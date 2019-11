Resultado Flamengo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Encerramos aqui mais uma transmissão. Desejamos aos amigos um ótimo fim de semana e esperamos na próxima. Grande abraço e até lá!

Os dois times ainda seguem na briga por Libertadores, mas com desempenho muito fraco.

Empate frustrante, mas num jogo horrível. Placar zerado justo pelo péssimo futebol demonstrado.

95' Acabou.

94' Minuto final.

93' Torcida do Fla ouve a do Vasco cantar alto.

92' Jogo péssimo no Maracanã.

91' Diego bate falta frontal ao gol, mas pegou mal demais e Martin só olhou.

90' Mais cinco de jogo.

89' Vasco com um a menos todo recuado.

88' Jogo cresce em emoção.

87' Contra-ataque forte do Flamengo com Vini Jr, que foi travado por Paulão.

86' Reta final de partida.

85' Vasco com um jogador a menos nesse finalzinho.

84' Ramon sentindo demais. Problema sério e sai chorando de maca.

83' Pegada forte de Everton Ribeiro em Ramon. Jogo parado.

82' São 24.813 pessoas no Maraca.

81' PEEEEEEERDEEEEU! Vini Jr manda na cabeça de Vizeu, livre, livre na pequena área. Ele testou muuuuuuuuuuuuuuuuuito mal e Martin pegou tranquilo.

80' MUDA O VASCO: Nenê sai e entra Escobar.

79' Nenê sentindo não deve seguir.

78' AMARELO, JUAN. Carrinho forte em Gilberto.

77' AMARELO, WELLINTON. Matou contra-ataque.

76' Vinícius Jr arranca pela esquerda e sofre falta. Jogo parado e confusão.

75' Vasco se segura na sua defesa.

74' Pressão flamenguista neste momento.

73' FOOOORA!!! Escanteio da esquerda, Juan testou no cantinho e a bola passou muuuuuuuito perto!

72' MAAAARTIN! Arão sentou a bota de fora, a bola tinha endereço e Martin foi lá pra conferir. Escanteio.

71' MUDA O VASCO: Pikachu sai e entra Gilberto.

70' Pikachu sentindo. Não dá mais pra ele.

69' MUDA O FLA: Sai Paquetá e entra Vizeu.

68' MUDA O FLA: Everton sai e entra Vinícius Jr.

67' Muita disposição e entrega dos jogadores.

66' Enfiada para Paquetá, que bate cruzado, mas impedido.

65' Vinícius Jr na beira do gramado tem cinco anos. E nada de entrar.

64' Juiz deu apenas escanteio. Acertou a arbitragem.

63' Muita confusão. Flamenguistas cercam o árbitro, vascaínos cercam assistente de fundo.

62' IH, RAPAZ! Muita reclamação flamenguista por pênalti de Vital em cruzamento de Arão. Reclamaram mão, mas claramente não foi nada.

61' NA TRAAAAAVE! Vasco trabalha bem pela esquerda, Rios faz o pivô, rola pra Nenê, que mandaria a bola em lateral, mas desviou em Juan e carimbou o pé da trave esquerda!

60' É impressionante a quantidade de passes errados.

59' Jean sofre falta de Paquetá. Jogo parado.

58' Jogo é menos pior do que no 1º tempo.

57' Fla cruzando demais na área rival.

56' Trauco arrisca cruzado e facilita pra Martin Silva.

55' Partidaça de Juan. Soberano na zaga.

54' Torcida vascaína fazendo barulho no Maracanã. Minoria hoje.

53' Vasco armou um bom ataque, mas Nenê errou tabela com Ramon.

52' Garoto Paquetá brigando muito contra a defesa do Vasco.

51' Ricardo Marques Ribeiro querendo jogo.

50' Everton Ribeiro cruza na área, mas pra ninguém. Tiro de meta.

49' Jogo começa novamente com muita briga e disposição.

48' Dividida forte na frente da área vascaína e o juiz manda seguir o jogo.

47' Lançamento na área flamenguista, Diego Alves saiu do gol e ficou firme.

46' Arão tentou ataque pela direita, caiu, pediu falta e o jogo seguiu.

45' Sem mudanças, equipes retornam para o segundo tempo.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Esperamos um segundo tempo com mais emoções.

Vasco é nulo na armação, Fla é um poço de erros de passes. Jogo muito fraco.

Primeiro tempo sofrível no Maracanã. Trocentos erros, quase nenhuma chance de gol e um sono de partida.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' É um perde e ganha danado no meio-campo.

43' Madson escapa pela direita, dribla Trauco, mas Diego Alves sai bem do gol.

42' Ataque do Fla pela esquerda até Diego sair com bola e tudo. Tiro de meta apenas.

41' São 31 passes errados em quase 45 minutos de jogo.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Ataque com Pará pela direita, até atropelar Paulão e cometer falta ofensiva.

38' Fla buscava ataque pela esquerda com Diego, mas a zaga vascaína afastou na raça.

37' A qualidade técnica da partida é sofrível.

36' TRAVAAAADO! Lindo passe de calcanhar de Ríos, entrada de Madson pela direita, mas na hora de marcar, Rhodolfo travou no carrinho. Escanteio.

35' Fla aguarda mais para esperar erro do rival.

34' Vasco tentava atacar.... até Wellington errar passe de três metros.

33' A quantidade de passes errados impressiona. Jogo sem sequência.

32' Chute de longe de Nenê e sem nenhum perigo. Tiro de meta.

31' Nenê sentindo o cotovelo esquerdo. Jogo parado.

30' Até o momento, melhores lances foram do Fla em saídas erradas do Vasco.

29' Pará cruza forte, Everton Ribeiro tenta de voleio, pega muito mal na bola e isola.

28' Matheus Vital faz um bom 1º tempo até aqui. Intenso.

27' Partida bem fraca de nível técnico no Maracanã.

26' Lançamento de Ríos e..... tiro de meta.

25' Everton tentou arrancar pela direita, Wellington travou e ganhou na boa. Discussão entre ambos depois.

24' Lance foi o mais perigoso até aqui. Partida segue mais travada e truncada do que com lances.

23' PRA FOOOOORA! Vasco erra na saída, Everton arranca pela direita, cruza rasteiro e Paquetá bate de primeira tirando tinta da trave direita de Martin.

22' Bola na área do Flamengo, Anderson Martins dividiu com Diego Alves e o juiz deu falta de ataque.

21' Paquetá buscou Everton, que dividiu com a zaga vascaína e Martín Silva ficou com a bola.

20' Bolas rosas nessa rodada do Brasileiro. Campanha pelo Outubro Rosa.

19' Duelo das torcidas é o que mais chama a atenção no Maracanã.

18' Pará tira o cruzamento e Paulão manda em escanteio.

17' Diego arriscou de canhota e.... tiro de meta.

16' Jean tentou um chapéu na direita, se matou sozinho e deu a posse para o Fla.

15' Diego buscou Everton, mas deu um tijolo para o companheiro, que nada conseguiu fazer.

14' Everton tentou drible pela esquerda, adiantou demais e facilitou a marcação do Vasco na roubada.

13' Nenê tentou na base da força e carimbou a barreira do Flamengo.

12' Entrada forte de Márcio Araújo em Jean. Falta interessante para o Vasco cobrar na meia-direita.

11' Vasco mordendo demais no meio-campo. Pouco espaço ao Flamengo.

10' Jogo muito truncado, muito pegado, marcado.

9' ASSUSTOU! Jean antecipou Diego, ficou na dividida e arriscou no gol. Diego Alves foi conferir e a bola passou perto do travessão.

8' Até o momento o que mais aconteceu foi lateral.

7' Começo com muito estudo e poucas emoções. Clássico quente.

6' Nenê lança falta longa na área, mas Paulão nem tentou chegar na bola.

5' Escapadas do Vasco é apostando na velocidade de Yago Pikachu.

4' TRAVADO! Enfiada de bola de Arão na direita, Pará cruza pra trás, mas Anderson Martins trava Diego na hora do chute.

3' Torcida do Fla canta alto no Maraca. Maioria no estádio.

2' Vasco começa o jogo mais retraído, esperando o Fla em seu campo.

1' Ataque rápido do Vasco pela direita, cruzamento rasteiro e a bola sobra para Ramon, que senta a canhota e isola.

0' Começou.

Tudo pronto no Maracanã.

Ricardo Marques Ribeiro é o dono do apito.

Vasco com camisa branca e faixa preta na diagonal, calção preto e meias brancas.

O Fla com camisa rubro-negra, calção branco e meias rubro-negras.

Equipes com a preparação, a palavra final. A bola vai rolar.

Muito espaço vazio no Maracanã. Público bem abaixo do tamanho do clássico.

Equipes sobem ao gramado. Momento do Hino Nacional.

As duas torcidas se fazem presente e com muita provocação entre ambas.

Faz um fim de tarde lindo no Rio de Janeiro. Tudo perfeito para mais uma grande partida.

O Flamengo terá Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Miguel Trauco; Willian Arão e Marcio Araújo; Éverton Ribeiro, Diego e Éverton; Lucas Paquetá.

O Vasco com Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Ramon; Wellington e Jean; Yago Pikachu, Mateus Vital e Nenê; Andrés Rios.

Equipes definidas e escaladas no Maracanã.

Na última vez que se encontraram, o Flamengo, ainda comandado por Zé Ricardo, venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0. O tento rubro-negro fora anatado pelo atacante Everton, após passe de Everton Ribeiro. Na oportunidade, o Rubro-Negro quebrou um jejum de 44 anos ao derrotar o rival em São Januário.

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro, árbitro Fifa, oriundo de Minas Gerais, apitará o clássico. Para seu auxílio, Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer, ambos também de Minas. Como adicionais de linha de fundo foram selecionados os também mineiros Wanderson Alves de Sousa e Jeferson Antônio da Costa.

Mudanças

O Cruzmaltino vai a campo com força quase máxima. Isso porque na rodada passada, diante do Coritiba, o zagueiro Breno foi expulso e cumprirá suspensão automática diante do Rubro-Negro. Para sua vaga, Paulão é o nome mais provável.

“Chegamos nesse clássico motivados. Com expectativa de fazer uma grande partida. Sabemos que precisamos ser daqui pra frente um Vasco mais aguerrido, organizado, que vai lutar por todas as bolas em todos os momentos da partida. O nosso torcedor pode ter certeza de que isso não vai faltar. Vamos duelar com eles. Se conseguirmos ser competentes, temos tudo para conseguir um bom resultado”, destacou Zé Ricardo, que pela primeira vez jogará contra sua ex-equipe.

Invicto há seis jogos e vivendo sua melhor fase no campeonato, o Vasco espera garantir uma vitória no confronto, para ultrapassar o rival e seguir firme na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Ao ser questionado sobre a possibilidade de encerrar a rodada dentro do G-7, o técnico Zé Ricardo foi sucinto.

Preparação

O Vasco finalizou a preparação para o importantíssimo "Clássico dos Milhões", diante de seu maior rival, o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. A comissão técnica cruzmaltina trabalhou na manhã desta sexta (27), buscando afinar a equipe e garantir efeito em alterações dentro do jogo, para surpreender o adversário.

Desfalques do Flamengo!

Para o confronto importantíssimo, além de Cuellár, suspenso, e Réver e Berrío, lesionados, Rueda não terá sua principal arma ofensiva, o atacante peruano Paolo Gerrero, que segue em trabalho de recuperação após sofrer uma lesão na coxa esquerda. O atacante foi o epicentro de uma polêmica envolvendo a imprensa peruana, que garantiu que Guerrero estaria apenas se poupando para a decisiva partida diante da Nova Zelândia, pela repescagem da Copa do Mundo de 2018.

Fala, Professor! “Não há nenhuma prioridade. Há uma situação de faltarem oito jogos no Campeonato Brasileiro contra cinco na Sul-Americana. Estão muito similares. Estamos tratando as duas competições com a mesma importância e motivação. Encaramos com muito profissionalismo e intensidade, trabalhando duro para garantir nossos objetivos”, afirmou Rueda.

No entanto, embora seja o mais natural, Reinaldo Rueda faz questão de frisar que a equipe da Gávea briga nas duas frentes, Sul-Americana e Brasileiro, e que não irá priorizar nenhuma das competições em detrimento de outra.

Agora, na sétima colocação, e vendo o rival da rodada, o Vasco, em ascenção e pedindo passagem, talvez seja natural priorizar a Copa Sul-Americana, competição internacional que também garante vaga na Libertadores do próximo ano.

O Flamengo se aproxima de uma fase importante do campeonato. Sabendo de seus objetivos desde o início do ano, a equipe rubro negra dirigida por Reinaldo Rueda se viu afastada daquelas que eram suas metas, deixando a torcida desconfiada e incomodada.

Situação na tabela!

Separados por apenas três pontos, 46 contra 43, com vantagem aos rubro negros, os clubes têm, no clássico, oportunidades opostas, de garantir o mesmo final feliz da rodada. Para o Fla, uma vitória lhe garante o quinto ligar, pelo menos por hora, já que a equipe da Gávea ultrapassaria Botafogo e Cruzeiro, ambos com 47 pontos. Já para o Gigante da Colina, um triunfo permitiria empatar na pontuação com o rival da rodada, o que lhe daria vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate

À medida que o ano vai chegando ao fim, o Campeonato Brasileiro também se encaminha para o seu desfecho, ficando cada vez mais afunilado e decisivo a cada rodada. Como se já não bastassem ingredientes para a receita perfeita, um clássico estadual sugere a mesma importância de uma cereja no bolo. E é deste modo que o Flamengo recebe o Vasco da Gama, neste sábado (28), no Maracanã, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do certame nacional.