeiro sentimento de ser Fluminense de sangue". No design do uniforme, o vermelho encarnado ganha destaque e contrasta com os detalhes em dourado nas mangas e gola. Já o calção e os meiões seguem o mesmo tom de vermelho. Estreia da nova camisa será no próximo domingo, contra o Bahia, no Maracanã

“O Fluminense é um clube de vanguarda no futebol brasileiro e um dos primeiros a apostar em uniformes alternativos. Para este lançamento, unimos forças ao trazer um elemento que está nas raízes da instituição: o vermelho encarnado do Tricolor. Com certeza, logo veremos a camisa que carrega o sangue tricolor tomar conta das arquibancadas e inspirar o time dentro de campo”, destaca Thaiany Assad, Head de Marketing da Under Armour Brasil.

A venda do uniforme já está aberta no site da Under Armour www.underarmour.com.br com entregas para todo o Brasil. A camisa também também está a venda desde o dia 23 de outubro. Os preços partem de R$ 199,90 na versão Oficial Infantil, R$ 249,90 na versão Oficial Adulta e R$ 349,90 na versão Performance.

O contrato do clube e da marca é de três anos e vai até o meio de 2020. Durante este período, o Flu detém exclusividade da marca no Rio de Janeiro. Os valores do acordo não foram divulgados, mas é sabido que o Tricolor vai ganhar principalmente em cima das vendas. Os royalties do clube chegam a 20% de cada peça comercializada.