Resultado Palmeiras x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Veja os gols de Palmeiras 2x2 Cruzeiro pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Esperto, Róger Guedes bateu lateral pro Dudu, que cruzou para Borja marcar pela segunda vez: Palmeiras 2x2 Cruzeiropic.twitter.com/fW0I4oR1Ih — Goleada Info (@goleada_info) October 30, 2017

Robinho, em seu primeiro lance, recebe de Arrascaeta e desempata. Lei do ex no Allianz: Palmeiras 1x2 Cruzeiropic.twitter.com/Vmi0N5ybp6 — Goleada Info (@goleada_info) October 30, 2017

Fabio salva na primeira, mas Miguel Borja empata o jogo: Palmeiras 1x1 Cruzeiropic.twitter.com/CZc7CkMvr3 — Goleada Info (@goleada_info) October 30, 2017

Diogo Barbosa cruza e Juninho marca o 15º gol contra do Brasileirão: Palmeiras 0x1 Cruzeiropic.twitter.com/v6B7MiQ6ub — Goleada Info (@goleada_info) October 30, 2017

Com o empate fora de casa, o Cruzeiro chega aos 48 pontos e permanece na quinta colocação. Na próxima rodada, a raposa recebe o Atlético Paranaense. A partida acontece no domingo (5), às 17h, no estádio do Mineirão.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o próprio Corinthians, em um clássico que pode decidir o rumo do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece no domingo (5), na Arena Corinthians, às 17h (de Brasília).

Com o empate o Palmeiras chega aos 54 pontos, permanece na segunda colocação e diminui a diferença do Corinthians para cinco pontos.

49' FIM DE JOGO! O Palmeiras empata com o Cruzeiro em 2 a 2 e perde a oportunidade de colar na liderança.

47' Borja tenta desviar para Dudu, Manoel se antecipa e afasta.

46' Cruzamento de Dudu pela direita, Juninho ganha da defesa mas cabeceia por cima

45' Mais quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49.

44' Palmeiras se lança todo para o ataque e o Cruzeiro recua.

43' Dudu cruza na área, a zaga do Cruzeiro afasta mal e a bola sobra para Róger Guedes, que finaliza de primeira e manda para fora.

40' Dudu recebe arremesso lateral pela direita, cruza na área para Borja, o atacante domina e chuta sem chances para Fábio.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO PALMEIRAS! BORJA EMPATA!

40' Substituição no Palmeiras: Sai Edu Dracena para a entrada de Luan.

39' Egídio avança pela esquerda, cruza na área mas Róger Guedes cabeceia na mão de Fábio.

37' Dudu recebe na entrada da área, se livra da marcação e faz o cruzamento, Edu Dracena cabeceia para fora.

36' QUASE! Cruzamento de Tchê Tchê para Borja, a defesa do Cruzeiro afasta mal e a bola sobra para Deyverson, que tenta passe de cabeça para o mesmo Borja mas Digão se antecipa e manda para escanteio

34' Substituição no Palmeiras: sai Keno para a entrada de Deyverson.

33' Róger Guedes avança pela direita, tenta o cruzamento rasteiro, a bola é desviada e sai pela linha de fundo

32' Cartão amarelo para Robinho.

29' O QUE FOI ISSO? Após o cruzamento de Dudu, Edu Dracena tenta a cabeçada mas Fábio faz grande defesa! A bola ainda fica dentro da área até a zaga cruzeirense afastar.

27' Diogo Barbosa puxa contra-ataque em velocidade e tenta cruzar para área, Edu Dracena corta.

26' Keno recebe na entrada da área, tenta o chute mas a bola desvia e sai.

24' Palmeiras responde com Dudu. O atacante avançou e tentou o cruzamento para Juninho, o zagueiro cabeceou para o gol mas Fábio defendeu.

23' Thiago Neves tenta o chute de longe. Prass faz a defesa.

21' PRESSÃO DO CRUZEIRO! Arrascaeta recebe em profundidade e tenta encobrir Fernando Prass, mas o goleiro consegue fazer a defesa.

20' Substituição no Palmeiras: sai Jean para a entrada de Róger Guedes.

19' Após a roubada de bola no meio-campo, o lançamento acha Robinho que avança livre e já dentro da área toca por cima na saída de Prass para colocar o Cruzeiro de novo na frente do placar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIRO! ROBINHO!

18' Lançamento de Robinho para Diogo Barbosa mas o lateral estava impedido.

17' Substituição no Cruzeiro: sai Rafael Marques para a entrada de Robinho.

15' Egídio avança pelo meio e é derrubado por Rafinha. Falta pode levar perigo.

12' UUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Jogada do Palmeiras dentro da área. Keno toca para Moisés, o atacante corta a marcação tentando espaço para finalizar e a bola sobra para Dudu, que finaliza com perigo e obriga Fábio a espalmar para escanteio.

10' Lançamento de Thiago Neves para Rafael Marques no campo de ataque, livre o atacante avança mas a defesa alviverde se recupera e a finalização sai mascada.

8' UUUUUUUUUUUUUUH! Na marcação pressão do Cruzeiro, Prass dá a bola no pé de Rafinha, o meia tenta encobrir o goleiro mas ele se recupera a tempo e faz a defesa.

5' Keno tenta tabela com Borja pela direita, na hora da devolução a bola bate na defesa e volta para o atacante, que arrisca para o gol. Fábio encaixa.

2' QUASE! Boa jogada do Palmeiras na entrada da área. Arrascaeta recebe livre de marcação e Prass sai na hora certa para evitar o gol do Cruzeiro.

1' Moisés domina na direita e da lateral tenta a finalização. Fábio defende.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Etapa inicial muito movimentada no Allianz Parque. O Cruzeiro abriu o placar logo no começo do jogo e, a partir disso, o Palmeiras se lançou ao ataque e chegou ao empate após grande pressão para cima do adversário.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos. Vamos até 47.

44' Rafael Marques toca de cabeça para Rafinha, a arbitragem marca impedimento do meia.

40' NÃO VALEU! No escanteio pela direita, Borja ganha de Manoel no alto e manda a bola para rede, mas o árbitro anula alegando falta do atacante.

38' No erro da defesa cruzeirense, Dudu avança para área mas erra o passe. Eram 3 contra 3!

36' QUASE A VIRADA! Keno recebe lançamento, ganha da marcação na velocidade e já dentro da área arrisca o chute mas manda por cima do gol.

34' Moisés dá lindo passe para Egídio, que livre pela esquerda cruza na área, Dudu escora para o gol e após a grande defesa de Fábio, Borja aproveita o rebote e manda pro fundo da rede.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO PALMEIRAS! BORJA!

31' PERDEU! Cruzamento de Egídio pela esquerda acha Borja sozinho na área, ao cabecear o atacante mandou por cima do gol de Fábio.

28' Cartão amarelo para Lucas Romero.

24' Moisés passa para Keno, o atacante tenta o cruzamento pela direita, a zaga do Cruzeiro afasta. Palmeiras pressiona tentando o empate.

22' Tchê Tchê recebe passe de calcanhar na linha de fundo, descola o cruzamento, a bola desvia e Borja não consegue cabecear.

19' Keno avança marcado por Diogo Barbosa, cai na área mas o árbitro manda seguir. Torcida do Palmeiras chiou.

17' Mayke lança Keno na direita, o atacante ganha na velocidade da marcação, tenta cruzamento para área e Fábio cai para fazer a defesa.

16' Cruzeiro avança pela esquerda com Arrascaeta, Mayke rouba a bola do meia e toca para Moisés que sofre falta em sequência.

15' Dudu lança Borja pela esquerda, o goleiro Fábio chega antes do atacante e faz a defesa.

14' Palmeiras pressiona no campo de ataque. Cruzeiro busca imprimir velocidade aproveitando os contra-ataques.

12' Dudu recebe no meio-campo, domina e arrisca de fora da área, a bola desvia na defesa do Cruzeiro e sai. Escanteio para o Palmeiras.

10' Dudu avança pela esquerda, arrisca cruzamento buscando Keno na área mas põe força demais e a bola sai pela linha de fundo.

5' Diogo Barbosa avança pela esquerda, já na linha de fundo cruza para área, ao tentar cortar o zagueiro Juninho manda contra o próprio gol, sem chances para Fernando Prass.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIRO! JUNINHO MARCA CONTRA!

4' Diogo Barbosa tenta lançamento em profundidade mas coloca muito forte e a bola fica com Fernando Prass.

2' Keno recebe passe de Mayke na direita, tenta devolver após ultrapassagem do lateral mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

1' Keno avançou em velocidade pelo lado direito, tentou o cruzamento da intermediária, Fábio sai do gol e ficou com a bola.

COMEÇA O JOGO!

Times perfilados no gramado para a execução do Hino Nacional.

Escalação do Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Marques.

Escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Borja e Keno.

Equipes escaladas para a partida!

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram três vezes em 2017, foram dois empates e uma vitória para o time celeste. No primeiro turno do Brasileirão, o time mineiro venceu a partida pelo placar de 3 a 1, com gols de Thiago Neves e Hudson. Willian diminuiu para o Palmeiras na ocasião.

No histórico do confronto entre as equipes, o Cruzeiro leva certa vantagem sobre o rival. Em 59 partidas pelo Campeonato Brasileiro, foram 23 vitórias do Cruzeiro, 18 triunfos do Palmeiras e 18 empates.

O Cruzeiro tem praticamente um time inteiro de jogadores pendurados. São eles: o zagueiro Murilo, os laterais Ezequiel, Diogo Barbosa e John Lennon, os volantes Hudson e Romero, o meia Rafinha e os atacantes Raniel e Sassá.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes não conta com três jogadores. O zagueiro Léo, com dores na coxa, e o meia Allison, com dores no joelho, não atuam contra o Palmeiras. Com lesão na coxa, o volante Hudson está fora do restante da temporada.

Vindo de duas derrotas seguidas, a última delas no clássico contra seu maior rival, a motivação para um triunfo nesta noite, além da recuperação no torneio, passa pela invencibilidade contra o Palmeiras no ano.

Em situação diferente na competição, o Cruzeiro aposta em uma reta final de preparação já pensando em 2018. Classificado para Libertadores por conta do título da Copa do Brasil e com remotas chances de título, o time mineiro é o atual sexto colocado com 47 pontos ganhos. O pensamento na toca da raposa parece ser apenas terminar o Brasileirão na primeira parte da tabela.

Quatro jogadores estão pendurados no Palmeiras. São eles: Fernando Prass, Felipe Melo, Keno e Róger Guedes.

Além de Bruno, os meias Guerra e Michel Bastos, se recuperando de lesão, ainda não ficam à disposição do treinador. Com lesão na coxa e ainda sem previsão de volta, o atacante Willian fecha a lista de desfalques do time alviverde.

O técnico interino Alberto Valentim ainda não sabe o que é tropeçar no comando do Palmeiras. Desde que assumiu o cargo, foram três vitórias consecutivas do time paulista. Para a partida, Valentim não poderá contar com quatro jogadores. Suspenso por causa do terceiro cartão amarelo no duelo contra o Grêmio, o meia Buno Henrique está fora do confronto. Jean deve ganhar a vaga no meio de campo.

No entanto, para se manter com grandes chances de título, o alviverde vai precisar de um triunfo contra o Cruzeiro nesta noite. E o time mineiro tem sido uma 'pedra no sapato' do Palmeiras na temporada. No confronto mais importante do ano entre ambos, deu Cruzeiro. Em dois grandes jogos, os empates em 3 a 3 na primeira partida e 1 a 1 no duelo da volta, classificaram o time mineiro, que se sagraria campeão do torneio em sequência.

Na segunda colocação com 53 pontos ganhos, o Palmeiras depende apenas de si para ser Campeão Brasileiro. Isso porque, os paulistas estão apenas a seis pontos do rival e líder Corinthians. Além disso, a rodada 32 ainda reserva o clássico entre as duas equipes, jogo que pode ser considerado como a grande "final" da competição nacional.

O confronto entre Palmeiras x Cruzeiro fecha a 31º rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (30). Após dois jogos realizados no Pacaembu, devido aos shows que o Allianz Parque recebeu nesse período, o alviverde volta a atuar em sua casa em um momento importante da competição,

