Resultado Ponte Preta x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Com o resultado o Corinthians continua na liderança com 59 pontos e a Ponte Preta sai da zona de rebaixamento e fica em 16º com 35 pontos

FINAL DE JOGO!!!!!!! VITÓRIA DA PONTE PRETA

50' MAIS UM MILAGRE DE ARANHA!!! Clayson cobra escanteio Jô cabeceou forte e Aranha salva mais uma vez

47' Substituição na Ponte Preta: Sai: Lucca. Entra: Felipe Saraiva

45' Cinco minutos de acréscimo

45' ARANHA SALVA DE NOVO!!!!!! Em cruzamento pela direita, Pablo cabeceou como manda o figurino no chão e bem no canto, mas o goleiro da Ponte foi buscar!!!!!

44' ARANHAAAAAAAAAAAA Rodriguinho em jogada individual, limpou o zagueiro e mandou uma bomba na gaveta, Aranha foi lá buscar. Linda defesa do goleiro

43' Substituição na Ponte Preta: Sai: Jeferson. Entra: Luan Peres

39' FOOOOOOORA Pedrinho cruzou rasteiro, a defesa cortou, no rebote Jadson chutou, a bola desviou em Rodrigo e quase entrou

37' UUUUUUUUUH Kazim fazendo pivô dentro da área rolou para Jadson que mandou um foguete, a bola passou por cima do gol

35' Substituição no Corinthians: Sai: Maycon. Entra: Kazim

30' Substituição no Corinthians: Sai: Romero. Entra: Pedrinho

25' UUUUUUUUH Clayson pela esquerda fez o cruzamento, Rodriguinho deu um leve toque e Aranha fez boa defesa

22' Jadson cobra falta, a bola passa por todo mundo

19' Naldo inverteu o jogo com Lucca que invadiu a área por trás da zaga, e bateu muito, mas muito fraco

17' Jadson cobra falta, a bola explode na barreira

15' Cartão Amarelo para Naldo. por falta em Clayson

13' PERDEEEEEEEEU Lucca arrancou pela esquerda ganhou de Pablo e cruzou na cabeça de Sheik, sozinho cara a cara com Cássio, o atacante cabeceou para fora

9' Rodriguinho bateu a bola desviou e sobrou para Maycon , mas não conseguiu dominar a bola

4' SAAAAAAAAAAAAALVA ARANHA!!! Boa descida do Arana pela esquerda tocou para Clayson que deu lindo passe para Rodriguinho o qual bateu cruzado para boa defesa do goleiro

1' Romero ajeitou para Rodriguinho que bateu mascado, Aranha fez a defesa sem dificuldade

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

Times em campo. Corinthians fez uma substituição: Entrou Clayson . Saiu: Gabriel.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

44' Três minutos de acréscimo

39' TA LÁ, A LEI DO EX!!! Em jogada pela esquerda Jeferson cruzou no segundo pau para Lucca sozinho cabecear para o fundo do gol. Aberto o placar

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!!!!!! LUCCA!!!

37' TRAAAAAAAVE!!!!! Lucca cobrou falta rasante a bola passou por Elton e bateu na trave. O lance já estava parado por posição irregular

32' MEEEEEEEEEEEEU DEUS!!!!!! Jadson recebeu na meia lua finalizou, Aranha fez boa defesa, na sobra Rodriguinho bateu Aranha espalmou para o meio e sobrou para Maycon sem goleiro, que de carrinho mandou a bola no travessão.

32' Substituição na Ponte Preta. Sai: Uendel machucado. Entra: Naldo

29' Romero recebeu na esquerda, puxou para o meio e deu uma cavadinha para Jadson, o meia não alcançou a bola

27' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVA CÁSSIO!!!! Nino Paraíba cruzou na segunda trave, Rodrigo apareceu livre pra cabecear, Cássio fez linda defesa para salvar o Corinthians

23' UUUUUUUUUUH Fagner tabelou com Rodriguinho foi pra linha de fundo e cruzou para Jô que cabeceou para fora

20' Sheik puxou contra-ataque, tocou para Lucca, mas a bola foi muito forte e ficou com Cássio

19' Jadson cobra escanteio, Rodrigo corta de cabeça

18' Romero arrancou pela esquerda e forçou o escanteio cruzando no adversário

13' Jô foi lançado, ganhou por cima, mas a bola ficou fácil para Aranha

10' UUUUUUUH Danilo Barcelos pela esquerda bateu cruzado a bola passou raspando a trave!!

9' NA RAÇA!! Emerson Sheik chegou no carrinho e roubou a bola de Guilherme Arana, na linha de fundo cruzou, mas Pablo, bem posicionado cortou.

7' Lucca cobra falta rasteira, Arana afasta.

5' Jô disputou bola com Wendel e acabou fazendo falta

1' Rodrigo lançou Lucca que deu uma casquinha para o companheiro, mas o atacante da Ponte estava em impedimento

0' COOOOOOOMEÇA O JOGO!!!

Times em campo. Hino nacional brasileiro em execução

Ponte e Corinthians fazem aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli

O jogo tem caráter decisivo para as duas equipes , para o Timão pela disputa do título e a Macaca contra o rebaixamento

Os dois times já se encontram nas dependências do estádio

Ponte Preta escalada : Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob, Wendel, Elton e Danilo Barcelos; Emerson Sheik e Lucca.

Corinthians escalado: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Ángel Romero; Jô.

O Corinthians é o atual líder do campeonato com 59 pontos, em 30 jogos foram 17 vitórias, oito empates e cinco derrotas. A equipe tem a melhor defesa do campeonato com apenas 20 gols sofridos

Já a Ponte Preta vive momento oposto, o clube atualmente está na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 32 pontos, até agora foram oito vitórias, oito empates e 14 derrotas

Na última rodada, o Corinthians perdeu para o Botafogo, fora de casa, por 2 a 1 e viu a distância para o segundo colocado, Palmeiras, abaixar para 6 pontos.

A Macaca não vive boa fase, na rodada passada o time perdeu de 2 a 1 para o Avaí jogando no Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta vem desfalcada para a partida, são cinco jogadores que não estarão a disposição Jádson (suspenso), Léo Gamalho (lesão muscular na coxa), Renato Cajá (edema na panturrilha), Luis Alí (cirurgia no tendão de Aquiles) e João Vitor (recuperação de cirurgia no tornozelo)

O Timão não poderá contar com três jogadores: Vilson e Paulo Roberto estão em fase de transição e Marquinhos Gabriel sentiu dores na coxa direita

O confronto entre Ponte Preta e Corinthians marca o reencontro das equipes depois de decidirem o Paulistão desta temporada, pelo Estadual o Corinthians levou a melhor

O trio de arbitragem é Paulista o arbitro é Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza que é auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo.

O Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Corinthians