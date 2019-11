Resultado São Paulo x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de São Paulo e Santos, aqui na VAVEL Brasil.

Na próxima rodada, o Tricolor viaja até Goiânia para encarar o Atlético-GO, já o Peixe recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro.

Com a vitória, o São Paulo sobe para 11ª colocação, com 40 pontos ganhos, o Santos estaciona na terceira posição com 53 pontos somados.

O São Paulo vence o clássico contra o Santos por 2 a 1 no Pacaembu, com gols de Cueva e Marcos Guilherme, o tricolor foi melhor durante toda a partida e sai com os 3 pontos. Já o Santos amarga uma derrota que pode afastar o time da briga pelo título, Alison diminuiu o placar para o Peixe.

FIIIIIIM DE JOGOOO!!!

Público Total: 40.004 pessoas no Pacaembu

SOBE A PLACA: Teremos mais 4 minutos de acréscimos!

OUTRA ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO: Entra Denilson para saída de Marcos Guilherme

ÚLTIMA MUDANÇA NO SANTOS: Entra Copete e sai Lucas Lima

ALTERAÇÃO NO SÃO PAULO: Entra Jonatan Gomez para saída de Cueva

39' Hernanes cruza na área e Vanderlei sai de soco para afastar!

AMARELOU: Serginho, por falta em Petros

35' UUUUUUUUUUUUHHH!!! Após o escanteio, Arboleda cabeceia sozinho para foraaa!

ALTERAÇÃO NO SANTOS: Entra Serginho para saída de Alison

32' NA TRAAAVEEEEEEE!!! Hernanes pedala, lança para Petros que carimba a trave de Vanderlei, quase o terceiro do São Paulo!

Mais um cartão amarelo para o Santos, dessa vez para Jean Mota

Cartão amarelo para Ricardo Oliveira, por reclamação

25' Lucas Lima cobra escanteio e David Braz cabeceia fraco para defesa de Sidão

AMARELOU: Daronco aplica cartão amarelo para Lucas Lima, por puxão em Petros

Santos abusa de errar passes, parte defensiva do São Paulo não vêm tendo problemas hoje!

22' Pratto ganha da zaga, rola para Cueva, que devolve a bola limpa, mas o atacante isola!

20' Outro erro na saída de bola do Santos, Cueva ganha do zagueiro mas não de Vanderlei

Cartão amarelo para Jucilei, por falta em Bruno Henrique

ALTERAÇÃO NO SANTOS: Entra Kayke para saída de Matheus Jesus

15' Hernanes chuta de fora da área para defesa tranquila de Vanderlei

Segue 2 a 1 para o São Paulo no Pacaembu!

09' Lucas Lima sai jogando errado, quase que o São Paulo aproveita a bola para chutar em gol, Vanderlei fica com ela

06' Hernanes se livra da marcação, mas na hora do passe para Cueva coloca um pouco mais de força e a bola sai pela linha de fundo

AMARELOU: Daronco aplica cartão amarelo para Bruno Henrique, por carrinho desproporcional

01' Jean Mota bate na área, e a zaga tricolor tira

00' Ricardo Oliveira cruza, Victor Ferraz raspa de cabeça e Militão tira o perigo, escanteio para o Peixe

00' COMEÇAAA O SEGUNDO TEMPOO!!!

ESTÁTISTICAS: Finalizações: São Paulo 7 x 4 Santos

Posse de bola: São Paulo 47% x 53% Santos

PROFETA: Hernanes comandou o tricolor no primeiro tempo, o craque são-paulino deu duas assistências que vão definindo o placar no clássico

Primeiro tempo muito bom no Pacaembu, clássico quente até aqui. São Paulo melhor na partida, controla a bola e joga com autoridade. Santos procura o contra-ataque e velocidade de Bruno Henrique

O São Paulo vai vencendo o Santos no Pacaembu pelo placar de 2 a 1, com gols de Marcos Guilherme e Cueva para o tricolor paulista, e de Alison para o peixe!

FIIIIIM DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' UUUUHHHH!! Cueva sai sozinho na direita, cruza na área e Arboleda cabeceia para fora!!

44' Cueva cobra escanteio na área, depois do bate rebate a bola sobra para Vanderlei tirar pela linha de fundo, outro escanteio para o tricolor

AMARELOU: Daronco aplica cartão amarelo para Matheus Jesus, por falta em Edimar

39' Ricardo Oliveira é lançado e sai sozinho na área, na hora do chute Arboleda trava o atacante e afasta o perigo

37' UUUUHHH!!! QUASE O EMPATE DO SANTOS!! Bruno Henrique faz tabela com Ricardo Oliveira e a zaga do tricolor tira, na sobra Alison pega outro chute forte, dessa vez para fora

36' Hernanes cobra escanteio e Rodrigo Caio cabeceia sobre o gol

Após o escanteio, a zaga do São Paulo afasta a bola até a meia-lua, Alison pega de primeira um lindo chute para diminuir o jogo, 2 a 1 para o São Paulo no Pacaembu

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOOOOSSS!! ALISOONN!!

POSSE DE BOLA: Santos 54% x 46% São Paulo

29' DAVID BRAAAZZZ!!! Marcos Guilherme sai na cara do gol, o zagueiro do Peixe trava na hora do chute, quase o terceiro do São Paulo

29' Alison cruza muito forte para área, bola passa por todo mundo e sai em linha de fundo

26' Bruno Henrique tenta jogada individual, passa por Hernanes, na hora de driblar Militão, o zagueiro do São Paulo coloca o corpo na frente e recebe a falta.

25' São Paulo troca passes, time mais inteiro e mais objetivo até aqui, ganha por 2 a 0 e joga com autoridade no Pacaembu. Santos teve bons lances com Bruno Henrique, mas só. Lucas Lima precisa entrar no jogo para equipe santista correr atrás do placar

O São Paulo amplia no Pacaembu, contra-ataque mortal com Lucas Pratto que passa para Hernanes, o profeta deixa Cueva na cara do gol, que toca na saída de Vanderlei, 2 a 0 para o tricolor paulista!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOOO!!!! CUEVAAA!!!

Hernanes faz um lançamento perfeito para Marcos Guilherme, que chega antes de Vanderlei para encobrir o paredão santista, um golaço do São Paulo no Pacaembu

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃOOO PAULOOOOO!!! MARCOS GUILHERME!!

15' Cueva faz tabela com Edimar, mas na hora de receber a bola a zaga do Santos afasta

11' Hernanes cobra escanteio muito mal, tiro de meta para o Santos

10' Matheus Jesus tenta lançamento para Bruno Henrique, mas peca na força e a bola sai pela linha de fundo

06' Jogo equilibrado nos primeiros minutos

02' UUUUUUUHH!!!! Cueva cobra escanteio na cabeça de Hernanes, que sozinho cabeceia para fora, primeira boa chance para o tricolor

01' Jean Mota cruza na área e a zaga do São Paulo afasta, Santos começa o jogo no ataque

00' COMEÇAAAAA O JOGOOO!!!

Equipes entram em campo!!

DISPUTA DE MAESTROS: Teremos hoje no Pacaembu dois grandes camisas 10 frente a frente, Lucas Lima e Hernanes. Santos e São Paulo dependem desses jogadores para triunfar no clássico.

Bruno Henrique retorna ao time no clássico (Foto: Divulgação/Santos)

A grande diferença é na defesa, o Santos só levou 20 gols no campeonato, enquanto o São Paulo sofreu mais do que o dobro, 42 gols sofridos.

Santos e São Paulo fazem campanhas distintas, mas o tricolor paulista tem um ataque mais eficiente do que o do alvinegro praiano, foram 39 gols para o time de Dorival Junior contra 32 do Peixe.

Banco do Santos: Vladimir, Luiz Felipe, Daniel Guedes, Orinho, Yuri, Serginho, Matheus Oliveira, Vladimir Hernández, Lucas Crispim, Arthur Gomes, Copete e Kayke

PEIXE ESCALADO: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Banco do São Paulo: Denis, Lucas Fernandes, Buffarini, Thomaz, Shaylon, Jr Tavares, Araruna, Aderllan, Jonatan Gomez, Bruno Alves, Marcinho e Denilson

TRICOLOR ESCALADO: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Jucilei, Hernanes, Cueva, Marcos Guilherme e Lucas Pratto

A transmissão do jogo entre São Paulo x Santos ao vivo começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira

Provável escalação do São Paulo: Sidão, Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto

HISTÓRICO DO CONFRONTO: São Paulo e Santos já se enfrentaram 64 vezes na história do Brasileirão. O retrospecto aponta 26 vitórias para o tricolor paulista contra 25 do alvinegro praiano. O Clássico já terminou empatado 13 vezes.

Copete comemora Hat-Trick contra o São Paulo (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

No primeiro turno do campeonato, o Santos venceu o São Paulo jogando na Vila Belmiro, pelo placar de 3 a 2. Os gols do jogo foram marcados por Arboleda e Shaylon para o tricolor paulista, e Copete (três vezes) para o Peixe.

Santos está na terceira posição do Campeonato Brasileiro com 53 pontos somados. A equipe disputou 30 jogos, com quatorze vitórias, onze empates e cinco derrotas.

Em entrevista após a partida, o lateral Zeca comentou o momento vivido no clube: "Nosso time está treinando bem. Empatamos alguns jogos. Acho que a torcida merece coisa melhor. É a hora de dar a cara. Tem de ter personalidade. Amo o Santos e vou lutar por ele", completou.

Ricardo Oliveira, o artilheiro da Baixada (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Assim como o time mandante, o Santos também saiu com a vitória na última rodada. O alvinegro praiano venceu o jogo contra o Atlético-GO pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Ricardo Oliveira.

São Paulo está na 14ª colocação do campeonato com 37 pontos, foram 30 jogos com dez vitórias, sete empates e treze derrotas.

Hernanes, comemorando um dos gols sobre o Flamengo (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

São Paulo vêm de vitória no Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Dorival Junior venceu o Flamengo por 2 a 0, jogando no Pacaembu. Os gols da partida foram marcados por Lucas Pratto e Hernanes.

