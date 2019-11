Acompanhe PRÉ-JOGO de Flamengo x Fluminense AO VIVO pela Copa Sul-Americana 2017

A Twitter List by VAVEL_Brasil

Após oito anos, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana. Em 2009, as equipes se enfrentaram na primeira fase da competição e após dois empates deu Flu no critério de desempate pelo gol marcado "fora de casa". Não muito diferente da última vez, a dupla Fla-Flu têm desfalques e buscam a classificação para se levantar na temporada.

O Fluminense vive a dúvida se poderá contar com Douglas e Sornoza. O técnico Abel Braga só garantiu o retorno de Henrique Dourado. Todos foram poupados na derrota para a Chapecoense, no último domingo. Já o Flamengo, perdeu Berrío pelo restante da temporada e o técnico Reinaldo Rueda já confirmou a ausência de Guerrero no primeiro jogo.

O Fluminense iniciou a semana com uma grande decisão para tomar. O técnico Abel Braga tinha que escolher entre Gum e Richard para fazer a última inscrição na Copa Sul-Americana e optou pelo volante. Segundo o treinador, não tem outro volante com as características de Richard no elenco (Orejuela está lesionado).

Decidido o último escolhido para entrar na lista de inscritos da Sul-Americana, Abel Braga fez mistérios sobre quem jogará o Fla-Flu. O treinador vive a expectativa sobre as condições de jogo de Douglas e Sornoza, e não revelou os possíveis substitutos. Por outro lado, confirmou o retorno de Henrique Dourado. Todos foram poupados contra a Chapecoense, no último domingo, pelo Brasileirão.

"Estou bem, o pessoal achou melhor prevenir nesse jogo contra a Chapecoense. Pude nesses dias aprimorar. A sequência de fim de temporada é puxada. Tiveram que me brecar, por mim eu jogaria. Sabemos que isso é para o bem do grupo. Tem que agir com a razão às vezes", disse Henrique Dourado em coletiva nesta terça-feira (24).

O Fluminense enfrentará o Flamengo pela sétima vez no ano e busca ainda a primeira vitória sobre o rival. Até o momento foram seis jogos, quatro empates e duas derrotas - ambas sofridas na final do Carioca. Henrique Dourado reconhece a importância de uma vitória no clássico neste momento da temporada.

"É uma oportunidade para vencermos o Flamengo, o que ainda não conseguimos em 2017. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla sabe e respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar", afirmou.

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Assim como Abel Braga no Fluminense, o técnico Reinaldo Rueda fez mistério no Flamengo. É certo apenas que Berrío está fora da temporada e Guerrero foi vetado da partida de ida pela Sul-Americana. Em relação ao restante da equipe, nada foi revelado e os treinos foram fechados.

"É um rival com muito boa estrutura. Todos se conhecem, o Fluminense conhece o Flamengo e o Flamengo conhece o Fluminense. Não há mistério. Sabemos as debilidades e fortalezas de cada um e vamos fazer um jogo inteligente. As posições de cada um vão ser fundamentais para decidir a partida", explicou Rueda.

Além dos desfalques de Berrío e Guerrero, Rueda confirmou que o atacante Geuvânio também está de fora do clássico contra o Flu, porém revelou o retorno de Vinícius Junior, que finalizou os trabalhos de transição após sofrer uma entorse no joelho direito.

Sem Guerrero, o provável substituto deve ser o jovem atacante Lucas Paquetá. O restante da equipe, porém, é um mistério. Rueda não revelou se jogará com Diego e Everton Ribeiro juntos ou se vai manter a decisão de jogar apenas com um deles.

"Penso que Diego e Éverton Ribeiro têm características complementares. Em alguns jogos trabalhamos bem com eles. Agora temos várias possibilidades, depende do jogo, das características dos rivais", afirmou.