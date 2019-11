Resultado Flamengo x Fluminense pela Copa Sul-Americana 2017 (3-3)

Ficamos por aqui com a eletrizante transmissão do Fla-Flu pela Copa Sul-Americana. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Agora, as equipes voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem pela frente o clássico diante do Botafogo, no sábado (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Por sua vez, o Flamengo enfrentará o Grêmio, no domingo (5), em Porto Alegre.

Em um Fla-Flu histórico, o Flamengo chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, mas buscou o empate heroico e chega pela primeira vez às semifinais da Copa Sul-Americana.

Adversário na próxima fase sairá do confronto entre Junior Barranquila e Sport. A equipe colombiana venceu o jogo de ida por 2 a o, em Recife, e pode até perder por um gol de diferença em casa nessa quinta-feira (2).

Princípio de confusão após o apito final. Abel Braga entrou em campo e foi para cima da arbitragem. Lucas, muito nervoso, buscava William Arão para resolver mal-entendido.

Público pagante: 34.695 | Público presente: 41.087 | Renda: R$ 1.956.575.

FLAMENGO CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS DA COPA SUL-AMERICANA!

50'- FIM DE JOGO NO MARACANÃ: FLAMENGO 3 X 3 FLUMINENSE!

49'- CAVALIERI! Diego recebe de Vinicius Junior e fica livre, frente a frente com goleiro do Flu. Mas arqueiro tricolor cresce para cima do camisa 10 e salva o que seria o gol da virada flamenguista.

49'- Cartão amarelo para Lucas Paquetá, do Flamengo.

48'- Everton Ribeiro isola a bola em cobrança da falta.

47'- Vinicius Junior arranca com a bola do campo de defesa e busca o contra-ataque. Jogador é parado com carrinho por trás de Marlon, que recebe cartão amarelo.

46'- Cartão amarelo para Diego Alves, do Flamengo, por demora na cobrança do tiro de meta.

45'- Mais quatro minutos de acréscimos! Abel Braga e comissão técnica do Flu reclamam bastante.

43'- Acordou de vez! Torcida rubro-negra é só alegria no Maracanã!

42'- Substituição no Fluminense: Pedro entra no lugar de Douglas, é a última do Flu.

40'- Jogo parado para atendimento a Diego Alves.

38'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLAMENGO! William Arão deixa tudo igual novamente: 3 a 3. Pará cobra falta pelo lado direito e William Arão surge como um foguete para testar a bola para o fundo da rede.

37'- Cartão amarelo para Richard, do Fluminense.

37'- Vinicius Junior avança pelo lado esquerdo e é derrubado por Douglas próximo à linha de fundo.

36'- Substituição no Flamengo: Lucas Paquetá entra, Cuéllar sai.

32'- Rhodolfo erra passe, Flu sai em contra-ataque e Scarpa finaliza de primeira exigindo intervenção de Diego Alves. Escanteio para o Flu.

29'- Cuéllar é puxado por Scarpa e infração é marcada. Vem bola na área!

27'- Dourado, em sua melhor oportunidade no jogo, recebe de Romarinho e finaliza de longe, sem oferecer perigo a Diego Alves. Scarpa, em melhores condições, fechava pela direita.

26'- Torcida do Flamengo volta a cantar forte no Maracanã. Classificação aberta!

25'- Cartão amarelo para Reginaldo, do Fluminense.

23'- Substituição no Fluminense

Sai: Sornoza

Entra: Wendel

23'- Substituição no Flamengo

Sai: Juan

Entra: Rafael Vaz

22'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLAMENGO! Felipe Vizeu desconta para o Fla! Em rápido contra-ataque, Vinicius Junior encontra Everton Ribeiro, que toca de calcanhar para Vizeu ficar frente a frente com Cavalieri e mandar para o fundo da rede.

20'- Com a entrada do menino Vinicius Junior, a lateral-esquerda será ocupada por Everton.

19'- Substituição no Flamengo: Trauco sai para entrada de Vinicius Junior.

15'- É DELE! Renato Chaves, além de aparecer bem para cabecear, está levando vantagem no confronto pelo chão. Zagueiro aparece para cortar mais um cruzamento de Pará e sai jogando com tranquilidade.

13'- Cartão amarelo para Felipe Vizeu, do Flamengo.

12'- Pela linha de fundo! Diego aproveita cruzamento de Pará, bate colocado, mas a bola passa à direita de Cavalieri.

10'- Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Fluminense.

09'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLUMINENSE!!! Renato Chaves, de novo ele! Gustavo Scarpa levanta a bola na área e zagueiro artilheiro sobe para testar firme, mais uma vez. A bola ainda quica no chão antes de entrar. Fluminense com boa vantagem no confronto.

07'- Substituição no Fluminense: sai Marcos Junior e entra Romarinho.

05'- Quase entrega! Reginaldo tenta cortar bola chutada por Diego, mas a redonda toma a direção do gol. Cavalieri, no susto, afasta.

03'- Gustavo Scarpa recebe na entrada da área e experimenta chute para o gol. No entanto, a bola passa por cima de Diego Alves.

02'- Juan sobe mais alto que a zaga do Flu, mas não consegue tocar na bola levantada por Everton.

01'- Arão aparece no campo ofensivo, faz cruzamento e Lucas afasta pela linha de funfo. Escanteio!

Bola rolando para o segundo tempo no Maracanã: Flamengo 1 x 2 Fluminense.

Equipes retornam para a etapa complementar sem modificações.

Números do Primeiro Tempo

Posse de bola: 47% x 53%

Finalizações: 4 x 5

Faltas: 8 x 8

Cruzamentos: 12 x 9

Fonte: Footstats

46'- Fim do primeiro tempo no Maracanã: Flamengo 1 x 2 Fluminense.

45'- Um minuto de acréscimo!

44'- Torcida tricolor canta muito forte e som ecoa no Mário Filho. Resultado vai dando classificação ao Fluminense.

43'- QUASE, TRAUCO! Lateral-esquerdo do Fla chega à linha de fundo, cruza e a bola quase surpreende Diego Cavalieri, passa raspando o travessão.

40'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLUMINENSE!!! Renato Chaves! Zagueiro desempata o clássico com uma cabeçada fulminante, aproveitando cobrança de escanteio de Sornoza pela esquerda.

39'- Douglas faz novo cruzamento e Trauco aparece para cortar pela linha de fundo. Defesa rubro-negra mostra instabilidade nesta reta final do primeiro tempo.

36'- Marlon chega à linha de fundo e faz cruzamento. No limite, Pará consegue cortar e manda para escanteio.

34'- Torcidas participam bastante do clássico. Em maior número, rubro-negros fazem provocações. Mas tricolores respondem.

33'- Pará e Marcos Junior dividem bola e jogador do Flu fica no chão sentindo dores.

31'- DIEGO ALVES! Renato Chaves aproveita escanteio cobrado por Scarpa e cabeceia no meio do gol. No reflexo, camisa 1 do Fla afasta o perigo parcialmente. Zaga completa o serviço no rebote.

30'- Corte providencial! Sornoza levanta a bola na área, Rhodolfo faz antecipação e tira com a cabeça pela linha de fundo.

28'- Diego sofre nova falta no meio-campo e jogadores flamenguistas ameaçam reclamar com o árbitro.

27'- Pela direita, Everton Ribeiro levanta bola na área e Vizeu raspa com a cabeça para fora.

21'- Diego conversa com sua equipe tentando acalmar os ânimos. William Arão está visivelmente descontrolado pelo lado do Fla.

19'- Isolou! Sornoza pega sobra de Rhodolfo após cruzamento de Marlon e manda para fora, sem perigos para Diego Alves.

Jogadores não deixam o jogo correr. Muitas faltas desnecessárias e provocações. Árbitro argentino vai tendo trabalho, mas não alivia: cartão amarelo em sequência para Douglas, William Arão e Lucas.

16'- Cartão amarelo para Everton, do Flamengo! Camisa 22 chega forte em Richard e árbitro argentino o adverte.

14'- Em outra dividida muito forte, Sornoza deixa a sola em Everton. Jogo muito nervoso até aqui.

12'- Douglas e Diego se desentendem e arbitro argentino conversa com ambos. Na jogada, volante do Flu deixa o pé na barriga de Diego após dividida e meia rubro-negro reage asperamente.

09'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLAMENGO! Tudo igual no Maracanã! Em cobrança de falta, Diego Ribas iguala o marcador contra o Flu.

08'- Falta sobre Diego próxima à meia-lua. Lance perigoso contra o Flu.

07'- Enfiada de bola de Everton para Vizeu sai forte demais e Reginaldo faz o corte com tranquilidade.

06'- Diego Alves dá chutão e Vizeu divide a bola com Renato Chaves. Cavilieri sai do gol e fica com a bola.

03'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO FLUMINENSE!!! Em descida rápida ao ataque, Sornoza encontra Marcos Júnior na entrada da área, que dá belo passe para Lucas, livre de marcação, invadir a área e soltar uma bomba.

02'- Arão tenta tocar pelo meio para Diego, mas Marlon aparece e faz o corte.

01'- Falta de Lucas em Everton nos primeiros instantes do jogo. Jogo parado.

Apita o argentino Patricio Lostau! Começa o Fla-Flu no Maraca!

Tudo pronto. A bola vai rolar no Maracanã!

Maracanã não está completamente lotado, mas recebe um ótimo público. Pouco mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Equipes perfiladas no gramado para execução do Hino Nacional.

FLUMINENSE DEFINIDO!

Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

FLAMENGO ESCALADO!

Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Everton e Felipe Vizeu.

Movimento intenso na Bilheteria 1 faltando menos de 1 hora para a bola rolar.

Rua Eurico Rabelo tomada pela torcida do Fluminense.

Seja bem-vindo, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Flamengo x Fluminense ao vivo, pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana, a ser disputado no Maracanã, nesta quarta-feira (1º), às 21h45 (de Brasília).

O Templo Sagrado do futebol mundial está preparado para receber o clássico mais charmoso do país! Hoje é dia de Fla-Flu na Copa Sul-Americana! Vale vaga na semifinal!!!

Arbitragem argentina para o clássico carioca da Copa Sul-Americana!

Árbitro: Patricio Lostau

Auxiliares: Diego Bonfa e Cristian Navarro.

Expectativa de casa cheia!

29 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o final da noite de terça-feira. A venda online continuará até às 14h desta quarta (1º). Venda/troca na Gávea e lojas oficiais do Flamengo das 10h às 17h. Maracanã - B1 (10h) e B4 (17h45). Torcida visitante - B2 (10h) e B3 (17h45). Saiba como adquirir ingresso para esta partida.

Fala, Professor!

"Cada jogo é diferente, não importa se se repete a mesma escalação. Cada dia uma nova história. Temos grande respeito pelo rival. Não podemos ter excesso de confiança para esse jogo de quarta-feira", disse o técnico colombiano Reinaldo Rueda, rechaçando o favoritismo dado à sua equipe.

Baixas no Flamengo

Principal dúvida pelo lado flamenguista, o atacante Paolo Guerrero teve a sua participação no clássico vetada nesta terça-feira (31). O peruano não se recuperou das dores na coxa esquerda, e vai desfalcar a equipe pelo quarto jogo consecutivo. Com a ausência do camisa 9, o jovem Lucas Paquetá mais uma vez deve comandar o ataque rubro-negro. Já o zagueiro Rhodolfo entrará na vaga de Réver, com lesão no ligamento do joelho direito. Berrío, ruptura do tendão patelar, só voltará a atuar em 2018.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Everton e Lucas Paquetá.

+ Recordar é viver: há oito anos, Fluminense eliminava Flamengo da Copa Sul-Americana

Fluminense confirmado

Abel Braga não fez mistérios e confirmou a equipe um dia antes do confronto. Com exceção de Gum, não inscrito no torneio, o time será o mesmo que empatou com o Bahia no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Chaves entrará na vaga do zagueiro.

Desta forma, Fluminense deverá entrar em campo com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

+ Robinho sofre fissura no pé direito e é desfalque no Fla-Flu

Fala, Professor!

"Nunca teve disparidade nesses sete clássicos. Flamengo conseguiu a vitória de forma injusta em um dos jogos. O Flamengo está jogando a vida na Sul-Americana. Torna mais difícil para nós e para ele também. Temos encarado problemas e problemas desde que começou o ano, e temos que buscar superar. É o mais importante, essa busca pela superação", comentou Abel Braga ao ser questionado sobre a vantagem do Flamengo sobre o Fluminense na temporada.

O último Fla-Flu de 2017 será o oitavo da temporada. A equipe rubro-negra leva vantagem no duelo, com três vitórias, contra nenhuma do Tricolor - quatro empates aconteceram-. Nesses encontros, o Fluminense saiu na frente em cinco oportunidades, mas não conseguiu segurar a vitória.

O vencedor do confronto no Maracanã enfrentará Sport ou Junior Barranquila (COL) na semifinal. No jogo de ida, disputado na Ilha do Retiro, em Recife, a equipe colombiana conseguiu uma importante vitória por 2 a 0.

+ Para seguir na Sul-Americana, Fluminense precisa quebrar retrospecto ruim contra Flamengo

Panorama

A dupla 'Fla-Flu' volta a se encontrar nesta temporada, desta vez para decidir vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro, vencedor do primeiro confronto, tem a vantagem do empate. Um triunfo do Tricolor pelo placar mínimo levará a decisão da vaga para os pênaltis, enquanto qualquer outra vitória colocará a equipe de Abel Braga na próxima fase da competição.

Leia a crônica da primeira partida: Com gol de Everton, Fla bate Fluminense e abre vantagem nas quartas de final da Sul-Americana

Acompanhe os principais lances do jogo entre Flamengo x Fluminense ao vivo no Maracanã, valendo pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana 2017. Fique conosco!